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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 3 видео)

Автор:
26 сентября 2020 09:43
Метки: комментарии   политика   юмор   
3020
34
3
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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71  комментарий
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2k
Hellgone День назад
Вот посмотришь на эти новости и понимаешь что мир сошел с ума.
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25k
Vodjanoj 17 часов назад
Комментарий к фото
Зампомощника это как?
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213k
NAZARETH Автор поста Vodjanoj 17 часов назад
Комментарий к фото
Ну , это через три 3,14зды колено начальник
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2k
Грустный Вылупень Vodjanoj 16 часов назад
Комментарий к фото
Это, примерно, как старший заместитель младшего дворника, только авторитетней!
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259
slavon321 18 часов назад
Про размещение людей на парковках в больницах Израиля. Ковидный госпиталь разворачивается в подземной парковке под больницей Рамбам в Хайфе. Эта парковка и строилась как подземный госпиталь на случай ракетных обстрелов или ЧС. В мирное время используется как парковка,но полностью оборудована для разворачивания госпиталя. Включая операционные. Так что мимо....
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213k
NAZARETH Автор поста slavon321 16 часов назад
Вот что нашел в инете.

Медицинский центр "Рамбам" в Хайфе вынужден переоборудовать свою подземную парковку под отделение для больных "COVID-19".

Михаэль Хальберталь (Michael Halberthal), генеральный директор "Rambam Health Care Campus", разочарован тем, что больнице пришлось пойти на столь драматический шаг. "Это очень прискорбно, что мы оказались в таком положении", - сказал он.

В условиях острой нехватки больничных мест в Израиле несколько дней назад руководство больницы одобрило решение, согласно которому подземная автостоянка превратилась в палату с кроватями и инвалидными колясками. Эта автостоянка является стратегическим объектом, поскольку разрабатывалась на случай войны после конфликта Израиля 2006 года с ливанской террористической группировкой "Хизбалла".

Парковочные места были преобразованы в отсеки для пациентов, а различные секции были окрашены в разные цвета. Новое отделение будет готово к открытию в четверг и сможет принять 770 пациентов с коронавирусом.
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213k
NAZARETH Автор поста 16 часов назад
Так , что все-таки это парковка. Таких у нас по России в каждом большом городе очень много. Так вы не ответили , если бы у нас в России стали больных селить в бомбоубежищах?Какой бы вой либеростни поднялся?
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1k
Конь Юлий slavon321 8 часов назад
ЧЁ,Славик, съел? Интернет не только у тебя есть.
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1k
Конь Юлий NAZARETH 8 часов назад
Назарет Красава
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17k
Matrosskin slavon321 3 часа назад
В ЛенОбласти все садоводства 70-х годов для ленинградцев строились на расстоянии от 30 км и выше от города Ленинграда. Казалось бы - бред (с личным автотранспортом тогда было не очень, а свободных земель - с избытком). Но - вот именно на случай бомбардировок и прочих ЧП, чтоб было куда вывозить и было где развернуть госпиталя (там и инфраструктура была - обязательно рядом какой-нибудь захолустный аэродромчик ДОСААФовский или с/х). Но если сейчас туда начнут вывозить ковидников и разворачивать там госпиталя, то это будет означать, что наступил полный пздц.
Так и с этой парковкой - возможно она для этого и предназначалась в условиях тотального пздца когда обычных сил и средств не хватит, но раз стала использоваться - то не сомневайтесь, это вот как раз тот случай, когда уже средства кончились и приходится использовать хоть что-то.
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25k
Ashabad 22 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 23 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
я думаю, сам леша, если жить захочет :) а они уже в ответ на его заявление, что все пучком, скажут - ну раз так то и мы полностью отваливаем из этой ситуации

я думаю, сам леша, если жить захочет :) а они уже в ответ на его заявление, что все пучком, скажут - ну раз так то и мы полностью отваливаем из этой ситуации
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
ну да, именно поэтому в сух.пайках большинства стран, например РФ, Италия, Испания и т.д. есть средства для обеззараживания воды...вот это новость :D

ну да, именно поэтому в сух.пайках большинства стран, например РФ, Италия, Испания и т.д. есть средства для обеззараживания воды...вот это новость :D
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
укронацики умнее оказались, флаги уже несколько лет как сняты, ну так то их в целом было ничтожное кол-во, но все же =))))

укронацики умнее оказались, флаги уже несколько лет как сняты, ну так то их в целом было ничтожное кол-во, но все же =))))
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4k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Slv01 День назад
надо срочно его утопить! только чтобы никаких SOS и выживших! Его всё-равно нет

