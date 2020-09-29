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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (36 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 07:51
Метки: комментарии   политика   юмор   
4105
36
2
Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы ошиблись адресом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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70  комментариев
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19k
hebpat День назад
- На МКС накрылся блок электропитания
- Вот рашка, ничего нормально сделать не могут, всё ломается
- Так это американский блок
- Ну вы понимаете космос сложная штука, всё может сломаться
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−84
Князь Курбский 10 часов назад
В жопу рашку
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−84
Князь Курбский 18 часов назад
Я просто перерегюсь
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12k
Сталкер 19 часов назад
Пля, сегодня только с израильтянами общался! Что ж сам-то не додумался?!

Пля, сегодня только с израильтянами общался! Что ж сам-то не додумался?!
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25k
Aleksandr Сталкер 11 часов назад
По дохристианскому древнеславянскому сейчас 7528й.
Но после крещения Руси это очень старательно пытались спрятать, подменяя еврейским "от сотворения мира"...
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12k
Сталкер 19 часов назад
"Украина,вот тоже утверждает,что человека в космос они первыми запустили..."
"Украина,вот тоже утверждает,что человека в космос они первыми запустили..." Провёл небольшое расследование. Вакула летал к Екатерине II Великой. Она была императрицей с 1762 по 1796 год. Барон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г., умер 22 февраля 1797 г. Годы службы : 1739–1754 гг. На Луну он попал во время службы. Первое посещение им Луны не в счёт – он залез туда по стеблю турецкого боба. Полётом можно считать его второе туда путешествие, когда сильным ветром на Луну занесло корабль, на котором он плыл. Следовательно, Вакула никак не может быть первым космонавтом. Раньше него был как минимум Мюнхгаузен! Шах и мат, кастрюли!

Провёл небольшое расследование.
Вакула летал к Екатерине II Великой. Она была императрицей с 1762 по 1796 год.
Барон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 г., умер 22 февраля 1797 г. Годы службы : 1739–1754 гг. На Луну он попал во время службы. Первое посещение им Луны не в счёт – он залез туда по стеблю турецкого боба. Полётом можно считать его второе туда путешествие, когда сильным ветром на Луну занесло корабль, на котором он плыл.
Следовательно, Вакула никак не может быть первым космонавтом. Раньше него был как минимум Мюнхгаузен!
Шах и мат, кастрюли!
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20k
Bayker Сталкер 24 минуты назад
ну да, ну да
ну да, ну да
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1k
Федор Медведев 24 часа назад
В 2020 год по еврейскому календарю великий правитель ВлаПут назначил на второй срок на далеких ацтекских землях нового верховного руководителя ДонаТру Безумного. На ассирийских землях установился порядок, но бородатые обезьяны еще совершали свои набеги. На восточных владениях жили агрессивные неандертальцы, которые любили надевать на голову кастрюли, неандертальцы продолжали гадить себе в шаровары.
В 2020 год по еврейскому календарю великий правитель ВлаПут назначил на второй срок на далеких ацтекских землях нового верховного руководителя ДонаТру Безумного. На ассирийских землях установился порядок, но бородатые обезьяны еще совершали свои набеги. На восточных владениях жили агрессивные неандертальцы, которые любили надевать на голову кастрюли, неандертальцы продолжали гадить себе в шаровары.
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13k
Юрий День назад
Справедливости ради.... Первым укро-космонавтом был не Вакула, а Солоха.
Справедливости ради.... Первым укро-космонавтом был не Вакула, а Солоха.
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12k
Сталкер Юрий 19 часов назад
Тут ваще всё спорно: оба летали, да. Хоть и разными методами пользовались. Но вот о том, что они поднимались на необходимую высоту (чтоб считать космонавтами), – нигде ни слова.
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15k
Robin Hood День назад
Политические комментарии из инета
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1k
Роман День назад
Комментарий к фото
вангую - будут слать эту вакцину спутник всем и каждому - "Россия - щедрая душа!"* *- действие акции не распространяется на территории РФ
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1k
Роман День назад
Комментарий к фото
надо было лететь и не менять курс, а на предложение сменить курс, спросить - "а то шо?" )))
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186k
Северное сияние День назад
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4k
Татьянин день День назад
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4k
Татьянин день День назад
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186k
Северное сияние День назад
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186k
Северное сияние День назад
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4k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день День назад
Тоже мне , бином Ньютона
... такие удостоверения в переходах продают !!!
Тоже мне , бином Ньютона ... такие удостоверения в переходах продают !!!
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3k
samsr Татьянин день День назад
Испанский стыд, они хотят каклов в маразм переплюнуть, сцука ну и в славное время мы живем
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4k
Татьянин день День назад
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Татьянин день День назад
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−84
Князь Курбский День назад
С сколько сдохло от русской вакцины? Слава богу, не людей, русских
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3k
samsr Сергей День назад
Кастрюля напрочь отдавила зачаток мозга)
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14k
Муки Псаки Князь Курбский 23 часа назад
Я тебе и минусов не ставлю, не заслужил ты...
Ты - как та плесень, что на крылечке винного магазина обблёванная сидит, и под нос себе что-то бухтит...
Не минусую, и не читаю, что ты пишешь. Вижу твой ник - и взгляд скользит мимо, не задерживаясь...
Ты даже не противен, скучно пишешь. Скучно, без выдумки.
Я б и этого не написал, просто коньячку хряпнул под лимончик, захорошело, и случайно мой глаз за слово "вакцина" зацепился.
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3k
Ewgeny Муки Псаки 22 часа назад
Я тоже тяпнул коньячку за нашу вакцину, сил ей и эффективности, и послал жалобу модераторам. Посмотрим на скорость реакции
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12k
Сталкер Ewgeny 19 часов назад
С момента Вашей жалобы прошло 3 часа. Коммент урода на месте. Только что отправил свою.
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1k
Alex Князь Курбский 10 часов назад
Фридом?
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80k
Confidential День назад
тот случай, когда тебе ставят в вину, а ты гордишься)))
тот случай, когда тебе ставят в вину, а ты гордишься)))
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