Первая цветная революция

Участники манифестации разграбили здание народной Скупщины. В огне пожара в Центризбиркоме сгорели избирательная документация и бюллетени.

Поэтому подтвердить победу Воислава Коштуницы в первом туре стало невозможно. Силовики,спасая свои жизни, вступили в переговоры и добились от оппозиции гарантий личной безопасности. Они отказались выполнять приказы Милошевича, который безуспешно требовал от них подчинения.

- Его предало окружение. Выборы он, судя по всему, не проиграл, но на него давили со всего мира, и ему некуда было деваться. Новая власть дала ему и семье гарантии безопасности, но обманула и отправила в Гаагу.

Перелом произошел, когда Виктор Черномырдин сказал Милошевичу, что Россия не встанет на его защиту и что, если он не согласится на условия Запада, Белград сровняют с землей. И ударил по столу!

Это мне лично Милошевич рассказывал! Значит, нас предало тогдашнее российское руководство, особо отметился в этом предательстве министр иностранных дел РФ Андрей Козырев. Милошевич мне говорил, что военные в России готовы были помочь, но МИД вел другую политику, - вспоминает Драган Станоевич.

В итоге Милошевич подал в отставку 6 октября 2000 года. Подобный сценарий захвата власти прозападными силами будет реализован впоследствии во многих странах мира, в том числе в Грузии, Киргизии, на Украине, и недавно попробовали осуществить в Белоруссии.