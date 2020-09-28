Двойные стандарты: что станет с Белоруссией

Представители координационного совета Белоруссии находятся за рубежом и продолжают получать задания от западных кураторов. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в очередной раз сообщил, что на страну оказывается «беспрецедентное внешнее давление».

Поразительно. Евросоюз говорит, что переизбрание Лукашенко не имеет достаточной демократической легитимности. Американцы также отказались признавать Лукашенко лидером Белоруссии. При этом Запад умудряется использовать инаугурацию Лукашенко в качестве повода для дестабилизации в стране.

Сильные заявления не в поддержку белорусских властей раздаются фактически ежедневно. При этом в самой Европе дела обстоят не так уж и радужно. Например, во Франции с сентября возобновились протесты «жёлтых жилетов». При этом полиция запретила проведение любых акций. Позже управление транспортом закрыло около пятидесяти станций метро и электричек. Около десяти погибших и более тысячи раненых. А затем Макрон вообще заявил о недопустимости вмешательства в дела Франции. Думаете, теперь вся Европа ополчится против Франции, а Эммануэль Макрон уйдёт? Или это другое? Конечно – другое.

Из фигуры речи «двойные стандарты» превратились в очевидный факт. Американцы и европейцы почему-то уверены, что их слова являются истиной в последней инстанции, а остальные просто обязаны делать то, что они скажут.

Если оскорбление идёт от них - это свобода слова. От других – агрессия. Расстрел протестующих в Фергюсоне — это демократия. Задержание протестующих Белоруссии — диктатура.