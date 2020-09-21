В латвийском городе Лиепая закрылся последний рыбоперерабатывающий завод. Этому производству обещало поддержку государство, но вышло всё иначе.
Латвийская редакция международного издания Sputnik побеседовала с теперь уже бывшим владельцем предприятия Игорем Крупником, успев до его отъезда на ПМЖ в Израиль.
«Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka. В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги», — рассказал Крупник.
У мужчины два гражданства: российское и израильское, что позволило ему забрать семью и навсегда покинуть берега Балтики.
Завод по переработке рыбы и производству консервов открылся не при советской власти, а в далёком 1892-м и пережил две мировые войны, развал СССР, но не теперешний «европейский» период в жизни страны.
Крупник рассказывает, что вложился в этот бизнес по просьбе тогдашнего мэра Лиепаи Улдиса Сескса.
В 2016 обанкротился латвийский банк, в котором завод кредитовался, из-за продовольственного эмбарго закрылся и российский рынок, что неизбежно повлекло за собой сокращение объёмов производства и персонала — из 450 сотрудников работать остались 80 человек.
«Мы тут почти все уже пенсионеры, но очень хотим работать. Лично я на заводе уже 15 лет. Тяжело? Да, непросто, но сейчас у нас в день от 20 тысяч до 40 тысяч банок выпускается, а раньше было по 90 тысяч, вообще было не продохнуть, и ничего, справлялись. Главное, чтобы Игорь Олегович завод тянул и тянул «, — рассказывала журналистам ещё до пандемии коронавируса консервный сменный мастер Инара Сухарева.
«Я рыбообработчик, сейчас стою на машинах по закатке. Иногда на двух машинах работаю, когда срочный заказ приходит. Самое главное, чтобы нас не закрыли», — добавила Светлана Шаман, работающая на этом заводе 23 года.
Пандемия вынудила Крупника приостановить производство с июня, тогда об этом написали все латвийские СМИ и на фоне информационной волны власти страны пообещали заводу поддержку — возмещение в размере 20% от возможного падения за апрель, май и июнь. Но предоставлена она не была, в сохранении производства, как выясняется, не были заинтересованы ни центральные ни городские власти.
И Крупник опустил руки: «Я себе доказал, что могу построить бизнес в Латвии, и 17 лет прожил с ним. Сейчас буду строить бизнес в Израиле. Здешние импортеры столкнулись с проблемой обеспечения государства продовольствием из-за коронавируса, порты закрыты, предприятия в мире не работают, так что будем строить и развивать бизнес здесь. Меня уже взяли консультантом на хорошую зарплату, а дальше посмотрим», — рассказывает Крупник.
После закрытия российского рынка латвийские рыбопереработчики часто рассказывали, что перенаправили свою продукцию в том числе в Израиль.
Теперь на «земле обетованной» у них может появиться сильный конкурент — Крупник отрасль знает хорошо и рассказал журналистам о планах запустить производство консервированной скумбрии или сельди в масле. Только теперь рабочие места он будет создавать уже не в свободной европейской Латвии.
«Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka. В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги», — рассказал Крупник.
У мужчины два гражданства: российское и израильское, что позволило ему забрать семью и навсегда покинуть берега Балтики.
Завод по переработке рыбы и производству консервов открылся не при советской власти, а в далёком 1892-м и пережил две мировые войны, развал СССР, но не теперешний «европейский» период в жизни страны.
Крупник рассказывает, что вложился в этот бизнес по просьбе тогдашнего мэра Лиепаи Улдиса Сескса.
В 2016 обанкротился латвийский банк, в котором завод кредитовался, из-за продовольственного эмбарго закрылся и российский рынок, что неизбежно повлекло за собой сокращение объёмов производства и персонала — из 450 сотрудников работать остались 80 человек.
«Мы тут почти все уже пенсионеры, но очень хотим работать. Лично я на заводе уже 15 лет. Тяжело? Да, непросто, но сейчас у нас в день от 20 тысяч до 40 тысяч банок выпускается, а раньше было по 90 тысяч, вообще было не продохнуть, и ничего, справлялись. Главное, чтобы Игорь Олегович завод тянул и тянул «, — рассказывала журналистам ещё до пандемии коронавируса консервный сменный мастер Инара Сухарева.
«Я рыбообработчик, сейчас стою на машинах по закатке. Иногда на двух машинах работаю, когда срочный заказ приходит. Самое главное, чтобы нас не закрыли», — добавила Светлана Шаман, работающая на этом заводе 23 года.
Пандемия вынудила Крупника приостановить производство с июня, тогда об этом написали все латвийские СМИ и на фоне информационной волны власти страны пообещали заводу поддержку — возмещение в размере 20% от возможного падения за апрель, май и июнь. Но предоставлена она не была, в сохранении производства, как выясняется, не были заинтересованы ни центральные ни городские власти.
