26.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.

===Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.

===Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.