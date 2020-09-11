Портрет укрочиновника на фоне российских дорог

То есть мурманскую развязку как рекламу Прекрасной Украины Будущего используют явно не впервые. Почему именно ее — загадка. В России десятки, если не сотни новых развязок, построенных за последний десяток лет, можно выбрать любую.



Но меня в этой истории заинтересовало другое. А именно, убежденность руководителя Службы автомобильных дорог Львовской области, что таких развязок в России нет. Скорее всего, он из тех украинцев, кто искренне уверен, что Крымский мост — это декорация Мосфильма, а о трассе «Таврида» даже не слышал. Не воспринимает свидомое сознание дурные для него новости.



Они вообще ничего про нас не знают, понимаете?