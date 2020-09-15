Реакция на реакцию. Фишки vs соцсети

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы... Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в... Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий понтифик. Лучшие цитаты Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий... "Если ты новичок, то я не глотаю": как девушки знакомятся через интернет "Если ты новичок, то я не глотаю": как девушки знакомятся через... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками Слово о чёрном танковом комбинезоне Слово о чёрном танковом комбинезоне СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою невиновность Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою... Гифки Гифки "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" "А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения... Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки» Клоунесса Ириска. Трагическая судьба звезды «АБВГДейки» На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Ч 3 Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Ч 3 Всё, иду в больницу! Всё, иду в больницу! Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Главная > Антифишки 
Реакция на реакцию. Фишки vs соцсети

Реакция на реакцию. Фишки vs соцсети (27 фото)

Автор:
15 сентября 2020 15:31
Метки: боты   реакция   соцсети   
1670
27
Вся российская общественность взбудоражена кредитом для РБ
Вся Россия с украинских, канадских, польских и литовских ай-пи взвыла в голос доедая последнего ежа и используя последний талон на интернет

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: боты   реакция   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
vitenok 4 дня назад
Автор, не парься. В интернете ИХ все равно больше. Это как если бы ты на зоне начал топить против ауе. На зоне живут зека, в виртуале либерашки, в реале нормальные люди. Нас в реале абсолютное большинство, поэтому в реале и выигрываем всегда МЫ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Graf_Dracula 3 дня назад
Эй, а где мой коммент?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Сергей 4 дня назад
13сентября с митинга в Минске увезли в кутузку 774человека.таким макаром дурик долго не протянет,даже с российскими ярдами.в наше время не понимает дурик что власть штыками не удержишь.ну ладно он дурачок,но наш то! ещё более дурачок что поддерживает его.да ещё и наивный дурачок,он надеется на возврат этих ярдов!?да неет,ему просто пох на народные деньги,на народные ресурсы,на народ,да и на всю Россию вместе взятую.80% России уже распихано по карманам,при его непосредственном участии.а на фоне подписанных его рукой антинародных законов ,делаю вывод,враг народа!неё ну ребят,по другому не бьётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
u811 Сергей 3 дня назад
Надо же! Какие они дураки, ничего не понимают ни в политике, ни в экономике. Один Сережа, кандидат всевозможных наук и знаток современных тенденций, знает как надо делать! Он то видел своими глазами видел, как жадные пальцы властьимущих распихали по карманам 80% России. Ай-яй-яй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alessandrok 4 дня назад
Великолепная подборка коментов...не все смог осилить - начало тошнить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
u811 alessandrok 3 дня назад
Это, наверное, околонацистская символика на аве аллергическую реакцию дает )
(Ну или новичок, может)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alessandrok u811 3 дня назад
околонацистская
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−16
Путин Вор 4 дня назад
Пойду в тролли. Почем меня купите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−111
SIG Sauer 4 дня назад
484 Злодей 2 часа назад
Ну как сказать - вот интересно,сколько пиндосы платят полякам или литовцам за то,что бы они тявкали на россию?
---------------------------
Вы считаете, это американцы виноваты в том что литовцы и поляки тявкают на Россию?
Россия случайно на них не тявкает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
19k
Ратибор 4 дня назад
Отличный сборник лахтинских аккаунтов. Спасибо, занёс в список.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Яромиръ Ратибор 3 дня назад
....у ты говноклюй, из этих будешь?
....у ты говноклюй, из этих будешь?
....у ты говноклюй, из этих будешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор Яромиръ 3 дня назад
Копролали я (лат. coprolalia; от др.-греч. κόπρος «кал, грязь» + λαλιά «речь») болезненное, иногда непреодолимое импульсивное влечение к циничной и нецензурной брани безо всякого повода. Особой выраженности достигает при синдроме Туретта, однако наблюдается и при других заболеваниях при шизофрении, прогрессивном параличе, реже маниакальных состояниях.
Копролали я (лат. coprolalia; от др.-греч. κόπρος «кал, грязь» + λαλιά «речь») болезненное, иногда непреодолимое импульсивное влечение к циничной и нецензурной брани безо всякого повода. Особой выраженности достигает при синдроме Туретта, однако наблюдается и при других заболеваниях при шизофрении, прогрессивном параличе, реже маниакальных состояниях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
Злодей 4 дня назад
Ну как сказать - вот интересно,сколько пиндосы платят полякам или литовцам за то,что бы они тявкали на россию? ИЛи наоборот,они доят их по максимум,так как я смотрю,как те выклянчивают американские базы на своих границах и даже доплатить готовы. Как поляки с удовольствием закупают дорогой пендосский газ, строят станции по сжижению/разжижению за свой счёт,лишь бы угодить шефу. Мы же наоборот получаем от белорусов тучу говна, креветок, непризнание крыма, неперевод грузопотоков на наши порты и прочее. ДЛя меня это как то выглядит странно,как и для многих читателей/слушателей. Именно поэтому многих бесит очередное присвоение бульбашам полторя лярда баксов. Кредит..хе..уже давали в кредит хохлам,где там сей кредит то? Или продолжим всех кредитовать а потом списывать? Может дешевле было бы пропихнуть своего президента в белоруссию и начать с ними нормальные отношения,привязав их договорами и прочим финансово на поколения вперёд,как это делают "ну тупыыее".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD 4 дня назад
Это на антифишки надо... Там такого добра с запасом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
24k
Netyn Автор поста Nikolay 4 дня назад
Перенесли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nikolay Netyn 4 дня назад
Ага. А Стенов пост сейчас висит на главной странице в топе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn Автор поста Nikolay 4 дня назад
Так точно!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Netyn 4 дня назад
просто ты не свой пацан и тебе не дают такой(вообще без палева) сноски

просто ты не свой пацан и тебе не дают такой(вообще без палева) сноски
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Netyn Автор поста робт 4 дня назад
Вот и отлично, что не свой))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Накрылись бочкой: цена на нефть впервые стала отрицательной - как отреагировали на это в соцсетях Накрылись бочкой: цена на нефть впервые стала отрицательной - как отреагировали на это в соцсетях "Хотим голосовать и плебисцит!": реакция соцсетей на флешмоб "За референдум" "Хотим голосовать и плебисцит!": реакция соцсетей на флешмоб "За референдум" #Давыберу: россияне выступили в поддержку ЛГБТ после выхода ролика за поправки к Конституции #Давыберу: россияне выступили в поддержку ЛГБТ после выхода ролика за поправки к Конституции После эксперимента москвичи будут готовы ходить строем и гулять определенными группами по графику После эксперимента москвичи будут готовы ходить строем и гулять определенными группами по графику Парень получил реальный срок за то, что лизнул мороженое на камеру Парень получил реальный срок за то, что лизнул мороженое на камеру
Netyn

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24597



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
3
34
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения
1
229
Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения
﻿
Набирающие популярность
Какой матрас лучше для палатки
0
18
Какой матрас лучше для палатки
Теперь из бронзы: в Словении снова поставили статую Мелании Трамп
0
10
Теперь из бронзы: в Словении снова поставили статую Мелании Трамп
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#интересное#СССР#дети#комментарии#истории#медицина#фотографии#gif
#интересно#факты#история#кино#разное#сша#картинки#природа#на различный вкус#абсурд
#прикол#животные#россия#актеры#прикольные#автомобили#люди#смешные#коронавирус#авария

На что жалуетесь?

Вернуться