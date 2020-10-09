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Первая цветная революция

Первая цветная революция (12 фото)

Автор:
09 октября 2020 13:16
Метки: Милошевич   цветные революции   югославия   
542
12

20 лет назад произошла первая, организованная американскими спецслужбами, цветная революция. В Союзной Республике Югославия свергли президента Слободана МИЛОШЕВИЧА Потом его убили в тюрьме Гаагского трибунала Опробованная на балканской стране методика стала моделью для смены неугодных политических режимов во многих государствах планеты.

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Метки: Милошевич   цветные революции   югославия   
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25k
labuda.blog 4 дня назад
Милошевич ещё не понимал что ему грозит от сорвашихся с цепи дегенератов, думал побуянят и успокоятся. Януковощь тот сразу смекнул и сбежал как крыса, бросив людей которые его поддерживали! Один Лукашенко красавчег - задушил майдан на корню!
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26k
gfjhtgfjhf 21 час назад
Сербы предали своего президента. Отдали его на расправу врагам. От того будут вечными иудами.
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21k
ВАТНИК 4 дня назад
Первая цветная революция
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10k
geminisf 4 дня назад
Первая "цветная" - это Венгрия в 56-ом. Потом чехословацкий фашистский переворот и т.д.
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2k
Frank Borman 4 дня назад
Милошевич был сербским Горбачевым. Слабый и никчемный политик, который умел только красиво говорить. Просрал сразу 3 войны: сначала с Хорватией, потом с Боснией, и под конец с Косово. Довел свою страну до распада.
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48
strawdog 4 дня назад
у них ещё Ратко Младич, верните его (не в Сербию, они его выдали), пусть у нас, в России живёт;
дайте достойному человеку дожить так, как он достоин
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8k
MihailoSerbiya 4 дня назад
Sam bil na etih demonstraciyah.Chto kasaetsa uchastiya amerikanskih specsluzhbah ne znayu no znayu zachem ya i mne bliskie lyudi protestovali .Zarplata togda bila 2-4 marki ( nemeckaya marka togda ewe bila valyutoy).2-4 marki togda bili trilionami dinariev.Na eti dengi mozhno bilo togda kupit 3 kilograma yablok.A v to vremya druzya Miloshevicha pokupali gigantskie zavodi za 1 dolar,pilili ih i prodavali v metalolom i cvetnie metali .Vot za chto narod togda svergal etu vlast .Krome togo Serbiya strana ne velikaya , primerno 500 km radiyus,i zdes esli zaho4esh mozhesh uznat chto v4era zavtrakal tebe neznakomiy chelovek s drugogo konca strani .Prakticheski nichego ne vozmozhno spryatat.Chto kasaetsa nayomnikov iz zagranici ya v eto somnevayus, takih tam ne videl .Togda redko kto proglasoval za Miloshevicha. On togda hotel ukrast pobedu na viborah .Neskolko dney posle obyavleniya rezultata viborah nas poltora miliona vishlo na ulicu.Miloshevich na etot raz ne posmel vivesti tanki na ulicu.Narod na etot raz podgotovilsa .U nas bilo vsyo chto nado v borbe s vlastyu .Chto kasaetsa etogo Koshtunice on politik kak u vas Medvedev .Nichego osobenogo no v tot moment on bil prakticheski novaya figura v politike . Vot posle sverzheniya Miloshevicha vsya ego semya ubezhala v Moskvu i tam nichego ne rabotavshie zhili 10 let . Potom vernulis zdes i tozhe nichego ne rabotayut .Naverno izuchili yogu i stali pitatsa ot Solnca. A za kogo bi Vi proglasovali? Za godami proverenogo vora ili za novogo pochti neznakomogo politika ?
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391
Андрей Смит 4 дня назад
Слободана МИЛОШЕВИЧА убили вонючие вассалы сша !
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2k
Hellgone 4 дня назад
Хороший человек.Жаль что это была не первая дристная дегенерация...
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