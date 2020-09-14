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Как в Латвии уничтожили наследие СССР? Если бы сохранили, то жили бы богаче всех в Европе

Как в Латвии уничтожили наследие СССР? Если бы сохранили, то жили бы богаче всех в Европе (3 фото)

Автор:
14 сентября 2020 23:41
Метки: латвия   производство   промышленность   
1377
3

В августе этого года в Латвии окончательно поставили крест на советской экономике – были закрыты последние цеха Рижского вагоностроительного завода. Все остальное было уничтожено гораздо раньше.

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Метки: латвия   производство   промышленность   
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5k
Дельфин Красивый 5 дней назад
вся продукция Латвии была ориентированна на СССР, после развала империи она ни кому не нужна, вот и сдулись предприятия
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70k
Броненосец Потелкам Dima 4 дня назад
Но ГАЗ именно в этой нищете и голодное время " из говна и палок", на этом же самом двигателе ЗМЗ и коробке, максимально упрощенно слепил Газель, и благодаря ей выжил и выехал в 21 век.
Уверенно выехал.
И занял нишу, в которой "сидел" РАФик.
Да-да, маршруткой.
И никак Фолькс не пересекая с Газелькой, уж очень разная цена, и покупатель.
Думать надо, мусье.
Неспроста весь Запад так усиленно кончал всю промышленность и сельскохозяйственную науку СССР.
Не делаете своё - покупайте импорт
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8k
Killgrave 4 дня назад
Как в Латвии уничтожили наследие СССР? Если бы сохранили, то жили бы богаче всех в Европе
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1k
Игорь 4 дня назад
Наивный... ктоб им позволил)))
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9k
jakushev 4 дня назад
Ну давайте признаемся честно, в любом случае эти предприятия либо развалились, либо стали дотационными-убыточными.
1. Рынок сбыта. Вот честно, на момент начала 90х продукция была не конкурентна. Ведущие европейские производители бытовой техники уже проиграли японцам на своих рынках. Как бы тепло я не относился к ВЭФ, на тот момент все устарело лет на 15-20 и было жутко дорого. В Союзе покупалось, так как другого не было. Тот же РАФ - почти гаражная поделка из агрегатов ГАЗ-24.
2. Комплектующие и материалы. Так они закупались по всему Союзу. Тот же РАФ помер из-за отсутствия ГАЗовских шасси. А кому нужен картонно-фанерный бусик на агрегатах Мерсидеса? С электричками - тот же момент. Гнать комплектуху из России а потом обратно вагоны, пару раз все растомаживая... Сомнительное удовольствие. А в Европе и своих производителей достаточно.
Косметику. Ну да, "пролюбили". Снова же, сколько надо было вложить в раскрутку бренда и какую нишу он мог занять я не в курсе, так как далек от этого. Да если глобально посмотреть: Грюндик - всё, Айва - всё, АЗЛК, ЗИЛ - туда же, Кенвуд, Моторола, SUN... ВсЁ! Даже без политики. НЕ ВЫЖИЛИ В КОНКУРЕНТНОЙ ВОЙНЕ!
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4k
Ф Ив 4 дня назад
У Латвии номинальный ВВП на душу населения 18031$, для сравнения у России 11565$. А сколько в РФ закрылось предприятий построенных в годы советской власти? Получается в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем.
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464
Алекс Ф Ив 4 дня назад
Не подскажите как сформирован ВВП Латвии, за счёт каких средств?? сколько сами заработали, а не взяли в долг, какой у них ППС?????????, рассчитайте размеры долгов?????? Какое у них управление, самостоятельная страна или находиться под внешним управлением??? Так вы получите ответ и не надо будет бревно искать там где его нет.
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4k
Ф Ив Алекс 3 дня назад
По ППС у них ВВП тоже существенно больше чем у нас, ВВП оказывает прямое влияние на зарплаты населения - там где он низкий высоких зарплат не будет. И для сравнения уровня жизни имеет смысл брать именно номинал. Абсолютное большинство иностранных компаний реализует модель "рекомендованной розничной цены", по сути обязательной минимальной, если кто-то из продавцов установит меньше, то ему откажут в отгрузке. В развитых странах это периодически пресекается у нас нет. Так вот абсолютное большинство импортных товаров и товаров импортных марок у нас стоят столько же.
Странная логика: их сделали вассалами, они не самостоятельны, но при этом им дают деньги, поднимают им уровень жизни.
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5k
Михалыч 4 дня назад
Как житель лаптии, могу сказать, что у заводов не было шансов. Перед развалом СССР, сняли всех грамотных руководителей заменили на лабатые нацкадры. Явно не без указки сверху. Их задача была раздербанить и продать на металлолом всё оборудование.
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3k
cfhfwby 4 дня назад
Автор, вы написали все это про Россию? Это у нас разрушили все, что только можно было и сделали полностью зависимой от соседей и их продукции: мы, даже, от Украины зависим, не умеем двигатели делать, вот у Китая теперь собираемся закупать их дерьмо. А Прибалтика правильно избавилась от всего: во-первых, кому нужна эта продукция, если только нам, а это, значит, нужно будет прогибаться под наших вонючих олигархов во власти, которые довели бы их до состояния нынешней Белоруссии, которая полностью зависит от наших полудурков, вот они и довели ее до ручки, а теперь имеем потенциальную страну-украину, ненавидящую нас. Прибалты ВСЮ свою жизнь жили без промышленности и неплохо, кстати, жили, они и дальше будут жить лучше нас: туризм, с/х, экологически чистые земли, порты, все это вполне может обеспечить безбедную жизнь небольшого народа, примеров- вся Скандинавия.
