Русофобская радиостанция «Эхо Москвы» встала на защиту Тесака

С точки зрения здравомыслящего человека логично, что все, относящееся к террористам, должно внушать ненависть. Однако есть среди нас мерзкие личности - те, кто рвется в бой, защищая радикалов и экстремистов.
С точки зрения здравомыслящего человека логично, что все, относящееся к террористам, должно внушать ненависть. Однако есть среди нас мерзкие личности - те, кто рвется в бой, защищая радикалов и экстремистов.
Свежий пример – продажная радиостанция «Эхо Москвы». Дмитрий Быков, который неоднократно вставал на сторону гитлеровских офицеров, написал пост, где начал лить слезу по националисту Тесаку.
Свежий пример – продажная радиостанция «Эхо Москвы». Дмитрий Быков, который неоднократно вставал на сторону гитлеровских офицеров, написал пост, где начал лить слезу по националисту Тесаку.
Недаром писателя прозвали «адвокатом фюрера». В 2019 год он назвал Великую Отечественную войну «российской гражданской войной сороковых годов», а еще обещал написать биографию Власова. Также писатель не раз называл Гитлера «освободителем».
Мерзкий и продажный представитель либшизы уже давно продвигает западные ценности и всеми силами очерняет Россию.
Впрочем, «Эхо Москвы» просто «кладезь» подобных персонажей. Помните, как журналист этой радиостанции не смог скрыть своего истинного отношения к фашистам и назвал ликвидацию террориста Хаттаба «терактом».
«Эхо Москвы» - это какой-то цирк уродов, а блогер Сергей Колясников назвал Фишмана «плюгавеньким мужичком», который ликвидацию Хаттаба «считает терактом. А сотрудников ФСБ и других правоохранительных структур России, соответственно, террористами», – прокомментировал оговорку Фишмана Telegram-канал «Виолончель из футляра».
Мерзкий и продажный представитель либшизы уже давно продвигает западные ценности и всеми силами очерняет Россию.
Впрочем, «Эхо Москвы» просто «кладезь» подобных персонажей. Помните, как журналист этой радиостанции не смог скрыть своего истинного отношения к фашистам и назвал ликвидацию террориста Хаттаба «терактом».
«Эхо Москвы» - это какой-то цирк уродов, а блогер Сергей Колясников назвал Фишмана «плюгавеньким мужичком», который ликвидацию Хаттаба «считает терактом. А сотрудников ФСБ и других правоохранительных структур России, соответственно, террористами», – прокомментировал оговорку Фишмана Telegram-канал «Виолончель из футляра».
Искажение действительности вошло в повседневный план работы радиостанции. Так, в начале года сотрудники «Эха» регулярно делали «вбросы» о ливийском кризисе, что могло нарушить шаткое перемирие между сторонами в Ливии. Также сотрудники радиостанции вписались за террористов запрещенной в России «Сети» и экстремистов «Нового Величия», выступающих против российской власти.
Авторский пост
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Да он действовал жестко, да не по закону, но кто если не он? НИКТО. А теперь его нет, а нам власти говорят, да он сам себе горло перерезал, а потом задушился, лежа на спине на кровати в камере. У кого есть дети меня поймут, плакать хочется, за невинно убиенных, кому выродки калечат душу и тело. Нашему общесту нужны такие Тесаки и чем больше их будет, тем лучше жить будет всем нам.
Научитесь делать посты, здесь люди понимают прочитанное с первого раза.
Только за ЗАДВОЕННЫЙ первый абзац - МИНУС. Научитесь делать посты, здесь люди понимают прочитанное с первого раза.
Путриоты, запомните, Путин против фашизма. Тесак - гавно. Хватит топить за недалеких трусливых скинхедов из 90-х. Уважайте лучше ветеранов Чечни и Афганистана. А фашню уе#ищную оставьте всяким русофобам типа Быкова, не позорьтесь.
не поймите меня не правильно, я не защищаю его, но благодарить его тоже есть за что, например за ловлю наркоторговцев и педофилов на виртуального живца как минимум.
дело полиции возразите вы, но в том-то и дело, полиция бездействовала(а еще хуже, местами покрывала)
хотя без спорно-Тесак нарушитель закона