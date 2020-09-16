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Политические скрины

Политические скрины (31 фото)

Автор:
16 сентября 2020 22:46
Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
3325
31
Политика с юмором и сарказмом.

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Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические скрины
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1k
Серега 2 дня назад
навального готовят в президенты страны и будет он горбачев 2, а после, когда все развалит, разоружит и продаст, уйдет с поста президента России, он уедет в европу, будет пить баварское и рекламировать пиццу, а америкосы дадут ему медаль "за победу во 2 холодной войне над Россией". но 2 раз америкосы уже не дадут России подняться.
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9k
Николай Серега 2 дня назад
Я думаю до этого, насральному 2ой раз не дадут выбраться живым из больницы.
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3k
Андрей Серега 2 дня назад
Не будет, будет очередной сакральной жертвой "рЭжима" Мордора, туда ему и дорога
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
она похожа на пациентку амерских психушек, где-то в захалустье, которых главврачи дают теребонькать за пару баксов местным рэднэкам....

она похожа на пациентку амерских психушек, где-то в захалустье, которых главврачи дают теребонькать за пару баксов местным рэднэкам....
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11k
робт ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а ты видел как выглядит ее сын-дочь?

именно такие уе*бки и есть отличные вожди колоний - что скажут, то и сделают
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60k
Максим робт 2 дня назад
Комментарий к фото
Это был не сын/дочь.. Это их поэт известный)
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11k
робт Максим 2 дня назад
Комментарий к фото
далан
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60k
Максим робт 2 дня назад
Комментарий к фото
да был разбор.. и слева стоял не отец, а министр. Это было какое-то награждение. В общем когда этот петух крашенный стал нести с трибуны про ЛГБТ и то, что традиционная семья зло, министр психанул и отменил награждение. НУ там по его лицу было видно.
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11k
робт Максим 2 дня назад
Комментарий к фото
ну епт
обманчики
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
поздно. уже вляпались...и этот вопль зели, после того как зрада, бортанула и его в том числе, и приняла резолюцию, что не признает выборы.... если раньше я думаю : Кличко, ну куда ты полез? ну епта? был же гордостью не только страны на мировой арене, а всего бывшего Союза. ну нафига? (п.с. Шевченко, футболист, вот вовремя одумался, кстати ;) ) а сейчас про зелю так, хотя, то что он с гнильцой, было ясно еще в 14-15, после его концертов по АТОшным базам и другим выступлениям.... но от этого можно было отмыться или отбрехаться (а лицидею это на раз), но сейчас уже финиш

поздно. уже вляпались...и этот вопль зели, после того как зрада, бортанула и его в том числе, и приняла резолюцию, что не признает выборы....
если раньше я думаю : Кличко, ну куда ты полез? ну епта? был же гордостью не только страны на мировой арене, а всего бывшего Союза. ну нафига? (п.с. Шевченко, футболист, вот вовремя одумался, кстати ;) ) а сейчас про зелю так, хотя, то что он с гнильцой, было ясно еще в 14-15, после его концертов по АТОшным базам и другим выступлениям.... но от этого можно было отмыться или отбрехаться (а лицидею это на раз), но сейчас уже финиш
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
6 лет продавая соляру танкам и самоходка для обстрела мирного населения прозрения небыло, утешал, что это для тракторов, чтобы картоху убирать..ага...а как ребята, которые еще вчера в танках и самоходках сидели и убивали женщин и детей, приехали к нему в гости, с явно "так себе намерениями", так сразу прозрел..с почином...

6 лет продавая соляру танкам и самоходка для обстрела мирного населения прозрения небыло, утешал, что это для тракторов, чтобы картоху убирать..ага...а как ребята, которые еще вчера в танках и самоходках сидели и убивали женщин и детей, приехали к нему в гости, с явно "так себе намерениями", так сразу прозрел..с почином...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а это, кстати, многоходовочка. тут вариант, что запад начнет пищать, и им предложат снять ограничения, а ей свободу (с подпиской о не выезде), ну типа домашний арест... грыгорыч же любитель поторговаться...бывшую эскортницу Немцова уже не выпустят из страны. скорее всего.

а это, кстати, многоходовочка. тут вариант, что запад начнет пищать, и им предложат снять ограничения, а ей свободу (с подпиской о не выезде), ну типа домашний арест... грыгорыч же любитель поторговаться...бывшую эскортницу Немцова уже не выпустят из страны. скорее всего.
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203k
NAZARETH 2 дня назад
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ , ДРУЖИЩЕ !!!
===Я думаю , сейчас у многих в одном месте заполыхает.
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ , ДРУЖИЩЕ !!! ===Я думаю , сейчас у многих в одном месте заполыхает.
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64k
Александр Автор поста NAZARETH 2 дня назад
Спасибо!
Да)))
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853
pilot66 2 дня назад
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!" (С)


"Галантерейщик и Кардинал - это сила!" (С)
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 дня назад
Почти наверняка=хайли лайкли?
Я не напутал с переводом?

Почти наверняка=хайли лайкли? Я не напутал с переводом?
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 дня назад
Погодьте...это же та лядь, кторую якобы украли в центре Минска, затащив в безликий минивэн, а потом она обнаружилась в Бэхе при пересечении белорусско-украинской границии?
Я ничего не перепутал?
Погодьте...это же та лядь, кторую якобы украли в центре Минска, затащив в безликий минивэн, а потом она обнаружилась в Бэхе при пересечении белорусско-украинской границии? Я ничего не перепутал?
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64k
Александр Автор поста 3 дня назад
Политические скрины
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64k
Александр Автор поста 3 дня назад
Политические скрины
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Гур 3 дня назад
В полку Назаретки-Русфетки прибыло
В полку Назаретки-Русфетки прибыло
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64k
Александр Автор поста Гур 3 дня назад
Ага. Пукан уже полыхает?)
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2k
Aleksandr Surovyy Гур 3 дня назад
Что, всё страшней и страшней тебе ? Тают ваши ряды ?! Кто в ЕР переходит, кто ДВ-гектар осваивает, и а кто-то на чебуреки в Лондоне побирается...
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические скрины
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические скрины
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические скрины
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64k
Александр Автор поста 3 дня назад
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43k
noName KonstantinLeirov 3 дня назад
Зверополис
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43k
noName Александр 3 дня назад
С возвращением!
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853
pilot66 KonstantinLeirov 2 дня назад
Где вы провели последние пять лет??? :)
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3k
KonstantinLeirov noName 2 дня назад
Пасиб)
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3k
KonstantinLeirov pilot66 2 дня назад
Редко смотрю мульты, только когда натыкаюсь по ТВ или вот так, по отрывкам если приглянулся.
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Александр

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