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Новичок в шпионских играх

Новичок в шпионских играх (2 фото)

Автор:
18 сентября 2020 14:30
Метки: Новичок   игра   шпион   
398
2
Не понимаю, почему Путин до сих пор не покаялся в отравлении Навального. Из-за чего явно затягивается наше возвращение в дружную семью европейских народов. Он, конечно, должен был сразу признать вину, и тогда бы нам разрешили достроить «Северный поток – 2». По-моему, это очевидно. Странно, что Путин этого не понимает и продолжает упираться.

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Метки: Новичок   игра   шпион   
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5  комментариев
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7k
Kucher День назад
Надо запатентовать это название и выпускать линейку духов и одеколонов "Novichok" и минеральную воду "Новичок". Наверняка будет большой спрос.
Про духи я давно предлагал, ещё когда модно шпилями было любоваться в Солсбери.
Если кто-то моей идеей воспользуется, отстегните мне процент-другой.
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8k
Гуляка Kucher День назад
Уже есть

Уже есть
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260
Сергей 3 часа назад
Неужели ещё есть идиоты,которые переживают и беспокоятся за навального??Это чмо есть ничто иное как пятая колонна.Он и его присные враги России.Как это можно не увидеть и не понять?
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