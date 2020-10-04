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В Германии открыли памятник главному предателю России

В Германии открыли памятник главному предателю России (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 21:33
Метки: германия   история   памятник   
634
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Вчера, 3 октября, в годовщину воссоединения ФРГ и ГДР в городе Дессау-Рослау открыли памятник Михаилу Горбачеву.

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Метки: германия   история   памятник   
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18k
Слепой Пью День назад
Вчера памятник открыли - сегодня надо меченого под этим памятником и закопать. Колышков осиновых вокруг и солью от души посыпать - чтобы не вылез, сцука...
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3k
cfhfwby 5 часов назад
Автор, хайло закрыл бы и в зеркало посмотрел,а, если очень молодой, то посмотри на родителей: это ты и они (с себя не снимаю ответственности) предали СССР, это мы все визжали от счастья, что появились возможности ездить за границу, жрать сникерсы и носить паленые джинсы...
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840
Walther 10 часов назад
Макаревичу адресок скиньте, чтобы ездил онанировать на своего кумира!
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19k
Кактус 10 часов назад
Есои ему там такой прчет и уважуха, пусть песдует туда и там живет. Лишить гражданства, имущества и всех привелегий и выселить на хер.
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25k
Fat Lynx 13 часов назад
ну закопать его там!
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13k
Ser 15 часов назад
Эх... "Гэ.." это выро.док просто не добитый - власовец
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4k
Дмитрий Горчилин 15 часов назад
Все правильно- они ставят памятники СВОИМ героям. Советский президент как лучший немец, ПЦ. И еще, вот это чмо в клеточку- это и есть Г ? Одобряю, хороший памятник. Примерно таким он и запомнился.
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228
чокнутый 15 часов назад
главный предатель под носом сидит, а вам все горбач покоя не дает
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20k
Ваня 16 часов назад
чувствую будет там скоро запах получше сельского клозета...
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3k
Убийца Прохиндеев 18 часов назад
Горбачев не успел так разрушить страну, как сделали это Ельцин и Путин
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2k
RALEXXX 22 часа назад
По мне так не похож. Абсолютно.
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25k
Игорь 23 часа назад
"памятник главному предателю России"
Главный предатель России - ЕБН, а Горбачёв - предатель СССР.
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103
Мистер Фикс 23 часа назад
Август 91-го, мне 15. Помню, как радовались все, когда сообщили, что горбача скинули...
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23k
Седой День назад
Что то мне подсказывает не будет ему там спокойно "стояться". Для тех кто в курсе приблизительно 2 миллиона русских немцев переехало в Германию в 90 годы
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44k
Albert GER Седой 24 часа назад
приблизительно 4 миллиона. )
как раз-то "русские немцы" аполитичны.
так исторически сложилось.
из русскоязычных много евреев еще.
но они беженцы и не имеют гражданства, боятся шо выселят.
только в инетах крутые бойцы.

а вот гдр-овцы - могут охотно сделать.
у них традиция живых канцлеров гнилыми помидорами и яйцами обкидывать))
как нащот памятников не знаю.
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23k
Седой Albert GER 24 часа назад
Если они это сделают, народ сильно не расстроится, я точно нет
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44k
Albert GER Седой 22 часа назад
в принципе, я бы и сам его живого обоссал.
а памятники... камень и есть камень. кули с ним связыватся???

только штрафы за вандализмус собирать... нахер он нужен. гдровцы сами справятся)))
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23k
Седой Albert GER 12 часов назад
Немцы всегда удивляются, почему его так на Родине не любят...Вроде он много хорошего сделал, считают они. То что он просрал страну они не знают и считают сто это был естественный процесс, наивные.
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2k
Евгений Седой 12 часов назад
Да, ладно. Вон иудушке памятник стоит на Большой Коммунистической и ничего. Ну, побузили сначала немного и забыли.
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен День назад
Ну, допустим, не "предателю России", а предателю СССР.
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161
Никита День назад
Ну вот памятник уже есть,теперь иуде надо к земле привыкать.
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21k
Е-Лена День назад
В Германии открыли памятник главному предателю России
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339
Hexo4uha Е-Лена 24 часа назад
Больше на памятник Биллу Мюррею похож.
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2k
Frank Borman День назад
Вот фрицы благодарят мистера Майка Горби за воссоединение Германии. Майк сделал великое дело - подарил Западной Германии Восточную, сделав ее самой большой, развитой и мощной страной Европы. В благодарность Грмания сейчас провернула спецоперацию с Анальным, остановила СП-2 и херачит Россию санкциями. Воистину, не делай добра - не получишь в ответ зла.
Вот фрицы благодарят мистера Майка Горби за воссоединение Германии. Майк сделал великое дело - подарил Западной Германии Восточную, сделав ее самой большой, развитой и мощной страной Европы. В благодарность Грмания сейчас провернула спецоперацию с Анальным, остановила СП-2 и херачит Россию санкциями. Воистину, не делай добра - не получишь в ответ зла.
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44k
Albert GER Frank Borman 24 часа назад
провернула не Германия.
только исполнили приказ некоторые манагеры.
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924
Шурман День назад
А где же сам меченый ? что не приехал ? . Боится ?
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2k
Tano День назад
Предатель какой такой России!? При Горбачеве была РСФСР в составе СССР!
И президент России, вместе с парой президентов сопредельных бывших советских республик развалили СССР в Беловежской пуще.
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219
Alex122 Tano 23 часа назад
Не занимайтесь софистикой - предатель он и есть предатель. Ельцин ничем не лучше, но создал условия для прихода к власти «реформаторов» создал именно Горбачёв. Причём делал он это осознанно и последовательно.
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4k
Владимир albedo 23 часа назад
Ну так то не СССР. СССР состоял из многих стран. У России было РСФСР которая находилась в составе СССР. Да и Русь забыли. между Московией и Российской Империей.
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6k
albedo Владимир 23 часа назад
Ну так то не СССР. СССР состоял из многих стран.
--------
Это США состоит из многих стран, СССР состоял из республик, но не государств.
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4k
Владимир albedo 23 часа назад
Ну так да, просто не так написал. Но смысл как я вижу понятен.
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103
Мистер Фикс Alex122 23 часа назад
<условия для прихода к власти «реформаторов» создал именно Горбачёв. Причём делал он это осознанно и последовательно.>
Есть мнение, что ему в этом помогли на западе
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6k
albedo День назад
При жизни памятник!!!!
Вот под ним и закопать.
Впрочем - была медаль Иуде, теперь памятник Иуде.
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен albedo День назад
Это не памятник, а надгробие...
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4k
Владимир Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 23 часа назад
Надеюсь !
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