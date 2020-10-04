В Германии открыли памятник главному предателю России

Вчера, 3 октября, в годовщину воссоединения ФРГ и ГДР в городе Дессау-Рослау открыли памятник Михаилу Горбачеву.
Народная «любовь» к первому президенту СССР внутри постсоветских стран хорошо известна, но по словам обер-бургомистра города Петера Кураса, памятник открыт «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».
Памятник представляет собой фигуру Горбачёва в полный рост, установлен он перед ратушей.
Средства на изготовление и установку памятника собрали сами жители Дессау-Рослау, всего понадобилось около 50 тысяч евро.
Напомним, в Германии уже стоит бюст Горбачёва — рядом с бюстом Гельмута Коля и Дж. Буша-старшего — они считаются «отцами германского единства».
В прошлом году сам Горбачев заявил, что воссоединение Германии является одним из самых важных достижений в его жизни.
Источник:
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Главный предатель России - ЕБН, а Горбачёв - предатель СССР.
как раз-то "русские немцы" аполитичны.
так исторически сложилось.
из русскоязычных много евреев еще.
но они беженцы и не имеют гражданства, боятся шо выселят.
только в инетах крутые бойцы.
а вот гдр-овцы - могут охотно сделать.
у них традиция живых канцлеров гнилыми помидорами и яйцами обкидывать))
как нащот памятников не знаю.
а памятники... камень и есть камень. кули с ним связыватся???
только штрафы за вандализмус собирать... нахер он нужен. гдровцы сами справятся)))
только исполнили приказ некоторые манагеры.
И президент России, вместе с парой президентов сопредельных бывших советских республик развалили СССР в Беловежской пуще.
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Это США состоит из многих стран, СССР состоял из республик, но не государств.
Есть мнение, что ему в этом помогли на западе
Вот под ним и закопать.
Впрочем - была медаль Иуде, теперь памятник Иуде.