На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin

Посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозировал, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.