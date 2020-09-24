Русофобская радиостанция «Эхо Москвы» встала на защиту Тесака

Недаром писателя прозвали «адвокатом фюрера». В 2019 год он назвал Великую Отечественную войну «российской гражданской войной сороковых годов», а еще обещал написать биографию Власова. Также писатель не раз называл Гитлера «освободителем».

Мерзкий и продажный представитель либшизы уже давно продвигает западные ценности и всеми силами очерняет Россию.

Впрочем, «Эхо Москвы» просто «кладезь» подобных персонажей. Помните, как журналист этой радиостанции не смог скрыть своего истинного отношения к фашистам и назвал ликвидацию террориста Хаттаба «терактом».

«Эхо Москвы» - это какой-то цирк уродов, а блогер Сергей Колясников назвал Фишмана «плюгавеньким мужичком», который ликвидацию Хаттаба «считает терактом. А сотрудников ФСБ и других правоохранительных структур России, соответственно, террористами», – прокомментировал оговорку Фишмана Telegram-канал «Виолончель из футляра».