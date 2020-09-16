Политика с юмором и сарказмом.
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она похожа на пациентку амерских психушек, где-то в захалустье, которых главврачи дают теребонькать за пару баксов местным рэднэкам....
именно такие уе*бки и есть отличные вожди колоний - что скажут, то и сделают
поздно. уже вляпались...и этот вопль зели, после того как зрада, бортанула и его в том числе, и приняла резолюцию, что не признает выборы....
если раньше я думаю : Кличко, ну куда ты полез? ну епта? был же гордостью не только страны на мировой арене, а всего бывшего Союза. ну нафига? (п.с. Шевченко, футболист, вот вовремя одумался, кстати ;) ) а сейчас про зелю так, хотя, то что он с гнильцой, было ясно еще в 14-15, после его концертов по АТОшным базам и другим выступлениям.... но от этого можно было отмыться или отбрехаться (а лицидею это на раз), но сейчас уже финиш
6 лет продавая соляру танкам и самоходка для обстрела мирного населения прозрения небыло, утешал, что это для тракторов, чтобы картоху убирать..ага...а как ребята, которые еще вчера в танках и самоходках сидели и убивали женщин и детей, приехали к нему в гости, с явно "так себе намерениями", так сразу прозрел..с почином...
а это, кстати, многоходовочка. тут вариант, что запад начнет пищать, и им предложат снять ограничения, а ей свободу (с подпиской о не выезде), ну типа домашний арест... грыгорыч же любитель поторговаться...бывшую эскортницу Немцова уже не выпустят из страны. скорее всего.
===Я думаю , сейчас у многих в одном месте заполыхает.
Да)))
"Галантерейщик и Кардинал - это сила!" (С)
Я не напутал с переводом?
Я ничего не перепутал?