В рязани вместо реальных врачей-рентгенологов выплаты за коронавирус получили подставные лица

Очередной скандал в Рязанском минздраве
Совсем недавно мы писали о том, что нашим врачам-рентгенологам, напрямую работавшим с коронавирусными больными (статья «Минздрав обделяет» № 20 от 31.08. 2020 г.), не выплатили полагающиеся стимулирующие выплаты. Мы предположили, что это халатность чиновников. Но в ходе журналистского расследования мы выяснили более шокирующие факты, которые пахнут отнюдь не халатностью…
Вначале поясним. Всего в условиях пандемии коронавируса выплаты медработникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, осуществляются на основании двух Постановлений Правительства РФ – № 415 – «Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку» и № 484 – «Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ».
Первые зависят от среднемесячной зарплаты медработника за 9 месяцев 2019 года и фактически отработанного времени, то есть в случае стационарного медперсонала – времени, проведённого в так называемой «красной зоне». Сумма для разных категорий медработников составляет от 20 % до 100 % от среднемесячной зарплаты.
Постановление № 484 предполагает выплату фиксированной суммы за вычетом НДФЛ. Для среднего медперсонала, оказывающего специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, к которым в частности относятся, рентгенологи и КТ-специалисты эта величина составляет 50 тыс. рублей.
Ранее в Постановлении Правительства РФ было указано, что размер выплаты устанавливается за фактически отработанное время. В связи с чем в различных регионах возникали ситуации, когда медицинским работникам рассчитывали размер надбавки за фактические часы или даже минуты работы с пациентами, заражёнными коронавирусом.
Однако 15 мая Правительство утвердило изменения в Постановление № 484 и исключило из текста документа привязки выплат к фактически отработанному времени (см. Распоряжение Правительства РФ № 678). Как поясняется на сайте Правительства: «средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов». Именно такое поручение дал Президент.
Правилами также установлено, что выплаты производятся в соответствии с локальным актом, принимаемым в регионе и согласованным с региональной исполнительной властью. В этом локальном акте прописывается список должностей медицинских работников, которые имеют право на получение надбавок.
В письме Министерства здравоохранения РФ, поясняющем порядок стимулирующих выплат чёрным по белому написано: «Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским работникам, контактирующим в результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, и работа которых связана с биоматериалом, заражённым COVID-19, в том числе:
врачам-рентгенологам;
врачам-патологоанатомам;
врачам-эпидемиологам;
помощникам врачей-эпидемиологов;
медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в том числе специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием;
среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными выше врачами-специалистами».
Получается, что врачи рентгенологи, рентгенологи-лаборанты, КТ-специалисты, сотрудники клинико-диагностических лабораторий в этот перечень входят. Однако в рязанском Минздраве почему-то посчитали, что эти сотрудники стимулирующих выплат не заслуживают, и исключили их из списка на получение выплат по Постановлению № 484.
В «Областную Рязанскую Газету» в разное время обратились рентгенологи БСМП и городской клинической больницы № 11, поведав о том, что им не выплатили так называемые «путинские» выплаты по Постановлению № 484, а также урезали в региональных денежных выплатах по Постановлению № 415. Надо отметить, что на протяжении всех летних месяцев, многие СМИ писали об этом и обращались в рязанский минздрав, но он стоял каменной глыбой, видимо, и с каменным сердцем, не давая чётких ответов на поставленные вопросы и не реагируя ни на жалобы и возмущения своих коллег-медиков, ни на СМИ. Возможно, в Минздраве Рязанской области уверовали в свою непоколебимость.ъ
Вначале поясним. Всего в условиях пандемии коронавируса выплаты медработникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, осуществляются на основании двух Постановлений Правительства РФ – № 415 – «Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку» и № 484 – «Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ».
Первые зависят от среднемесячной зарплаты медработника за 9 месяцев 2019 года и фактически отработанного времени, то есть в случае стационарного медперсонала – времени, проведённого в так называемой «красной зоне». Сумма для разных категорий медработников составляет от 20 % до 100 % от среднемесячной зарплаты.
