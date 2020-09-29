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Президент Литвы Гитанас Науседа вызвал в свою резиденцию признанного прибалтийским государством президента Белоруссии Светлану Тихановскую и потребовал от неё восстановить транзит литовских грузов через территорию республики.



«Госпожа президент! Мы поддержали вас в тяжёлый момент для белорусской истории и ожидаем взаимности. Я напоминаю вам, что Литва не признаёт власть Лукашенко, а его постановление не пускать литовские грузы через территорию Беларуси считаем незаконным. Безусловно, он ответит за это решение в Гааге, но поскольку он не является легитимным президентом, а вы легитимным, просим вас немедленно восстановить транзит по территории вашей прекрасной страны», — сказал Науседа.



На возражение Тихановской относительно того, что она не имеет сегодня реальной власти, президент Литвы добавил, что поскольку большинство белорусов безоговорочно поддерживают её, а не Лукашенко, Литва не видит проблем для неисполнения «преступного приказа Лукашенко»