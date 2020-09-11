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Вышедший из комы Навальный очень опасен для своих влиятельных покровителей

Вышедший из комы Навальный очень опасен для своих влиятельных покровителей (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 17:20
Метки: Алексей Навальный   мария певчих   навальный отравление   
1032
3
Все уже в курсе, что Навальный вышел из комы. Теперь все ждут, когда он окончательно придет в себя и заговорит, ведь интересно услышать, что произошло с ним на самом деле. Но есть и те, кто переживает. Очень переживает.

Авторский пост

Метки: Алексей Навальный   мария певчих   навальный отравление   
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9  комментариев
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65k
Фома 2 дня назад
Как же всё это надоело , похер что он там скажет , виноват ,всё равно Путин будет , иного и не дано.
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271
g789 День назад
Вышел? Это вообще-то исскуственная кома была. Вводят соответствующие препараты, чтобы он овощем стал. Иначе он ИВЛ только мешать будет. Его вывели, когда сочли это нужным.
А память не страдает - он помнит всё, что было до.
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3k
konon_1983 День назад
Всех этих тварей скопом бы и севху посадить деревья, лес! Вот польза для страны была бы! А так...
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1k
Ateroskleroz 2 дня назад
Опасен? Чем это, интересно?
Навальный начал сдуваться, нужно было взбодрить интерес. А как? Вот и траванули. Ну или что там сделали. Не важно.
Почему не на смерть? Очень просто - шире поле для маневра. Грохнуть всегда можно. А тут вышел из комы и давай правду матку. Вот как вижу:
Навальный: - Сижу, пью себе кофе. И тут из-за стойки бара выходит человек в черном костюме, тёмных очках и с микрофоном в ухе. Показывает удостоверение офицера ГРУ (ФСБ, КГБ, ЧК) и подсыпая мне что-то в кофе говорит: "по личному распоряжению Путина я травлю тебя новичком". Разворачивается и уходит.
Думаете чушь? Ну для нас да. А вот для западного (американского) обывателя прокатит на ура. Там думать никто не хочет. Да и не даст никто думать. Негоже подвергать сомнению военную пропаганду.
PS А если господин Навальный попробует вякнуть что-то не то, мигом настоящего новичка отведает.
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335
Ося 2 дня назад
Вообще насрать что там с этим говна куском.Пусть теперь пиндоссы с ним возятся.Он туда съ.е.б.н.у.т.ь собрался,если фашики раньше не удавят.
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1k
Яков 2 дня назад
Судя по каиментам и их количеству, всем уже пофиг.
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3k
Татьянин день 2 дня назад
Держись Лёша !!! .... высылаем инструкции !!!
Держись Лёша !!! .... высылаем инструкции !!!
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41k
Цыц тут у меня 2 дня назад
Смена власти, протесты, "прекрасная Россия будущего"... А все свелось, судя по всему, к банальному дележу бабла. Но ничего, главное, что б хомячкам нравилось.
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Евино Альтерэго
Альтерэго той самой Евы
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