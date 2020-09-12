Осенний дисс на Собянина. Москва, газон, бордюр и плитка

Нет денег? Вы по ним ходите. О миллиардах закопанных в землю.
Жителя Москвы давно не удивишь ежегодным обновлением бордюров, газонов и плитки. На первый взгляд всё это выглядит как театр абсурда, новеньки бордюр, который ещё лет 10 прослужит разбирает, бригада гастарбайтеров и укладывает более новый. Ну, как бригада, 2 работают, остальные 8 их морально поддерживают. Чтобы уложить бордюр, обязательно нужно заехать на тратуар тяжёлой техникой и как следует раздолбить отбойником траншею для укладки нового бордюра, я так понимаю это такая у них технология. Всё по науке! При этом прошлогодний асфальт ушатывается насмерть и как вы понимаете подлежит ремонту. Получается нескончаемый асфальто-бордюрочный круговорот. В Москве в спальных районах потрясающее озелениение, оно требует отдельного описания. Это, когда срезают квадрат дёрна с естественной травой и кладут на его место специально-выращенный импортный газон. Через неделю всё это выглядит как ковёр ржавого цвета с напрочь убитой экосистемой. Если вдруг газон всё-таки пророс или со временем проросла дикая трава, её начинают беспощадно подстригать. И это господа, больше похоже на уничтожение, ежедневное, методичное уничтожение травы. Я уж не знаю откуда столько ненависти к растениям, за что с ней так!? Житель Москвы, который нуждается бордюрах и плитке образца этого года, а так же любит провести погожий денёк на импортной ржавой травке, отзовись, если ты меня читаешь! Я хочу знать, что замысел московских чиновников и труды гастарбайтеров хоть кому-то приносят пользу. Я хочу снова поверить в смысл!
Но как писал классик:
"Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?"
Смысл для конкретных персонажей и своеобразная логика чиновника, во всём этом конечно же есть. Генеральный подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги» в этом году должен закупить бордюров на 16, 57 миллиардов рублей! Если есть желающие изучайте план-график № 202003732003073001
Из протоколов по прошлым закупкам видно, что в основном выигрывает аукционы компания «ТД Спецпласт».
Но как писал классик:
"Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?"
Смысл для конкретных персонажей и своеобразная логика чиновника, во всём этом конечно же есть. Генеральный подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги» в этом году должен закупить бордюров на 16, 57 миллиардов рублей! Если есть желающие изучайте план-график № 202003732003073001
Из протоколов по прошлым закупкам видно, что в основном выигрывает аукционы компания «ТД Спецпласт».
Рассказываю, как оно происходит на практике. Под любой аукцион разрабатывается техническая документация, где дотошно прописаны характеристики изделий, материалов или продуктов. Всегда документацию пишут под конкретного производителя и определяют бюджет, исходя из товарной стоимости за единицу продукции. А это значит, что остальные участники рынка не могут предоставить продукт с нужными характеристиками, указанными в документах. Если продажа происходит через компанию-посредника, то это практически такой же договорняк. Есть профессиональное понятие «защита проекта», товар отгружают «правильной» компании, по соглашению сторон, для остальных устанавливается более высокая закупочная цена или заведомо не выполнимые сроки, скажем проект должен быть реализован в этом месяце, а производитель говорит, что может сделать отгрузку в следующем году, мол мощности загружены, дефицит и т.д. Естественно делается всё за определённый гешефт. Это может быть официальная прибыль компании или старый добрый откат. Вернёмся к ГБУ «Автомобильные дороги», злые языки говорят (компромат.ру), что компания «ТД Спецпласт» связана с сыном руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» А. С. Орешкина, а именно Н.А Орешкиным. Всего «ТД Спецпласт» заключил с ГБУ «Автомобильные дороги» контрактов ориентировочно на 7 миллиардов рублей, во многих случаях «ТД Спецпласт» оказывался единственным участником аукциона. Привожу динамику успеха.
С 2011 года на благоустройство Москва потратила 1,5 триллионов рублей! На эти средства можно было новую страну построить или хотя бы провести индустриализацию. Я не хочу сказать, что всё зря, но большую часть денег тупо закатали в землю, в прямом смысле слова. Для сравнения, по космодрому «Восточный» общая сумма контрактов составила 161 миллиард рублей. Такие деньги не могли выделить без участия чиновников высшего звена. Наши эффективные менеджеры самые эффективные, им равных нет по превращению бюджетных денег в частные.
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Этот чёртов якут/ненец/чукча знатно лижет Солнцеликому
вы дебилы???