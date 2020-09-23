На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время учений "Объединенные усилия-2020" в Николаевской области Украины, сообщил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", начальник объединенного оперативного штаба ВС войск оперативного командования "Север".
"Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу", - цитирует Залужного агентство "Укринформ".
В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. На Украине Javelin в учениях применялся впервые.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы отказывалась это делать несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозировал, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Прогулка по Майдану - фоторепортаж
- В ОДЕССЕ ПОВЯЗАЛИ ДАРТА ВЕЙДЕРА И ЧУБАКУ
- Отнятая жизнь
- Life News троллит Украину
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
Везде случаются эксцессы с вооружениями, склады боеприпасов горят не только на Украине, самолёты падают , да и дебилов везде хватает.
Но наши путриоты каждый раз устраивают танцы с бубнами