Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
7.
Отлично! Теперь с точки зрения Лукашенко все европейские лидеры нелегитимны.
Если конечно Александр Григорьевич не попытается как обычно у него это бывает сотворить финт Януковича - "усидеть на всех стульях сразу". Но в такой позе главное шею себе не свернуть
10.
ШО , ОПЯТЬ ? Она бросалась на силовиков. Активистка даже пыталась бить ОМОНовцев флагом.
14.
Любой капрриз
21.
"Жить захочешь - не так раскорячишься!.." Латвия будет выпрашивать грузы на русском языке
Вот ничего не понимаю, все республики так хотели независимость от России, а как дело коснулось, что им придется жить самим (потому как мы, наша страна не стоит на месте и развивается, пусть и не так быстро), так началась паника. А спрашивается почему?
22.
УКРАИНУ ГОТОВЯТ К НЕДОВОЙНЕ: в Киеве новый посол, это многое говорит о планах США в отношении России
26.
ЕВРОСОЮЗ ПОПРОСИЛ УКРАИНУ НЕ ВОСПРИНИМАТЬ ЕГО КАК БАНКОМАТ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева.
===Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
===Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
===Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
===Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
27.
Лукашенко обманывает Путина: элиты Белоруссии готовят разворот
Авторский пост
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Медицинский центр "Рамбам" в Хайфе вынужден переоборудовать свою подземную парковку под отделение для больных "COVID-19".
Михаэль Хальберталь (Michael Halberthal), генеральный директор "Rambam Health Care Campus", разочарован тем, что больнице пришлось пойти на столь драматический шаг. "Это очень прискорбно, что мы оказались в таком положении", - сказал он.
В условиях острой нехватки больничных мест в Израиле несколько дней назад руководство больницы одобрило решение, согласно которому подземная автостоянка превратилась в палату с кроватями и инвалидными колясками. Эта автостоянка является стратегическим объектом, поскольку разрабатывалась на случай войны после конфликта Израиля 2006 года с ливанской террористической группировкой "Хизбалла".
Парковочные места были преобразованы в отсеки для пациентов, а различные секции были окрашены в разные цвета. Новое отделение будет готово к открытию в четверг и сможет принять 770 пациентов с коронавирусом.
Так и с этой парковкой - возможно она для этого и предназначалась в условиях тотального пздца когда обычных сил и средств не хватит, но раз стала использоваться - то не сомневайтесь, это вот как раз тот случай, когда уже средства кончились и приходится использовать хоть что-то.
я думаю, сам леша, если жить захочет :) а они уже в ответ на его заявление, что все пучком, скажут - ну раз так то и мы полностью отваливаем из этой ситуации
ну да, именно поэтому в сух.пайках большинства стран, например РФ, Италия, Испания и т.д. есть средства для обеззараживания воды...вот это новость :D
укронацики умнее оказались, флаги уже несколько лет как сняты, ну так то их в целом было ничтожное кол-во, но все же =))))
casus belli, если SOS успеет передать... а так по трансподеру его в Балтике нет
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В оправдание себе этот деятель говорил, что... НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ, что это видео распространится в интернете. )))
А сейчас, они не более чем нищие лохи прибалтийские
Думаю, что как только мы закончим с выборами в США, присоединении Белоруссии, то так и до вас руки дойдут
Не иначе заказывать смузи и маффины в окопы .