Постановление № 484 предполагает выплату фиксированной суммы за вычетом НДФЛ. Для среднего медперсонала, оказывающего специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, к которым в частности относятся, рентгенологи и КТ-специалисты эта величина составляет 50 тыс. рублей.
Ранее в Постановлении Правительства РФ было указано, что размер выплаты устанавливается за фактически отработанное время. В связи с чем в различных регионах возникали ситуации, когда медицинским работникам рассчитывали размер надбавки за фактические часы или даже минуты работы с пациентами, заражёнными коронавирусом.
Однако 15 мая Правительство утвердило изменения в Постановление № 484 и исключило из текста документа привязки выплат к фактически отработанному времени (см. Распоряжение Правительства РФ № 678). Как поясняется на сайте Правительства: «средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов». Именно такое поручение дал Президент.
Правилами также установлено, что выплаты производятся в соответствии с локальным актом, принимаемым в регионе и согласованным с региональной исполнительной властью. В этом локальном акте прописывается список должностей медицинских работников, которые имеют право на получение надбавок.
В письме Министерства здравоохранения РФ, поясняющем порядок стимулирующих выплат чёрным по белому написано: «Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским работникам, контактирующим в результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, и работа которых связана с биоматериалом, заражённым COVID-19, в том числе:
врачам-рентгенологам;
врачам-патологоанатомам;
врачам-эпидемиологам;
помощникам врачей-эпидемиологов;
медицинским работникам клинико-диагностических лабораторий, в том числе специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием;
среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными выше врачами-специалистами».
Получается, что врачи рентгенологи, рентгенологи-лаборанты, КТ-специалисты, сотрудники клинико-диагностических лабораторий в этот перечень входят. Однако в рязанском Минздраве почему-то посчитали, что эти сотрудники стимулирующих выплат не заслуживают, и исключили их из списка на получение выплат по Постановлению № 484.
В «Областную Рязанскую Газету» в разное время обратились рентгенологи БСМП и городской клинической больницы № 11, поведав о том, что им не выплатили так называемые «путинские» выплаты по Постановлению № 484, а также урезали в региональных денежных выплатах по Постановлению № 415. Надо отметить, что на протяжении всех летних месяцев, многие СМИ писали об этом и обращались в рязанский минздрав, но он стоял каменной глыбой, видимо, и с каменным сердцем, не давая чётких ответов на поставленные вопросы и не реагируя ни на жалобы и возмущения своих коллег-медиков, ни на СМИ. Возможно, в Минздраве Рязанской области уверовали в свою непоколебимость.ъ
Напомним выдержку из статьи Юлии Дремучкиной «В рязанском минздраве не смогли дать чёткий ответ, почему рентгенологам больницы № 11 не достались «коронавирусные»выплаты”, опубликованную 19 июня 2020 года на портале ПРОгород. Журналисты этого издания отправляли запрос в региональный минздрав, причём на некоторые вопросы так и не получили ответа. Вот небольшая цитата из статьи:
«Поступали ли в Минздрав Рязанской области обращения от сотрудников рентгенотделения по поводу отсутствия стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом?
Нет ответа.
– По какой формуле рассчитывались выплаты сотрудникам ренгенотделения Городской клинической больницы № 11, перечисленные согласно Постановлению № 415?
Можно посчитать за ответ формулировку «за фактически отработанное время».
– По какой причине указанное отделение планируют перевести на поликлиническую службу? Почему это хотят сделать задним числом?
Нет ответа.
Чтобы убедиться, что мы задаём правильные вопросы, мы изучили пункт 11 Постановления Правительства № 484. Он гласит, что выплаты положены медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с больными COVID-19. Сюда входят работники, оказывающие скорую медицинскую помощь, и работники, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях. Для последних оговаривается объём выплат: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц.
При этом выплаты осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами медицинской организации, в которых устанавливаются:
перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых даёт право на установление выплат стимулирующего характера;
перечень должностей медицинских и иных работников структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых даёт право на установление выплат стимулирующего характера;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью независимо от количества отработанных смен (часов), но не выше размеров, указанных в пункте 11 настоящих Правил;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
Рентгенологи всё-таки оказывают специализированную помощь больным коронавирусом. При этом сотрудники больницы утверждают, что руководство предоставило региональным властям всю необходимую информацию. Однако выплат по Постановлению № 484 нет, и возникает вопрос, почему».
