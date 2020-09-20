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Фашизм на Украине ? Не , не слышали

Фашизм на Украине ? Не , не слышали (18 фото)

Автор:
20 сентября 2020 11:18
Метки: свидомость   украина   фашисты   
2589
18
Подборка картинок про Украину нацискую.

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Метки: свидомость   украина   фашисты   
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34  комментария
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5k
Михалыч 4 дня назад
Не доделали работу наши деды. В прибалтике, на окраине. Вопрос надо было решать окончательно, а не десятку давать.
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−111
Серега 3 дня назад
Достаточно загуглить православный фашизм...
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11k
Змей Горыныч 3 дня назад
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
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209k
NAZARETH Автор поста Змей Горыныч 3 дня назад
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
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15k
тов.Suhov 4 дня назад
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
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16k
Евгений 4 дня назад
А у них на фуражках реально как поросячьи ушки :).
А у них на фуражках реально как поросячьи ушки :).
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72k
Иван Иванов 4 дня назад
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
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244
Goff 4 дня назад
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24k
Вован 4 дня назад
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
Фашизм на Украине ? Не , не слышали
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3k
Убийца Прохиндеев Вован 4 дня назад
Только власовцы, которые правят в России, громоздящие Ельцин-центры, памятники Солженицыну и Маннергейму, должны болтаться рядом с банлдеровской сволочью.
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8k
Killgrave 4 дня назад
Фашизм и подобострастный "рейхизм" поддерживается на украине на государственном уровне. В хохлобществе он воспринимается либо нейтрально, либо одобрительно. Те укроублюдки, что отсидели десятку и вышли живыми в середине 50-х, дали "коричневое" потомство, которое мы сейчас и наблюдаем.
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
3е фото начинается интересно, видимо 4е и далее решили не выкладывать :))))))))))

3е фото начинается интересно, видимо 4е и далее решили не выкладывать :))))))))))
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13k
Габит Калыков ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Да видел я этот фильм - точно так же начинался.
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18k
hebpat ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
на группенфюрера насосала
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 4 дня назад
пока 8 утырков поставили минус,как корежыт внуков бандеровцев
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71k
Не твоя это пуля. 4 дня назад
Был в том году в Харькове фашизма не видел..
Был в том году в Харькове фашизма не видел..
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5k
ALFIE Не твоя это пуля. 4 дня назад
а в принципе уже давно не "привозят" на показательные акции...дорого)))) забили болт, в 14-15 возили очень активно и много, по понятным причинам...
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7k
Александр Не твоя это пуля. 4 дня назад
Напиши этому человеку, что был в Харькове и там всё хорошо.
Напиши этому человеку, что был в Харькове и там всё хорошо.
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6k
Олег Не твоя это пуля. 3 дня назад
Приедь в Зайцево, увидишь...
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528
RRR69rus 4 дня назад
Вставай Страна Огромная
Вставай на смертный бой
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3k
Zbishko 4 дня назад
Последнее фото самое ужасное. Мозги просрали все, а жаль.
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20k
Кактус Zbishko 4 дня назад
И кто тебе виноват? Печеньку хоть съел? Или так просрал свой моцк, за обещания эуроинтеграции? )))
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21k
Dobry vojak Svejk Zbishko 4 дня назад
А на остальных всё в порядке? Ублюдок ты.
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27k
winergy2012 Zbishko 4 дня назад
Хохлоскот ты недобитый.
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20k
winetoo 4 дня назад
А почему такое сегодня возможно?-Потому что Сталин и Ко. вывели жителей СССР и новых стран соц.лагеря из под юрисдикции Нюренбергского трибунала,вот и ходят теперь прибалтийские лесные братья,польские охранники конц.лагерей,бандеровцы,румынские каратели и.т.д. маршами-"А мы не пособники нацистов а благородные борцы за свободу!"
Каждое действие надо было оформить юридически ,тогда бы и убийцу к Бандере не надо было бы подсылать и за марши ублюдков наказывать
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20k
winetoo Максим 4 дня назад
Кого-то не выдавали,не спорю,но речь -то не об этом - писал что надо было юридически осудить коллаборационизм , в суде доказать что зверствовали не только немцы - каждая национальная дивизия СС должна была быть осуждена и запрещена,почему не были осуждены дивизии "Нахтигаль" "Галичина" "Принц Ойген" или Латышский добровольческий легион СС ???
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20k
winetoo 4 дня назад
а ведь таких формирований было гораздо больше!
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60k
Максим winetoo 4 дня назад
Я читал что Сталин был не намерен дальше проливать кровь и по сути все преступления решили положить под сукно. Ошибка конечно, но тогда все виделось по другому.. Погибло 27 млн советских граждан. Потому были повешены самые оголтелые, остальным дали по 10 лет а некоторых и вообще отпустили.. Осуждать можно было - но тогда это значило бы отпечатать в истории что да были такие советские граждане что служили в этом дерьме. Вот и поступили так как поступили.
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8k
Ginny Максим 4 дня назад
Чет не понял про "Барбаросса"...
Паулюса в 45-м в Нюрбергене показания давал против фашистов...
И в нашей академии Генштаба преподавал...
Какое НАТО?
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20k
winetoo Максим 4 дня назад
Именно об этом я и писал и именно по этому ходят нынче маршами по городам и весям ублюдки под флагами СС , которых в то время отмазали от трибунала и отмазала не западная коалиция а СССР!
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