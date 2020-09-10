Увольнение за арбуз

…41-летний Роберт Паттинсон отправился на встречу со своими новыми коллегами, чтобы представиться им… <…> Начальник второго батальона Шон МакКарти называет это традицией среди пожарников.



"Это не обязательно, это добровольно", говорит он. "Вы приходите с подарками. Обычно это пончики, но вы можете принести всё, что захотите."



И вот, Паттинсон, находящийся на испытательном сроке, решил принести арбуз, обёрнутый в розовую ленту. В ответ, как сообщается, некоторые афроамериканские пожарники немедленно обиделись, так как 90% персонала в этом отделении являются чернокожими.



У афроамериканцев особые отношения с арбузами. Арбуз стал в США символом расизма, так как после отмены рабства многие негры выращивали арбузы, и так как негры действительно любят этот круглый продукт. Пожарный поступил недальновидно – как если бы он пришёл в часть, где работают русские пожарные, и угостил их водкой. Ведь это было бы совершенно нестерпимо с точки зрения нашей культуры, верно?