Обращаем внимание, что журналисты портала «ПРОгород» в июне спрашивали, почему рентгенотделение Городской клинической больницы № 11 планируют перевести на поликлиническую службу да ещё задним числом? Минздрав, как видим, не ответил, и рентегнотделение перевели на поликлиническую службу задним числом. Зачем? А чтобы стимулирующие выплаты определённым сотрудникам за коронавирусных больных был минимален.
Наши рязанские медицинские чиновники смелые люди, никого не боятся. И Президента в том числе. Видимо, не считают нужным. Да, и, правда, кто такой для них Владимир Путин?
«Поступали ли в Минздрав Рязанской области обращения от сотрудников рентгенотделения по поводу отсутствия стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом?
Нет ответа.
– По какой формуле рассчитывались выплаты сотрудникам ренгенотделения Городской клинической больницы № 11, перечисленные согласно Постановлению № 415?
Можно посчитать за ответ формулировку «за фактически отработанное время».
– По какой причине указанное отделение планируют перевести на поликлиническую службу? Почему это хотят сделать задним числом?
Нет ответа.
Чтобы убедиться, что мы задаём правильные вопросы, мы изучили пункт 11 Постановления Правительства № 484. Он гласит, что выплаты положены медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с больными COVID-19. Сюда входят работники, оказывающие скорую медицинскую помощь, и работники, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях. Для последних оговаривается объём выплат: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц.
При этом выплаты осуществляются в соответствии с локальными нормативными актами медицинской организации, в которых устанавливаются:
перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых даёт право на установление выплат стимулирующего характера;
перечень должностей медицинских и иных работников структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых даёт право на установление выплат стимулирующего характера;
размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой должностью независимо от количества отработанных смен (часов), но не выше размеров, указанных в пункте 11 настоящих Правил;
срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
Рентгенологи всё-таки оказывают специализированную помощь больным коронавирусом. При этом сотрудники больницы утверждают, что руководство предоставило региональным властям всю необходимую информацию. Однако выплат по Постановлению № 484 нет, и возникает вопрос, почему».
Обращаем внимание, что журналисты портала «ПРОгород» в июне спрашивали, почему рентгенотделение Городской клинической больницы № 11 планируют перевести на поликлиническую службу да ещё задним числом? Минздрав, как видим, не ответил, и рентегнотделение перевели на поликлиническую службу задним числом. Зачем? А чтобы стимулирующие выплаты определённым сотрудникам за коронавирусных больных был минимален.
Наши рязанские медицинские чиновники смелые люди, никого не боятся. И Президента в том числе. Видимо, не считают нужным. Да, и, правда, кто такой для них Владимир Путин?
А ведь Президент довольно строго и возмущённо говорил всем руководителям различного уровня: «Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время – пять, десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то ещё не сделано, будет всё сделано окончательно».
Вот чего не знал Владимир Путин, так это то, что в Рязанской области совсем не бюрократией пахнет, а, как мы считаем, более серьёзными уголовными нарушениями.
Итак, сейчас самое интересное. Факты и только факты. Открываем официальный сайт Городской клинической больницы № 11, находим рентгеновское отделение. И там перечислен список сотрудников отделения и заведующий отделением. Любой желающий может открыть сайт больницы и посмотреть список, заостряем особое внимание – действительно (!) работающих сотрудников.
Вот чего не знал Владимир Путин, так это то, что в Рязанской области совсем не бюрократией пахнет, а, как мы считаем, более серьёзными уголовными нарушениями.
Итак, сейчас самое интересное. Факты и только факты. Открываем официальный сайт Городской клинической больницы № 11, находим рентгеновское отделение. И там перечислен список сотрудников отделения и заведующий отделением. Любой желающий может открыть сайт больницы и посмотреть список, заостряем особое внимание – действительно (!) работающих сотрудников.
Так вот, продолжаем. В редакции «Областной Рязанской Газеты» оказался интересный документ, а именно – «Расчёт размера стимулирующего за особые условия оплаты труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (находившихся в контакте), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04. 2020 № 415 ГБУ РО «ГКБ № 11» за май 2020 года от 27.05. 2020 г.
