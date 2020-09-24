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Русофобская радиостанция «Эхо Москвы» встала на защиту Тесака

Русофобская радиостанция «Эхо Москвы» встала на защиту Тесака (3 фото)

Автор:
24 сентября 2020 15:26
Метки: Быков   россия   эхо   
422
3
С точки зрения здравомыслящего человека логично, что все, относящееся к террористам, должно внушать ненависть. Однако есть среди нас мерзкие личности - те, кто рвется в бой, защищая радикалов и экстремистов.

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Метки: Быков   россия   эхо   
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28  комментариев
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379
Алексей 3 дня назад
Если человека убили, то это нужно расследовать, а уж кем он там был в жизни: фашист, коммунист или обычный фрик - в таком случае не очень важно.
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667
Danil Tolstov 2 дня назад
Помер максим, ну и х@й с ним.
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Тесак может вам не нравится, но это не повод убивать его без суда и следствия.
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6k
fish67 2 дня назад
Слушайте, в Ярославской области какой то педофил-уголовник-рецедивист на днях изнасиловал 2-х маленьких сестер и убил их, потом скрываясь с места преступления еще убил женщину и 9 летнюю девочку, опять с изнасилованием. Просто потому, что на свободе его никто не контролировал. Вот такие люди как Тесак выявляли этих педофилов в случае их активизации.
Да он действовал жестко, да не по закону, но кто если не он? НИКТО. А теперь его нет, а нам власти говорят, да он сам себе горло перерезал, а потом задушился, лежа на спине на кровати в камере. У кого есть дети меня поймут, плакать хочется, за невинно убиенных, кому выродки калечат душу и тело. Нашему общесту нужны такие Тесаки и чем больше их будет, тем лучше жить будет всем нам.
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1k
Ян Баян 3 дня назад
Русофобская радиостанция «Эхо Москвы» встала на защиту Тесака
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3k
cfhfwby 3 дня назад
Козлу поставил минус, т.к. обзывать человека, не прочитав его биографии и не узнав о том, чем он занимался экстремистом, может только проплаченная проститутка.
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Если бы эти "освободители" пришли в наше время, вся редакция уха мацы в печках бы горела. Странно, почему жидов не любят...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 дня назад
Только за ЗАДВОЕННЫЙ первый абзац - МИНУС.
Научитесь делать посты, здесь люди понимают прочитанное с первого раза.

Только за ЗАДВОЕННЫЙ первый абзац - МИНУС. Научитесь делать посты, здесь люди понимают прочитанное с первого раза.
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660
Shekhar Kapur 3 дня назад
Знала Тесака лично ... уверенна, что его никто не убивал .
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2k
Hellgone Shekhar Kapur 3 дня назад
Он же псих был.
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660
Shekhar Kapur Hellgone 3 дня назад
Да
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7k
harlamov 3 дня назад
Да че, тут на фишках написал пару раз, что тесак - мерзость и собаке, собачья смерть, так такое зарево заполыхало. Как же ты можешь так говорить про нашего любимого фошыста!?
Путриоты, запомните, Путин против фашизма. Тесак - гавно. Хватит топить за недалеких трусливых скинхедов из 90-х. Уважайте лучше ветеранов Чечни и Афганистана. А фашню уе#ищную оставьте всяким русофобам типа Быкова, не позорьтесь.
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41k
Цыц тут у меня Едондер пуп 3 дня назад
У тебя доказательства преступления есть или ограничишься примитивным "кровавая гэбня всегда так делает?
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3k
Едондер пуп Цыц тут у меня 3 дня назад
Не хватает примитива про "русофобское Эхо Москвы", что мне примитивные ходы подсказываете? Нет, у меня нет доказательств, как и у вас. И не будет. Достаточно примитивно?
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10k
tarassarat vitenok 3 дня назад
не такая уж и однозначная Тесак личность
не поймите меня не правильно, я не защищаю его, но благодарить его тоже есть за что, например за ловлю наркоторговцев и педофилов на виртуального живца как минимум.
дело полиции возразите вы, но в том-то и дело, полиция бездействовала(а еще хуже, местами покрывала)
хотя без спорно-Тесак нарушитель закона
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41k
Цыц тут у меня Едондер пуп 3 дня назад
Для тебя да, вполне достаточно.
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3k
Едондер пуп Цыц тут у меня 3 дня назад
Спасибо, значит у меня, в принципе, реноме не примитивного комментатора))
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