Реакция на реакцию. Фишки vs соцсети

Вся российская общественность взбудоражена кредитом для РБ
Вся Россия с украинских, канадских, польских и литовских ай-пи взвыла в голос доедая последнего ежа и используя последний талон на интернет
Вся Россия с украинских, канадских, польских и литовских ай-пи взвыла в голос доедая последнего ежа и используя последний талон на интернет
Давайте же посмотрим на реакцию пользователей фишек
P. S.
Авторский пост
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(Ну или новичок, может)
Ну как сказать - вот интересно,сколько пиндосы платят полякам или литовцам за то,что бы они тявкали на россию?
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Вы считаете, это американцы виноваты в том что литовцы и поляки тявкают на Россию?
Россия случайно на них не тявкает?