О шокирующей выходке чернокожих не-расистов

И занимается она вовсе не безобидной охраной митингов и шествий набравшего силу движения BLM.



И вот вам вопрос на засыпку. Как далеко темнокожее меньшинство может зайти в самозащите права на расовое равенство?



Конечно вы помните бородатый анекдот, ставший в последнее время снова популярным. Тот самый где…



В отдел из пяти человек пришла разнарядка сократить одного из них.

– Вы не можете меня уволить: это расизм, – заявил темнокожий сотрудник.

– Вы не можете меня уволить: это сексизм, – заявила мать-одиночка.

– Вы не можете меня уволить: это эйджизм, – заявил пожилой работник.

– Знаете, после всего этого я начинаю чувствовать себя геем, – промолвил белый гетеросексуальный мужчина, заботливый муж и отец троих тоже белых детей.



А вот от чего уже не до смеха. Перенесёмся через океан.



В Лондоне на видео попал инцидент в общественном транспорте. По неясным причинам белый пенсионер назвал «обезьянами» двоих чернокожих пассажиров автобуса. А те в ответ… избили «расиста».