По этой ведомости выясняется очень своеобразный момент. Оказывается, некоторые сотрудники рентгеновского отделения уже вовсе и не его сотрудники.
Так заведующая рентгеновским отделением уже никакая и не заведующая, а всего-навсего врач-эндокринолог в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии. Все рентген-лаборанты превратились в «медицинскую участковую сестру в терапевтическом отделении».
Врачи-рентгенологи стали кто оториноларингологом, а кто и пульмонологом в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии
Оказывается, каким-то чудесным образом, в рентгеновском отделении больницы № 11 по данному расчёту «работают» совсем другие люди, а не те, что обозначены на официальном сайте.
Вот список людей, которые никогда в жизни не работали в рентгеновском отделении… Фамилии некоторых из них настоящие сотрудники даже не слышали:
Беленикина Яна Анатольевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).
Бельских Эдуард Сергеевич, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).
Блохина Ольга Владимировна, санитарка (для больных детей с COVID-19).
Вереникина Евгения Сергеевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).
Графонкина Надежда Александровна, санитарка (для больных с COVID-19).
Калинова Наталья Сергеевна, заведующий рентгенологическим отделением.
Канатбекова Жаркынай Канатбековна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томмографии для больных с ОНМК).
Ковалёва Антонина Владимировна, рентген лаборант.
Кумахов Роман Олегович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Лавринюк Владислав Русланович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Маринина Елена Сергеевна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).
Набиева Сугант Юсуповна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Назирова Мушкуназ Эмид кызы, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Никонова Валерия Алексеевна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Овечкина Светлана Александровна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с COVID-19).
Панкратова Лидия Васильевна, санитарка (для больных с COVID-19).
Петуиц Альбина Арменовна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Рудь Анастасия Олеговна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Сергеев Дмитрий Дмитриевич, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Как можете видеть, в расчёте за май нет ни одной фамилии медиков, обозначенных на сайте больницы. И у нас на руках оказался ещё один интересный документ, а именно – «Расчёт размера выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» ГБУ РО «ГКБ № 11» за май 2020 г. От 29.05.2020 г.
По этой ведомости производятся уже федеральные выплаты в размере: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц. Обращаю внимание, что и тот, и другой документ за май месяц. Первый расчёт от 27 мая, второй – от 29 мая.
И тут очередная метаморфоза. Мало того, что заведующий рентгеновским отделением превратилась во врача-эндокринолога, так её место «заняла» Калинова Наталья Сергеевна, став, согласно расчётам от 27 мая, заведующим рентгеновским отделением. Однако уже согласно другому документу – расчёту от 29 мая, Калинова Наталья Сергеевна числится уже медицинской сестрой для больных с COVID-19. Какая занимательная получается «карьера», хотя, как говорится, ничего личного – только бизнес. По Постановлению № 484 медицинские сёстры получили доплату 50 тысяч – надо сказать, очень хорошая сумма.
Ну и это ещё не всё. Происходят дальнейшие превращения. Те самые медики, которые по расчёту от 27 мая якобы работают в рентгеновском отделении, по расчёту от 29 мая федеральных выплат по Постановлению № 484 уже работают совершенно на других должностях.
Так:
Беленикина Яна Анатольевна теперь врач-терапевт.
Канатбекова Жаркынай Канатбековна – врач-терапевт.
Бельских Эдуард Сергеевич – врач-терапевт.
Вереникина Евгения Сергеевна – врач-терапевт.
Маринина Елена Сергеевна – врач-терапевт.
А врачи по данному Постановлению получают доплату в 80 тысяч рублей.
Другие же новые «рентген-лаборанты» Лавринюк Владислав Русланович, Петуиц Альбина Арменовна, Сергеев Дмитрий Дмитриевич, Никонова Валерия Алексеевна, Рудь Анастасия Олеговна, Кумахов Роман Олегович, Набиева Сугант Юсуповна, Овечкина Светлана Александровна, Назирова Мушкуназ Эмид кызы 29 мая уже дружно числятся санитарками. А доплата санитаркам по Постановлению № 484 составляет 25 тысяч рублей.