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3k
Алексей Куликов cfhfwby 4 дня назад
Так там хуже чем в Белоруссии. В Белоруссии работают заводы, чью продукцию покупают в России, а прибалты сидят на дотациях (до 30% бюджета) и все работники уехали в Европу. У властей Белоруссии есть самостоятельность в принятии решений ( тот же Лукашенко как отжигает), прибалты против хозяина даже пикнуть не могут.
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25k
Игорь 4 дня назад
"Теперь представьте, если бы Латвия сохранила бы все это богатство?"
=====
А зачем нам что-то представлять? Они хотели самостийности - они её получили, могут делать луц из чего угодно. Может в этом и состоит счастье.
Кстати сколько заводов попилили в России?
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3k
Алексей Куликов Игорь 4 дня назад
Не смогли бы, при всём желании. Это было расчитано на огромную страну. Они бы просто не потянули бы это всё.
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24k
parallax 4 дня назад
Чего тыкать в Латвию, когда у самих почти все советские предприятия накрылись медным тазом. Причина везде одна, не выдержали конкуренции, потому как качество и технологичность продукции были на низком уровне.
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1k
Борис 5 дней назад
Да, конечно, прямо так все и работало, правда есть несколько нюансов первый и самый важный ку да собственно сбываться эту замечательную продукцию? В Россию? Ну тогда надо становиться союзником России (хотя бы по типу Белоруссии). Еще Латвии чуть попроще через нее идет сухопутный коридор в Калининградскую обл, Литва таким преимуществом не обладает. Да и зачем экономическим карликам гигантские предприятия, они смогут нормально существовать только в рамках большой страны.
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1k
Борис ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
В сотрудничестве с Россией ничего плохого нет, впрочем как почти с любой другой страной. Но независимость мелких стран вещь достаточно иллюзорная. Что быть независимым надо быть достаточно сильным, если ты слабый, то да, ты то же независим, в том смысле что и в мире и в твоей стране от тебя ничего не зависит.
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173
ДМИТРИЙ Ф Борис 4 дня назад
Смотри, что лучше: торговать с Россией своей продукцией или жить на подачки Европы и мыть немецкие туалеты?
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1k
Борис ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
Если например товарооборот с Россией составляет у условной Латвии 50% а у России с Латвией эта цифра например 0.5% то просто торговлей тут не ограничится, надо будет принимать решение "под кого ложиться". Элита прибалтов решила " лечь" под запад. Ну что же это их дело. По большому счету, для России даже лучше, что не надо покупать рижское вагоны в ущерб Тверском, или рафик вместо газелей.
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27
MadMax ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
Конечно лучше торговать и с Россией и со всеми. Есть только один нюанс, что если Россия откажется покупать прибалтийские товары? Куда тогда им их девать? А так уже было, и не раз. Поэтому прибалтика больше переорентировалась на европу. Там проблем меньше, но и товар нужен качественнее, так как конкуренция большая.
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173
ДМИТРИЙ Ф MadMax 4 дня назад
Россия от чего-то отказалась? От рижских шпрот, наверное? И сделала она это вообще без причин?
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20k
Ваня 5 дней назад
недальновидность и хуторское мышление приводит к подобным провалам...
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3k
Алексей Куликов Ваня 4 дня назад
Они бы не вытянули такие гиганты.
1. Нет рынка.
2. Цепочки завязаны на бывший СССР.
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20k
Ваня Алексей Куликов 4 дня назад
когда у них это осталось был и рынок, и цепочки, и время на модернизацию, но... стали искать виноватых и все это ушло...
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3k
Алексей Куликов Ваня 3 дня назад
Цепочки и рынок - это бывший СССР. А они же на запад рвались. В такой ситуации промышленность была обречена при любом руководстве.
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12k
Konstantin 5 дней назад
А если бы в России не тогось, то тоже ого-го. А если бы СССР не развалили, то вообще вообще.
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4k
RomaXz 5 дней назад
А если бы Латвия осталась в ссср, то они запустили бы первого человека на Марс и построили космический лифт! Точно знаю!
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5k
Dima 5 дней назад
Вот не люблю я подобные посты, где идёт рассуждения по типу - если бы да кабы. Не всё так просто и однозначно как пишет автор. Даже если бы эти заводы работали, то на экономику не оказывали бы большого влияния. Крупные и предприятия
Вот не люблю я подобные посты, где идёт рассуждения по типу - если бы да кабы. Не всё так просто и однозначно как пишет автор. Даже если бы эти заводы работали, то на экономику не оказывали бы большого влияния. Крупные предприятия это хорошо, но основу экономики составляет мелкий и средний бизнес.

