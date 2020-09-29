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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 19:09
Метки: комментарии   политика   юмор   
3591
37
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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217k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии 2
Политические комментарии 2
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13k
Максим Погода 8 часов назад
Класс!!
Класс!!
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116k
DeOrio Максим Погода 20 минут назад
На самом деле приходила узнать адреса домов престарелых в Ростове.
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−84
Князь Курбский 9 часов назад
Поддержку партизан Белоруси гарантирую. С переносом боевых действий на территорию РФ
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9k
BWSHARK Князь Курбский 8 часов назад
Сосни тунца и засунь свои влажные мечты себе в жопу.
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5k
ALFIE 10 часов назад
Комментарий к фото
а я еще помню ту радость, когда вроде как пороха скинули, и ща зеля придет, ну хотя бы не накосячит (что будет лучше никто не ждал на самом деле)... ога...

а я еще помню ту радость, когда вроде как пороха скинули, и ща зеля придет, ну хотя бы не накосячит (что будет лучше никто не ждал на самом деле)... ога...
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5k
ALFIE 10 часов назад
Комментарий к фото
лютый шаг..они( Иран) даже законы поменяли под него, судя по всему. ведь там запрещено присутствие военных других стран, ну кроме парадов там, транзит(пролет) по договоренности, но не базирование..а тту опа - по сути 3 базы....хе хе ))))

лютый шаг..они( Иран) даже законы поменяли под него, судя по всему. ведь там запрещено присутствие военных других стран, ну кроме парадов там, транзит(пролет) по договоренности, но не базирование..а тту опа - по сути 3 базы....хе хе ))))
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960
rezus_44 14 часов назад
Комментарий к фото
А что тут не так ? Было бы неплохо если б Россия так же ответила на обстрелы Донбаса
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1k
Outcast 15 часов назад
ПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. (п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ) 1.1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.10.2014 N 308-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) 1.2. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) 2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 3. Не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации. (часть 3 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 498-ФЗ)
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44k
Александр 17 часов назад
Политические комментарии 2
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217k
NAZARETH Автор поста Александр 13 часов назад
ПОХОЖ...
ПОХОЖ...
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
Политические комментарии 2
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9k
BWSHARK Александр 8 часов назад
Макароныч ЗАШКВАРИЛСЯ...
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Александр 17 часов назад
допрыгались су.ча.та
допрыгались су.ча.та
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Александр 17 часов назад
Политические комментарии 2
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
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Александр 17 часов назад
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44k
Александр 18 часов назад
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12k
Сталкер 18 часов назад
Классная подборка!
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217k
NAZARETH Автор поста Сталкер 13 часов назад
Благодарю !!!
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12k
Сталкер 18 часов назад
Дистанционное, надеюсь, работает безотказно. А дальность полёта у этих реакторов какая, если что? А мощность в килотоннах какая? Ой, чё-та я много вопросов задаю...
Дистанционное, надеюсь, работает безотказно. А дальность полёта у этих реакторов какая, если что? А мощность в килотоннах какая? Ой, чё-та я много вопросов задаю...
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NAZARETH

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