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Увольнение за арбуз

Увольнение за арбуз (2 фото)

Автор:
10 сентября 2020 17:03
Метки: арбуз   расизм   увольнение   
361
2
Яркая этнографическая история из США. Пожарного из Детройта уволили только за то, что он принёс своим коллегам арбуз. Представляю, как бы это смешно звучало в российских реалиях:
— За что Иванова-то уволили?
— Да он товарищей арбузом угостил.
— И что, арбуз отравленный был? Или он украл его, может?
— Ты не понимаешь. Арбуз — ягода расизма!

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Метки: арбуз   расизм   увольнение   
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18  комментариев
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44k
Albert GER 4 часа назад
хз почему нельзя проставится пивом немцу???

они ипанутые пендосские нигеры.
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3k
Игорь Час назад
Со связкой бананов было бы лучше?
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1k
Core 2 часа назад
Мяч бы принёс баскетбольный
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29k
Михаил 2 часа назад
Увольнение за арбуз
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14k
Андрей Иванов 3 часа назад
Это не негры, это - п.и.д.а.р.а.с.ы
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65k
Фома 4 часа назад
А может это он ? , в новую роль вживается , про белый расизм.
А может это он ? , в новую роль вживается , про белый расизм.
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8k
Гуляка 4 часа назад
А что будет, если русских угостить водкой?
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2k
Rekapra Гуляка Час назад
Считай, что влился в компанию!
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6
Roy Miller 4 часа назад
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18k
Добрый Алабай 4 часа назад
ДБ!
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40k
zloykoyot 4 часа назад
Бздец, какие сука там все обидчивые.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен zloykoyot 4 часа назад
Прям как девочки...
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750
Ян 4 часа назад
Цирк какой-то
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39k
Максим Т. Ян 2 часа назад
Увольнение за арбуз
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Konstantine 4 часа назад
конечно нестерпимо - принести водку и нельзя выпить (пожарное дежурство)
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