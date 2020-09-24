Политические комментарии с сарказмом.
9.
Лавров о Светлане Тихановской: Это прямое приглашение к измене присяге, измене Родине. Это уголовное преступление.
16.
Не прошло и полвека)))). Пожелаем американцам успехов! Развитые страны в этом время разрабатывают буксиры на ядерной тяге.
17.
С главой Комитета палаты представителей США по вопросам судопроизводства Джерри Надлером случился, кхм, конфуз.
22.
А вы говорите, Бейрут-Бейрут...
"Тот самый момент, когда лишь чудо предотвратило большой бабах"..
В порту Южный в Одесской области произошло столкновение двух суден - буксир MIDAS во время отшвартовки судна GAZ SERENITY с Одесского припортового завода врезался в него и помял ему борт.
Отмечается, что во время столкновения на судне GAZ SERENITY находилось 15 тысяч тонн аммиака!
В порту Южный в Одесской области произошло столкновение двух суден - буксир MIDAS во время отшвартовки судна GAZ SERENITY с Одесского припортового завода врезался в него и помял ему борт.
Отмечается, что во время столкновения на судне GAZ SERENITY находилось 15 тысяч тонн аммиака!
Авторский пост
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именно по этой причине всем рассказывающим сказки в стиле "боинг лучше, лучше боинг купить, чем свое делать" государство должно немедленно вручать в руки "тревожный чемоданчик оппозиционера" и пинком указывать направление "к боингу", в отличие от тех, кто говорит "боинг лучше, давайте делать как боинг, делать лучше боинга!" -
у уже признанного "down syndrome symbol" появился серьезный конкурент
он чем-то, кроме надписей на англицкой мове, и "молекул свободы" отличается от исходного образца?
Неужели кто-то еще считает что она сама, а не #USCYBERCOM строчит из пулемета глупостями мало соответствующими реальной жизни?
пора Кужегетычу примерить еще и роль "стаховщика"
я помню как кормили в школе в 90е, в любой, наверное, стране бывшего Союза, когда вот такие как песец были у власти.... остальные тоже помнят котлеты из хлеба? и то не всегда...
хотя у меня еще норм было, но в силу работы родителей, повидал немало школ, будучи на гастролях в качестве прицепа у предков...так что....кхм.... лучше пусть молчит ппц...а еще в 90е была чечня, там вообще школ не осталось ну и т.д. опять же, чьими стараниями за зеленую бумажку?
запасаемся поп корном))))))
Закрой от дермища глаза и уши!
Вот тут хорошее, ну-ка глянь!
Приятно умам и полезное душам!
Вот только можно было и отложить этот "материал" на время, пока не уляжется.
Что до сволочей - отдыхая в Грузии спонсируешь ты именно сволочей, а не природу.
Потому будем надеяться, что адекватные люди к власти в Грузии придут еще при нашей жизни. И мы сможем ее посетить не кривя душой.
А так же Литву, Латвию, Эстонию... Там вроде тоже есть что посмотреть.
Да я бы и Аляску с удовольствием посетил... )))))
смутило шо не узнаю где.
у нас есть две "галерие кауфхоф", на штахусе и мариенплатц. обе выглядят по другому.
да и официантки в католической Баварии, в платъе, все с вагинами. ну может не всегда красивы, но всё же...
майбаум (это столб с гербами) в нетолерантно верхнебаварском белоголубом цвете...
пошел в тырнет глянуть шо за место. тадам!!!
тырнет говорит шо это какой-то югослав(ка)Саша Ручич в Берлине.
ну тогда всё норм - в Берлине одни 3,14доры понаехали.
один не такой - Сара Вагенкнехт.