Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"

А царь-то - не настоящий!
Запомните "der"!
Много... очень много споров по поводу непростых взаимоотношений с разными соседскими странами, где периодически шествуют молодчики с факелами, ещё там с чем-то, которые считают себя великими потомками великих воинов СС, которые сражались за Родину или ещё там за что-то...
В общем, даже не собираюсь в эти разборы вступать...Начну, как всегда, с переводов документов того, что попало мне в руки...
А дальше - сами судите.
Итак, возьмем, как пример, название дивизии СС "Галичина", по -немецки именуется "14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ".
Запомните "der"!
В общем, даже не собираюсь в эти разборы вступать...Начну, как всегда, с переводов документов того, что попало мне в руки...
А дальше - сами судите.
Итак, возьмем, как пример, название дивизии СС "Галичина", по -немецки именуется "14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ".
Запомните "der"!
А теперь - ВНИМАНИЕ!
Подразделения СС, которые были реальными подразделениями СС, члены которого имели все привилегии этого статуса в нацисткой Германии, право на награды и поощрения, обладали всеми полномочиями, которые передавались их родственникам... Названия таких подразделений начинались с "SS-"
примеры:
Дивизия "Рейх" - SS-Panzerdivision "Das Reich"
Дивизия "Мёртвая голова" - SS- Panzerdivision «Totenkopf»
Дивизия "А. Гитлер" - "SS- Panzerdivision „Leibstandarte SS A. Hitler“ .
Все остальные "дивизии" СС были - прислугой, о чём красноречиво говорят их названия на том же немецком языке:
Галичина: 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ;
20 гренадерская дивизия СС (эстонская): 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr.1)
19 гренадерская дивизия СС (латышская): 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)
ну, и дальше по списку... Каждый может пролистать все названия подобных "дивизий".
Так вот..
примеры:
Дивизия "Рейх" - SS-Panzerdivision "Das Reich"
Дивизия "Мёртвая голова" - SS- Panzerdivision «Totenkopf»
Дивизия "А. Гитлер" - "SS- Panzerdivision „Leibstandarte SS A. Hitler“ .
Все остальные "дивизии" СС были - прислугой, о чём красноречиво говорят их названия на том же немецком языке:
Галичина: 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ;
20 гренадерская дивизия СС (эстонская): 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr.1)
19 гренадерская дивизия СС (латышская): 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)
ну, и дальше по списку... Каждый может пролистать все названия подобных "дивизий".
Так вот..
В данных примерах (в общем контексте) "der" означает "при".
То есть, все эти "дивизии СС" являлись не полноценными элитными войсками, а неким обслуживающим персоналом, прежде всего для "грязной" работы, а точнее "нечто при СС".
************
Были ещё добровольческие дивизии СС, их названия начинались с " SS-Freiwilligen ..". Эти дивизии были сформированы из фольксдойче (этнических германцев, живших на до сих пор на "неосвобожденных фюрером" землях).
*************
Военнослужащие таких "частей при СС" не имели право носить на форме (на каске было можно) нашивки истинных эсэсовцев, то есть две руны "зиг".
Именно им приказывалось носить в правой петлице эмблему своего "подразделения СС" (не только украинцам, все нашивки на правой петлице "не SS" означали одно - это не истинные части SS).
************
Были ещё добровольческие дивизии СС, их названия начинались с " SS-Freiwilligen ..". Эти дивизии были сформированы из фольксдойче (этнических германцев, живших на до сих пор на "неосвобожденных фюрером" землях).
*************
Военнослужащие таких "частей при СС" не имели право носить на форме (на каске было можно) нашивки истинных эсэсовцев, то есть две руны "зиг".
Именно им приказывалось носить в правой петлице эмблему своего "подразделения СС" (не только украинцам, все нашивки на правой петлице "не SS" означали одно - это не истинные части SS).
То есть, только признанные немецким командованием бойцы СС имели право носить в правой петлице руны СС.
Прикол в том, что в те военные времена, подобные "эсэсовцы", чтоб не показывать свой ничего незначащий статус, вне устава, меняли свои красивые нашивки на правой петлице на руны "SS" для того, чтоб при встрече с ними считались, как с настоящими эсэсовцами. В 1945-м году, конечно, всё немного поменялось, но это -тоже тема для другого разговора.
*********
Исключением была дивизия "Мёртвая голова" - у неё были отдельные правила ношения знаков отличия.
**********
И командованию СС даже в мыслях не могло прийти, чтоб предоставить «der-ам» денежное довольствие, отпуска, премии, заботу о семьях (что делали для реальных эсэсовцев).
Та же самая "Галичина" - как бомжи бегали по лесам и двустволки у охотников отбирали.
Не понимаю тех, кто ходит сейчас с факельными шествиями, знаменами и зигует, позиционируя себя наследниками "великой" организации... Да, они даже близко к СС не стояли.
СС - безусловно преступна, ужасная организация, бесчеловечна, но она - слишком серьезна для вашего уровня!
Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым. А наши деды ей смогли сломать хребет. Но, бегающие по лесам - это не те СС, за победу на которой наши деды заплатили слишком большую цену!
Фрицы «der SS» даже за людей не считали (кстати, наши деды - тоже)! О чем и указали в их же названии - "халдеи при СС".
Настоящие части СС в боях на фронтах сменили до 7-ми раз своего личного состава! И всё благодаря кому? Верно - нашим дедам! А где были в тех боях "факельные эсэсовцы"?
