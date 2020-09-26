Замечательный пример бизнеса РПЦ

Согласно выписке из Росреестра, о которой мы говорили вначале, здание имеет два подземных этажа. Спуститься на один из них вам поможет лифт, отделка в котором, как, в общем, и во всем «Покровском», выполнена в стиле «дорого-богато», и даже самая сдержанная обладательница смартфона не сможет не сделать там лифтолук.



Так вот, спустившись на минус первый этаж, мы попадаем в спа-комплекс. Как только вы туда зайдете, две миловидные девушки с удовольствием предложат вам свои услуги. Мне предложили парикмахера, косметолога и массажиста. Очень хотелось спросить, освященные ли у них ножницы и скрабы. Конечно, немного расстроило отсутствие на рабочем месте маникюрши, но бассейн глубиной два метра и вполне себе неплохой спортзал это компенсировали. Многие согласятся, что в таком месте думаешь, скорее, о насущном, бытовом, земном, как говорят в РПЦ. Нет желания вспоминать выученный когда-то с набожной бабушкой «Отче наш», попросить Бога о милости или о здравии близких. Но отдохнуть можно хорошо.



Если бы это было действительно место для паломников и страждущих, то не было бы в этой гостинице ни президентского люкса (кстати, ночь в нем стоит 150 тысяч рублей), ни каких бы то ни было спа. Стоит отметить, что минимальная стоимость номера в Покровском монастыре составляет шесть тысяч рублей в сутки за человека — немало даже по московским меркам. Вряд ли семейство паломников, приехавшее из какой-нибудь Ивановской области, способно позволить себе поселиться здесь.



Поэтому называть это местом для паломников — только насмехаться. РПЦ в очередной раз демонстрирует пренебрежение к прихожанам.



Дело ведь даже не в том, что берут деньги и не платят налоги, — в случае с РПЦ с этим все смирились.



Не было бы ничего плохого, если бы заселение в «Покровский» происходило исключительно по синодальным решениям, организованными паломническими группами, если бы никакой посторонний не мог воспользоваться этими благами. А сейчас это бизнес. А вот если представить, допустим, что мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, который, по сути, для многих является святыней, устроил нечто подобное, то есть открыл гостиницу и прописывал бы все доходы как добровольные пожертвования, — Следственный комитет давно бы уже начал проверку по признакам незаконной предпринимательской деятельности.



Мы попросили пресс-службу РПЦ объяснить, как организована работа отеля, однако запрос остался без ответа.