И да кстати, Дзинтарс в уже в конце осени начнёт работу.
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27
MadMax ДМИТРИЙ Ф 4 дня назад
Услугами сыт не будешь.
---------------------------
Ещё как будешь.
Какие товары производят маленькие Европейские страны? Мальта, Монако, Сан Марино, Швейцария?
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3k
Алексей Куликов MadMax 4 дня назад
Швецаря призводит банковские услуги. Это нифига не мелкое дело.
Остальные офшоры, ИМХО, живут на выведенные деньги.
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173
ДМИТРИЙ Ф MadMax 4 дня назад
Банковские операции
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5k
Dima Иван 4 дня назад
Это вам любой экономист скажет. Гугл в помощь.
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10k
Иван Dima 4 дня назад
интересно хоть пару фамилий услышать... не подскажешь, зачем тогда создаются отдельные подразделения налоговой службы для сопровождения КРУПНЫХ налогоплательщиков? И, если ты об этом знаешь, то посчитай, сколько среди таковых представителей МАЛОГО или СРЕДНЕГО бизнеса?
И, кстати, коль уж настаиваешь, приведи в обоснование статистику сбора налогов
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41k
Daniel Rumiantsev 5 дней назад
а если бы у бабушки был х.., она была бы дедушкой
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5k
Dima Daniel Rumiantsev 5 дней назад
Я тоже самое хотел написать, но передумал )
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Daniel Rumiantsev Dima 5 дней назад
думать вообще вредно)))
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