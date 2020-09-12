Осенний дисс на Собянина. Москва, газон, бордюр и плитка

Жителя Москвы давно не удивишь ежегодным обновлением бордюров, газонов и плитки. На первый взгляд всё это выглядит как театр абсурда, новеньки бордюр, который ещё лет 10 прослужит разбирает, бригада гастарбайтеров и укладывает более новый. Ну, как бригада, 2 работают, остальные 8 их морально поддерживают. Чтобы уложить бордюр, обязательно нужно заехать на тратуар тяжёлой техникой и как следует раздолбить отбойником траншею для укладки нового бордюра, я так понимаю это такая у них технология. Всё по науке! При этом прошлогодний асфальт ушатывается насмерть и как вы понимаете подлежит ремонту. Получается нескончаемый асфальто-бордюрочный круговорот. В Москве в спальных районах потрясающее озелениение, оно требует отдельного описания. Это, когда срезают квадрат дёрна с естественной травой и кладут на его место специально-выращенный импортный газон. Через неделю всё это выглядит как ковёр ржавого цвета с напрочь убитой экосистемой. Если вдруг газон всё-таки пророс или со временем проросла дикая трава, её начинают беспощадно подстригать. И это господа, больше похоже на уничтожение, ежедневное, методичное уничтожение травы. Я уж не знаю откуда столько ненависти к растениям, за что с ней так!? Житель Москвы, который нуждается бордюрах и плитке образца этого года, а так же любит провести погожий денёк на импортной ржавой травке, отзовись, если ты меня читаешь! Я хочу знать, что замысел московских чиновников и труды гастарбайтеров хоть кому-то приносят пользу. Я хочу снова поверить в смысл!

Но как писал классик:

"Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?"

Смысл для конкретных персонажей и своеобразная логика чиновника, во всём этом конечно же есть. Генеральный подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги» в этом году должен закупить бордюров на 16, 57 миллиардов рублей! Если есть желающие изучайте план-график № 202003732003073001

Из протоколов по прошлым закупкам видно, что в основном выигрывает аукционы компания «ТД Спецпласт».