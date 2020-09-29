Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы ошиблись адресом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы ошиблись адресом.
2.
Грузинский дружественный нейтралитет.
А вот пролететь над своей территорией турецкой транспортной авиации из Турции в Азербайджан и обратно грузины не запретили
14.
Американские милитаристы хотят из мирной Аляски сделать сплошную военную базу.
Это ж сколько денег будет потрачено пентагоном, а могли бы раздать беременным пенсионерам
19.
Конечно не споет!!! Споет ЗА одних - из Камеди выгонят, споет ЗА других - в Крокус не пустят... Сложный выбор...
22.
Султан попёр против всех...
25.
А потому что нету никакого "украинского народа"!!!
Так же, как не существует никакого "украинского языка", а есть ряд украинских диалектов русского языка!..
35.
Омериге нужны новые лидеры!.. молодые и задорные!..
37.
ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ТИХАНОВСКОЙ ВОССТАНОВИТЬ ТРАНЗИТ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ
Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал в свою резиденцию признанного прибалтийским государством президента Белоруссии Светлану Тихановскую и потребовал от неё восстановить транзит литовских грузов через территорию республики.
«Госпожа президент! Мы поддержали вас в тяжёлый момент для белорусской истории и ожидаем взаимности. Я напоминаю вам, что Литва не признаёт власть Лукашенко, а его постановление не пускать литовские грузы через территорию Беларуси считаем незаконным. Безусловно, он ответит за это решение в Гааге, но поскольку он не является легитимным президентом, а вы легитимным, просим вас немедленно восстановить транзит по территории вашей прекрасной страны», — сказал Науседа.
На возражение Тихановской относительно того, что она не имеет сегодня реальной власти, президент Литвы добавил, что поскольку большинство белорусов безоговорочно поддерживают её, а не Лукашенко, Литва не видит проблем для неисполнения «преступного приказа Лукашенко»
«Госпожа президент! Мы поддержали вас в тяжёлый момент для белорусской истории и ожидаем взаимности. Я напоминаю вам, что Литва не признаёт власть Лукашенко, а его постановление не пускать литовские грузы через территорию Беларуси считаем незаконным. Безусловно, он ответит за это решение в Гааге, но поскольку он не является легитимным президентом, а вы легитимным, просим вас немедленно восстановить транзит по территории вашей прекрасной страны», — сказал Науседа.
На возражение Тихановской относительно того, что она не имеет сегодня реальной власти, президент Литвы добавил, что поскольку большинство белорусов безоговорочно поддерживают её, а не Лукашенко, Литва не видит проблем для неисполнения «преступного приказа Лукашенко»
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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- Вот рашка, ничего нормально сделать не могут, всё ломается
- Так это американский блок
- Ну вы понимаете космос сложная штука, всё может сломаться
Но после крещения Руси это очень старательно пытались спрятать, подменяя еврейским "от сотворения мира"...
Провёл небольшое расследование.
Вакула летал к Екатерине II Великой. Она была императрицей с 1762 по 1796 год.
Барон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г., умер 22 февраля 1797 г. Годы службы : 1739–1754 гг. На Луну он попал во время службы. Первое посещение им Луны не в счёт – он залез туда по стеблю турецкого боба. Полётом можно считать его второе туда путешествие, когда сильным ветром на Луну занесло корабль, на котором он плыл.
Следовательно, Вакула никак не может быть первым космонавтом. Раньше него был как минимум Мюнхгаузен!
Шах и мат, кастрюли!
Ты - как та плесень, что на крылечке винного магазина обблёванная сидит, и под нос себе что-то бухтит...
Не минусую, и не читаю, что ты пишешь. Вижу твой ник - и взгляд скользит мимо, не задерживаясь...
Ты даже не противен, скучно пишешь. Скучно, без выдумки.
Я б и этого не написал, просто коньячку хряпнул под лимончик, захорошело, и случайно мой глаз за слово "вакцина" зацепился.