А те, настоящие врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты, которые работали круглосуточно и которые, по сути, первыми сталкивались с коронавирусными больными, рискуя заразиться, ведь для кровожадного вируса хватит и несколько секунд, чтобы выбрать очередную жертву, оказались выброшенными за борт.
16 июня 2020 года сотрудники рентгенотделения больницы № 11, которые ведут приём и входят в состав 3-х COVID-центров: детского, взрослого и мобильного госпиталя для больных с хронической почечной недостаточностью, обратились в прокуратуру Рязанской области с жалобой на то, что не получили денежных средств, стимулирующего характера по постановлению № 484 (с 11.04. 2020) и не в полном объёме по постановлению № 415.
Выдержав максимально возможный срок в один месяц, Октябрьская прокуратура в своём ответе от 17 июля 2020 года указала, что выплат по Постановлению № 484 не положено, так как рентгенотделение не оказывает стационарную круглосуточную помощь и именно поэтому выплаты сотрудникам проводятся по правилам, предусмотренным для поликлиники.
Чтобы читатели не запутались, поясним, что это говорится о том самом рентгеновском отделении Городской клинической больницы № 11, куда автомобили скорой помощи день и ночь, выстроившись в очередь, везли больных с подозрением на Covid-19.
Интересный факт. В июне месяце прокурор Октябрьского района обратился с личной просьбой к сотрудникам рентгеновского отделения в проведении компьютерной томографии членам его семьи. Ему не отказали и предложили прийти в любое удобное время – спать рентгенологам в июне не приходилось. Он пришёл ближе к полуночи. Тем не менее, это не помешало ему в итоговом документе сделать вывод о том, что рентгенологи работают в поликлиническом отделении. Видимо, в нашем городе только прокурорам неизвестно, что поликлиники по ночам не работают?
Ко всему прочему, добавим, что никакого дополнительного подписанного трудового соглашения у сотрудников рентгеновского отделения о том, что их перевели в поликлинику и на другие должности – нет. И всё равно, каким-то странным образом, никто не находит нарушений…
В прошлой статье «Минздрав обделяет» речь шла, прежде всего, о федеральных выплатах по Постановлению № 484. Почему рентгенологов не включили в данный список и не выплатили так называемых «путинских» выплат, когда в других регионах, как например, Московская и Воронежская (статья воронежского портала “МОЁ!Онлайн”«Рентген-лаборантам из «коронавирусных» больниц пообещали президентские доплаты») области это было сделано. Мы предположили, что, возможно, эти федеральные деньги пока не пришли.
Однако сегодня напрашивается вывод, что федеральные и региональные деньги, наверное, всё-таки пришли, только получили их «мёртвые души», которых сотрудники рентгеновского отделения в больнице не видели. Может быть, эти люди родственники или очень близкие знакомые каких-нибудь должностных лиц или ещё какой-нибудь структуры? Ведь мы рассмотрели только два документа за один месяц – май. А ведь есть и другие ведомости за другие месяца… И сколько же там ещё таких несоответствий? Думаем, этим стоит заняться правоохранительным органам.
Допускаем, что Министерство здравоохранения Рязанской области может быть не в курсе таких превращений, которые как искусный фокусник показывает руководство Городской клинической больницы № 11.
Думаем, что министру здравоохранения Рязанской области Андрею Александровичу Прилуцкому стоит обратить внимание на то, какие «фокусы» творятся в подведомственном министерству учреждении! Ведь, пользуясь ковид-наразберихой, руководство больницы № 11, как мы полагаем, вольно или невольно подставляет министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, выставляя его в негативном свете перед губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и Президентом РФ Владимиром Путиным.
Редакция «Областной Рязанской Газеты» направляет данную публикацию в Администрацию Президента РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в Министерство здравоохранения РФ, Следственный комитет РФ, СУ СК РФ по Рязанской области, губернатору Рязанской области Николаю Любимову, Министерство здравоохранения Рязанской области, прокуратуру Рязанской области. Просим провести проверку по фактам, изложенным в публикации, и принять меры в соответствии с законами РФ. О принятых мерах просим сообщить в редакцию.