надо срочно его утопить! только чтобы никаких SOS и выживших! Его всё-равно нет
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4k
Татьянин день Slv01 День назад
Политические комментарии из инета
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4k
Slv01 Татьянин день 23 часа назад
Это лажа! Два свидетеля! Успеют SOS передать!
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3k
Слава Татьянин день 17 часов назад
Это casus belli на все 200%. Даже не casus belli, а начало войны. А вот мин в этом Балтийском море со времен войны... Команду мины потом наградить.
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4k
Slv01 Слава 2 часа назад
Кстати, тёзка, про мину я и не подумал:)
casus belli, если SOS успеет передать... а так по трансподеру его в Балтике нет
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12k
Сталкер День назад
Инструктор-ниггер должен быть одноногим трансгендером.
Инструктор-ниггер должен быть одноногим трансгендером.
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5k
ALFIE Сталкер 23 часа назад
просто трансом...одноногим будет атошник :D
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12k
Сталкер ALFIE 23 часа назад
Он этого не переживёт: ))
Он этого не переживёт: ))
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12k
Сталкер День назад
Политические комментарии из инета
Ссылка www.youtube.com
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62
Lepus День назад
Комментарий к фото
Гордон добрался до чернобыльской конопли что ли? Уж больно забористая.
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29k
Volga_34 День назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
zloykoyot День назад
А там и так зрада, даже не считая российского Крыма. На карте Куев неправильно написан, видимо на ВВС википедию не читают.
А там и так зрада, даже не считая российского Крыма. На карте Куев неправильно написан, видимо на ВВС википедию не читают.
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11k
робт zloykoyot День назад
вообще никакого уважения к первой экономике европы
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40k
zloykoyot робт День назад
Хер с ней с экономикой, первая армия в Европе - вот что напрягает)))
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21k
Е-Лена День назад
Угрожавший русским вице-мэр Ялты вылетел со своей должности. На должность вице-мэра Загорцева утвердил ялтинский градоначальник Иван Имгрунт. В должность Загорцев вступил 21 сентября, и, узнав о его враждебных заявлениях в сторону России, местные активисты стали требовать его увольнения. Загорцев, конечно, пытался объяснить, что его белорусские заявления были сделаны в условиях сильного стресса, под влиянием эмоций. Но, конечно, ему этого не простили. Дело имело широчайший общественный резонанс. «Да, правда (уволен). Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – заявил глава города в комментарии «Крыминформу».(с)
====
В оправдание себе этот деятель говорил, что... НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ, что это видео распространится в интернете. )))
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64k
Александр Е-Лена 17 часов назад
Допи.делся, бедняжка)
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186k
Северное сияние День назад
А ведь у Латвии, Литвы и Эстонии была куча возможностей и времени чтобы покаяться, осознать свою ошибку выхода из СССР, и попроситься обратно под крыло надёжного проверенного старшего брата. Русские - нация великодушна, простили бы и приняли. Ведь повинную голову не секут. Сейчас бы были в шоколаде и под отличной защитой. На НАТО и ЕС чихали бы с высокой колокольни.
А сейчас, они не более чем нищие лохи прибалтийские

А ведь у Латвии, Литвы и Эстонии была куча возможностей и времени чтобы покаяться, осознать свою ошибку выхода из СССР, и попроситься обратно под крыло надёжного проверенного старшего брата. Русские - нация великодушна, простили бы и приняли. Ведь повинную голову не секут. Сейчас бы были в шоколаде и под отличной защитой. На НАТО и ЕС чихали бы с высокой колокольни. А сейчас, они не более чем нищие лохи прибалтийские
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186k
Северное сияние Kungs День назад
Пора населению Прибалтики начинать инициировать референдум по вхождению в состав России. Ваше правительство, так уж и быть, оптом можете подарить ЕС.
Думаю, что как только мы закончим с выборами в США, присоединении Белоруссии, то так и до вас руки дойдут
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195
Тюлень Боевой Северное сияние День назад
Может таки и Молдову к себе присоедините?Я таки не против
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186k
Северное сияние Тюлень Боевой День назад
Товарищ майор сказал, что вы в плане на присоединение до 2025 стоите. Наберитесь терпения. Вас много желающих, а Россия одна

Товарищ майор сказал, что вы в плане на присоединение до 2025 стоите. Наберитесь терпения. Вас много желающих, а Россия одна
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21k
Е-Лена Kungs День назад
Очень рада это прочитать!
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1k
Marat Северное сияние 3 часа назад
Чтобы потом опять всей страной кормить их? Отвалились и отвалились, нам без этого груза шагать легче стало.
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18k
Виталий Касандров День назад
Таки интересно а по мнению хомячков где солдаты должны брать воду и готовить?
Не иначе заказывать смузи и маффины в окопы .
Таки интересно а по мнению хомячков где солдаты должны брать воду и готовить? Не иначе заказывать смузи и маффины в окопы .
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213k
NAZARETH Автор поста rusfet 20 часов назад
Тогда я попробую что-нибудь собрать.
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213k
NAZARETH Автор поста rusfet 19 часов назад
Пост готов. Приглашаю на просмотр
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11
Андрей Брылевский NAZARETH 9 часов назад
Парни, вы там не сильно допингом увлекайтесь)))
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213k
NAZARETH Автор поста Андрей Брылевский 5 часов назад
Все в меру. Получили премию в Ольгино , да еще и ежей подкинули. Так , что гуляем.
Все в меру. Получили премию в Ольгино , да еще и ежей подкинули. Так , что гуляем.
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15k
Lelik NAZARETH 3 часа назад
Не забудь реактор заправить свежим ураном и забрать у медведя балалайку
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