Политические комментарии с сарказмом.
7.
С каких пор бездельники и прогульщики начали называться молодыми активистами? Это будущие лодыри, тунеядцы и дармоеды!
16.
В партии Зеленского снова предложили переименовать Россию
Депутат Рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украине следует на государственном уровне переименовать Россию в "Московию".
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По словам парламентария, каждая нация сама принимает решение о том, как называть своих соседей.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". По словам парламентария, каждая нация сама принимает решение о том, как называть своих соседей.
17.
Сотрудники ОМОН "БЕРКУТ" на Майдане. Тот случай когда твой президент вытер об тебя ноги. (я про Януковича) Что не говорите, Батька молодец, отстоял страну.
20.
Как Ходорковский похоронил протесты в Хабаровске
24.
Хороший аппарат, безотказный!
26.
У Путина появился новый противник в Европе — педераст Макрон
В отличие от своего предшественника президент Франции Эммануэль Макрон проводит жёсткую политику в отношении России, пишет Neue Zürcher Zeitung. При этом «чем решительнее Париж выступает как ястреб, тем легче Берлину играть роль голубя», способствуя урегулированию конфликта с Москвой, отмечает автор статьи Ульрих Шпек.
В случае же с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля Макрон лично призвал ЕС послать Москве чёткий сигнал. К тому же, в отличие от главы ФРГ, он не поздравил Путина с переизбранием.
В отличие от своего предшественника президент Франции Эммануэль Макрон проводит жёсткую политику в отношении России, пишет Neue Zürcher Zeitung. При этом «чем решительнее Париж выступает как ястреб, тем легче Берлину играть роль голубя», способствуя урегулированию конфликта с Москвой, отмечает автор статьи Ульрих Шпек.
В случае же с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля Макрон лично призвал ЕС послать Москве чёткий сигнал. К тому же, в отличие от главы ФРГ, он не поздравил Путина с переизбранием.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Итоги митингов 26.03.27. Как это было
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: комментарии политика юмор
371
Понравилось371
Новости партнёров
Загрузка...
Ну ребята,вы попали! Даже боюсь предположить как вас могут назвать,ВАШИ СОСЕДИ!
вырвать бы этой гниде язык....
в этот раз все прекрасно понимают, кто просит и зачем....поэтому, я бы на месте адекватных армян - делал бы ноги оттуда....
Но сами мы — отныне — вам — не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!
фишка с ОДКБ не прокатила, понеслась просто желчь....как обычно короче.
сейчас эту судьбу разделяют еще одни ребята..а вот в РБ батька решил, что стране такое ненадобно....
насколько я понимаю азеры и так тащят, а зеля решил "уровнять шансы", ибо поставил на армян?)))))))))))))))))))
ну она ж была звеном доставки молекул свободы? ну вот, они и до нее докатились, 100% за айфон или типа того череп пробили... классическая бытовуха, те кто таким занимаются - им плевать где жертва работает и кто она...просто сейчас таких побольше стало, особенно в киеве.... ну получается карма...
уважаемые армяне, особенно те, кто рисовал, а потом выходил с транспарантами про оккупацию, т.к. ее больше нет, вы теперь можете полные свободы пойти лично на фронт....видосики оттуда уже есть, ничем от гражданской войны на Украине не отличаются. так что можете и их пересмотреть. вас это ждет, вы же хотели. приятного аппетита...кто останется жив - будет завидовать мертвым (с). хотя, турки живых не особо будут стремиться оставлять ;) момент исторической памяти настал, а того кто вас тогда спас, в прошлый раз, вы гавном полили и прогнали..ну вуаля. молекулы свободы не забывайте вдохнуть, с последним вздохом....
вот такие печальные факты...
ну....ну....я строну не принимаю, по ваще лютым причинам кстати :), но ... 200 кораблей и 200 арт\рсзо....это..ммм... ну мы все знаем это слово на букву "П" :))))
2300 потерь личного состава, с натягом, но поверить можно. но это бы уже был разгром. для конкретно этого конфликта.
Скоро лемминги будут крутить лапками у виска при виде "змагаров"...
удовольствием бы их в на колыму загнал