Как в Латвии уничтожили наследие СССР? Если бы сохранили, то жили бы богаче всех в Европе

В августе этого года в Латвии окончательно поставили крест на советской экономике – были закрыты последние цеха Рижского вагоностроительного завода. Все остальное было уничтожено гораздо раньше.
Латвии от Советского Союза досталось огромное наследие. Одно перечисление промышленных предприятий в годы советской власти займет ни один десяток страниц. Как такое огромное количество заводов, фабрик и других предприятий можно было так быстро разрушить?
Ответ до смешного прост – новые латвийские власти призвали в помощники эффективных менеджеров из Западной Европы. Они то и превратили цветущую и одну из самых лучших советских экономик в выжженное поле.
Почему нельзя было оставить в управленцах своих латвийских специалистов? В Латвии отвергли вообще все советское, в том числе и образование. Специалисты с дипломами вузов СССР не котировались.
Что первым делом начали «эффективные менеджеры»? Они начали закрывать неперспективные направления. И знаете, что они считали неперспективным?
В первую очередь закрывали конструкторские бюро и те отделы, которые отвечали за разработку новой продукции – дизайнерские студии, экспериментальные объединения и так далее.
У того же микроавтобуса РАФ (Рижская автомобильная фабрика) были все шансы стать конкурентно-способным автомобилем не только на просторах СНГ, но затем и шагнуть в Европу. А с чем шагать, если конструкторов и дизайнеров уволили?
Тоже самое, можно сказать и о Рижском электротехническом заводе (ВЭФ) и объединении «Электротехника». Его продукция успешно конкурировала и с немецкой, и с японской электроникой. У многих до сих пор работают приемники ВЭФ. Это была очень надежная техника.
Но «эффективные менеджеры» поставили ей отрицательную оценку и дни ВЭФа были сочтены. Это предприятие обанкротили.
Кроме РАФа, ВЭФа были еще и косметологический гигант «Дзинтарс». При нормальном подходе к делу, продукция этой фабрики составила бы серьезную конкуренцию французам.
Электрички - продукция Рижского вагоностроительного завода. Вам доводилось в такой ездить?
Мотозавод «Саркана звайгзне», выпускавший мопеды. Приложи к ним руку и голову, и этот завод завоевал бы рынок мопедов и мокиков, который сейчас к своим рукам прибрали японцы и китайцы.
Были еще судоремонтный, заводы сельскохозяйственного машиностроения, Рижский электромашиностроительный завод, Рижский дизелестроительный завод, метизный завод, завод технологической оснастки, электроламповый завод, завод сельскохоз машиностроения «Лиепайсельмаш», завод вентиляторов, завод электроинструментов и многое другое.
Все перечисленное – это сотая часть от тех предприятий, что были разорены, разграблены и уничтожены.
Теперь представьте, если бы Латвия сохранила бы все это богатство?
Да, какое-то время у латвийских предприятий ушло бы на перестройку и модернизацию, но уже к концу 90-х годов экономика Латвии была бы одной из самых мощных экономик Европы, уступая, пожалуй, лишь Германии, Франции и Великобритании.
Источник:
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Уверенно выехал.
И занял нишу, в которой "сидел" РАФик.
Да-да, маршруткой.
И никак Фолькс не пересекая с Газелькой, уж очень разная цена, и покупатель.
Думать надо, мусье.
Неспроста весь Запад так усиленно кончал всю промышленность и сельскохозяйственную науку СССР.
Не делаете своё - покупайте импорт
1. Рынок сбыта. Вот честно, на момент начала 90х продукция была не конкурентна. Ведущие европейские производители бытовой техники уже проиграли японцам на своих рынках. Как бы тепло я не относился к ВЭФ, на тот момент все устарело лет на 15-20 и было жутко дорого. В Союзе покупалось, так как другого не было. Тот же РАФ - почти гаражная поделка из агрегатов ГАЗ-24.
2. Комплектующие и материалы. Так они закупались по всему Союзу. Тот же РАФ помер из-за отсутствия ГАЗовских шасси. А кому нужен картонно-фанерный бусик на агрегатах Мерсидеса? С электричками - тот же момент. Гнать комплектуху из России а потом обратно вагоны, пару раз все растомаживая... Сомнительное удовольствие. А в Европе и своих производителей достаточно.
Косметику. Ну да, "пролюбили". Снова же, сколько надо было вложить в раскрутку бренда и какую нишу он мог занять я не в курсе, так как далек от этого. Да если глобально посмотреть: Грюндик - всё, Айва - всё, АЗЛК, ЗИЛ - туда же, Кенвуд, Моторола, SUN... ВсЁ! Даже без политики. НЕ ВЫЖИЛИ В КОНКУРЕНТНОЙ ВОЙНЕ!
Странная логика: их сделали вассалами, они не самостоятельны, но при этом им дают деньги, поднимают им уровень жизни.
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А зачем нам что-то представлять? Они хотели самостийности - они её получили, могут делать луц из чего угодно. Может в этом и состоит счастье.
Кстати сколько заводов попилили в России?
1. Нет рынка.
2. Цепочки завязаны на бывший СССР.
Вот не люблю я подобные посты, где идёт рассуждения по типу - если бы да кабы. Не всё так просто и однозначно как пишет автор. Даже если бы эти заводы работали, то на экономику не оказывали бы большого влияния. Крупные предприятия это хорошо, но основу экономики составляет мелкий и средний бизнес.
И да кстати, Дзинтарс в уже в конце осени начнёт работу.
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Ещё как будешь.
Какие товары производят маленькие Европейские страны? Мальта, Монако, Сан Марино, Швейцария?
Остальные офшоры, ИМХО, живут на выведенные деньги.
И, кстати, коль уж настаиваешь, приведи в обоснование статистику сбора налогов