Пора платить по счетам: Соболь переписала имущество на мужа, чтобы не отдавать долг

Любовь Соболь совсем обнищала. Не захотела отдавать долг Евгению Пригожину, вот и решила всё, что нажито непосильным трудом, переписать на мужа Сергея Мохова.



В 2019 году на Соболь, Навального и других сотрудников ФБК (признан иноагентом) завели дело о клевете по иску компании «Московский школьник». Навальнята и Соболь якобы провели расследование и прознали, будто комбинат поставляет в детсады и школы некачественное питание. Предоставленные «факты» не убедили суд и каждому ответчику суд велел выплатить солидную компенсацию за недополученную «МШ» выгоду. Общая сумма взыскания - 88 млн рублей, то есть каждый обязан был выплатить по 29,2 млн рублей. Навальный придумал более изощрённый метод избежать наказания – объявил о закрытии ФБК и притворился «мёртвым». А Соболь решила поступить хитрее, просто приписать свои шубы на мужа по брачному договору.



Согласно законам РФ, «брачный договор (контракт) считается сделкой, заключаемой между супругами до или во время брака для определения режима совместной собственности или закрепления имущества за одним из супругов» (ст. 42 Семейного кодекса РФ). Соболь догадалась, что если она не выплатит долг в размере 29,2 млн рублей, то на эту сумму у неё могут легко конфисковать имущество. Поэтому 20 марта 2020 года они с мужем подписали брачный контракт, по которому всё добро Любочки перешло Серёже. Своим хитрым планом Соболь с радостью поделилась с другими «хомяками» из ФБК.



Один только факт смущает… Постановление о выплате задолженности Соболь было вынесено 17 марта 2020 года, а договор супруги заключили 20 марта. Сможет ли суд как-то пресечь махинацию Любови или нет, узнаем позже.



Вот скромный печень пожитков Соболь: