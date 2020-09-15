21.

Ущерб от потери Крыма для Украины составляет, по предварительным данным, более 2,6 триллиона рублей ущерба. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.



"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен (2,6 триллиона рублей. – Ред.). Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", – сказал он.



По словам Мамедова, Украина направила шесть обращений в Международный уголовный суд по "нарушению законодательства Россией в Крыму".