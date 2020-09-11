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Пора платить по счетам: Соболь переписала имущество на мужа, чтобы не отдавать долг

Пора платить по счетам: Соболь переписала имущество на мужа, чтобы не отдавать долг (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 16:41
Метки: Пригожин   ФБК   деньги   долг   навальный   соболь   
869
3
Любовь Соболь совсем обнищала. Не захотела отдавать долг Евгению Пригожину, вот и решила всё, что нажито непосильным трудом, переписать на мужа Сергея Мохова.

Источник:

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Метки: Пригожин   ФБК   деньги   долг   навальный   соболь   
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18  комментариев
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4k
Ya 2 дня назад
Так в чем проблема? Нет имущества-хорошо. Можно отправить в лагерь и пусть шьет рукавицы и так любимые в кругах либерастни- ватники. Отработает и выйдет. А муж пока отдохнет от рЭволюционерки.
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26k
Slonyash 14 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
konon_1983 День назад
Теперь по закону жанра, муж должен не выдержать треволнений и сбежать в жаркие страны с молоденькой любовницей! И всю жизнь рассказывать, какая люба негодяйка - втянула его в афёры. :)))
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5k
ALFIE 2 дня назад
если переписала после решения суда,о том, что надо бы долги вернуть, то это уже махинация и дополнительная статья....посадить!
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4k
Максим Демидов 2 дня назад
А почему в тексте нет информации о том, что этому решению суда предшествовал другой суд, который обязал вышеупомянутый "Московский Школьник" выплатить по 300+тыр компенсации отравленным этой фирмой детям?..
И вот именно основываясь на этом решении, другой "басманный" суд углядел в действиях ФБК "ущерб репутации и недополученную прибыль".
Я не понимаю восторга автора. Детей реально отравили. Отравителей нахватили на этом деле. Но, их босс, пользуясь близостью к Путину, сварганил издевательство над правосудием и автор заходится в восторге????...
Автор! От всей души тебе желаю столкнуться с подобным "справедливым" судом в качестве ответчика.
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289
Данное родителями при рождении Максим Демидов 2 дня назад
решение суда, если оно было, должно быть в открытом доступе. Дай пожалуйста ссылку.
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4k
Максим Демидов Данное родителями при рождении 2 дня назад
https://www.kommersant.ru/doc/4143223https://www.kommersant.ru/doc/4143223
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4k
Максим Демидов Данное родителями при рождении 2 дня назад
https://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/civil/details/090a83c0-bdaa-4aca-8f35-88a3c40ea66f?participants=Конкордhttps://mos-gorsud.ru/rs/meshchanskij/services/cases/civil/details/090a83c0-bdaa-4aca-8f35-88a3c40ea66f?participants=Конкорд

И там ещё два аналогичных дела.
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947
Murych 2 дня назад
Правильно сделала. Нечего подлецу "долг" отдавать
.
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325
Анастасия Трифонова 2 дня назад
Три года могут быть оспорены все сделки
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10k
Yasen_Perec 2 дня назад
Блиииин... Хочу Песца!
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842
ИгорьБобков 2 дня назад
Что-то по мебельному вопросу Писец только Икею предпочитает...вызывающе...надо брать!!!)))
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Все что нажито непосильным трудом(с)
*Трусики "неделька" 7 шт.

Все что нажито непосильным трудом(с) *Трусики "неделька" 7 шт.
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842
ИгорьБобков ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Среда и воскресение упор на красное...ясно когда у носителя секес...
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6k
Караганда 2 дня назад
да она нищая судя по предоставленному списку.
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19k
Влад Караганда 2 дня назад
Да уж, неизвестно сколько вкладов и мотоцикл что-то стоит, остальное мусор. Тем более не все можно отобрать
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9k
Николай 2 дня назад
Вряд ли это 28 лямов стоит.
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12k
Павел Николай 2 дня назад
Остальное будет отрабатывать.
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