26.

У Путина появился новый противник в Европе — педераст Макрон



В отличие от своего предшественника президент Франции Эммануэль Макрон проводит жёсткую политику в отношении России, пишет Neue Zürcher Zeitung. При этом «чем решительнее Париж выступает как ястреб, тем легче Берлину играть роль голубя», способствуя урегулированию конфликта с Москвой, отмечает автор статьи Ульрих Шпек.



В случае же с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля Макрон лично призвал ЕС послать Москве чёткий сигнал. К тому же, в отличие от главы ФРГ, он не поздравил Путина с переизбранием.