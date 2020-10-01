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До свидания, мальчики

До свидания, мальчики (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 06:53
Метки: Homo Deus   Краткая история будущего   юваль ной харари   
790
2
В политике есть явление, известное как синдром «Наши мальчики погибли не зря».
В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Она провозгласила своей целью «освобождение» Тренто и Триеста – двух «итальянских» территорий, «несправедливо» удерживаемых Австро-Венгерской империей. Итальянские политики сотрясали воздух пламенными речами, клянясь восстановить историческую справедливость и обещая возродить славу Древнего Рима.

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Метки: Homo Deus   Краткая история будущего   юваль ной харари   
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☣️Месть печенегов☣️ 5 дней назад
Хотя, конечно, нельзя винить одних политиков. Массы тоже были за войну

Отличная отмазка в стиле "меня простые люди попросили". В 90% случаев мнение масс формируется пропагандой тех же политиков, а когда массы перестают верить пропаганде власти, они начинают верить другим. Так и случаются революции.
Хотя, конечно, нельзя винить одних политиков. Массы тоже были за войну Отличная отмазка в стиле "меня простые люди попросили". В 90% случаев мнение масс формируется пропагандой тех же политиков, а когда массы перестают верить пропаганде власти, они начинают верить другим. Так и случаются революции.
Хотя, конечно, нельзя винить одних политиков. Массы тоже были за войну Отличная отмазка в стиле "меня простые люди попросили". В 90% случаев мнение масс формируется пропагандой тех же политиков, а когда массы перестают верить пропаганде власти, они начинают верить другим. Так и случаются революции.
Хотя, конечно, нельзя винить одних политиков. Массы тоже были за войну Отличная отмазка в стиле "меня простые люди попросили". В 90% случаев мнение масс формируется пропагандой тех же политиков, а когда массы перестают верить пропаганде власти, они начинают верить другим. Так и случаются революции.
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2k
Hellgone ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
А ну как всегда Путин виноват...Ты знаешь это уже даже не смешно...Тебя послушать-так он не просто бессмертный он еще до человечества появился и динозавров грохнул..
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18k
Виталий Касандров 5 дней назад
Очень примитивное мышление . Если что И состояла в тройственном союзе и должна изначально выступить на его стороне(что и делает в половине произведений альтенативщиков).
Но терки с Австрией, её поражение в Галиции и деньги Англии сделали свое дело .И переметнулась к Антанте . Триест и его окрестности , таки получила но хотела большего в виде Долмации островов и проч. Жадность Ф, то есть И и сгубила .
Хотя таки есть догадка ,почему реклама этой псевдокниги тут появилась .
Азербайджан так же , уже гораздо больше 11 раз штурмует Карабах ,с похожим на итальянцев при Изонцо результатом .
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71k
Броненосец Потелкам Виталий Касандров 5 дней назад
Сдаётся мне, в недавнем прошлом Карабах был азербайджанским.
И дооолго был таковым.
Но при распаде СССР армяне силой оружия выдавили оттуда азербайджанцев.
В отличие от Крыма, ЛНР и ДНР никаких референдумов местного населения никто не проводил.
А была резня. А потом - война.
Потом - мир. Пусть и худой - но мир.
А потом пришёл про американский президент Армении.
" Россия иди накуй".
Значит, он на что-то рассчитывал.
Как Мишико, на США.
Вперёд, удачи.
Мне лично, на работе, наши местные армяне ( Краснодар) много раз говорили: ЧТО ОН ИДИОТ ДЕЛАЕТ!!!!!?????
А если Россия нам так скажет ?????
Полгода прошло - нате вам война.
Но как-то не видать в России армянского либо азербайджанского ополчения.
Самолёты везут молодых парней, но не в направлении Армении. И сбора пожертвований не видать.
И на рынках Краснодара армяне с азербайджанцами как торговали бок-о-бок, так и торгуют.
Значит, простому народу эта война накуй не нужна.
Ну, а кому она там нужна - пусть воюют.
Пашинян пусть отрабатывает перед американцами. Кладет Армению набок.
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18k
Виталий Касандров Броненосец Потелкам 5 дней назад
Придумывать не надо. Даже при СССР максимально азербайджанцев в Карабахе проживало около 3% . Окруженная со всех сторон азербайджанцами территория входила в состав Азербайджана как армянская автономия.Там был референдум уже при независимом Азербайджане и при азербайджанских танках на улицах но в отличие от Крыма 97% высказались за присоединение к Армении , ну и началось А вот сопредельная территория да была населена азербайджанцами откуда и были выбиты в результате конфликта в 90е. Что там будет на этот раз вопрос но скорее захватив пару сел Азербайджан объявит о своей победе и свернет активную фазу, ибо денег на долгую войнушку при низких мировых ценах на нефть нет.
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2k
KL11 Броненосец Потелкам 5 дней назад
я тож думаю что им надо это пережить.
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6k
Алексей Виталий Касандров 5 дней назад
Долго еще будет икаться большевистская нарезка территорий. Я уж не буду про Урым, Донбас и прочие "подарки". Я просто напомню, что Казахстана ВООБЩЕ НЕ БЫЛО. Какая-то самка собаки отрезала от РИ территорию, сделала там республику и протеряла ее при развале союза.
Уроды!
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Броненосец Потелкам 4 дня назад
Я вот только в одном не соглашусь. Да - Карабах административно принадлежал Азербайджану но был населен приемущественно армянами. И народ имеет право решать, в том числе силой оружия, к какой стороне присоединится. Армяне Карабаха почему-то выбрали Армению, даже странно.

Не уверен на 100%, но думаю, что при царе это всё-же была Армения а не Азербайджан. А 70 лет советской власти - невесть какой срок.
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Иван Кемеров

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