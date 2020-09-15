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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 3 видео)

Автор:
15 сентября 2020 08:02
Метки: комментарии   политика   юмор   
3282
42
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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203k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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15k
Robin Hood 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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3k
mkcbhk 3 дня назад
Путин президент которого хотели бы и в других странах, но он один и он Наш! а те кому не нравится, ещё при Ельцине не жили, за***ли уже эти с радужными флагами и проплаченные блогеры и протестующие
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1k
Потомственный Минчанин 3 дня назад
Комментарий к фото
Есть, конечно. Называется "реанимационный пакет реформ". Правда, там такой ужас написан, что они поспешно весь сайт грохнули: все связи с Россией порвать, не допускать российский капитал, русский язык запретить...
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10k
Алекс 4 дня назад
Особенно порадовал дебил пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия»
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3k
lex445 4 дня назад
Представил ситуацию. Пердолишь бабу, а она орет: "Лукашенко, уходи!!!". Или: "Путин уходи!!!"
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176
sedoisever 4 дня назад
Бедные белорусы на заводах, цитата: "связаны по рукам и ногам большими зарплатами"... и соцпакетом. )
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1k
Потомственный Минчанин sedoisever 3 дня назад
Я тоже ржу в голос. Надо же наплевать на большие зарплаты и соцпакет и идти бастовать! Чтобы в конце концов твое предприятие обанкротили и продали полякам за копейки, а тебя - на улицу.
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3k
Сергей 4 дня назад
Первыми с тонущего корабля, всегда бегут крысы.

Первыми с тонущего корабля, всегда бегут крысы.
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
симуляция фигня. почему? середина 80х, конфликт за Фолкленды... спросите у бритов, что ОДНА ракета делает с фрегатом :)))) тоже из-под крыла пущенная... там все в лучших красках было....морякам, правда, не понравилось, ну тем кто жив остался....после того как корабль затонул....

симуляция фигня. почему? середина 80х, конфликт за Фолкленды... спросите у бритов, что ОДНА ракета делает с фрегатом :)))) тоже из-под крыла пущенная... там все в лучших красках было....морякам, правда, не понравилось, ну тем кто жив остался....после того как корабль затонул....
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37k
FoxGen ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Фрегат и авианосец слегка отличаются по размерам, нет?
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1k
Gilmor FoxGen 3 дня назад
Комментарий к фото
Отличаются конечно, и даже не слегка. Вот только "Кинжал" тоже совсем не та примитивная ракета.
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37k
FoxGen Gilmor 3 дня назад
Комментарий к фото
Ну я бы не назвал французский экзосет примитивной ракетой.
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
говорят, что после расстрела уже не болеют никогда...ну так, может?

говорят, что после расстрела уже не болеют никогда...ну так, может?
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
увы, факт... и самое дно, что таких мудаков - пускают... а нормальные люди ГОДАМИ ждут признания, что они русские люди... мне кажется, но вроде "органам" пора проверять тех, кто такие "заборы строит"....

увы, факт...
и самое дно, что таких мудаков - пускают... а нормальные люди ГОДАМИ ждут признания, что они русские люди... мне кажется, но вроде "органам" пора проверять тех, кто такие "заборы строит"....
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
в кпз теперь "своя атмосфера" будет...

в кпз теперь "своя атмосфера" будет...
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9
Кубаноид ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Раскрываемость будет 102%
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203k
NAZARETH Автор поста Кубаноид 4 дня назад
Комментарий к фото
Да все 666 %
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21k
Дмитрий ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
С жертвоприношениями?
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
не совсем, чтобы работать вообще бесплатно, еще и выжить, для начала, надо будет...а этого "скилла" у них отродясь небыло....

не совсем, чтобы работать вообще бесплатно, еще и выжить, для начала, надо будет...а этого "скилла" у них отродясь небыло....
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ходят упорные слухи, что Германия собирается засекретить дело Навального.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Гур 4 дня назад
15. Неофициальный гимн....
Ну надо им врубить официальный:"Воины котла"

Ссылка youtu.be
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6k
Пафнутий 4 дня назад
Если мой склероз мне не изменяет, то про внешность хоббитов было известно только - небольшой рост и волосатые ноги. Так что почему "Фроддо Беггинз уже не тот", мне не понятно.

Если мой склероз мне не изменяет, то про внешность хоббитов было известно только - небольшой рост и волосатые ноги. Так что почему "Фроддо Беггинз уже не тот", мне не понятно.
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15k
Нагайна 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
cnob7 4 дня назад
24-прямо глаза радуются
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347k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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