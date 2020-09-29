28.

Алексей Навальный горюет в Twitter, цитирую: «Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолёте РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования». Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела на основании постов в соцсетях и громких заявлений в СМИ, а для Алексея стал откровением тот факт, что для возбуждения уголовного дела требуются основания.