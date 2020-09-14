Как в Латвии уничтожили наследие СССР? Если бы сохранили, то жили бы богаче всех в Европе

Латвии от Советского Союза досталось огромное наследие. Одно перечисление промышленных предприятий в годы советской власти займет ни один десяток страниц. Как такое огромное количество заводов, фабрик и других предприятий можно было так быстро разрушить?

Ответ до смешного прост – новые латвийские власти призвали в помощники эффективных менеджеров из Западной Европы. Они то и превратили цветущую и одну из самых лучших советских экономик в выжженное поле.

Почему нельзя было оставить в управленцах своих латвийских специалистов? В Латвии отвергли вообще все советское, в том числе и образование. Специалисты с дипломами вузов СССР не котировались.

Что первым делом начали «эффективные менеджеры»? Они начали закрывать неперспективные направления. И знаете, что они считали неперспективным?

В первую очередь закрывали конструкторские бюро и те отделы, которые отвечали за разработку новой продукции – дизайнерские студии, экспериментальные объединения и так далее.

У того же микроавтобуса РАФ (Рижская автомобильная фабрика) были все шансы стать конкурентно-способным автомобилем не только на просторах СНГ, но затем и шагнуть в Европу. А с чем шагать, если конструкторов и дизайнеров уволили?