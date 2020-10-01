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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (44 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2020 06:55
Метки: комментарии   политика   юмор   
4510
44
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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63  комментария
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19k
Франц Лефорт 5 дней назад
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украине следует на государственном уровне переименовать Россию в "Московию". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По словам парламентария, каждая нация сама принимает решение о том, как называть своих соседей.(с)
Ну ребята,вы попали! Даже боюсь предположить как вас могут назвать,ВАШИ СОСЕДИ!
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
вырвать бы этой гниде язык....

вырвать бы этой гниде язык....
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1k
Потомственный Минчанин ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Самое удивительное - что он до сих пор не понял, что это ОН и начал развал СССР. Сначала ты сам разрушаешь все основы своей идеологии, а потом "добрые" американцы приносят свою, и делают все, что хотят.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
в этот раз все прекрасно понимают, кто просит и зачем....поэтому, я бы на месте адекватных армян - делал бы ноги оттуда....

в этот раз все прекрасно понимают, кто просит и зачем....поэтому, я бы на месте адекватных армян - делал бы ноги оттуда....
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37k
Александр ALFIE 4 дня назад
Сразу на уме Скифы Блока...

Но сами мы — отныне — вам — не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
фишка с ОДКБ не прокатила, понеслась просто желчь....как обычно короче.

фишка с ОДКБ не прокатила, понеслась просто желчь....как обычно короче.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
сейчас эту судьбу разделяют еще одни ребята..а вот в РБ батька решил, что стране такое ненадобно....

сейчас эту судьбу разделяют еще одни ребята..а вот в РБ батька решил, что стране такое ненадобно....
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1k
Потомственный Минчанин ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Майдан не пройдет! Опубликую эту фотку на своей странице.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
насколько я понимаю азеры и так тащят, а зеля решил "уровнять шансы", ибо поставил на армян?)))))))))))))))))))

насколько я понимаю азеры и так тащят, а зеля решил "уровнять шансы", ибо поставил на армян?)))))))))))))))))))
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну она ж была звеном доставки молекул свободы? ну вот, они и до нее докатились, 100% за айфон или типа того череп пробили... классическая бытовуха, те кто таким занимаются - им плевать где жертва работает и кто она...просто сейчас таких побольше стало, особенно в киеве.... ну получается карма...

ну она ж была звеном доставки молекул свободы? ну вот, они и до нее докатились, 100% за айфон или типа того череп пробили... классическая бытовуха, те кто таким занимаются - им плевать где жертва работает и кто она...просто сейчас таких побольше стало, особенно в киеве.... ну получается карма...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
уважаемые армяне, особенно те, кто рисовал, а потом выходил с транспарантами про оккупацию, т.к. ее больше нет, вы теперь можете полные свободы пойти лично на фронт....видосики оттуда уже есть, ничем от гражданской войны на Украине не отличаются. так что можете и их пересмотреть. вас это ждет, вы же хотели. приятного аппетита...кто останется жив - будет завидовать мертвым (с). хотя, турки живых не особо будут стремиться оставлять ;) момент исторической памяти настал, а того кто вас тогда спас, в прошлый раз, вы гавном полили и прогнали..ну вуаля. молекулы свободы не забывайте вдохнуть, с последним вздохом.... вот такие печальные факты...

уважаемые армяне, особенно те, кто рисовал, а потом выходил с транспарантами про оккупацию, т.к. ее больше нет, вы теперь можете полные свободы пойти лично на фронт....видосики оттуда уже есть, ничем от гражданской войны на Украине не отличаются. так что можете и их пересмотреть. вас это ждет, вы же хотели. приятного аппетита...кто останется жив - будет завидовать мертвым (с). хотя, турки живых не особо будут стремиться оставлять ;) момент исторической памяти настал, а того кто вас тогда спас, в прошлый раз, вы гавном полили и прогнали..ну вуаля. молекулы свободы не забывайте вдохнуть, с последним вздохом....
вот такие печальные факты...
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
ну....ну....я строну не принимаю, по ваще лютым причинам кстати :), но ... 200 кораблей и 200 арт\рсзо....это..ммм... ну мы все знаем это слово на букву "П" :)))) 2300 потерь личного состава, с натягом, но поверить можно. но это бы уже был разгром. для конкретно этого конфликта.

