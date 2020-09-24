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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (34 фото + 2 видео)

Автор:
24 сентября 2020 18:34
Метки: комментарии   политика   юмор   
4120
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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95  комментариев
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186k
Северное сияние 3 дня назад
Не знаю почему она мне нравится. То ли потому, что на жену мою похожа. То ли потому, что правду-матку без лишней толлерастии рубит. То ли по совокупности. Штучный товар. И умница, и красавица!

Не знаю почему она мне нравится. То ли потому, что на жену мою похожа. То ли потому, что правду-матку без лишней толлерастии рубит. То ли по совокупности. Штучный товар. И умница, и красавица!
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12k
Сталкер 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Сталин подтвердил бы!! 2 дня назад
Ох и тяжелые эти 18 км участка... попила Земля- матушка крови у дорожных строителей...
Ох и тяжелые эти 18 км участка... попила Земля- матушка крови у дорожных строителей...
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1k
Серега 2 дня назад
так вот что такое донат! Мож в полицию обратиться, у детей еду отбирают?!!!
так вот что такое донат! Мож в полицию обратиться, у детей еду отбирают?!!!
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4k
Suok 2 дня назад
Вахтанг имел, причём заслуженно, все шансы запомниться харизматичным и неординарным актером (коим он и являлся до недавнего момента), и исполнителем любимых на 1/6 части Земли песен именно на русском языке. Черт его дернул на старость лет запятнать свои года, своё богатство таким грязным делом как политика... скорее нет, не политика. Каким-то ненужным, как сейчас говорит молодежь - хайпом. Очень грустно от всего этого творящегося вокруг Нашей страны пи*деца, товарищи

Вахтанг имел, причём заслуженно, все шансы запомниться харизматичным и неординарным актером (коим он и являлся до недавнего момента), и исполнителем любимых на 1/6 части Земли песен именно на русском языке. Черт его дернул на старость лет запятнать свои года, своё богатство таким грязным делом как политика... скорее нет, не политика. Каким-то ненужным, как сейчас говорит молодежь - хайпом. Очень грустно от всего этого творящегося вокруг Нашей страны пи*деца, товарищи
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896
Дмитрий ! 2 дня назад
У нас в городской школе г. Раменское №6, кормят плохо даже за деньги и на фото реальное месиво, а не "ленивые голубцы" или они слишком ленивые. Вы нас за идиотов не держите.
У нас в городской школе г. Раменское №6, кормят плохо даже за деньги и на фото реальное месиво, а не "ленивые голубцы" или они слишком ленивые. Вы нас за идиотов не держите.
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1k
Серега Дмитрий ! 2 дня назад
писда-бол фантаст? Не?
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14k
Мойша Дмитрий ! 2 дня назад
Ты хоть мимо Раменского проезжал? Я уж не говорю, что был, и живешь.
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877
pilot66 2 дня назад
именно по этой причине всем рассказывающим сказки в стиле "боинг лучше, лучше боинг купить, чем свое делать" государство должно немедленно вручать в руки "тревожный чемоданчик оппозиционера" и пинком указывать направление "к боингу", в отличие от тех, кто говорит "боинг лучше, давайте делать как боинг, делать лучше боинга!" -

именно по этой причине всем рассказывающим сказки в стиле "боинг лучше, лучше боинг купить, чем свое делать" государство должно немедленно вручать в руки "тревожный чемоданчик оппозиционера" и пинком указывать направление "к боингу", в отличие от тех, кто говорит "боинг лучше, давайте делать как боинг, делать лучше боинга!" -
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877
pilot66 2 дня назад
у уже признанного "down syndrome symbol" появился серьезный конкурент

у уже признанного "down syndrome symbol" появился серьезный конкурент
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877
pilot66 2 дня назад
он чем-то, кроме надписей на англицкой мове, и "молекул свободы" отличается от исходного образца?

он чем-то, кроме надписей на англицкой мове, и "молекул свободы" отличается от исходного образца?
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877
pilot66 2 дня назад
Неужели кто-то еще считает что она сама, а не #USCYBERCOM строчит из пулемета глупостями мало соответствующими реальной жизни?

Неужели кто-то еще считает что она сама, а не #USCYBERCOM строчит из пулемета глупостями мало соответствующими реальной жизни?
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877
pilot66 2 дня назад
пора Кужегетычу примерить еще и роль "стаховщика"


пора Кужегетычу примерить еще и роль "стаховщика"
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4k
Suok pilot66 2 дня назад
Альтмайер, это такой странный дядька, федеральный министр экономики и энергетики Германии, сказал, что будем достраивать, а все несогласные, в том числе трибалтийские вымираты, при несговорчивости, будут лишены иключительного права лизать зад (естественно за невозвращаемые кредиты)западным коллегам

Альтмайер, это такой странный дядька, федеральный министр экономики и энергетики Германии, сказал, что будем достраивать, а все несогласные, в том числе трибалтийские вымираты, при несговорчивости, будут лишены иключительного права лизать зад (естественно за невозвращаемые кредиты)западным коллегам
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25k
Ashabad 3 дня назад
Политические комментарии 2
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4k
Suok Ashabad 2 дня назад
фига се, какой-то школьник "задонатил"
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
я помню как кормили в школе в 90е, в любой, наверное, стране бывшего Союза, когда вот такие как песец были у власти.... остальные тоже помнят котлеты из хлеба? и то не всегда... хотя у меня еще норм было, но в силу работы родителей, повидал немало школ, будучи на гастролях в качестве прицепа у предков...так что....кхм.... лучше пусть молчит ппц...а еще в 90е была чечня, там вообще школ не осталось ну и т.д. опять же, чьими стараниями за зеленую бумажку?

