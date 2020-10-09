Первая цветная революция

20 лет назад произошла первая, организованная американскими спецслужбами, цветная революция. В Союзной Республике Югославия свергли президента Слободана МИЛОШЕВИЧА Потом его убили в тюрьме Гаагского трибунала Опробованная на балканской стране методика стала моделью для смены неугодных политических режимов во многих государствах планеты.
Подготовку свержения югославского руководства возглавил при поддержке ЦРУ американский олигарх Джордж Сорос. Он убедил президента Билла Клинтона, что без военной операции возьмет балканскую страну под контроль. Подготовка массового восстания началась за год до президентских выборов 2000 года. Хотя соросовские организации начали действовать на Балканах еще с конца 80-х годов. В 1991 году в Югославии обосновался прозападный фонд «Открытое общество», через который шло руководство будущим переворотом.
В 1998 году Сорос выделил деньги молодежным активистам. В этот же год было создано движение «Отпор». И придуман его символ - сжатый кулак черного цвета. Он засветился впоследствии во многих странах мира, где беснующаяся толпа свергала неугодные Вашингтону режимы.
По заданию западных спецслужб начались уличные акции против действующих властей с требованием «демократии и свободы». Выпускались газеты, где объяснялось, как плохо жить при режиме Милошевича.
Проплаченные активисты «Отпора» также участвовали в выявлении жизненно важных объектов, по которым авиация НАТО нанесет бомбовый удар в 1999 году. Получая бесперебойное финансирование из США, организация стала арендовать помещения для своих офисов по всей Сербии. Если поначалу она действовала только в четырех крупных городах, то в 2000
году в стране работало уже 203 ее филиала.
- Западные спецслужбы готовили и полностью координировали переворот в Сербии. В Венгрии находился центр, из которого тогдашние лидеры оппозиции получали миллионы долларов. Ими финансировали уголовников и провокаторов, покупали политиков, полицию, чиновников, газеты. Они расставляли на руководящие должности нужных им людей, и обеспечивали информационную поддержку, - рассказал сербский политолог, глава партии «Род» Драган Станоевич.
Игра престола
К президентским выборам 2000 года число членов «Отпора» превышало 100 тыс. человек. Примерно половину составляли молодые люди до 25 лет. Через него западные спецслужбы вели работу с оппозиционными организациями. Под влиянием американских кураторов их лидеры подписали соглашение о сотрудничестве и сформировали демократическую оппозицию. Эта политическая сила вышла на выборы с единым кандидатом в президенты - Воиславом Коштуницей.
Американцы в течение года перед голосованием оказывали «демократическим силам Сербии» помощь в размере $35 млн в месяц. На эти деньги народ и вывели на улицы. В то время сербы были настолько нищими, что искренне радовались лишнему динару за участие в митинге.
Мощные акции протеста начались сразу после объявления итогов голосования, прошедшего 24 сентября 2000 года.
Избирком объявил, что ни один претендент не набрал нужного числа голосов и необходимо провести второй тур. Оппозиция с этим не согласилась и заявила, что ее кандидат набрал больше половины голосов. Начались жесткие столкновения с полицией.
В столицу на автобусах привезли тысячи протестующих из других регионов, и из-за границы. Точно установлено, что в столкновениях участвовали американские наемники из частных военных компаний, прибывшие в Белград заранее. Удивительно, но даже архиерейский Синод Сербской православной церкви в то время поддержал избрание Воислава Коштуницы.
Одни эксперты говорят, это из-за того, что Милошевич неоднократно заявлял, мол, является атеистом и критиковал деятельность СПЦ. Другие, что в церковь просочились западные агенты.
Бульдозерный переворот
Во время затяжных столкновений между полицией и демонстрантами оппозиционеры овладели зданием парламента, а потом взяли штурмом государственный телецентр. Тогда отличился митингующий Любислав Джокич. Он протаранил на бульдозере ограду комплекса телецентра, и этот фотокадр попал во все мировые СМИ. Именно поэтому протесты позже назвали «бульдозерной революцией».
Участники манифестации разграбили здание народной Скупщины. В огне пожара в Центризбиркоме сгорели избирательная документация и бюллетени.
Поэтому подтвердить победу Воислава Коштуницы в первом туре стало невозможно. Силовики,спасая свои жизни, вступили в переговоры и добились от оппозиции гарантий личной безопасности. Они отказались выполнять приказы Милошевича, который безуспешно требовал от них подчинения.
