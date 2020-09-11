Вышедший из комы Навальный очень опасен для своих влиятельных покровителей

Все уже в курсе, что Навальный вышел из комы. Теперь все ждут, когда он окончательно придет в себя и заговорит, ведь интересно услышать, что произошло с ним на самом деле. Но есть и те, кто переживает. Очень переживает.
Начать следует с того, что пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сделала очень странное заявление о состоянии своего босса.
Зачем она так сказала? Ведь хомяки надеются и ждут, что их любимый Леша снова сядет в рубашке и галстуке на своем Ютуб-канале. Немецкий политолог Александр Сосновский в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым пришел к выводу, что выход блогера из комы до крайности невыгоден его спонсорам и «друзьям». Ведь все указывает на то, что отравили Навального его кураторы, которым он помешал.
Итак, известно, что Навальный помнит, что было с ним до того, как он потерял сознание. А также пресса обратила внимание на загадочную Марию Певчих, сопровождавшую Наву в поездке, но покинувшую его перед вылетом из Томска. Женщина потом обнаружилась в Омске, она и полетела на спецборте с блогером в Германию.
Маша Певчих – дама интересная. Она живет в Лондоне, владеет сетью книжных магазинов и тесно дружит с Чичваркиным, Ашурковым и Фридманом. Ну вы знаете, такие оппозиционные толстосумы-русофобы. Ашурков, например, не скрывал того, что является спонсором блогера. К тому же, он еще и исполнительный директор ФБК.
Навальный хотел ликвидировать ФБК, его спонсоры возмутились, отправили к нему Машу, имевшую доступ к телу, и случилось то, что случилось.
Как это могло произойти? А тут выяснилось, что отец Марии Певчих Константин Эдуардович владеет лабораториями и разрабатывал микроиглы для безболезненной доставки лекарств.
Итак, известно, что Навальный помнит, что было с ним до того, как он потерял сознание. А также пресса обратила внимание на загадочную Марию Певчих, сопровождавшую Наву в поездке, но покинувшую его перед вылетом из Томска. Женщина потом обнаружилась в Омске, она и полетела на спецборте с блогером в Германию.
Маша Певчих – дама интересная. Она живет в Лондоне, владеет сетью книжных магазинов и тесно дружит с Чичваркиным, Ашурковым и Фридманом. Ну вы знаете, такие оппозиционные толстосумы-русофобы. Ашурков, например, не скрывал того, что является спонсором блогера. К тому же, он еще и исполнительный директор ФБК.
Навальный хотел ликвидировать ФБК, его спонсоры возмутились, отправили к нему Машу, имевшую доступ к телу, и случилось то, что случилось.
Как это могло произойти? А тут выяснилось, что отец Марии Певчих Константин Эдуардович владеет лабораториями и разрабатывал микроиглы для безболезненной доставки лекарств.
Маша ночевала с Навальным в одном номере, имела доступ к его, так сказать, телу, и, возможно, у нее могли быть интересные микроиглы да и возможность получить разные токсины, ибо папенька вращается в научных кругах, где присутствуют химики, изучает биокибернетику, а в процессе работы использует всякие реагенты/бактерии и прочее.
Британские олигархи паникуют. Если Нава подтвердит, что Фридман и Ашурков попытались с ним расправиться в лучших традициях 90-х, это выльется для них в крупные неприятности.
Можно, конечно, попытаться опровергнуть это все, но смотрите, как притихли сотрудники ФБК. Они боятся. Им страшно. Их «папочка» влез куда не надо. На кону были большие деньги и репутации. Теперь все висит на волоске.
Британские олигархи паникуют. Если Нава подтвердит, что Фридман и Ашурков попытались с ним расправиться в лучших традициях 90-х, это выльется для них в крупные неприятности.
Можно, конечно, попытаться опровергнуть это все, но смотрите, как притихли сотрудники ФБК. Они боятся. Им страшно. Их «папочка» влез куда не надо. На кону были большие деньги и репутации. Теперь все висит на волоске.
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А память не страдает - он помнит всё, что было до.
Навальный начал сдуваться, нужно было взбодрить интерес. А как? Вот и траванули. Ну или что там сделали. Не важно.
Почему не на смерть? Очень просто - шире поле для маневра. Грохнуть всегда можно. А тут вышел из комы и давай правду матку. Вот как вижу:
Навальный: - Сижу, пью себе кофе. И тут из-за стойки бара выходит человек в черном костюме, тёмных очках и с микрофоном в ухе. Показывает удостоверение офицера ГРУ (ФСБ, КГБ, ЧК) и подсыпая мне что-то в кофе говорит: "по личному распоряжению Путина я травлю тебя новичком". Разворачивается и уходит.
Думаете чушь? Ну для нас да. А вот для западного (американского) обывателя прокатит на ура. Там думать никто не хочет. Да и не даст никто думать. Негоже подвергать сомнению военную пропаганду.
PS А если господин Навальный попробует вякнуть что-то не то, мигом настоящего новичка отведает.