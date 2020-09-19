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Политические картинки

Политические картинки (33 фото)

Автор:
19 сентября 2020 15:10
Метки: политика   прикол   юмор   
3692
33
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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48  комментариев
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349k
rusfet Автор поста 5 дней назад
Политические картинки
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4k
просто Дмитрий 4 дня назад
Интересно....
Если у Алешеньки после выхода из комы болело в области ануса, то во что может превратиться простое "пописать" ...когда так руки дрожат
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8
Надежда Адамова 4 дня назад
Комментарий к фото
Балтазар, откуда вы, придурки , лезете?
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Комментарий удален
−378
Князь Курбский 5 дней назад
Пистеж и хрень
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3k
Hellgone 5 дней назад
Политические картинки
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25k
Ashabad 5 дней назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Владимир Логачёв 5 дней назад
32-й "герой" - дерьмо. Про клятву Гиппократа не слышал, тем более - не давал. Врачишка-урод. Вспомнилась "Графиня Монсоро". Книга, канешна. Там был персонаж, Реми ле Одуэн, лекарь. Обнаружив, что враг его друзей и неприятный ему лично человек не умер в результате дуэли, спас его от смерти. Я понимаю, литература и т. п., но так должен поступать ВРАЧ. А это прибалтийское чмо не имеет права называть себя врачом. Он просто латыш-фашист. И фсе.
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19k
Влад 5 дней назад
Не плохо выглядит. Видимо "новичек" это средство для похудения.
Не плохо выглядит. Видимо "новичек" это средство для похудения.
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202
Константин Косов Влад 4 дня назад
Я в РХБЗ не служил, в бутылку естественно не наливал, но нас учили воздействию на организм всяких ядов и газов. 4 года спец предмета в пустую прошли... Все, расходимся..
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338
Александр Влад 4 дня назад
Элитная клиника, а стены кривые как в провинциальной поликлинике.
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3k
евгений Александр 3 дня назад
разворовали немцы
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6k
Дмитрий Карамазов 5 дней назад
Навального травят и под этим предлогом вводят санкции, почти как с Жорой)
Ссылка youtu.be
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3k
Татьянин день Дмитрий Карамазов 5 дней назад
Да там все в команде Навального ......... извращенец на извращенце сидит и извращенцем погоняет .....
Да там все в команде Навального ......... извращенец на извращенце сидит и извращенцем погоняет .....
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32k
Андрей Старосельский 5 дней назад
А использованные женские прокладки принимать будут?
А использованные женские прокладки принимать будут?
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49k
Андрей Андрей Старосельский 5 дней назад
Использованные женские прокладки шлите в Литву, Тихановской.
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11k
робт 5 дней назад
чет штукатурка хреново намазана
это точно самая дорогая больничка в дойче?
чет штукатурка хреново намазана это точно самая дорогая больничка в дойче?
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49k
Андрей робт 5 дней назад
Это он по пожарной лестнице шарится, которая обычно закрыта. Хорошо ещё что пыли не видно.
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1k
V2.Smirnov робт 5 дней назад
Ладно штукатурка. Вы оцените качество покраски места соединения железа лестницы с бетоном.
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19k
Галка Галкина робт 5 дней назад
Политические картинки
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794
ant-laz11 робт 5 дней назад
где загореть то успел из омска бедную поганку вывозили
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8k
Medved робт 4 дня назад
Не то что у нас!

Не то что у нас!
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32k
Андрей Старосельский 5 дней назад
Лядь, вот до чего люди у нас не компанейские и черствые, у человека трубы горят, а ему и выпить не с кем... Ладно, выберем его на второй срок, возьму бутылку "Столичной" скатаюсь, бухнем малость. От вас ему, что передать?
Лядь, вот до чего люди у нас не компанейские и черствые, у человека трубы горят, а ему и выпить не с кем... Ладно, выберем его на второй срок, возьму бутылку "Столичной" скатаюсь, бухнем малость. От вас ему, что передать?
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2k
beggar Андрей Старосельский 5 дней назад
вот это ему передай
вот это ему передай


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202
Константин Косов Андрей Старосельский 4 дня назад
Приглашение 'третьим будешь')))
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6k
Агент Безопасной Национальности 5 дней назад
Друзья, я действительно понимаю прозорливость наших (СССР) политиков второй половины 20-го века с их Железным Занавесом:
Это они не граждан СССР закрывали от "тлетворного влияния Запада" (с) - это они нас закрывали от этого идиотизма...
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172
Gennady Агент Безопасной Национальности 4 дня назад
Добавлю, что по факту запад как и сегодня сам начал железный зановес закрывать.

Чтобы своих простолюдинов не потерять.
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6k
Агент Безопасной Национальности 5 дней назад
Немного недопонял...
Сперва идет теоретическая разработка. Потом - испытания образцов. И уже только потом - серия.
И уже СОВСЕМ ПОТОМ - в войска.
И тут нА тебе - оказывается, Россия скиздила у благородных США сам принцип, но у пендосов это только в теории, а у России уже все прошло и испытания, и приемку ГОЗа?

