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На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin (4 фото)

Автор:
23 сентября 2020 19:21
Метки: Javelin   зрада   украина   
692
4
Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север".

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Метки: Javelin   зрада   украина   
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12k
Максим 19 часов назад
а у нас су 30 упал. что автор не радуемся?
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760
korsar 9 минут назад
от 1-2 % боеприпасов могут не сработать
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80k
Confidential 4 часа назад
в руках хохла - все превращается в гавно
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11k
_delphin_ Автор поста 4 часа назад
А вообще не понимаю, к чему разговоры: а вот в России, у вот у них.. Проблемы есть в любой армии, любая техника ломается, это я как ремонтник говорю. Просто именно потуги украинской армии выглядеть достойно на фоне полного развала этой самой армии и страны в целом действительно выглядят как минимум забавно. Тем более, укроармия армии России ни соперник ни разу и ни чем. Не может 27 армия мира соперничать с первой/второй. А вторая причина моего негатива к современной украине: национализм. Я вырос и СССР и мне привили интернациональные идеи, мир во всём мире. И Россия продолжает эти славные традиции. А вот что творят небратья я не поддерживаю от слова совсем. Фашизм, национализм никак не может культивироваться в стране, которая от этого пострадала и победила.
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26k
a.fey 13 часов назад
Подумаешь. Дешевая ракета. Всего 300 килобаксов.
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15k
Robin Hood 14 часов назад
На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin
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☣️Месть печенегов☣️ 17 часов назад
Конечно, это победа!
Конечно, это победа!
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1k
Бровеносец в потёмках ☣️Месть печенегов☣️ 15 часов назад
Нет, победа - это из года в год постить эту картинку по любому мало-мальски подходящему поводу.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Бровеносец в потёмках 15 часов назад
И что? Таких картинок.... Вот свеженькая.

Везде случаются эксцессы с вооружениями, склады боеприпасов горят не только на Украине, самолёты падают , да и дебилов везде хватает.

Но наши путриоты каждый раз устраивают танцы с бубнами
И что? Таких картинок.... Вот свеженькая. Везде случаются эксцессы с вооружениями, склады боеприпасов горят не только на Украине, самолёты падают , да и дебилов везде хватает. Но наши путриоты каждый раз устраивают танцы с бубнами
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5k
Михалыч ☣️Месть печенегов☣️ 13 часов назад
Какие ВАШИ, каклобот?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Михалыч 8 часов назад
Труселя подтяни!
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27k
Alex 18 часов назад
Ушлые хохлы уже успели золотые детали с джавелиа снять и продать
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