В Германии открыли памятник главному предателю России

Народная «любовь» к первому президенту СССР внутри постсоветских стран хорошо известна, но по словам обер-бургомистра города Петера Кураса, памятник открыт «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в 1989 году и германскому единству в 1990 году».



Памятник представляет собой фигуру Горбачёва в полный рост, установлен он перед ратушей.



Средства на изготовление и установку памятника собрали сами жители Дессау-Рослау, всего понадобилось около 50 тысяч евро.

Напомним, в Германии уже стоит бюст Горбачёва — рядом с бюстом Гельмута Коля и Дж. Буша-старшего — они считаются «отцами германского единства».





В прошлом году сам Горбачев заявил, что воссоединение Германии является одним из самых важных достижений в его жизни.