Немного недопонял... Сперва идет теоретическая разработка. Потом - испытания образцов. И уже только потом - серия. И уже СОВСЕМ ПОТОМ - в войска. И тут нА тебе - оказывается, Россия скиздила у благородных США сам принцип, но у пендосов это только в теории, а у России уже все прошло и испытания, и приемку ГОЗа?
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6k
Агент Безопасной Национальности 5 дней назад
Навеяло:
У Европы есть традиция - раз в 50 лет попереться в Россию и отхватить там люлей.
Навеяло: У Европы есть традиция - раз в 50 лет попереться в Россию и отхватить там люлей.
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40k
zloykoyot 5 дней назад
По поводу яда в теле и на теле - это давно обыгранный сюжет.
По поводу яда в теле и на теле - это давно обыгранный сюжет.
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139k
☭Cheкаво☭ 5 дней назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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1k
Чилли Дэ Вилли Агент Безопасной Национальности 5 дней назад
Комментарий к фото
Двоечка
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1k
Стас Киричук ☭Cheкаво☭ 5 дней назад
Комментарий к фото
по твитеру гуляет интересное видео с ней в главной роли.
Но походу тётка бревно, т.к. у мужика с трудом что-то получается)
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6k
Агент Безопасной Национальности Чилли Дэ Вилли 4 дня назад
Комментарий к фото
Ага.
Не ах
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139k
☭Cheкаво☭ Андрей 4 дня назад
Комментарий к фото
Кураторам нужно было перед президентскими выборами просто в салон красоты сводить. а то правда. выглядит как будто только фартук сняла. и из-за плиты с котлетками вышла)
Прическу и зубы бы хотя бы отбелили, уже была бы бы повдувабельней

На причу Колесниковой же денег не пожалели

Кураторам нужно было перед президентскими выборами просто в салон красоты сводить. а то правда. выглядит как будто только фартук сняла. и из-за плиты с котлетками вышла) Прическу и зубы бы хотя бы отбелили, уже была бы бы повдувабельней На причу Колесниковой же денег не пожалели
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49k
Андрей ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Интересно другое: этасвета пытается быть с помощью условного Запада наглядным примером знаменитой фразе о любой кухарке, которая может управлять государством. Но сама эта фраза этим же Западом подвергается тотальной обструкции вместе с предполагаемым автором.
Классическое "Вы не понимаете, это другое".
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349k
rusfet Автор поста 5 дней назад
Политические картинки
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5k
ALFIE rusfet 5 дней назад
ого, ну хоть в 2020м то году, стало доходить до некоторых.... лучше поздно, чем никогда..
п.с. вот реально не понимаю, смысл подготовки терактов? я понимаю, надо спровоцировать, но теракт - это уже не провокация. это повод и причем законный, дойти до львова, наматывая на гусеницы траков все что за днепром и по самую границу с польшей, без сожалений... а это им ненадо, ибо после теракта, себя же жертвой агрессии они уже не покажут, хоть губой тряси...
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349k
rusfet Автор поста 5 дней назад
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349k
rusfet Автор поста 5 дней назад
Политические картинки
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3k
Ewgeny rusfet 5 дней назад
Хочется уже снова родиться и увидеть другой мир. Я родился в СССР, я ни в коем случае не назову его идеальным, это была бы ложь. Но это была попытка Справедливости... Мы хотя бы попытались.... и я горжусь этим. И у меня осталась мечта, непонятная большинству современников - послужить стране, своему народу, не себе и своему карману, а - людям и справедливости... Что такое честь - многие сейчас вообще не знают. Что такое жить для других - знают единицы. А мы это помним... Мальчик Женя из СССР. С мечтой о величии нас всех....
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349k
rusfet Автор поста Ewgeny 5 дней назад
Хорошие слова...
Нас так воспитали,что мы думали не о своём благополучие, а о благополучие всей страны....
Сейчас молодёжь смотрит всяких Начальных и Дудей, и считают себя крутыми,,-- смотрите, я крутой оппозиционер...
Вот с этого и начнут разваливаться нашу страну....
Но радует одно, - есть ещё родители,которые воспитывают в детях любовь к Родине...
Хорошие слова... Нас так воспитали,что мы думали не о своём благополучие, а о благополучие всей страны.... Сейчас молодёжь смотрит всяких Начальных и Дудей, и считают себя крутыми,,-- смотрите, я крутой оппозиционер... Вот с этого и начнут разваливаться нашу страну.... Но радует одно, - есть ещё родители,которые воспитывают в детях любовь к Родине...
Хорошие слова... Нас так воспитали,что мы думали не о своём благополучие, а о благополучие всей страны.... Сейчас молодёжь смотрит всяких Начальных и Дудей, и считают себя крутыми,,-- смотрите, я крутой оппозиционер... Вот с этого и начнут разваливаться нашу страну.... Но радует одно, - есть ещё родители,которые воспитывают в детях любовь к Родине...
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