Лариса Комракова
По этой ведомости выясняется очень своеобразный момент. Оказывается, некоторые сотрудники рентгеновского отделения уже вовсе и не его сотрудники.
Так заведующая рентгеновским отделением уже никакая и не заведующая, а всего-навсего врач-эндокринолог в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии. Все рентген-лаборанты превратились в «медицинскую участковую сестру в терапевтическом отделении».
Врачи-рентгенологи стали кто оториноларингологом, а кто и пульмонологом в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии
Оказывается, каким-то чудесным образом, в рентгеновском отделении больницы № 11 по данному расчёту «работают» совсем другие люди, а не те, что обозначены на официальном сайте.
Вот список людей, которые никогда в жизни не работали в рентгеновском отделении… Фамилии некоторых из них настоящие сотрудники даже не слышали:
Беленикина Яна Анатольевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).
Бельских Эдуард Сергеевич, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).
Блохина Ольга Владимировна, санитарка (для больных детей с COVID-19).
Вереникина Евгения Сергеевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).
Графонкина Надежда Александровна, санитарка (для больных с COVID-19).
Калинова Наталья Сергеевна, заведующий рентгенологическим отделением.
Канатбекова Жаркынай Канатбековна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томмографии для больных с ОНМК).
Ковалёва Антонина Владимировна, рентген лаборант.
Кумахов Роман Олегович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Лавринюк Владислав Русланович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Маринина Елена Сергеевна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).
Набиева Сугант Юсуповна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Назирова Мушкуназ Эмид кызы, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Никонова Валерия Алексеевна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).
Овечкина Светлана Александровна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с COVID-19).
Панкратова Лидия Васильевна, санитарка (для больных с COVID-19).
Петуиц Альбина Арменовна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Рудь Анастасия Олеговна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Сергеев Дмитрий Дмитриевич, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).
Как можете видеть, в расчёте за май нет ни одной фамилии медиков, обозначенных на сайте больницы. И у нас на руках оказался ещё один интересный документ, а именно – «Расчёт размера выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» ГБУ РО «ГКБ № 11» за май 2020 г. От 29.05.2020 г.
По этой ведомости производятся уже федеральные выплаты в размере: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц. Обращаю внимание, что и тот, и другой документ за май месяц. Первый расчёт от 27 мая, второй – от 29 мая.
И тут очередная метаморфоза. Мало того, что заведующий рентгеновским отделением превратилась во врача-эндокринолога, так её место «заняла» Калинова Наталья Сергеевна, став, согласно расчётам от 27 мая, заведующим рентгеновским отделением. Однако уже согласно другому документу – расчёту от 29 мая, Калинова Наталья Сергеевна числится уже медицинской сестрой для больных с COVID-19. Какая занимательная получается «карьера», хотя, как говорится, ничего личного – только бизнес. По Постановлению № 484 медицинские сёстры получили доплату 50 тысяч – надо сказать, очень хорошая сумма.
Ну и это ещё не всё. Происходят дальнейшие превращения. Те самые медики, которые по расчёту от 27 мая якобы работают в рентгеновском отделении, по расчёту от 29 мая федеральных выплат по Постановлению № 484 уже работают совершенно на других должностях.
Так:
Беленикина Яна Анатольевна теперь врач-терапевт.
Канатбекова Жаркынай Канатбековна – врач-терапевт.
Бельских Эдуард Сергеевич – врач-терапевт.
Вереникина Евгения Сергеевна – врач-терапевт.
Маринина Елена Сергеевна – врач-терапевт.
А врачи по данному Постановлению получают доплату в 80 тысяч рублей.
Другие же новые «рентген-лаборанты» Лавринюк Владислав Русланович, Петуиц Альбина Арменовна, Сергеев Дмитрий Дмитриевич, Никонова Валерия Алексеевна, Рудь Анастасия Олеговна, Кумахов Роман Олегович, Набиева Сугант Юсуповна, Овечкина Светлана Александровна, Назирова Мушкуназ Эмид кызы 29 мая уже дружно числятся санитарками. А доплата санитаркам по Постановлению № 484 составляет 25 тысяч рублей.
