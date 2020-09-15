Политические комментарии с сарказмом.
6.
В штате Нью-Гэмпшир на местных выборах на пост шерифа от Республиканской партии победил трансгендерный сатанист-анархист
12.
Судя по новостям из США - Америка сегодня горит в прямом и переносном смыслах.
Более 10 штатов охвачены пламенем, площадь пожаров 1,8 млн гектар, 23 человека погибли. Огонь уничтожает целые города.
При этом уже больше двух месяцев вся страна охвачена массовыми протестами и беспорядками. В 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
При этом уже больше двух месяцев вся страна охвачена массовыми протестами и беспорядками. В 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
13.
Бомба! Почему в Белоруссии не получается Майдан
Бежавший в Литву пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» рассказал, почему в Белоруссии заводчане массово не поддержали забастовку. Интервью гражданин дает телеканалу "Настоящее время", который в РФ внесен в реестр "иностранных агентов", поскольку является проектом американской компании RFE/RL, Inc. ("Радио Свобода") и "Голоса Америки", финансируется Госдепом США. Размещен ролик в телеграм-канале Некста, который курируют спецслужбы Польши.
15.
Неофициальный гимн украинских карателей - под стенами посольства Белоруссии в Москве. Похоже, группа поддержки белорусских протестующих сознательно переходит все границы.
21.
Украинцам рассказали о потерянных в Крыму триллионах
Ущерб от потери Крыма для Украины составляет, по предварительным данным, более 2,6 триллиона рублей ущерба. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен (2,6 триллиона рублей. – Ред.). Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", – сказал он.
По словам Мамедова, Украина направила шесть обращений в Международный уголовный суд по "нарушению законодательства Россией в Крыму".
"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен (2,6 триллиона рублей. – Ред.). Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", – сказал он.
По словам Мамедова, Украина направила шесть обращений в Международный уголовный суд по "нарушению законодательства Россией в Крыму".
24.
Картина, радующая глаз налогоплательщика.
А то слепые спрашивают, мол, где те люди, поддерживающие Лукашенко?
Где-где... Да прям перед глазами, экипированные по хорошим стандартам.
Где-где... Да прям перед глазами, экипированные по хорошим стандартам.
26.
А, вот такая неприятность для украинской пропаганды существует.
Уж как старались на Украине, чтобы Киевской Русью считалась только Украина. Даже указом президента праздник ввели "День крещения Киевской Руси – Украины". И велено было этот праздник праздновать ежегодно 28 июля.
Места в этой "Киевской Руси — Украина" Киевом не отведено ни русским, ни белорусам. Этому учат и детей в школах украинские учебники.
Места в этой "Киевской Руси — Украина" Киевом не отведено ни русским, ни белорусам. Этому учат и детей в школах украинские учебники.
Авторский пост
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Первыми с тонущего корабля, всегда бегут крысы.
симуляция фигня. почему? середина 80х, конфликт за Фолкленды... спросите у бритов, что ОДНА ракета делает с фрегатом :)))) тоже из-под крыла пущенная... там все в лучших красках было....морякам, правда, не понравилось, ну тем кто жив остался....после того как корабль затонул....
говорят, что после расстрела уже не болеют никогда...ну так, может?
увы, факт...
и самое дно, что таких мудаков - пускают... а нормальные люди ГОДАМИ ждут признания, что они русские люди... мне кажется, но вроде "органам" пора проверять тех, кто такие "заборы строит"....
в кпз теперь "своя атмосфера" будет...
не совсем, чтобы работать вообще бесплатно, еще и выжить, для начала, надо будет...а этого "скилла" у них отродясь небыло....
Ну надо им врубить официальный:"Воины котла"