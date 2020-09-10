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В рязани вместо реальных врачей-рентгенологов выплаты за коронавирус получили подставные лица

В рязани вместо реальных врачей-рентгенологов выплаты за коронавирус получили подставные лица (4 фото)

Автор:
10 сентября 2020 07:42
Метки: Андрей Прилуцкий   Роман Васин   врачи-рентгенологи   минздрав Рязанской области   стимулирующие выплаты за коронавирус   
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4
Очередной скандал в Рязанском минздраве

Источник:

Метки: Андрей Прилуцкий   Роман Васин   врачи-рентгенологи   минздрав Рязанской области   стимулирующие выплаты за коронавирус   
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10  комментариев
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26k
Сталин подтвердил бы!! 14 часов назад
Автор, обязательно напиши продолжение этого случая. Кошмар и чиновничий беспредел.
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4k
DDoS 7 часов назад
Ни страха ни совести ни чести.
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1k
PROXOR81 10 часов назад
Поражает наглость, с которой просто людей кидают.
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7k
antonium 13 часов назад
Лариса молодец! Побольше надо таких расследований. Чтобы эти твари когда такое вытворяют, знали что их можно вот так - списочком и по фамилиям...
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18k
Добрый Алабай 13 часов назад
Расстрелы спасут страну. Сталин был прав.
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31k
Антон 13 часов назад
При "кровавом" Сталине эти твари бы пошли по статье как враги народа, а сегодня их потомки ныли бы о безвинно убиенных. Смотришь на сегодняшний чиновничий беспредел и задумываешься о повторении 1937 года.
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29k
Азат Баширов 14 часов назад
В рязани вместо реальных врачей-рентгенологов выплаты за коронавирус получили подставные лица
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Monher Азат Баширов 10 часов назад
Если по тв не будет сообщений о сборе то как ты узнаешь что деньги пошли на лечение реально, а не на бумаге?
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Андрей Иванов

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