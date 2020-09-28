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Двойные стандарты: что станет с Белоруссией

Двойные стандарты: что станет с Белоруссией (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 17:14
Метки: белоруссия   европа   оппозиция   сша   
1537
2
Альтернативная министерству иностранных дел Белоруссии структура может появиться за рубежом. Об этом рассказал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

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Метки: белоруссия   европа   оппозиция   сша   
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11  комментариев
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4k
Владимир 2 дня назад
Да Луке похер на них, главное РФ признаёт. А Лука уже давно под санкциями он не въездной в ЕС, и на Белоруссию, СШП уже давно санкции наложили. Прямое вмешательство единственный варик, но шанс выловить от РФ не мифических люлей, сильно пугает как ЕС так и США.
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−130
j_l_kid 6 часов назад
Посадить большую часть политических оппонентов. Оставшихся выгнать из страны. Вопить про внешних кураторов.
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1k
Vic Twin 24 часа назад
Ну всё правильно. В Европе официально признали, что Президентом Беларуси является Тихановская, а Лука проиграл выборы. Вот они и будут разговаривать с тем, кого признали. Что удивительного? Это было бы странно и возмутительно, если бы на встречу с Тихановской Туркменбаши приехал, он же Луку признал. У постера истерика, как же так, не хотят разговаривать с крысой. Еще и какие-то деньги приплёл. Приезжай в Минск, тебя отоварят дубиналом, и у тебя сразу рывком изменится мировоззрение.
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2k
MATPOC День назад
опять "Белорусские" криветки подорожают(((
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4k
Дмитрий Горчилин День назад
Сейчас бы белорусским силовикам вдумчиво кино с уличных беспорядков пересматривать, поиграть в веселую игру "опознай личность". С дальнейшими юридическими последствиями для этой личности.
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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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6k
Саша Смирнов 2 дня назад
Именно! Побольше бабла срубить.
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