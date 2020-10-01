Понадобится - мы все за рубежом купим

Новости торговли с партнерами.
1992-й.
Из воспоминаний Паничева Н.А. - министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР:
"В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: - Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим. Визит продолжался не больше минуты. Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал всю свою жизнь. В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной промышленности, перевода России из страны - производителя техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада."
Из воспоминаний Паничева Н.А. - министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР:
"В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару, пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: - Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим. Визит продолжался не больше минуты. Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал всю свою жизнь. В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения отечественной промышленности, перевода России из страны - производителя техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада."
2020-й.
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Эффектная точка в 30-летних попытках вписаться в "цивилизованный мир".
Внезапно выяснилось, что снова надо заниматься созданием авиационной промышленности замкнутого цикла, не зависящей от поставки комплектующих с Запада.
Разумеется, никто из тех, кто проводил эту чудесную политику и поставил Россию в зависимость от Запада к уголовной ответственности привлечен не был.
Внезапно выяснилось, что снова надо заниматься созданием авиационной промышленности замкнутого цикла, не зависящей от поставки комплектующих с Запада.
Разумеется, никто из тех, кто проводил эту чудесную политику и поставил Россию в зависимость от Запада к уголовной ответственности привлечен не был.
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Метки: Понадобится за рубежом купим
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Сталин успешно пользовался дореволюционными кадрами в экономике. Эти люди понимали в торговле, инвестициях и т д. Они умерли в то же время, что и он примерно. Некоторые раньше. И все. Остались одни хрущевы, которые могли выучить только точно таких же хрущевых.
Я считаю, другого просто было не дано. И по-другому быть не могло.
Тащили все что можно из открытых источников, разведка помогла- специалисты появились. При сознательной и целенаправленной работе то вопрос чисто технический.
Особенно поражали моменты, когда после заключения международных договоров во время перестройки советские представители спрашивали иностранцев, мол, а это соглашение рыночное, правильно? Стадо идиотов бл.
математических и физических - хоть отбавляй.
дай им кусочек информации - они доведут бомбу (что, собственно, и произошло).
а дай им деньги/бумаги - они обосрутся.
для физика - техника, для математика - уравнения. а что для экономистов было? бухучет и "капитал" столетней давности? пффф. что из этого можно было извлечь?
то-то.
> во время перестройки... Стадо идиотов бл
компартия была террористически - бандитской организацией. эволюционировала в политическую силу в 20х, получила монополию. Иосиф произвел чистку всех неадекватных. всех сраных революционных матросов - кокаинистов уконтрапурили.
снова реформы в экономической сфере, руками и используя знания дореволюционных кадров. стабильность. Старые кадры умерли. Иосиф умер. новых не произвели. начало пованивать тухляком. и чем ближе к 80м, тем сильнее. вот и все. протухла к 80м и окончательно разложилась к 90м.
сейчас это - сборище полуграмотных идиотов, жрущих таблетки от глистов типа Кемерова и откровенных гопников-рекетиров.
Собственно, весь активный период для партии любителей подчинять своей воле математические законы экономики составлял не более 30 лет, а дел наворотили их последователи на 100 лет вперед.
вы правда считаете, что просто так сложились звезды, им просто не повезло?
А теперь вспомним святые 90е. Американская империя победила, а СССР проиграл Холодную войну и развалился. В россияненском правительстве сидели американские советники и советовали, как управлять страной. Они же и написали россияненскую конституцию. Беня-алкаш набрал кредитов у МВФ, Беня и Клинтон дружили взасос. Получается, де факто, Россия была американской колонией. Тогда многое обьясняется из действий либералов типа Гайдара, Чубайса, Немцова и прочих Козыревых.
Сколько строился завод в Николаеве, вот так, погугли, на вики должно быть.
Ну а теперь расскажи мне как при нынешних продвинутых технологиях "всё собирают и строят исключительно руками и на коленке по этому так долго, но при этом охренеть как качественно" к тому же видать у нас строителей, инженеров и спецов единицы, вот и строят по одному два в год... людей видать на все стройки не хватает.
Какие "Крупные".
Ты, чудище, так и не сказал за сколько завод в Николаеве построили, и почему этот сраный завод всего один был, ведь строили тысячами".
Вот с какого перепугу то он один, чего их нельзя было сразу тысячу построить?
Так уже не будет. Ибо нет рычага сгона и заставления работать для тех кто не хочет, и нет идейной заинтересованности для тех кто мог хотеть бы.
В общем идеологическая составляющая позволяет горы сдвигать, но репрессивная составляющая убирает огрехи, которые могут мешать это сделать.
Рычаги давления есть всегда. И правильнее бы было не "но репрессивная составляющая убирает огрехи", а "а репрессивная составляющая убирает огрехи".Репрессии есть в любом государстве, вопрос лишь только каким целям они служат... для блага большинства или же мелкой кучки "заинтересованных".
Урок для всех и вся...