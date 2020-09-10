Увольнение за арбуз

Яркая этнографическая история из США. Пожарного из Детройта уволили только за то, что он принёс своим коллегам арбуз. Представляю, как бы это смешно звучало в российских реалиях:
— За что Иванова-то уволили?
— Да он товарищей арбузом угостил.
— И что, арбуз отравленный был? Или он украл его, может?
— Ты не понимаешь. Арбуз — ягода расизма!
— За что Иванова-то уволили?
— Да он товарищей арбузом угостил.
— И что, арбуз отравленный был? Или он украл его, может?
— Ты не понимаешь. Арбуз — ягода расизма!
https://www.fox2detroit.com/news/detroit-firefighter-fired-for-bringing-watermelon-to-station
…41-летний Роберт Паттинсон отправился на встречу со своими новыми коллегами, чтобы представиться им… <…> Начальник второго батальона Шон МакКарти называет это традицией среди пожарников.
"Это не обязательно, это добровольно", говорит он. "Вы приходите с подарками. Обычно это пончики, но вы можете принести всё, что захотите."
И вот, Паттинсон, находящийся на испытательном сроке, решил принести арбуз, обёрнутый в розовую ленту. В ответ, как сообщается, некоторые афроамериканские пожарники немедленно обиделись, так как 90% персонала в этом отделении являются чернокожими.
У афроамериканцев особые отношения с арбузами. Арбуз стал в США символом расизма, так как после отмены рабства многие негры выращивали арбузы, и так как негры действительно любят этот круглый продукт. Пожарный поступил недальновидно – как если бы он пришёл в часть, где работают русские пожарные, и угостил их водкой. Ведь это было бы совершенно нестерпимо с точки зрения нашей культуры, верно?
"Это не обязательно, это добровольно", говорит он. "Вы приходите с подарками. Обычно это пончики, но вы можете принести всё, что захотите."
И вот, Паттинсон, находящийся на испытательном сроке, решил принести арбуз, обёрнутый в розовую ленту. В ответ, как сообщается, некоторые афроамериканские пожарники немедленно обиделись, так как 90% персонала в этом отделении являются чернокожими.
У афроамериканцев особые отношения с арбузами. Арбуз стал в США символом расизма, так как после отмены рабства многие негры выращивали арбузы, и так как негры действительно любят этот круглый продукт. Пожарный поступил недальновидно – как если бы он пришёл в часть, где работают русские пожарные, и угостил их водкой. Ведь это было бы совершенно нестерпимо с точки зрения нашей культуры, верно?
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Метки: арбуз расизм увольнение
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они ипанутые пендосские нигеры.