Постановление бюро ЦК по РСФСР "О запрещении содержания скота"20 августа 1958 г. было принято постановление бюро ЦК по РСФСР "О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках". Это постановление...