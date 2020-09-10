В рязани вместо реальных врачей-рентгенологов выплаты за коронавирус получили подставные лица

Так вот, продолжаем. В редакции «Областной Рязанской Газеты» оказался интересный документ, а именно – «Расчёт размера стимулирующего за особые условия оплаты труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (находившихся в контакте), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04. 2020 № 415 ГБУ РО «ГКБ № 11» за май 2020 года от 27.05. 2020 г.



По этой ведомости выясняется очень своеобразный момент. Оказывается, некоторые сотрудники рентгеновского отделения уже вовсе и не его сотрудники.



Так заведующая рентгеновским отделением уже никакая и не заведующая, а всего-навсего врач-эндокринолог в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии. Все рентген-лаборанты превратились в «медицинскую участковую сестру в терапевтическом отделении».



Врачи-рентгенологи стали кто оториноларингологом, а кто и пульмонологом в отделении для лечения с COVID-19 с палатой реанимации и интенсивной терапии



Оказывается, каким-то чудесным образом, в рентгеновском отделении больницы № 11 по данному расчёту «работают» совсем другие люди, а не те, что обозначены на официальном сайте.



Вот список людей, которые никогда в жизни не работали в рентгеновском отделении… Фамилии некоторых из них настоящие сотрудники даже не слышали:



Беленикина Яна Анатольевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).

Бельских Эдуард Сергеевич, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).

Блохина Ольга Владимировна, санитарка (для больных детей с COVID-19).

Вереникина Евгения Сергеевна, врач-рентгенолог (для больных с COVID-19).

Графонкина Надежда Александровна, санитарка (для больных с COVID-19).

Калинова Наталья Сергеевна, заведующий рентгенологическим отделением.

Канатбекова Жаркынай Канатбековна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томмографии для больных с ОНМК).

Ковалёва Антонина Владимировна, рентген лаборант.

Кумахов Роман Олегович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).

Лавринюк Владислав Русланович, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).

Маринина Елена Сергеевна, врач-рентгенолог (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНМК).

Набиева Сугант Юсуповна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).

Назирова Мушкуназ Эмид кызы, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).

Никонова Валерия Алексеевна, рентген-лаборант (для больных с COVID-19).

Овечкина Светлана Александровна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с COVID-19).

Панкратова Лидия Васильевна, санитарка (для больных с COVID-19).

Петуиц Альбина Арменовна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).

Рудь Анастасия Олеговна, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).

Сергеев Дмитрий Дмитриевич, рентген-лаборант (кабинета компьютерной томографии для больных с ОНКМ).





Как можете видеть, в расчёте за май нет ни одной фамилии медиков, обозначенных на сайте больницы. И у нас на руках оказался ещё один интересный документ, а именно – «Расчёт размера выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» ГБУ РО «ГКБ № 11» за май 2020 г. От 29.05.2020 г.



По этой ведомости производятся уже федеральные выплаты в размере: врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей в месяц. Обращаю внимание, что и тот, и другой документ за май месяц. Первый расчёт от 27 мая, второй – от 29 мая.



И тут очередная метаморфоза. Мало того, что заведующий рентгеновским отделением превратилась во врача-эндокринолога, так её место «заняла» Калинова Наталья Сергеевна, став, согласно расчётам от 27 мая, заведующим рентгеновским отделением. Однако уже согласно другому документу – расчёту от 29 мая, Калинова Наталья Сергеевна числится уже медицинской сестрой для больных с COVID-19. Какая занимательная получается «карьера», хотя, как говорится, ничего личного – только бизнес. По Постановлению № 484 медицинские сёстры получили доплату 50 тысяч – надо сказать, очень хорошая сумма.



Ну и это ещё не всё. Происходят дальнейшие превращения. Те самые медики, которые по расчёту от 27 мая якобы работают в рентгеновском отделении, по расчёту от 29 мая федеральных выплат по Постановлению № 484 уже работают совершенно на других должностях.



Так:



Беленикина Яна Анатольевна теперь врач-терапевт.

Канатбекова Жаркынай Канатбековна – врач-терапевт.

Бельских Эдуард Сергеевич – врач-терапевт.

Вереникина Евгения Сергеевна – врач-терапевт.

Маринина Елена Сергеевна – врач-терапевт.

А врачи по данному Постановлению получают доплату в 80 тысяч рублей.