А те, настоящие врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты, которые работали круглосуточно и которые, по сути, первыми сталкивались с коронавирусными больными, рискуя заразиться, ведь для кровожадного вируса хватит и несколько секунд, чтобы выбрать очередную жертву, оказались выброшенными за борт.
16 июня 2020 года сотрудники рентгенотделения больницы № 11, которые ведут приём и входят в состав 3-х COVID-центров: детского, взрослого и мобильного госпиталя для больных с хронической почечной недостаточностью, обратились в прокуратуру Рязанской области с жалобой на то, что не получили денежных средств, стимулирующего характера по постановлению № 484 (с 11.04. 2020) и не в полном объёме по постановлению № 415.
Выдержав максимально возможный срок в один месяц, Октябрьская прокуратура в своём ответе от 17 июля 2020 года указала, что выплат по Постановлению № 484 не положено, так как рентгенотделение не оказывает стационарную круглосуточную помощь и именно поэтому выплаты сотрудникам проводятся по правилам, предусмотренным для поликлиники.
Чтобы читатели не запутались, поясним, что это говорится о том самом рентгеновском отделении Городской клинической больницы № 11, куда автомобили скорой помощи день и ночь, выстроившись в очередь, везли больных с подозрением на Covid-19.
Интересный факт. В июне месяце прокурор Октябрьского района обратился с личной просьбой к сотрудникам рентгеновского отделения в проведении компьютерной томографии членам его семьи. Ему не отказали и предложили прийти в любое удобное время – спать рентгенологам в июне не приходилось. Он пришёл ближе к полуночи. Тем не менее, это не помешало ему в итоговом документе сделать вывод о том, что рентгенологи работают в поликлиническом отделении. Видимо, в нашем городе только прокурорам неизвестно, что поликлиники по ночам не работают?
Ко всему прочему, добавим, что никакого дополнительного подписанного трудового соглашения у сотрудников рентгеновского отделения о том, что их перевели в поликлинику и на другие должности – нет. И всё равно, каким-то странным образом, никто не находит нарушений…
В прошлой статье «Минздрав обделяет» речь шла, прежде всего, о федеральных выплатах по Постановлению № 484. Почему рентгенологов не включили в данный список и не выплатили так называемых «путинских» выплат, когда в других регионах, как например, Московская и Воронежская (статья воронежского портала “МОЁ!Онлайн”«Рентген-лаборантам из «коронавирусных» больниц пообещали президентские доплаты») области это было сделано. Мы предположили, что, возможно, эти федеральные деньги пока не пришли.
Однако сегодня напрашивается вывод, что федеральные и региональные деньги, наверное, всё-таки пришли, только получили их «мёртвые души», которых сотрудники рентгеновского отделения в больнице не видели. Может быть, эти люди родственники или очень близкие знакомые каких-нибудь должностных лиц или ещё какой-нибудь структуры? Ведь мы рассмотрели только два документа за один месяц – май. А ведь есть и другие ведомости за другие месяца… И сколько же там ещё таких несоответствий? Думаем, этим стоит заняться правоохранительным органам.
Допускаем, что Министерство здравоохранения Рязанской области может быть не в курсе таких превращений, которые как искусный фокусник показывает руководство Городской клинической больницы № 11.
Думаем, что министру здравоохранения Рязанской области Андрею Александровичу Прилуцкому стоит обратить внимание на то, какие «фокусы» творятся в подведомственном министерству учреждении! Ведь, пользуясь ковид-наразберихой, руководство больницы № 11, как мы полагаем, вольно или невольно подставляет министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, выставляя его в негативном свете перед губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и Президентом РФ Владимиром Путиным.
Редакция «Областной Рязанской Газеты» направляет данную публикацию в Администрацию Президента РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в Министерство здравоохранения РФ, Следственный комитет РФ, СУ СК РФ по Рязанской области, губернатору Рязанской области Николаю Любимову, Министерство здравоохранения Рязанской области, прокуратуру Рязанской области. Просим провести проверку по фактам, изложенным в публикации, и принять меры в соответствии с законами РФ. О принятых мерах просим сообщить в редакцию.
Лариса Комракова
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Метки: Андрей Прилуцкий Роман Васин врачи-рентгенологи минздрав Рязанской области стимулирующие выплаты за коронавирус
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