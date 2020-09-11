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Портрет укрочиновника на фоне российских дорог

Портрет укрочиновника на фоне российских дорог (4 фото)

Автор:
11 сентября 2020 10:43
Метки: дорог   на фоне   портрет   российских   укрочиновник   
943
4
Во Львове случился конфуз: местный руководитель Службы автомобильных дорог Олег Береза, рассказывая о радужных (в хорошем смысле этого слова) перспективах европейской нации, прорекламировал себя на фоне развязки, построенной под Мурманском.

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Метки: дорог   на фоне   портрет   российских   укрочиновник   
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2k
Денис Колосов 3 дня назад
Ну да, там мозги засраны.. В 14-15 годах, наши друзья с Украины (жена у меня бывшая гражданка Украины), предлагали в помощь продукты прислать. У них по телевидению про голод у нас рассказывали...
У нас правда тоже аналогично новости делаются-(
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3k
Serj81 3 дня назад
Думаете он сам это нарисовал? Наверняка тупая блонди из его помощников. Прогуглила, нашла на, к примеру 20 стр. гугла, вставила, фсё
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200
СергейБернатович 3 дня назад
дак рогули, што с их взять
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9k
vvv 3 дня назад
Они вообще ничего про нас не знают, понимаете?
Этого пинлосы и добивались
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 дня назад
вы всё врёте ))))))
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