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О шокирующей выходке чернокожих не-расистов

О шокирующей выходке чернокожих не-расистов (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2020 05:17
Метки: расист   чернокожий   шок   
1331
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Если вы представитель белой расы, разве вам не становится как-то не по себе от заглавного фото? Это лишь на первый взгляд на нём ничего особенного – просто небольшая группа американцев реализует своё неотъемлемое право, гарантированное Второй поправкой к Конституции США. В действительности это одна из тренировок военизированной организации с трудно переводимым на русский язык названием NFAC – Not F***cking Around Coalition.

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Метки: расист   чернокожий   шок   
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8k
Касьян Пуздой 18 часов назад
по факту, америка не просто другая страна - другая планета. там всё через жопу, и в большинстве своём в буквальном смысле.
нам посчастливилось родиться в самой белой и самой гомофобской стране в мире - и это настоящее счастье.
а что до негров... за океаном простой русский акцент в реальности, на улице, остужает даже самые горячие головы. а о военном или пусть даже просто вооружённом конфликте с Россией или русскими, там никто даже думать не хочет, не то что предполагать.
так что автор, мне глубоко насрать на заглавное фото, а вот от этой фотки не по себе ВСЕМ в мире.

по факту, америка не просто другая страна - другая планета. там всё через жопу, и в большинстве своём в буквальном смысле. нам посчастливилось родиться в самой белой и самой гомофобской стране в мире - и это настоящее счастье. а что до негров... за океаном простой русский акцент в реальности, на улице, остужает даже самые горячие головы. а о военном или пусть даже просто вооружённом конфликте с Россией или русскими, там никто даже думать не хочет, не то что предполагать. так что автор, мне глубоко насрать на заглавное фото, а вот от этой фотки не по себе ВСЕМ в мире.
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5k
zulluz 2 часа назад
в америке уже пора говорить о черном расизме
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5k
Jumbo 3 часа назад
О каком цивилизованном обществе идет речь? Я начинаю сомневаться, что такие вообще существуют.
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40
Маским 5 часов назад
Либо Америка с Европой сольют себя чёрным и мусульманам, либо там накипит так, что куклусклан покажется октябрятской звёздочкой
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2k
Азиз Ниязов Маским 4 часа назад
Недальновидные обезьяны этого не видят. Их пользуют для нагнетения обстановки и потом их же и замочат. Там поняли, что слишком много черных и их надо сокращать. Друг друга они мочат, но размножаются быстрее. Вот вот и терпение лопнет, и толерантность испарится как будто ее и не бывало. Причем не только белые, но и все остальные с удовольствием присоединятся...
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11k
info-kozirev 10 часов назад
Негры-вояки........запустите туда наш омон,и ситуация нормализуется быстро,ни тебе кипиша,никаких погромов и убийств.
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3k
Дмитрий Горчилин 12 часов назад
США всегда называли себя плавильным котлом культур и народов. Походу из расплава осадок начал выпадать
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3k
Алексей Куликов Дмитрий Горчилин 8 часов назад
Шлак всплывать.
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1k
Ослик Иа на позитиве Дмитрий Горчилин 7 часов назад
Хорошо сказано!
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3k
Руслан 13 часов назад
Почему то пох..
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5k
Сгусток позитива 15 часов назад
нужно начинать официально отстреливать черных
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1k
arens-s 10 часов назад
В посте речь-то про Лондон)))))))
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636
Replicant arens-s 9 часов назад
Я вообще-то имел в виду первое фото.Не думаю,что власти будут терпеть у себя под боком толпу вооружённых до зубов негров.
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4
Wolfgang Replicant 8 часов назад
Сложно понять из какой страны фото, не удивлюсь если это подразделение ВС одной из стран Африки.
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636
Replicant Wolfgang 8 часов назад
Ну,я так понял из начала поста,что это американская военизированная организация NFAC и занимается она охраной движения BLM.
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1k
arens-s Replicant 5 часов назад
Чёрт их знает, сколько они собираются это терпеть, и смогут ли власти USA вообще с этим как-то совладать...
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290
На хер ЗАПАД! 16 часов назад
Обезьяны,такие обезьяны...
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1k
Bogdan Krasota 19 часов назад
Так они и показали себя теми кем он их назвал. Ослик был сегодня зол, он узнал, что он осел.
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29k
Volga_34 21 час назад
"Сколько нужно времени, что бы черная женщина смогла посрать?
9 месяцев.."

"Сколько нужно времени, что бы черная женщина смогла посрать? 9 месяцев.."
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1k
Ослик Иа на позитиве Volga_34 6 часов назад
Я не в восторге от движения "BLM", но с другой стороны: представляю типичный портрет АДЕПТА "белого превосходства".
Я не в восторге от движения "BLM", но с другой стороны: представляю типичный портрет АДЕПТА "белого превосходства".
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20k
Ваня 21 час назад
расизм... просто нужен порядок... мир становится броуновским движением...
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7k
Фантом Ваня 19 часов назад
да, некоторым ублюдкам нужен только повод, а повод стать ублюдком теперь найти легко
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20k
Ваня Фантом 18 часов назад
согласен... ублюдками не рождаются...
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2k
Hellgone 22 часа назад
Может потому что это общество уже довольно далеко ушло от цивилизации.Вспоминаем как рушилась великая Римская Империя.Различные девиации,привлечение варваров вместо граждан.Здесь то же самое но с современным коленкором.Просто уже начинают появляются люди которым это все порядком надоело,антирасизм который ничем не отличается от расизма,феменистки который намного более сексистские чем самый конченый шовинист и как теперь модно теперь говорить абьюзер,эцетера эцетера.Сначала посмотрят,потом разбегутся.И останутся осатанелые негры,фемки и прочая.
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2k
Азиз Ниязов Hellgone 4 часа назад
СССР развалился, нет антагониста, вот и сжирают себя сами. Точно как римская империя
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57k
Доктор Джонс 22 часа назад
А белым нужно готовиться к гражданской войне...
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15k
Lelik Доктор Джонс 14 часов назад
К расовой.
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