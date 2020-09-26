Замечательный пример бизнеса РПЦ

Пятизвездочный монастырь
Как РПЦ устроила себе ВИП-резиденцию на мощах святой Матроны
Как РПЦ устроила себе ВИП-резиденцию на мощах святой Матроны
В центре Москвы, на углу Абельмановской и Таганской улиц, расположена гостиница. Живописное место рядом с одним из немногих зеленых островков столичного центра. Недалеко — несколько станций метро, круглосуточный магазин, а буквально в квартале отсюда — крупный бизнес-центр. Согласно справке Росреестра, строение имеет пять этажей, два из них — подземные. Кадастровая стоимость здания составляет 721,8 миллиона рублей. Неплохое вложение для любого успешного владельца гостиничного бизнеса. Неудивительно, что достался такой лакомый кусочек одной из самых крупных бизнес-империй нашей страны — Русской православной церкви.
Несмотря на то что заселение, как и в любом уважающем себя отеле, круглосуточное, после 22:00 попасть на территорию уже затруднительно. Если вы едете на такси, то вам необходимо заранее доложить монахине-администратору, на какой машине с каким номером вы подъезжаете. Только тогда вас пропустят. Монастырь как-никак.
После того как припаркуетесь, а потом преодолеете небольшую лестницу, услужливый швейцар (возможно, тоже священнослужитель) откроет вам дверь. Такого не встретишь даже в стандартных гостиницах. Первое, что вы увидите, пройдя внутрь — нет, не иконы и прочую церковную утварь — пункт досмотра. Да, полноценный пункт досмотра, с собственным интроскопом и рамкой-металлодетектором. Кого так опасаются священнослужители — непонятно.
При въезде дадут бумажку, потому что документом этот листочек назвать сложно. Там будет написано, что вы пожертвовали за проживание регламентированную прайс-листом сумму. Пожертвования — это вообще старый «финт» РПЦ. Пожертвования в церковных лавках, пожертвования в храмах. На вопрос, почему эти взносы обязательны и сумма у них конкретизирована до копейки, РПЦ ответить не может. На бумажке даже стоит печать монастыря, видимо, как элемент декора, потому что она не имеет никакой юридической силы. Совершенно. На ней нет ни названия юридического лица, ни ИНН — ничего.
Интересно, что найти ОГРН или ИНН данного учреждения оказалось задачей непростой. Так, единственное упоминание о гостинице с данными о ней удалось найти на сайте Министерства культуры, где объект помечен как монастырская гостиница Покровского женского монастыря. Гостинице присвоена категория «пять звезд». Однако при попытке проверить информацию по ИНН или ОГРН в системе СПАРК, выдается информация о религиозной организации «Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы г. Москвы РПЦ» (Московский патриархат). Соответственно, адрес тоже другой: вместо Таганской, 58, стр. 12 мы получаем Таганская, 58.
Указанным монастырем руководит игуменья Феофания, в миру Мискина Ольга Дмитриевна.
Несмотря на то что заселение, как и в любом уважающем себя отеле, круглосуточное, после 22:00 попасть на территорию уже затруднительно. Если вы едете на такси, то вам необходимо заранее доложить монахине-администратору, на какой машине с каким номером вы подъезжаете. Только тогда вас пропустят. Монастырь как-никак.
После того как припаркуетесь, а потом преодолеете небольшую лестницу, услужливый швейцар (возможно, тоже священнослужитель) откроет вам дверь. Такого не встретишь даже в стандартных гостиницах. Первое, что вы увидите, пройдя внутрь — нет, не иконы и прочую церковную утварь — пункт досмотра. Да, полноценный пункт досмотра, с собственным интроскопом и рамкой-металлодетектором. Кого так опасаются священнослужители — непонятно.
При въезде дадут бумажку, потому что документом этот листочек назвать сложно. Там будет написано, что вы пожертвовали за проживание регламентированную прайс-листом сумму. Пожертвования — это вообще старый «финт» РПЦ. Пожертвования в церковных лавках, пожертвования в храмах. На вопрос, почему эти взносы обязательны и сумма у них конкретизирована до копейки, РПЦ ответить не может. На бумажке даже стоит печать монастыря, видимо, как элемент декора, потому что она не имеет никакой юридической силы. Совершенно. На ней нет ни названия юридического лица, ни ИНН — ничего.
Интересно, что найти ОГРН или ИНН данного учреждения оказалось задачей непростой. Так, единственное упоминание о гостинице с данными о ней удалось найти на сайте Министерства культуры, где объект помечен как монастырская гостиница Покровского женского монастыря. Гостинице присвоена категория «пять звезд». Однако при попытке проверить информацию по ИНН или ОГРН в системе СПАРК, выдается информация о религиозной организации «Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы г. Москвы РПЦ» (Московский патриархат). Соответственно, адрес тоже другой: вместо Таганской, 58, стр. 12 мы получаем Таганская, 58.
