Портрет укрочиновника на фоне российских дорог

Во Львове случился конфуз: местный руководитель Службы автомобильных дорог Олег Береза, рассказывая о радужных (в хорошем смысле этого слова) перспективах европейской нации, прорекламировал себя на фоне развязки, построенной под Мурманском.
Когда его уличили в подлоге, Олег Береза, попытался объясниться: таких дорог нет ни в России, ни на украине. Кончилась дискуссия тем, что комменты все потерли, а под коротким постиком появился постскриптум: «Зрада отменяется, фото взято со стокового сайта».
Однако по запросу «развязка под Мурманском» Яндекс выдал такую фотографию. По-моему, это та самая, которую использовал львовский чиновник.
Однако по запросу «развязка под Мурманском» Яндекс выдал такую фотографию. По-моему, это та самая, которую использовал львовский чиновник.
То есть мурманскую развязку как рекламу Прекрасной Украины Будущего используют явно не впервые. Почему именно ее — загадка. В России десятки, если не сотни новых развязок, построенных за последний десяток лет, можно выбрать любую.
Но меня в этой истории заинтересовало другое. А именно, убежденность руководителя Службы автомобильных дорог Львовской области, что таких развязок в России нет. Скорее всего, он из тех украинцев, кто искренне уверен, что Крымский мост — это декорация Мосфильма, а о трассе «Таврида» даже не слышал. Не воспринимает свидомое сознание дурные для него новости.
Они вообще ничего про нас не знают, понимаете?
Но меня в этой истории заинтересовало другое. А именно, убежденность руководителя Службы автомобильных дорог Львовской области, что таких развязок в России нет. Скорее всего, он из тех украинцев, кто искренне уверен, что Крымский мост — это декорация Мосфильма, а о трассе «Таврида» даже не слышал. Не воспринимает свидомое сознание дурные для него новости.
Они вообще ничего про нас не знают, понимаете?
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Метки: дорог на фоне портрет российских укрочиновник
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У нас правда тоже аналогично новости делаются-(
Этого пинлосы и добивались