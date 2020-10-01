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Понадобится - мы все за рубежом купим

Понадобится - мы все за рубежом купим (4 фото)

Автор:
01 октября 2020 12:56
Метки: Понадобится   за рубежом   купим   
1196
4
Новости торговли с партнерами.

Источник:

Метки: Понадобится   за рубежом   купим   
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57k
Доктор Джонс 4 дня назад
Понадобится - мы все за рубежом купим
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4k
Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Беда в том, что на момент перехода на рыночные рельсы выяснилось, что в стране НЕ специалистов. СССР был огромной страной, был оппонентом капитализму, в ВУЗах учили политэкономию капитализма- а как капитализм работает не знали. Лучший советский специалист Абалкин- уровень преподавателя истории экономики в ВУЗе. Реформы делало стадо каких-то совершенно случайных лиц. Может если бы их квалификация была выше- он ни так болезненно прошло бы, но случилось как случилось. Возможно, в этом и был план- выставить в руководство наименее компетентным, оно и само развалится.
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74k
dpazuzu Дмитрий Горчилин День назад
в плановой экономике, да ещё и закрытой неоткуда взяться экономистам.
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4k
Дмитрий Горчилин dpazuzu 15 часов назад
Из чисто практических соображений должны, обязаны были понимать как работает система оппонентов. В военном плане это понимали, в плане экономики- нет. И это колоссальный просчет.
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74k
dpazuzu Дмитрий Горчилин 10 часов назад
При чем тут просчет? Скажите, как можно научить людей экономике, если они ничего кроме бухучета никогда не увидят? И их учителя никогда не видели тоже.

Сталин успешно пользовался дореволюционными кадрами в экономике. Эти люди понимали в торговле, инвестициях и т д. Они умерли в то же время, что и он примерно. Некоторые раньше. И все. Остались одни хрущевы, которые могли выучить только точно таких же хрущевых.

Я считаю, другого просто было не дано. И по-другому быть не могло.
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4k
Дмитрий Горчилин dpazuzu 9 часов назад
В СССР по атомной бомбе и по реактивным двигателям тоже специалистов не было.
Тащили все что можно из открытых источников, разведка помогла- специалисты появились. При сознательной и целенаправленной работе то вопрос чисто технический.
Особенно поражали моменты, когда после заключения международных договоров во время перестройки советские представители спрашивали иностранцев, мол, а это соглашение рыночное, правильно? Стадо идиотов бл.
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74k
dpazuzu Дмитрий Горчилин 17 минут назад
в том-то и дело, что инженеров делали, а экономической ШКОЛЫ не было. никакой.
математических и физических - хоть отбавляй.
дай им кусочек информации - они доведут бомбу (что, собственно, и произошло).
а дай им деньги/бумаги - они обосрутся.

для физика - техника, для математика - уравнения. а что для экономистов было? бухучет и "капитал" столетней давности? пффф. что из этого можно было извлечь?

то-то.

> во время перестройки... Стадо идиотов бл
компартия была террористически - бандитской организацией. эволюционировала в политическую силу в 20х, получила монополию. Иосиф произвел чистку всех неадекватных. всех сраных революционных матросов - кокаинистов уконтрапурили.
снова реформы в экономической сфере, руками и используя знания дореволюционных кадров. стабильность. Старые кадры умерли. Иосиф умер. новых не произвели. начало пованивать тухляком. и чем ближе к 80м, тем сильнее. вот и все. протухла к 80м и окончательно разложилась к 90м.
сейчас это - сборище полуграмотных идиотов, жрущих таблетки от глистов типа Кемерова и откровенных гопников-рекетиров.
Собственно, весь активный период для партии любителей подчинять своей воле математические законы экономики составлял не более 30 лет, а дел наворотили их последователи на 100 лет вперед.