Другие же новые «рентген-лаборанты» Лавринюк Владислав Русланович, Петуиц Альбина Арменовна, Сергеев Дмитрий Дмитриевич, Никонова Валерия Алексеевна, Рудь Анастасия Олеговна, Кумахов Роман Олегович, Набиева Сугант Юсуповна, Овечкина Светлана Александровна, Назирова Мушкуназ Эмид кызы 29 мая уже дружно числятся санитарками. А доплата санитаркам по Постановлению № 484 составляет 25 тысяч рублей.



А те, настоящие врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты, которые работали круглосуточно и которые, по сути, первыми сталкивались с коронавирусными больными, рискуя заразиться, ведь для кровожадного вируса хватит и несколько секунд, чтобы выбрать очередную жертву, оказались выброшенными за борт.



16 июня 2020 года сотрудники рентгенотделения больницы № 11, которые ведут приём и входят в состав 3-х COVID-центров: детского, взрослого и мобильного госпиталя для больных с хронической почечной недостаточностью, обратились в прокуратуру Рязанской области с жалобой на то, что не получили денежных средств, стимулирующего характера по постановлению № 484 (с 11.04. 2020) и не в полном объёме по постановлению № 415.



Выдержав максимально возможный срок в один месяц, Октябрьская прокуратура в своём ответе от 17 июля 2020 года указала, что выплат по Постановлению № 484 не положено, так как рентгенотделение не оказывает стационарную круглосуточную помощь и именно поэтому выплаты сотрудникам проводятся по правилам, предусмотренным для поликлиники.



Чтобы читатели не запутались, поясним, что это говорится о том самом рентгеновском отделении Городской клинической больницы № 11, куда автомобили скорой помощи день и ночь, выстроившись в очередь, везли больных с подозрением на Covid-19.



Интересный факт. В июне месяце прокурор Октябрьского района обратился с личной просьбой к сотрудникам рентгеновского отделения в проведении компьютерной томографии членам его семьи. Ему не отказали и предложили прийти в любое удобное время – спать рентгенологам в июне не приходилось. Он пришёл ближе к полуночи. Тем не менее, это не помешало ему в итоговом документе сделать вывод о том, что рентгенологи работают в поликлиническом отделении. Видимо, в нашем городе только прокурорам неизвестно, что поликлиники по ночам не работают?



Ко всему прочему, добавим, что никакого дополнительного подписанного трудового соглашения у сотрудников рентгеновского отделения о том, что их перевели в поликлинику и на другие должности – нет. И всё равно, каким-то странным образом, никто не находит нарушений…



В прошлой статье «Минздрав обделяет» речь шла, прежде всего, о федеральных выплатах по Постановлению № 484. Почему рентгенологов не включили в данный список и не выплатили так называемых «путинских» выплат, когда в других регионах, как например, Московская и Воронежская (статья воронежского портала “МОЁ!Онлайн”«Рентген-лаборантам из «коронавирусных» больниц пообещали президентские доплаты») области это было сделано. Мы предположили, что, возможно, эти федеральные деньги пока не пришли.



Однако сегодня напрашивается вывод, что федеральные и региональные деньги, наверное, всё-таки пришли, только получили их «мёртвые души», которых сотрудники рентгеновского отделения в больнице не видели. Может быть, эти люди родственники или очень близкие знакомые каких-нибудь должностных лиц или ещё какой-нибудь структуры? Ведь мы рассмотрели только два документа за один месяц – май. А ведь есть и другие ведомости за другие месяца… И сколько же там ещё таких несоответствий? Думаем, этим стоит заняться правоохранительным органам.



Допускаем, что Министерство здравоохранения Рязанской области может быть не в курсе таких превращений, которые как искусный фокусник показывает руководство Городской клинической больницы № 11.



Думаем, что министру здравоохранения Рязанской области Андрею Александровичу Прилуцкому стоит обратить внимание на то, какие «фокусы» творятся в подведомственном министерству учреждении! Ведь, пользуясь ковид-наразберихой, руководство больницы № 11, как мы полагаем, вольно или невольно подставляет министра здравоохранения Андрея Прилуцкого, выставляя его в негативном свете перед губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и Президентом РФ Владимиром Путиным.







Редакция «Областной Рязанской Газеты» направляет данную публикацию в Администрацию Президента РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в Министерство здравоохранения РФ, Следственный комитет РФ, СУ СК РФ по Рязанской области, губернатору Рязанской области Николаю Любимову, Министерство здравоохранения Рязанской области, прокуратуру Рязанской области. Просим провести проверку по фактам, изложенным в публикации, и принять меры в соответствии с законами РФ. О принятых мерах просим сообщить в редакцию.



Лариса Комракова