Указанным монастырем руководит игуменья Феофания, в миру Мискина Ольга Дмитриевна.
Игуменья Феофания является одной из самых влиятельных женщин в РПЦ и руководит монастырем с 1996 года. В Таганском районе госпожа Мискина на слуху: начиная с 2007 года она пыталась получить во владение РПЦ знаменитый Таганский парк — одно из немногочисленных сохранившихся зеленых мест в ЦАО. В 2007 году жителей района просто уведомили о принятом решении передать территорию РПЦ. Однако инициатива встретила жесткое сопротивление со стороны местного населения. Из-за протестов церковь вынуждена была отступить.
По нашим подсчетам, почти за два года деятельности пятизвездочного монастыря «Покровский» московский бюджет пополнился бы примерно на 90 миллионов рублей. В эту сумму мы заложили налог на прибыль, налог на имущество и основные отчисления за сотрудников. А при загрузке отеля на 75% чистая прибыль, которая не облагается налогами, за год составляет 387 миллионов рублей.
Кстати, как сообщила нам эксперт, которая присвоила «Покровскому» пять звезд, все сотрудники прошли аттестацию и обучение гостиничному делу:
«Все монахини, работающие в гостинице, прошли обучение гостиничному делу, в том числе и настоятельница храма игуменья Феофания тоже проходила обучение; даже официанты учились гостиничному делу», — рассказала «Шторму» член Совета по классификации Минкультуры РФ и экспертного совета ГД РФ Маргарита Немоляева.
Маргарита Эдуардовна также отметила, что это не обычная гостиница, а опочивальня для паломников и священнослужителей:
«Посещение Покровского монастыря — это очень сложная программа. К мощам большие очереди, и паломникам необходимо отдыхать», — добавила Немоляева.
Кстати, как сообщила нам эксперт, которая присвоила «Покровскому» пять звезд, все сотрудники прошли аттестацию и обучение гостиничному делу:
«Все монахини, работающие в гостинице, прошли обучение гостиничному делу, в том числе и настоятельница храма игуменья Феофания тоже проходила обучение; даже официанты учились гостиничному делу», — рассказала «Шторму» член Совета по классификации Минкультуры РФ и экспертного совета ГД РФ Маргарита Немоляева.
Маргарита Эдуардовна также отметила, что это не обычная гостиница, а опочивальня для паломников и священнослужителей:
«Посещение Покровского монастыря — это очень сложная программа. К мощам большие очереди, и паломникам необходимо отдыхать», — добавила Немоляева.
Но с очередями у постояльцев пятизвездочного отеля-монастыря проблем нет. Как только вы получите электронный ключ от номера, заселившая вас монахиня-администратор не единожды подчеркнет: для того чтобы без очереди попасть к мощам Матроны, вам нужно лишь показать карточку. И все. Многочасовая очередь из страждущих позади. Знаете, довольно специфическое ощущение, когда огибаешь всю эту очередь из богобоязненных и действительно искренне верующих женщин, детей и мужчин и подходишь к мощам под их удивленными взглядами, ведь кроме заранее выплаченных семи тысяч рублей за церковный кров у тебя никаких преференций перед ними нет.
В люкс-монастыре «Покровский» не водится алкоголь, об этом сообщает все та же улыбчивая администратор, показывая номер: мини-бар есть, но спиртного нет. Все остальное — как положено: минералка, пятилитровая канистра воды (разумеется, освященной), электрическая лампада, иконы. В принципе, больше ничего не выдает принадлежность гостиницы к православной организации. Фирменный косметический набор, полотенца, тапочки, сейф — турецкие четыре звезды.
Что примечательно: в меню, оставленном на столике, достаточно скромный набор блюд. Все по канонам: блины, борщ, пельмени и другие кушанья с русского стола. Но стоит набрать заветный номер для заказа еды, как вежливый голос сообщит, что в довольно сжатые сроки вам готовы принести клаб-сэндвич с колой или еще чего интересного. Завтрак — тоже — столь привычный для туристов светский, ой, простите, шведский стол. Если немного изменить интерьер, а служащих облачить в другую форму, то в принципе, от «Азимута» или «Холидея» отличить будет сложно.
Что примечательно: в меню, оставленном на столике, достаточно скромный набор блюд. Все по канонам: блины, борщ, пельмени и другие кушанья с русского стола. Но стоит набрать заветный номер для заказа еды, как вежливый голос сообщит, что в довольно сжатые сроки вам готовы принести клаб-сэндвич с колой или еще чего интересного. Завтрак — тоже — столь привычный для туристов светский, ой, простите, шведский стол. Если немного изменить интерьер, а служащих облачить в другую форму, то в принципе, от «Азимута» или «Холидея» отличить будет сложно.