вы правда считаете, что просто так сложились звезды, им просто не повезло?
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12k
Владислав Грецов 4 дня назад
а был он в свое время главредом партийного журнала....
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7k
HUBLOT 4 дня назад
Ага, а сейчас всё исправили и сами производят. Вот только намедни беда случилась, полностью отечественный лайнер МС-21 оказался не совсем отечественным, а собранным из деталей произведённых врагами. Ну, враги, они на то и враги, детали эти поставлять отказались... А нам лгали, что он отечественный. Когда Чемезов, Мантуров, Слюсарь, Погосян... под суд пойдут?
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222k
NAZARETH 4 дня назад
Понадобится - мы все за рубежом купим
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72
Monher 4 дня назад
Сука! До сих пор такие гандболисты в экономическом блоке правительства сидят
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2k
Frank Borman 4 дня назад
Когда империя захватывает какую либо страну и превращает ее в свою колонию, то во главе колонии она ставит колониальную администрацию. Так делала, например, Британская империя в Индии, так делал 3й Рейх в оккупированных странах Восточной Европы - в Польше, Украине, Белоруссии. Цель колониальной администрации - эффективное ограбление колонии в пользу метрополии. Промышленность колонии уничтожается, ибо метрополии не нужны конкуренты, а только рынки сбыта. Чтобы уменьшить риск восстаний и бунтов туземцами, система образования и здравоохранения в колониях держатся на самом низком уровне. А иначе туземцы станут слишком умными и будут требовать свои права. Ну и если туземцы будут болеть и подыхать к 40 годам - хрен с ними, бабы новых нарожают.
А теперь вспомним святые 90е. Американская империя победила, а СССР проиграл Холодную войну и развалился. В россияненском правительстве сидели американские советники и советовали, как управлять страной. Они же и написали россияненскую конституцию. Беня-алкаш набрал кредитов у МВФ, Беня и Клинтон дружили взасос. Получается, де факто, Россия была американской колонией. Тогда многое обьясняется из действий либералов типа Гайдара, Чубайса, Немцова и прочих Козыревых.
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19k
Владимир Андрей 4 дня назад
Тысячи заводов за птилетку? Ты что куришь дядя?

Сколько строился завод в Николаеве, вот так, погугли, на вики должно быть.
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1k
Андрей Владимир 4 дня назад
Вы явно не знаете историю, советую подучить. Хотя эти знания вас должны явно шокировать, так как итоги 4-ой пятилетки (1946-1950) "Построено новых и восстановлено 6200 крупных промышленных предприятий"(это как раз наш случай после "прекрасных 90-х" - только за 20-ть лет двухтысячных такого подъема в строительстве что-то не видно), но можно взять и 5-ю (3000 построено), 6-ю (вступили в строй 2400 крупных предприятий), 7-ю(построено 5500 крупных промышленных предприятий), 8-я и 9-я по 1900 и 2000 соответственно(но там по 4 года "пятилетки") и это не считая всего остального и промыш.гигантов и особых предприятий.

Ну а теперь расскажи мне как при нынешних продвинутых технологиях "всё собирают и строят исключительно руками и на коленке по этому так долго, но при этом охренеть как качественно" к тому же видать у нас строителей, инженеров и спецов единицы, вот и строят по одному два в год... людей видать на все стройки не хватает.
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19k
Владимир Андрей 4 дня назад
Чувак, да ты серишь.
Какие "Крупные".
Ты, чудище, так и не сказал за сколько завод в Николаеве построили, и почему этот сраный завод всего один был, ведь строили тысячами".

Вот с какого перепугу то он один, чего их нельзя было сразу тысячу построить?
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317
Данное родителями при рождении Андрей 4 дня назад
вы явно перегибаете палку по поводу тысячи за пятилетку... но.
Так уже не будет. Ибо нет рычага сгона и заставления работать для тех кто не хочет, и нет идейной заинтересованности для тех кто мог хотеть бы.
В общем идеологическая составляющая позволяет горы сдвигать, но репрессивная составляющая убирает огрехи, которые могут мешать это сделать.
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1k
Андрей Данное родителями при рождении 3 дня назад
Это всего лишь факты и они есть в общем доступе(это по поводу "вы явно перегибаете палку по поводу тысячи за пятилетку" - максимум был 5500-6200). По поводу "Так уже не будет" - ну поживем увидим, то что было - это следующая ступень эволюции общества и эконом.отношений, если останется как есть, то как уже видно это тупик и топтание на месте в худшем случае деградация.
Рычаги давления есть всегда. И правильнее бы было не "но репрессивная составляющая убирает огрехи", а "а репрессивная составляющая убирает огрехи".Репрессии есть в любом государстве, вопрос лишь только каким целям они служат... для блага большинства или же мелкой кучки "заинтересованных".
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1k
Василий 4 дня назад
Вся суть "эффективных менеджеров"
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6k
AIRON_FIRST 4 дня назад
компрадоры - они такие...
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2k
Unics 4 дня назад
Зачётный пост. Плюс однозначно.
Урок для всех и вся...
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28k
Alex 4 дня назад
Тьфу, мразь
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2k
Hellgone 4 дня назад
Очень жаль что нельзя воскресить...И убить
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887
akurys Hellgone 4 дня назад
Да и без воскрешения есть кого и за что...
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2k
Hellgone akurys 4 дня назад
Не спорю..Кое-кто еще жив..Но я не преступаю законов.
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4k
Ф Ив 4 дня назад
Ломать не строить.
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Иван Кемеров

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