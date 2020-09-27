Сиюминутный результат - насильственное изъятие скота и передача его в совхозы и колхозы - привело к тому, что скот шел под нож. В колхозах и совхозах попросту не было ни помещений, ни кормов, чтобы сохранить скот на будущее. То поголовье скота, которое постепенно увеличивалось в личных хозяйствах в пятидесятые годы, было уничтожено практически в течении нескольких месяцев.

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С точки зрения статистики произошло долгожданное - объемы заготовки мяса резко возросли. Отсюда и победная риторика на ХХ1 съезде КПСС, на декабрьском (1959 г.) пленуме ЦК.

Напомним, что еще 4 июня 1957 г. было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "Об отмене обязательных сельскохозяйственных поставок хозяйствами колхозников, рабочих и служащих".

Отмена обязательных поставок предполагалась с 1 января 1958 г.

Повторимся, что это решение, как и ряд ему предшествовавших, способствовало росту численности скота в подсобных хозяйствах.

Именно об этом и говорил на июньском (1957 г.) пленуме ЦК Каганович, отметивший, что с 1953 г. животноводство в подсобных хозяйствах выросло на 24%, а в колхозном секторе - только на 3%.

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С точки же зрения здравого смысла произошло плохо поправимое - значительное сокращение поголовья скота.

Имелись и прямые экономические следствия этих решений. Жители областных городов и многочисленных рабочих поселков, районных центров, старинных городков, оставшись без собственного домашнего скота, должны были идти в государственные магазины, жить за счет государственных поставок мяса и молока.

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Отняв скот, государство оказалось в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Партийно-государственные власти сломали механизм самообеспечения широких слоев населения, не располагая, как скоро выяснилось, возможностью эффективно заменить его.

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Случилось и нечто большее: Хрущев и его сподвижники - от ЦК до горкомов и райкомов разрушили традиционный быт миллионов людей, в котором сохранялась связь с землей, с сельским хозяйством.

Этот быт складывался многими поколениями людей, сочетавших черты сельской и городской жизни, работу на заводах и домашнее подсобное хозяйство, насчитывавшее, как правило, свою корову - кормилицу в послевоенной небогатой жизни, огород с картошкой да пару поросят.

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Отнимали не только коров, лошадей, но одновременно отнимали покосы, где семьи заготавливали корм для скота на зиму, ликвидировались добровольные кооперативы - животноводческие товарищества.

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Потребовалось несколько лет, чтобы изменения в этой отрасли оказались настолько необратимыми, что попытки преемников Хрущева воспользоваться маленковскими рекомендациями для восстановления домашнего подсобного хозяйства не имели последствий.

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Не только покосы, поддерживаемые десятилетиями, заросли за это время кустарником, превратились в неудобья, но и люди привыкли вставать на работу двумя часами позже, не заботиться о том, чтобы покормить скотину, подоить корову, люди вдуг обнаружили, что отпуск летом - это не время для того, чтобы косить и заготавливать сено на год, а месяц, которое вполне можно провести, не обременяя себя дополнительными работами.

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Произошел разрыв в поведении поколений. Тот социальный слой, к которому будут адресовать свои решения преемники Хрущева, стремившиеся в новых условиях опереться на старый, маленковский опыт, к середине 60-х гг. практически перестал существовать.

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Законы биологии начинали вступать в противоречие с партийными установками. В ответ на требования увеличения заготовок мяса местные власти должны были сдавать на мясокомбинаты молодняк, который весил, понятно, меньше, чем взрослый скот.

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Уже летом, 10 июня 1959 г. в бюро ЦК КПСС по РСФСР поступил проект постановления этого бюро и сопроводительная записка "О продолжающейся практике сдачи государству неупитанного и маловесного скота многими колхозами и совхозами".

