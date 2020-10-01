Понадобится - мы все за рубежом купим

1992-й.



Из воспоминаний Паничева Н.А. - министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР:



"В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: - Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим. Визит продолжался не больше минуты. Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал всю свою жизнь. В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной промышленности, перевода России из страны - производителя техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада."