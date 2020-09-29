Политические комментарии с сарказмом.
11.
Правильно... Никто ведь не говорит о военных действиях. Только вооружение поставить, змагарам и этого хватит обосраться
13.
ХОЧУ КАК ВО ФРАНЦИИ
23.
Кремль относится ко встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской как к контактам французского лидера с белорусской гражданкой, на которые они оба имеют право.
28.
Алексей Навальный горюет в Twitter, цитирую: «Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолёте РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования». Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела на основании постов в соцсетях и громких заявлений в СМИ, а для Алексея стал откровением тот факт, что для возбуждения уголовного дела требуются основания.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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а я еще помню ту радость, когда вроде как пороха скинули, и ща зеля придет, ну хотя бы не накосячит (что будет лучше никто не ждал на самом деле)... ога...
лютый шаг..они( Иран) даже законы поменяли под него, судя по всему. ведь там запрещено присутствие военных других стран, ну кроме парадов там, транзит(пролет) по договоренности, но не базирование..а тту опа - по сути 3 базы....хе хе ))))