Их под Бродами раскатали и даже .... не заметили. Неизвестно ни одного даже значка в Красной Армии "За победу в Бродах", а не то что медали.
И, напоминаю, что и Галичина, и СС, и всё, что с ними связано - это величайшие преступники! И запрещены. Это - не я придумал, а всё человечество признало ещё на Нюрнбергском процессе в 1945-46 гг.
Прикол в том, что в те военные времена, подобные "эсэсовцы", чтоб не показывать свой ничего незначащий статус, вне устава, меняли свои красивые нашивки на правой петлице на руны "SS" для того, чтоб при встрече с ними считались, как с настоящими эсэсовцами. В 1945-м году, конечно, всё немного поменялось, но это -тоже тема для другого разговора.
*********
Исключением была дивизия "Мёртвая голова" - у неё были отдельные правила ношения знаков отличия.
**********
И командованию СС даже в мыслях не могло прийти, чтоб предоставить «der-ам» денежное довольствие, отпуска, премии, заботу о семьях (что делали для реальных эсэсовцев).
Та же самая "Галичина" - как бомжи бегали по лесам и двустволки у охотников отбирали.
Не понимаю тех, кто ходит сейчас с факельными шествиями, знаменами и зигует, позиционируя себя наследниками "великой" организации... Да, они даже близко к СС не стояли.
СС - безусловно преступна, ужасная организация, бесчеловечна, но она - слишком серьезна для вашего уровня!
Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым. А наши деды ей смогли сломать хребет. Но, бегающие по лесам - это не те СС, за победу на которой наши деды заплатили слишком большую цену!
Фрицы «der SS» даже за людей не считали (кстати, наши деды - тоже)! О чем и указали в их же названии - "халдеи при СС".
Настоящие части СС в боях на фронтах сменили до 7-ми раз своего личного состава! И всё благодаря кому? Верно - нашим дедам! А где были в тех боях "факельные эсэсовцы"?
Их под Бродами раскатали и даже .... не заметили. Неизвестно ни одного даже значка в Красной Армии "За победу в Бродах", а не то что медали.
И, напоминаю, что и Галичина, и СС, и всё, что с ними связано - это величайшие преступники! И запрещены. Это - не я придумал, а всё человечество признало ещё на Нюрнбергском процессе в 1945-46 гг.
Авторский пост
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Метки: вторая мировая война германия история
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К сожалению статью надо переписать, вас сейчас раскатают настоящие знатоки истории СС и третьего рейха.
Мы помним об их предательстве и проклинаем их!
Мы не ставим им памятники, мы их не восхваляем, мы ими не гордимся и у их могил не ставим почетного караула! Нам стыдно за то, что они были русскими!
Мы их помним только потому, что они нас предали и никогда этого не простим и не забудем!
СС и Вермахт, менялись в ходе войны очень сильно.
СС появился как более элитная часть войск. в 1941м, они действительно отставали. т.к. Вермахт был супер-проффесиональной и намаханной армией.
далее уже получалось, что у СС формировались новые дивизии, старые более заботливо пополнялись, лучше обучались. и уже к 1944у году, СС являлась действительно лучшей частью войск Рейха. а Вермахт получал немного по остаточному принципу.
однако все эти процессы шли при огромных потерях, в основном на восточном фронте. поэтому любая дивизия, будь то Вермахта, или СС - в 1941 году, была намного лучше обучена. просто на два уровня выше. и намного лучше обеспеченна материально. тут конечно с учетом, что в 1944 они получали скажем Тигры и Пантеры, а в 1941 могли ехать на чешских танках Шкода. но обеспеченность автотранспортом, пушками и прочим - у войск Рейха падала.
ну и для любой дивизии, хоть в 1941, хоть в 1944 - скажем одно дело они едут после отдыха во Франции, переформированные, с обученным личным составом, с опытными офицерами. и совсем другое, выходят из окружения, бросая всю тяжелую технику, из 12тысяч личного состава, половина раненных, пара тысяч убито, пополнение с Рейха не имеет должной подготовки.
поэтому, считаю, что вот так "в целом" не годится сравнивать Вермахт и СС.
а то что написал автор статьи про предателей. ну это ведь факт. нигде на фронте, они ни разу не отличились. их легко уничтожала Красная Армия.
Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.
Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет.
Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось С нами Бог . Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю.
Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
Нам конечно нужно сотрудничать . Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение.
Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее.
Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось С нами Бог . Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Уже подрастают Коли из Уренгоя... Уже каются.
правда глазки колет?
Нормальный человек не может считать их своими героями.
Стоят два немецких солдата, офицер и гестаповец. Выбегают евреи, их хватает украинская полиция. Гестаповец одобряет. Немецкий пехотный офицер с презрением гестаповцу:
«Какая честь для немецкого офицера связываться с этим украинским дерьмом»
или я не правильно понимаю твой посыл.
Да и по рассказам деда, которому после Воронежского фронта довелось с латышскими сс-манами повоевать, они может и были "при", но все здоровые бугаи, хорошо экипированные и обученные и воевать с ними тяжело было.
Так что халдеи не халдеи, а крови нам попортили.
Коллабрационисты так же по воспоминаниям ветеранов, отстреливались до конца в 1945-м, как крысы, загнанные в угол. Ибо понимали что их ждёт в случае плена.
Не понимаю! Хотя, если плюшки (тугрики) дают за такую позицию, то все встает на свои места.
(с) Пелевин