22.

"Тот самый момент, когда лишь чудо предотвратило большой бабах"..



В порту Южный в Одесской области произошло столкновение двух суден - буксир MIDAS во время отшвартовки судна GAZ SERENITY с Одесского припортового завода врезался в него и помял ему борт.



Отмечается, что во время столкновения на судне GAZ SERENITY находилось 15 тысяч тонн аммиака!