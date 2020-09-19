Политические картинки в разнобой.
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Если у Алешеньки после выхода из комы болело в области ануса, то во что может превратиться простое "пописать" ...когда так руки дрожат
Это они не граждан СССР закрывали от "тлетворного влияния Запада" (с) - это они нас закрывали от этого идиотизма...
Чтобы своих простолюдинов не потерять.
Сперва идет теоретическая разработка. Потом - испытания образцов. И уже только потом - серия.
И уже СОВСЕМ ПОТОМ - в войска.
И тут нА тебе - оказывается, Россия скиздила у благородных США сам принцип, но у пендосов это только в теории, а у России уже все прошло и испытания, и приемку ГОЗа?
У Европы есть традиция - раз в 50 лет попереться в Россию и отхватить там люлей.
Но походу тётка бревно, т.к. у мужика с трудом что-то получается)
Не ах
Прическу и зубы бы хотя бы отбелили, уже была бы бы повдувабельней
На причу Колесниковой же денег не пожалели
Классическое "Вы не понимаете, это другое".
п.с. вот реально не понимаю, смысл подготовки терактов? я понимаю, надо спровоцировать, но теракт - это уже не провокация. это повод и причем законный, дойти до львова, наматывая на гусеницы траков все что за днепром и по самую границу с польшей, без сожалений... а это им ненадо, ибо после теракта, себя же жертвой агрессии они уже не покажут, хоть губой тряси...
Нас так воспитали,что мы думали не о своём благополучие, а о благополучие всей страны....
Сейчас молодёжь смотрит всяких Начальных и Дудей, и считают себя крутыми,,-- смотрите, я крутой оппозиционер...
Вот с этого и начнут разваливаться нашу страну....
Но радует одно, - есть ещё родители,которые воспитывают в детях любовь к Родине...