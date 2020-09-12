FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1865 постов • 689 подписчиков подписаться
Главная > Антифишки > Сообщество Политика 
Осенний дисс на Собянина. Москва, газон, бордюр и плитка

Осенний дисс на Собянина. Москва, газон, бордюр и плитка (3 фото)

Автор:
12 сентября 2020 15:10
Сообщество : Политика
Метки: москва   общество   политика   россия   собянин   собянинск   чиновники   экономика   
279
3
Нет денег? Вы по ним ходите. О миллиардах закопанных в землю.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: москва   общество   политика   россия   собянин   собянинск   чиновники   экономика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
zloykoyot День назад
"Это, когда срезают квадрат дёрна с естественной травой и кладут на его место специально-выращенный импортный газон." Всю жизнь живу в спальном районе Москвы, ни разу не видел срезаемого дёрна. Укажи такой райончик, 3,14здобол. При строительстве нового здания да, укладывают выращенный газон. Откуда ты знаешь что импортный, автор? Счёт-фактуру смотрел? Далее."Всегда документацию пишут под конкретного производителя и определяют бюджет, исходя из товарной стоимости за единицу продукции." Под производителя чего? Бордюрного камня? Или асфальта? Прям так и пишут, "производства ООО "Рога и копыта"? Может пишут с какого карьера и на машине какой марки песок подвозить? Опять 3,14здёж. Описываются только технические характеристики. Ты хоть раз тендерную документацию видел, правдоруб уев? В документации может оговариваться производитель того или иного оборудования, это да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 2 часа назад
И всем к сожалению пох
Этот чёртов якут/ненец/чукча знатно лижет Солнцеликому
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−50
Алексей Григорян 6 часов назад
в прошлом году наблюдал безобразие с дерном у себя под окнами в марьино у братеевского моста , плодородный слой с травой вывезли и уложили эти травяные коврики ! изуродовали вид ! а в этом году индейцы под корень выкашивают траву ... до грунта ! кто интересно додумался до такого ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей День назад
Сразу видно гавно вброс. Автор не разу не был в Москве. До Собянина и по после его прихода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER День назад
вас говноедов не поймёш - не делают = всё разворовали, делают = всё воруют.
вы дебилы???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Тр-тр Митя Albert GER День назад
Ага, а потом удивляются, а чего это мАсквичей (не путать с москвичами) нигде не любят. Да потому-что зажрались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
zloykoyot Тр-тр Митя 7 часов назад
И в чём зажратость проявляется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Психанул Психанул Скандальный митинг против пенсионной реформы: реакция соцсетей Скандальный митинг против пенсионной реформы: реакция соцсетей "Ляпнула, понимаете?": чиновница Глацких не собирается подавать в отставку, но ей могут помочь "Ляпнула, понимаете?": чиновница Глацких не собирается подавать в отставку, но ей могут помочь Чубайс возмутился тем, что россияне не благодарят олигархов Чубайс возмутился тем, что россияне не благодарят олигархов Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
RaisonDetre

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

456



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
4
170
Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
152
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
0
152
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
47
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
4
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#сделай сам#девушки#природа#россия#люди#новости#на различный вкус#еда
#факты#юмор#СССР#животные#прикольные#gif#мода#смешные#авиация#комментарии
#история#своими руками#прикол#москва#кино#картинки#настроение#фотографии#война#кот

На что жалуетесь?

Вернуться