- Его предало окружение. Выборы он, судя по всему, не проиграл, но на него давили со всего мира, и ему некуда было деваться. Новая власть дала ему и семье гарантии безопасности, но обманула и отправила в Гаагу.
Перелом произошел, когда Виктор Черномырдин сказал Милошевичу, что Россия не встанет на его защиту и что, если он не согласится на условия Запада, Белград сровняют с землей. И ударил по столу!
Это мне лично Милошевич рассказывал! Значит, нас предало тогдашнее российское руководство, особо отметился в этом предательстве министр иностранных дел РФ Андрей Козырев. Милошевич мне говорил, что военные в России готовы были помочь, но МИД вел другую политику, - вспоминает Драган Станоевич.
В итоге Милошевич подал в отставку 6 октября 2000 года. Подобный сценарий захвата власти прозападными силами будет реализован впоследствии во многих странах мира, в том числе в Грузии, Киргизии, на Украине, и недавно попробовали осуществить в Белоруссии.
Сербский Янукович
Конечно, действия Запада были вызваны внутриполитической ситуацией и ошибками, допущенными самим Милошевичем. Если бы его поддерживал народ, то никакой революции не было бы.
Но Югославия тогда терпела поражение за поражением, а люди жили все беднее.
Признание Белградом убийства боснийских мусульман боснийскими сербами в Сребренице выставило сербов в глазах мирового сообщества кровожадными монстрами. ко всему прочему добавилось поражение в Хорватии и Косово. А также бомбардировки страны силами НАТО.
Озлобленное население национальный позор связывало с личностью президента и его неумелым руководством. Политическая элита и даже его приближение стали отворачиваться от шефа. Особенно после того, как им закрыли въезд в европейские страны и запретили заниматься там бизнесом.
К тому же Милошевич реально думал, что никто из оппозиции с ним тягаться не сможет. Он рассчитывал на оглушительную победу в первом туре и не замечал деятельности западных спецслужб под самым носом.
Многие эксперты сейчас говорят, дескать, Милошевич оказался плохим борцом за власть. Он даже не решился вступить за нее в борьбу. Железный Слобо, как называли югославского президента, оказался колоссом на глиняных ногах. Такую же трусливую натуру показал Виктор Янукович во время киевского майдана.
Убийство в Гааге
1 апреля 2001 года Слободан Милошевич был арестован в своей рези-денции по обвинению в коррупции. По инициативе премьер-министра Зорана Джинджича его передали Гаагскому трибуналу. Позже за этот поступок Джинджича застрелит снайпер.
Новый президент Воислав Коштуница не хотел выдавать Милошевича. Но ему пришлось выполнить приказ Вашингтона.
В Нидерландах Милошевича обвиняли в преступлениях против человечности - убийствах, депортациях, нарушении законов войны во время косовских событий, в причастности к массовым «этническим чисткам» - убийствам на территории Хорватии. А также в геноциде мусульман во время войны в Боснии и Герцеговине.
Судебное разбирательство продлилось почти пять лет. Милошевич не признавал легитимность Гаагского трибунала и отказался от адвокатов, заявив, что будет защищаться самостоятельно.
В 2002 году Милошевич произнес в Гааге длинную защитную речь, в которой дал опровержения по десяткам пунктов обвинения. Он предъявил доказательства ряда военных преступлений Североатлантического альянса: использования запрещенных видов вооружений, таких как таких как кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном, намеренного уничтожения невоенных объектов, многочисленных атак на гражданское население. Он также планировал рассказать о причастности Джорджа Сороса к торговле человеческими органами.
Процесс по делу Милошевича не был закончен. Подсудимый 11 марта 2006 года умер в тюрьме в Гааге. Официально смерть наступила во сне от инфаркта миокарда.
Интересно, что за месяц до случившегося он безуспешно просил своих тюремщиков отправить его на кратковременное лечение в Москву. А за день до смерти заключенный написал письмо главе российского МИДа Сергею Лаврову, в котором сообщил, что его пичкают не теми лекарствами.
Милошевича похоронили 18 марта 2006 года в его родном городе Пожаревац. В церемонии приняли участие 50 тыс. сербов.
В 2020 году Трибунал по военным преступлениям в Гааге снял с него все обвинения посмертно. Вот она западная демократия: сначала убить человека, а потом его оправдать.
Источник:
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