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Основываясь на данных проверок, авторы сообщали ужасные факты - в Ярославской области в первом квартале 1959 г. государству было сдано 10400 голов крупного рогатого скота, из которых 7900 - молодняк; вес животных сократился на треть - с 280 кг в 1958 г. до 199 - в 1959 г. Справка свидетельствовала, что пример этот -типичен, что так же обстоит дело по всей стране - от Курской, Калужской, Брянской областей в центре России до Омской и Иркутской - в Сибири.

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По этому поводу было принято специальное постановление бюро ЦК по РСФСР 152. И, как положено, партийный механизм предполагал ответную реакцию.

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Уже спустя два месяца - 25 августа того же года заместитель заведующего сельхозотделом бюро ЦК по РСФСР П.Семенов докладывал, что обкомы и облисполкомы изучили, разработали и приняли соответствующие постановления, организовали социалистическое соревнование, повысили материальную заинтересованность, после чего за эти два месяца средний вес животных, продававшихся государству, увеличился по сравнению со вторым кварталом на 32 кг.

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Статистика и жизнь все дальше удалялись друг от друга Местные власти при попустительстве своих начальников в Москве разработали совершенную систему "двойной бухгалтерии".

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Совхозы и колхозы сдают государству крупный рогатый скот и свиней. Естественно, включают сведения об этом в государственную статистику, получают деньги за сданный скот. Скот остается "на передержку", чтобы поднять его вес.

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До сих пор - все по нормальным правилам. Но оставляют все в тех же совхозах и колхозах, а отнюдь не на откормочных площадках приемных пунктов!

*

Проходит время, и тот же самый скот сдают уже во второй раз, сдают не образовавшиеся привесы, а вновь "чистым весом"! Понятно, что во второй раз за одну и ту же корову получают деньги, второй раз отчитываются об увеличении производства мяса, как вы понимаете, в два раза.

Это происходило не только в Кургане, но и в Воронежской, Свердловской областях, Краснодарском крае.

В Воронежской области "на передержке" скот почти не кормили, и во второй раз его вес был ниже, чем в первый, но статистика продолжала фиксировать "увеличение производства мяса".

Провал сельскохозяйственной политики становился очевидным.

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Уже в 1961 г. ни ЦК КПСС, ни в Совете Министров СССР не строили по этому поводу никаких иллюзий. Вместо изобилия надо было заниматься жестким распределением.

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Партийная пропаганда продолжала крутить шарманку грядущего процветания, объясняя "временные трудности" "частнособственническими устремлениями" части сельских тружеников, но в Москве уже началась борьба за фонды - за право получить гарантированное обеспечение продовольствием из центра.

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12 октября 1961 г. Бюро ЦК по РСФСР и Совмин РСФСР были вынуждены распространить чрезвычайную распределительную систему на всю Россию.

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Совмину было запрещено "отоваривать" заявки на продовольствие на 4-й квартал 1961 г., если республики, края и области "уже выбрали лимиты" четвертого квартала за три первых. В совместном постановлении Бюро ЦК по РСФСР и Совмина РСФСР с примечательным названием "О ресурсах продуктов животноводства для снабжения населения в 1У квартале 1961 г." содержалось требование сохранить поголовье скота, исключить возможность выполнения планов мясозаготовок путем уничтожения продуктивного стада.

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Это означало и фактический отказ, ввиду явной нереалистичности, от Контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг., провозглашенных Хрущевым на ХХ1 съезде КПСС. Они предполагали, в частности, увеличение производства мяса - в два раза, молока - в 1,7 раза, яиц - в 1,6 раза. Фактически же за 6 лет семилетки, то есть 6 1964 г., производство сельскохозяйственной продукции увеличилось всего на 6%.

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В 1961 -1962 гг. в стране стало остро ощущаться нехватка не только мяса, масла и молока, но и хлеба, крупы, лапши, сахара, то есть продуктов, которые считались обязательными для небогатых прилавков провинциальных магазинов.

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С 1962 г. начинается закупка зерна за границей, главным образом - в тех же Соединенных Штатах. Страна оказывается в зависимости от закупок хлеба заграницей.