И Крупник опустил руки: «Я себе доказал, что могу построить бизнес в Латвии, и 17 лет прожил с ним. Сейчас буду строить бизнес в Израиле. Здешние импортеры столкнулись с проблемой обеспечения государства продовольствием из-за коронавируса, порты закрыты, предприятия в мире не работают, так что будем строить и развивать бизнес здесь. Меня уже взяли консультантом на хорошую зарплату, а дальше посмотрим», — рассказывает Крупник.
После закрытия российского рынка латвийские рыбопереработчики часто рассказывали, что перенаправили свою продукцию в том числе в Израиль.
Теперь на «земле обетованной» у них может появиться сильный конкурент — Крупник отрасль знает хорошо и рассказал журналистам о планах запустить производство консервированной скумбрии или сельди в масле. Только теперь рабочие места он будет создавать уже не в свободной европейской Латвии.
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Не получилось у одного еврея сделать свой рыбный гешефт с одним аферистичным банком. И он начинает кричать на весь свет, что в целой стране он был единственный такой.
Просто зайдите по ссылке
https://www.1188.lv/ru/katalog/predprijatija-po-pererabotke-ryby-rybopererabatyvajusie-predprijatija-6580https://www.1188.lv/ru/katalog/predprijatija-po-pererabotke-ryby-rybopererabatyvajusie-predprijatija-6580
И уверяю вас рыбпромышленность у нас всё же жива. ДА, нет того ЭКСПОРТА однообразных шпрот, зато ассортимент тех же консервов не пример намного больший , чем раньше. И да, многие предприятия продоют в ту же россию улов сразу с корабля- так выгоднее и России и Латвии.
Задайте себе вопрос. Насколько например латвийская радиоэлектроника конкурентоспособна, если Грюндик, Телефункен и некоторые другие уже всё. Так что не стоит нас сейчас хоронить. Подождите еще немного.
Но что-то страна то живёт. Никуда не делась.
И латыши почему-то сидят спокойно. Хотя если там всё закрылось, заводов нет, работать негде, они же хотя-бы на митинг бы вышли, рассказать до чего страну евросоюз довёл.
В общем скользкая тема, тут надо каждое слово проверять, похоже часть фактов не озвучена, чтобы опять получилась новость "В Латвии всё плохо".
В 2020 году в Латвии зафиксирован антирекорд столетия по числу новорожденных, заявил демограф Илмарс Межс в интервью Латвийскому радио.
Заметь, это не кремлевская пропаганда, а сами латыши признают...
У любого всегда найдётся показатель, который будет в минус, и уверен не один.
Кстати известный факт: рождаемость высокая там, где ты в старости ни на кого кроме детей рассчитывать не можешь. Многие страны с ростом благосостояния получают ещё и спад рождаемости. Может там это?
Шпроты закрыли, RVR закрыли, по новорожденным антирекорд, что там ещё было? А в стране всё спокойно, революция не зреет. Так может нормально им? Может вместо шпрот и RVR что-то открылось, о чём тут умолчали?
Я потому и написал что надо бы разобраться в вопросе.
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значит вы зашли не по адресу.
- Да зашибись у нас все. Я вот тут недавно свое дело открыл!
- Да? А что за дело?
- Ну... бордель. От европейцев отбою нет!
- И почем там что у тебя?
- Орал 50 евро, анал 70.
- А классика?
- Ну, понимаешь, я же недавно открылся, один пока работаю...
Это американский анекдот начала прошлого века
Те территории, которые представляют ценность нужно укреплять и развивать, всячески удерживать. Но есть территории, содержание которых обременительно и нецелесообразно а в военное время и вовсе опасно. Эти территории лучше передать оппоненту заранее, но передать в максимально разоренном виде. Таким образом, чтобы эти территории не усилили а максимально ослабили оппонента. Ну и плюс в месте где не исключены боевые действия лучше сократить численность населения, вложения в любые предприятия кроме военной инфраструктуры лишены смысла.
Так что, скорей всего, прибалтику отдадут. И даже не просто отдадут а навяжут и повесят на шею. При этом ни в коем случает нельзя заигрывать с местным рагульем как прошлый раз.
Ставьте картинку правильную.
А можно это каждое утро выставлять? Так сразу Россию поднимем!
Вот у них и спрашивай, маршируют ли здесь легионеры и ходят ли голубые за руки строем. А не слушай тех, кто ненавидит весь мир, заочно.
А в ЕС им тоже не предлагали, но они сами попросились.
да ещё и европцы в следующем году прекратят ништяки давать