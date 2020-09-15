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Крым - незаживающая боль России

Крым - незаживающая боль России (3 фото)

Автор:
15 сентября 2020 06:06
Метки: боль   крым   незаживающая   россия   
1843
3
В интернете сегодня можно прочитать тыщи экспертных прогнозов, которые не реализуются в реальности. Эти эксперты потом делают еще прогнозы, и еще, и еще, не вспоминая про то, что ничего не сходится с реальной жизнью. Никто на это не обращает внимание и все с большим вниманием продолжают поглощать эти экспертные мнения.

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Метки: боль   крым   незаживающая   россия   
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1k
V2.Smirnov 5 дней назад
Зря вы так про Хрущева. Он и умный и хитрый и волевой. Он просто волюнтарист. В те годы на только ему казалось, что ничего плохого из такого решения не выйдет - распад СССР не виделся и в дурном сне.
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−44
medved12 3 дня назад
для дебила Сергея...Я читал документы
26 апреля 1954 года Верховный совет СССР утвердил указ Президиума ВС СССР про передачу Крыма и внес изменения в Конституцию. Главой заседания был Г.М. Маленков. Указ от 19 февраля и закон от 26 апреля подписал глава Президиума К.Е.Ворошилов. Вот они- участники....
Миф про подарки засуньте куда-то подальше.....
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−16
Путин Вор 4 дня назад
Никто из моих детей не найдет Крым на карте. Они будут искать его в Карибском море
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−16
Путин Вор 4 дня назад
Тупые пригожинцы
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8k
Killgrave 4 дня назад
Хохлы должны заплатить России за 60 лет бездарного использования Крыма.
Хохлы должны заплатить России за 60 лет бездарного использования Крыма.
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9k
abasg 4 дня назад
а мальчишку зачем ославили??? он сего лишь хотел поиграть в комп!
а мальчишку зачем ославили??? он сего лишь хотел поиграть в комп!
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−44
medved12 4 дня назад
хватит врать в каждом слове...
Хрущев тогда только 4 месяца был у власти и не был даже премьер министром..
на заседании президиума ЦК председателем был Маленков..
а передали чисто по хозяйственным соображениям- снабжение водой и так далее...
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260
Сергей medved12 4 дня назад
Совсем дурак малолетний?Читай документы того времени(они в доступе).Учи историю,премьер-министр.А вообще,учись хорошо,идиота кусок.Твоё образование в твоих руках.
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31k
Игорь 4 дня назад
Если бы Хрущёв передал Украине Крым, и на этом успокоился, - это было бы пол беды. Беда в том, что он на этом не остановился, и передал 5областей Казахстану (но об этом пока говорить не принято).

Когда в 1992-м распадался Союз, Ельцын мог бы признать Россию в границах РСФСР 1945года + города союзного подчинения (это в первую очередь Клайпеда). Но тогда это означало бы ссору с казахами и потерю Байконура, альтернативы которому нет до сих пор. А с прибалтами никогда особой дружбы не было.
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2k
Frank Borman 4 дня назад
История с Крымом закончилась. Пусть бандеровцы кричат, визжат, ругаются - Крым они больше не увидят. Их хозяева американцы совсем не горят желанием отвоевывать Крым у России.
А будут бандеровцы провоцировать, угрожать, проявлять агрессию - потеряют и другие территории, например Донбасс и всю восточную Украину. Никто за них не впишется, а санкции Россия как нибудь переживет.
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26k
Slonyash 4 дня назад
Совершенно согласен!
Да и остальные подарки русского народа рассмотреть бы неплохо, раз дружба кончилась.
Совершенно согласен! Да и остальные подарки русского народа рассмотреть бы неплохо, раз дружба кончилась.
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12k
Юрий 4 дня назад
Кто передал Крым Украине? Коммунист. Не так ли? А на Украине продвигают идею - всё, что сделали коммунисты плохо и это всё надо декоммунизировать. Вот Крым и декоммунизировали. Так шумеры еще нам благодарны должны быть. Освободили их от коммунистических подарков.
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3k
Алексей Куликов Юрий 4 дня назад
А ещё в 20х годах комунисты передали Харьков, Донбас, Одессу.
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12k
Юрий Алексей Куликов 4 дня назад
Коммунист Сталин попозже в 40-х тоже кое что передал.... Закарпатье, Галиция, Северная Буковина, Южная Бессарабия. Тоже пора декоммунизировать...
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