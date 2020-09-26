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Замечательный пример бизнеса РПЦ

Замечательный пример бизнеса РПЦ (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 21:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Отель   мощи   рпц   
637
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Пятизвездочный монастырь
Как РПЦ устроила себе ВИП-резиденцию на мощах святой Матроны

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Метки: Монастырь   Отель   мощи   рпц   
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18  комментариев
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68
meocbsis 17 часов назад
Замечательный пример бизнеса РПЦ
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Рука руку моет. РПЦ контролирует стадо рабов божьих, воспитывает молодое поколение в духе покорности и терпеливости, а взамен государство не требует от попов налоги и закрывает глаза на поповскую бизнес-деятельность. И все довольны.
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19k
hebpat 6 часов назад
Атеисты и веганы две стороны одной медали
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2k
Hellgone 10 часов назад
Нравится мне как скакуасы говорят про РПЦ.А может про ПЦУ расскажете?
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39k
Максим Т. Hellgone 5 часов назад

Замечательный пример бизнеса РПЦ
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2k
Директор свежего воздуха 15 часов назад
Такое ощущение, что церковь сама по себе, ей ни до людей, у нее бизнес, да и понимают, что о ней народ думает. А народ сам по себе, давно перестал доверять бородатым бездельникам, которые далеко не бессеребреники. И есть еще тоненькая прослойка ипанутых фанатиков, которые библию цитируют наизусть, собираются в кружок и ждут прихода исуса, ждуны, бл, что, впрочем, совершенно не мешает им грешить.
Вот такая, попЫ, реалия.
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−20
Роман 15 часов назад
просто царь не в курсе - 146%!
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23k
Jackson-Motor 15 часов назад
Замечательный пример бизнеса РПЦ
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 16 часов назад
Это не та игуменья с мерседесом?
Это не та игуменья с мерседесом?
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1k
Михалыч 16 часов назад
какой-то лютый п.и.з.д.е.ц.!!!! мы ж вроде в светском государстве живём, 21-й век, ракеты-космос. что [мат] вообще происходит????
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55k
Опиум для народа Михалыч 16 часов назад
Светском? Да ладно. Скоро будет еще одним мракобесным.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
Конституция, статья 67-1, второй пункт.
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1k
Михалыч Опиум для народа 16 часов назад
бухай меньше.

"Статья 14. Российская Федерация - светское государство

Конституция РФ

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной." ©
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15k
Сергей Михалыч 6 часов назад
Не, статья 67.1 процитировано правильно. Новая ж редакция Конституции. Вы июль проспали?
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2k
Allmaster 17 часов назад
Не удивлюсь, коль скоро в президенты попы полезут, все им мало...
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55k
Опиум для народа 17 часов назад
-"«Посещение Покровского монастыря это очень сложная программа. К мощам большие очереди, и паломникам необходимо отдыхать», добавила Немоляева."-
-это кто сказал что им надо отдыхать? Раньше вроде как до Иерусалима веруны п"здовали и ничё. И богоугодным считается если сей пилигрим чешет до сакрального места пешочком и с минимумом удобств.)
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55k
Опиум для народа 17 часов назад
И да.Святитель Григорий Нисский осуждаел чрезмерное увлечение паломничеством, считая, что паломники часто совершают путешествия из праздного любопытства, впадают в неприличные истории и искушения. Многими православными считается, что в любом храме можно причаститься Тела и Крови Христовых (самой Высшей святыни), а деньги, собранные для паломничества, лучше раздать нищим. Среди православных монахов приветствовалось затворничество (от соблазнов мира), а паломничество и крестные ходы допускались для укрепления ещё неокрепших в вере членов Церкви.
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1k
Pterodactyl 17 часов назад
А меню ценником радует вот что значит без налогов.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Pterodactyl 6 часов назад
Дьюти фри
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