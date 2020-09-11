Вышедший из комы Навальный очень опасен для своих влиятельных покровителей

Зачем она так сказала? Ведь хомяки надеются и ждут, что их любимый Леша снова сядет в рубашке и галстуке на своем Ютуб-канале. Немецкий политолог Александр Сосновский в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым пришел к выводу, что выход блогера из комы до крайности невыгоден его спонсорам и «друзьям». Ведь все указывает на то, что отравили Навального его кураторы, которым он помешал.



Итак, известно, что Навальный помнит, что было с ним до того, как он потерял сознание. А также пресса обратила внимание на загадочную Марию Певчих, сопровождавшую Наву в поездке, но покинувшую его перед вылетом из Томска. Женщина потом обнаружилась в Омске, она и полетела на спецборте с блогером в Германию.



Маша Певчих – дама интересная. Она живет в Лондоне, владеет сетью книжных магазинов и тесно дружит с Чичваркиным, Ашурковым и Фридманом. Ну вы знаете, такие оппозиционные толстосумы-русофобы. Ашурков, например, не скрывал того, что является спонсором блогера. К тому же, он еще и исполнительный директор ФБК.



Навальный хотел ликвидировать ФБК, его спонсоры возмутились, отправили к нему Машу, имевшую доступ к телу, и случилось то, что случилось.



Как это могло произойти? А тут выяснилось, что отец Марии Певчих Константин Эдуардович владеет лабораториями и разрабатывал микроиглы для безболезненной доставки лекарств.