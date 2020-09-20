Фашизм на Украине ? Не , не слышали

Подборка картинок про Украину нацискую.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Прогулка по Майдану - фоторепортаж
- Life News троллит Украину
- Великая Укростена...
- Перспективы фашистов на Украине
- В ОДЕССЕ ПОВЯЗАЛИ ДАРТА ВЕЙДЕРА И ЧУБАКУ
Метки: свидомость украина фашисты
337
Понравилось337
Новости партнёров
Загрузка...
3е фото начинается интересно, видимо 4е и далее решили не выкладывать :))))))))))
Вставай на смертный бой
Каждое действие надо было оформить юридически ,тогда бы и убийцу к Бандере не надо было бы подсылать и за марши ублюдков наказывать
Паулюса в 45-м в Нюрбергене показания давал против фашистов...
И в нашей академии Генштаба преподавал...
Какое НАТО?