ну....ну....я строну не принимаю, по ваще лютым причинам кстати :), но ... 200 кораблей и 200 арт\рсзо....это..ммм... ну мы все знаем это слово на букву "П" :))))
2300 потерь личного состава, с натягом, но поверить можно. но это бы уже был разгром. для конкретно этого конфликта.
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8
Stormy ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
угу, сирийские наемники они такие, корабли мочат на раз. голыми руками
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Комментарий удален
−358
atatatarakanu 4 дня назад
В Беларуси все только начинается
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6k
Василий atatatarakanu 4 дня назад
И закончится посадкой в тюрьму скаклов )))
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1k
Потомственный Минчанин atatatarakanu 4 дня назад
Вот каким надо быть кретином, чтобы видя своими глазами судьбу Украины и Армении, упорно делать у себя то же самое?

Скоро лемминги будут крутить лапками у виска при виде "змагаров"...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Владимир 4 дня назад
Грустно, очень грустно осознавать, что фишки, благодаря таким постам превращаются в филиал говноканалов ОРТ, РТР, НТВ, RT и иже с ними.
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43k
ЛеонидТокарев Владимир 4 дня назад
А ты мечтаешь чтобы было похоже на Интер, ICTV и СТБ?
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6k
Василий ЛеонидТокарев 4 дня назад
Он мечтает, чтоб тут было, как на "дожде") Я, кстати, не против ему помочь и устроить ему дождь ))) Золотой дождь XD
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28k
Юр21 4 дня назад
Чё пацаны, что то пошло не так? Это оттого что вы без кастрюль на голове по улицам с плакатом "Россия оккупант" бегали, недоработка понимаешь...
Чё пацаны, что то пошло не так? Это оттого что вы без кастрюль на голове по улицам с плакатом "Россия оккупант" бегали, недоработка понимаешь...
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1k
kyky3409 Юр21 4 дня назад
странные они) https://zen.yandex.ru/media/autoparus/rossiiane-pripomnili-pashinianu-rusofobskie-vystupleniia-v-armenii-5f74820fa4b55f1a9193cf84https://zen.yandex.ru/media/autoparus/rossiiane-pripomnili-pashinianu-rusofobskie-vystupleniia-v-armenii-5f74820fa4b55f1a9193cf84
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4k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Потомственный Минчанин Татьянин день 4 дня назад
Причем даже при Карабахе Путин должен помочь и сразу уйти
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4k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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565
Александр 4 дня назад
Очень мало сарказма, немного новостей....и очень много пропаганды. Причем довольно тупой пропаганды. Из серии втащим пендосам "Епта".
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17k
Matrosskin 4 дня назад
Да там вообще всё на тоненького : он и белый, и не мусульманин. Да ещё и мужик, хотя - никто же из ОБСЕ на процедуре прощупывания (а есть такая, должны убедится что он папа а не мама - очень нетолерантно) не присутствовал, и "доказательств", так сказать - в руках не держал....
Да там вообще всё на тоненького : он и белый, и не мусульманин. Да ещё и мужик, хотя - никто же из ОБСЕ на процедуре прощупывания (а есть такая, должны убедится что он папа а не мама - очень нетолерантно) не присутствовал, и "доказательств", так сказать - в руках не держал....
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72
Monher 4 дня назад
Последнее фото, сборище пид@р@сов и продажных шкур, с
удовольствием бы их в на колыму загнал
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23
Евгений Бородушкин 4 дня назад
Комментарий к фото
служи солдат как я служил а я на службу х.й ложил. главное дело прое..тся.
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3k
Ewgeny Евгений Бородушкин 4 дня назад
Комментарий к фото
Странный ты солдат. Я до седых яиц Присяге верен. Я солдат своего народа. Не подведу и не буду стоять в стороне. Призыв 1993.
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