я помню как кормили в школе в 90е, в любой, наверное, стране бывшего Союза, когда вот такие как песец были у власти.... остальные тоже помнят котлеты из хлеба? и то не всегда...
хотя у меня еще норм было, но в силу работы родителей, повидал немало школ, будучи на гастролях в качестве прицепа у предков...так что....кхм.... лучше пусть молчит ппц...а еще в 90е была чечня, там вообще школ не осталось ну и т.д. опять же, чьими стараниями за зеленую бумажку?
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6k
OFFACE ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Знаешь, обращать на эту недопи@ду внимание, себя не уважать
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896
Дмитрий ! ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Чего сравнивать развалины Союза 30 летней давности и "вставшую с колен сверхдержаву"? На фото реальное месиво или это ОЧЕНЬ ленивые голубцы. Не видите? Патриотизм глаза застилает или стакан опрокинули?
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
запасаемся поп корном))))))

запасаемся поп корном))))))
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25k
Ashabad ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Это вряд ли... В Соединённых Штатах Америки нет посольства США. Тем более, что в этой стране не президенты правят, а всего четыре самых богатых семейства. Как они скажут, так и будет.
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62k
Вит Вит Ashabad 3 дня назад
Комментарий к фото
Вот именно здесь и кроется та куйня,что творится сейчас в пиндосии,ЕСЛИ, эти 4 семейства договорятся между собой...иначе погромы,хотя пострадают только простые граждане....
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25k
Ashabad 3 дня назад
Хватит смотреть на всякую дрянь!
Закрой от дермища глаза и уши!
Вот тут хорошее, ну-ка глянь!
Приятно умам и полезное душам!
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad rgubaev 2 дня назад
Не ищи у них политики. В Грузии действительно красиво. А то, что Грузией руководят сволочи, так в этом природа не виновата.
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797
rgubaev Ashabad 2 дня назад
Да они пытались оправдываться, что дескать "мы же материал сняли - вот и выложили".
Вот только можно было и отложить этот "материал" на время, пока не уляжется.
Что до сволочей - отдыхая в Грузии спонсируешь ты именно сволочей, а не природу.
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25k
Ashabad rgubaev 2 дня назад
В какой-то степени ты прав. И даже в большой степени. Но жизнь - неидельная штука.
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797
rgubaev Ashabad 2 дня назад
Не идеальная.
Потому будем надеяться, что адекватные люди к власти в Грузии придут еще при нашей жизни. И мы сможем ее посетить не кривя душой.
А так же Литву, Латвию, Эстонию... Там вроде тоже есть что посмотреть.
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25k
Ashabad rgubaev 2 дня назад
))))
Да я бы и Аляску с удовольствием посетил... )))))
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44k
Albert GER 3 дня назад
сначала подумал шо это Мюнхен.
смутило шо не узнаю где.
у нас есть две "галерие кауфхоф", на штахусе и мариенплатц. обе выглядят по другому.
да и официантки в католической Баварии, в платъе, все с вагинами. ну может не всегда красивы, но всё же...

майбаум (это столб с гербами) в нетолерантно верхнебаварском белоголубом цвете...

пошел в тырнет глянуть шо за место. тадам!!!
тырнет говорит шо это какой-то югослав(ка)Саша Ручич в Берлине.
ну тогда всё норм - в Берлине одни 3,14доры понаехали.

один не такой - Сара Вагенкнехт.
сначала подумал шо это Мюнхен. смутило шо не узнаю где. у нас есть две "галерие кауфхоф", на штахусе и мариенплатц. обе выглядят по другому. да и официантки в католической Баварии, в платъе, все с вагинами. ну может не всегда красивы, но всё же... майбаум (это столб с гербами) в нетолерантно верхнебаварском белоголубом цвете... пошел в тырнет глянуть шо за место. тадам!!! тырнет говорит шо это какой-то югослав(ка)Саша Ручич в Берлине. ну тогда всё норм - в Берлине одни 3,14доры понаехали. один не такой - Сара Вагенкнехт.
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33k
dima423 Albert GER 3 дня назад
какой еще саша ручич? это ж серГЕЙ лазарев))
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213k
NAZARETH Автор поста dima423 2 дня назад
Я тоже так подумал
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1k
Серега NAZARETH 2 дня назад
тоже хотел написать коммент что это лазарев, но дай думаю посмотрю мож не я один так подумал, и точно!
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66k
Фома 3 дня назад
Комментарий к фото
Затрахать мозг его названием , пациент сходит с ума и умирает от смеха только от одного упоминания вещества.
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43k
noName 3 дня назад
кто нибудь проверял?
кто нибудь проверял?
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510
grihon noName 3 дня назад
Смс отправил, жду когда нигер лифт мыть придет.
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38
taxcop noName 2 дня назад
Я тоже отправил, рассказал о чем он просил, заверил, что ни Трамп, ни Байден нам не нравятся, поэтому мы голосовать за них не будем. Попросил передать ЦРУ и ФБР, чтобы спали спокойно, вмешательств не будет.
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43k
noName taxcop 2 дня назад
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66k
Фома 3 дня назад
Комментарий к фото
Скорее это бигус (тушёная капуста с мясом (фаршем мясным))
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66k
Фома 3 дня назад
Комментарий к фото
Логично , ведь если ты поддерживаешь другую аббревиатуру из тех букв (ФБР или ЦРУ) , то закономерно не поддерживаешь ФСБ и другие российские аббревиатуры, я вот поддерживаю ФСБ, как орган безопасности и как гражданин России.
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460
Kirfuin 3 дня назад
Комментарий к фото
- ГООВААААААААРД!!!!
- ГООВААААААААРД!!!!
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301
Данное родителями при рождении Kirfuin 3 дня назад
Комментарий к фото
Ну вот нафига... теперь этот голос в голове!
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