Согласно выписке из Росреестра, о которой мы говорили вначале, здание имеет два подземных этажа. Спуститься на один из них вам поможет лифт, отделка в котором, как, в общем, и во всем «Покровском», выполнена в стиле «дорого-богато», и даже самая сдержанная обладательница смартфона не сможет не сделать там лифтолук.
Так вот, спустившись на минус первый этаж, мы попадаем в спа-комплекс. Как только вы туда зайдете, две миловидные девушки с удовольствием предложат вам свои услуги. Мне предложили парикмахера, косметолога и массажиста. Очень хотелось спросить, освященные ли у них ножницы и скрабы. Конечно, немного расстроило отсутствие на рабочем месте маникюрши, но бассейн глубиной два метра и вполне себе неплохой спортзал это компенсировали. Многие согласятся, что в таком месте думаешь, скорее, о насущном, бытовом, земном, как говорят в РПЦ. Нет желания вспоминать выученный когда-то с набожной бабушкой «Отче наш», попросить Бога о милости или о здравии близких. Но отдохнуть можно хорошо.
Если бы это было действительно место для паломников и страждущих, то не было бы в этой гостинице ни президентского люкса (кстати, ночь в нем стоит 150 тысяч рублей), ни каких бы то ни было спа. Стоит отметить, что минимальная стоимость номера в Покровском монастыре составляет шесть тысяч рублей в сутки за человека — немало даже по московским меркам. Вряд ли семейство паломников, приехавшее из какой-нибудь Ивановской области, способно позволить себе поселиться здесь.
Поэтому называть это местом для паломников — только насмехаться. РПЦ в очередной раз демонстрирует пренебрежение к прихожанам.
Дело ведь даже не в том, что берут деньги и не платят налоги, — в случае с РПЦ с этим все смирились.
Не было бы ничего плохого, если бы заселение в «Покровский» происходило исключительно по синодальным решениям, организованными паломническими группами, если бы никакой посторонний не мог воспользоваться этими благами. А сейчас это бизнес. А вот если представить, допустим, что мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, который, по сути, для многих является святыней, устроил нечто подобное, то есть открыл гостиницу и прописывал бы все доходы как добровольные пожертвования, — Следственный комитет давно бы уже начал проверку по признакам незаконной предпринимательской деятельности.
Мы попросили пресс-службу РПЦ объяснить, как организована работа отеля, однако запрос остался без ответа.
Так вот, спустившись на минус первый этаж, мы попадаем в спа-комплекс. Как только вы туда зайдете, две миловидные девушки с удовольствием предложат вам свои услуги. Мне предложили парикмахера, косметолога и массажиста. Очень хотелось спросить, освященные ли у них ножницы и скрабы. Конечно, немного расстроило отсутствие на рабочем месте маникюрши, но бассейн глубиной два метра и вполне себе неплохой спортзал это компенсировали. Многие согласятся, что в таком месте думаешь, скорее, о насущном, бытовом, земном, как говорят в РПЦ. Нет желания вспоминать выученный когда-то с набожной бабушкой «Отче наш», попросить Бога о милости или о здравии близких. Но отдохнуть можно хорошо.
Если бы это было действительно место для паломников и страждущих, то не было бы в этой гостинице ни президентского люкса (кстати, ночь в нем стоит 150 тысяч рублей), ни каких бы то ни было спа. Стоит отметить, что минимальная стоимость номера в Покровском монастыре составляет шесть тысяч рублей в сутки за человека — немало даже по московским меркам. Вряд ли семейство паломников, приехавшее из какой-нибудь Ивановской области, способно позволить себе поселиться здесь.
Поэтому называть это местом для паломников — только насмехаться. РПЦ в очередной раз демонстрирует пренебрежение к прихожанам.
Дело ведь даже не в том, что берут деньги и не платят налоги, — в случае с РПЦ с этим все смирились.
Не было бы ничего плохого, если бы заселение в «Покровский» происходило исключительно по синодальным решениям, организованными паломническими группами, если бы никакой посторонний не мог воспользоваться этими благами. А сейчас это бизнес. А вот если представить, допустим, что мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, который, по сути, для многих является святыней, устроил нечто подобное, то есть открыл гостиницу и прописывал бы все доходы как добровольные пожертвования, — Следственный комитет давно бы уже начал проверку по признакам незаконной предпринимательской деятельности.
Мы попросили пресс-службу РПЦ объяснить, как организована работа отеля, однако запрос остался без ответа.
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Вот такая, попЫ, реалия.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
Конституция, статья 67-1, второй пункт.
"Статья 14. Российская Федерация - светское государство
Конституция РФ
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной." ©
-это кто сказал что им надо отдыхать? Раньше вроде как до Иерусалима веруны п"здовали и ничё. И богоугодным считается если сей пилигрим чешет до сакрального места пешочком и с минимумом удобств.)