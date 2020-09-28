Двойные стандарты: что станет с Белоруссией

Альтернативная министерству иностранных дел Белоруссии структура может появиться за рубежом. Об этом рассказал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Представители координационного совета Белоруссии находятся за рубежом и продолжают получать задания от западных кураторов. Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в очередной раз сообщил, что на страну оказывается «беспрецедентное внешнее давление».
Поразительно. Евросоюз говорит, что переизбрание Лукашенко не имеет достаточной демократической легитимности. Американцы также отказались признавать Лукашенко лидером Белоруссии. При этом Запад умудряется использовать инаугурацию Лукашенко в качестве повода для дестабилизации в стране.
Сильные заявления не в поддержку белорусских властей раздаются фактически ежедневно. При этом в самой Европе дела обстоят не так уж и радужно. Например, во Франции с сентября возобновились протесты «жёлтых жилетов». При этом полиция запретила проведение любых акций. Позже управление транспортом закрыло около пятидесяти станций метро и электричек. Около десяти погибших и более тысячи раненых. А затем Макрон вообще заявил о недопустимости вмешательства в дела Франции. Думаете, теперь вся Европа ополчится против Франции, а Эммануэль Макрон уйдёт? Или это другое? Конечно – другое.
Из фигуры речи «двойные стандарты» превратились в очевидный факт. Американцы и европейцы почему-то уверены, что их слова являются истиной в последней инстанции, а остальные просто обязаны делать то, что они скажут.
Если оскорбление идёт от них - это свобода слова. От других – агрессия. Расстрел протестующих в Фергюсоне — это демократия. Задержание протестующих Белоруссии — диктатура.
Поразительно. Евросоюз говорит, что переизбрание Лукашенко не имеет достаточной демократической легитимности. Американцы также отказались признавать Лукашенко лидером Белоруссии. При этом Запад умудряется использовать инаугурацию Лукашенко в качестве повода для дестабилизации в стране.
Сильные заявления не в поддержку белорусских властей раздаются фактически ежедневно. При этом в самой Европе дела обстоят не так уж и радужно. Например, во Франции с сентября возобновились протесты «жёлтых жилетов». При этом полиция запретила проведение любых акций. Позже управление транспортом закрыло около пятидесяти станций метро и электричек. Около десяти погибших и более тысячи раненых. А затем Макрон вообще заявил о недопустимости вмешательства в дела Франции. Думаете, теперь вся Европа ополчится против Франции, а Эммануэль Макрон уйдёт? Или это другое? Конечно – другое.
Из фигуры речи «двойные стандарты» превратились в очевидный факт. Американцы и европейцы почему-то уверены, что их слова являются истиной в последней инстанции, а остальные просто обязаны делать то, что они скажут.
Если оскорбление идёт от них - это свобода слова. От других – агрессия. Расстрел протестующих в Фергюсоне — это демократия. Задержание протестующих Белоруссии — диктатура.
Западные спонсоры продолжают вкладываться в белорусскую оппозицию, отдавая приказы разорвать страну на части. А «координационный совет» Белоруссии намерен провести новую цветную революцию.
«Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства и передачи законным образом власти в соответствующие руки реального победителя избирательной кампании», - заявил Павел Латушко.
Конечно же, никто не даёт гарантий, что страна в первую же секунду не будет передана на растерзание Западу. Белорусская оппозиция готова пойти на всё, лишь бы заработать побольше денег.
«Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства и передачи законным образом власти в соответствующие руки реального победителя избирательной кампании», - заявил Павел Латушко.
Конечно же, никто не даёт гарантий, что страна в первую же секунду не будет передана на растерзание Западу. Белорусская оппозиция готова пойти на всё, лишь бы заработать побольше денег.
Авторский пост
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Метки: белоруссия европа оппозиция сша
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