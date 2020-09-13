О шокирующей выходке чернокожих не-расистов

Если вы представитель белой расы, разве вам не становится как-то не по себе от заглавного фото? Это лишь на первый взгляд на нём ничего особенного – просто небольшая группа американцев реализует своё неотъемлемое право, гарантированное Второй поправкой к Конституции США. В действительности это одна из тренировок военизированной организации с трудно переводимым на русский язык названием NFAC – Not F***cking Around Coalition.
И занимается она вовсе не безобидной охраной митингов и шествий набравшего силу движения BLM.
И вот вам вопрос на засыпку. Как далеко темнокожее меньшинство может зайти в самозащите права на расовое равенство?
Конечно вы помните бородатый анекдот, ставший в последнее время снова популярным. Тот самый где…
В отдел из пяти человек пришла разнарядка сократить одного из них.
– Вы не можете меня уволить: это расизм, – заявил темнокожий сотрудник.
– Вы не можете меня уволить: это сексизм, – заявила мать-одиночка.
– Вы не можете меня уволить: это эйджизм, – заявил пожилой работник.
– Знаете, после всего этого я начинаю чувствовать себя геем, – промолвил белый гетеросексуальный мужчина, заботливый муж и отец троих тоже белых детей.
А вот от чего уже не до смеха. Перенесёмся через океан.
В Лондоне на видео попал инцидент в общественном транспорте. По неясным причинам белый пенсионер назвал «обезьянами» двоих чернокожих пассажиров автобуса. А те в ответ… избили «расиста».
И вот вам вопрос на засыпку. Как далеко темнокожее меньшинство может зайти в самозащите права на расовое равенство?
Конечно вы помните бородатый анекдот, ставший в последнее время снова популярным. Тот самый где…
В отдел из пяти человек пришла разнарядка сократить одного из них.
– Вы не можете меня уволить: это расизм, – заявил темнокожий сотрудник.
– Вы не можете меня уволить: это сексизм, – заявила мать-одиночка.
– Вы не можете меня уволить: это эйджизм, – заявил пожилой работник.
– Знаете, после всего этого я начинаю чувствовать себя геем, – промолвил белый гетеросексуальный мужчина, заботливый муж и отец троих тоже белых детей.
А вот от чего уже не до смеха. Перенесёмся через океан.
В Лондоне на видео попал инцидент в общественном транспорте. По неясным причинам белый пенсионер назвал «обезьянами» двоих чернокожих пассажиров автобуса. А те в ответ… избили «расиста».
Безусловно, в этой некрасивой истории никто не в белом пальто. Но реально шокирует даже не этот инцидент, а реакция на него. Вот характерные комментарии читателей:
– Он сам напросился. Этому нет оправдания.
– Пенсионер или нет, какая разница. Получил по заслугам!
– Он это заслужил. Нельзя такие вещи говорить чернокожим.
– В следующий раз будет держать свой расистский рот на замке.
– И почему это старичьё чуть что начинает выкрикивать расистские оскорбления?
Огрёб дедушка, кстати, совсем не кисло.
То есть, цивилизованное общество в защите расовых меньшинств как-то потихоньку звереет и дичает. И как далеко это может зайти? К чему готовиться белым?
– Он сам напросился. Этому нет оправдания.
– Пенсионер или нет, какая разница. Получил по заслугам!
– Он это заслужил. Нельзя такие вещи говорить чернокожим.
– В следующий раз будет держать свой расистский рот на замке.
– И почему это старичьё чуть что начинает выкрикивать расистские оскорбления?
Огрёб дедушка, кстати, совсем не кисло.
То есть, цивилизованное общество в защите расовых меньшинств как-то потихоньку звереет и дичает. И как далеко это может зайти? К чему готовиться белым?
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Метки: расист чернокожий шок
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нам посчастливилось родиться в самой белой и самой гомофобской стране в мире - и это настоящее счастье.
а что до негров... за океаном простой русский акцент в реальности, на улице, остужает даже самые горячие головы. а о военном или пусть даже просто вооружённом конфликте с Россией или русскими, там никто даже думать не хочет, не то что предполагать.
так что автор, мне глубоко насрать на заглавное фото, а вот от этой фотки не по себе ВСЕМ в мире.
9 месяцев.."