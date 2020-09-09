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Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"

Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!" (2 фото)

Автор:
09 сентября 2020 19:42
Метки: вторая мировая война   германия   история   
4646
2
А царь-то - не настоящий!

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Метки: вторая мировая война   германия   история   
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24k
labuda.blog День назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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9k
Яромиръ labuda.blog День назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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−176
ubivetsb 4 часа назад
А Вас случайно не Игорь Е. зовут?
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−176
ubivetsb 6 часов назад
Слишком много ошибок. Но с одним я согласен. СС мрази каких не было.
К сожалению статью надо переписать, вас сейчас раскатают настоящие знатоки истории СС и третьего рейха.
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2k
soar 8 часов назад
Интересный разбор. Спасибо.
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49k
Серый 15 часов назад
По минусам видно сколько потомков этих выродков на Фишках )
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590
sabj Серый 7 часов назад
10.09.20 в 14.50 уже 22 ублюдка!
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1k
Pogost 20 часов назад
Аплодирую стоя!!!!!
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13k
vikklu 21 час назад
О блин, а про "Руссланд" стыдливо умалчиваем? Нехорошо, уж коли зашла речь о пособникам, то уж про всех помяни.
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411
Gleb_Skameikin vikklu 10 часов назад
кастрюлю то поправь
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13k
vikklu Gleb_Skameikin 8 часов назад
Эт всё, на что вас, недоумков, хватило?
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475
grihon vikklu Час назад
А вот и хахласкот набежал.
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13k
vikklu grihon Час назад
А по существу, дефективный, чё язык в жопу засунул, или ещё скажи, не было такой дивизии? Паскуды ватные, вам бы только вражду сеять, в угоду фюрерку вашему.
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1k
Subterrina Автор поста vikklu Час назад
Была такая дивизия, Вы правы! Но они получили по заслугам, как предатели Родины.

Мы помним об их предательстве и проклинаем их!

Мы не ставим им памятники, мы их не восхваляем, мы ими не гордимся и у их могил не ставим почетного караула! Нам стыдно за то, что они были русскими!

Мы их помним только потому, что они нас предали и никогда этого не простим и не забудем!
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3k
Алексей 21 час назад
Вот тут немного не согласен: "Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым". Войска СС, скорее, были фанатичным противником по сравнению с солдатами вермахта, лучше экипированным и имеющим лучшее довольствие. Но относительно умений в боевых действиях СС от вермахта очень сильно отставала, о чем говорит статистика потерь и многочисленные воспоминания военнослужащих времен ВОВ что с нашей, что с германской стороны.
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4k
disevenvis Алексей 20 часов назад
Ну так военные же, из вермахта, так и звали их "Асфальтовые войска", так как кроме марширования на парадах больше ничего не умели.
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3k
Алексей disevenvis 20 часов назад
Такого не слышал или не запомнилось, неплохо!
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446
Алексей Алексей 13 часов назад
неправда ваша.
СС и Вермахт, менялись в ходе войны очень сильно.
СС появился как более элитная часть войск. в 1941м, они действительно отставали. т.к. Вермахт был супер-проффесиональной и намаханной армией.
далее уже получалось, что у СС формировались новые дивизии, старые более заботливо пополнялись, лучше обучались. и уже к 1944у году, СС являлась действительно лучшей частью войск Рейха. а Вермахт получал немного по остаточному принципу.
однако все эти процессы шли при огромных потерях, в основном на восточном фронте. поэтому любая дивизия, будь то Вермахта, или СС - в 1941 году, была намного лучше обучена. просто на два уровня выше. и намного лучше обеспеченна материально. тут конечно с учетом, что в 1944 они получали скажем Тигры и Пантеры, а в 1941 могли ехать на чешских танках Шкода. но обеспеченность автотранспортом, пушками и прочим - у войск Рейха падала.
ну и для любой дивизии, хоть в 1941, хоть в 1944 - скажем одно дело они едут после отдыха во Франции, переформированные, с обученным личным составом, с опытными офицерами. и совсем другое, выходят из окружения, бросая всю тяжелую технику, из 12тысяч личного состава, половина раненных, пара тысяч убито, пополнение с Рейха не имеет должной подготовки.
поэтому, считаю, что вот так "в целом" не годится сравнивать Вермахт и СС.

а то что написал автор статьи про предателей. ну это ведь факт. нигде на фронте, они ни разу не отличились. их легко уничтожала Красная Армия.
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21
apached8t 21 час назад
Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?

Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.
Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет.
Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось С нами Бог . Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю.
Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
Нам конечно нужно сотрудничать . Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение.
Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее.
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3k
Serj81 Алексей Куликов 13 часов назад
Всегда были и будет поскудный народец типа прибалтов прежде всего, ляхов, хохлов (не всех, а в основном западенцов), ну и братушки типа болгар, тех же румын, венгров и прочая дичь управляемая англо-саксами. (Кст хороший пример про СС, англо-саксы это настоящие СС, а вышеперечисленные их прислужники)
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793
Roman Алексей Куликов 6 часов назад
Да моя бабушка тоже рассказывала, румын боялись как огня. Может в том регионе не действовали части с отборными фашистскими отморозками. Но румынская сигуранца(аналог абвера) этот вакуум заполнила в полной мере =(
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21
apached8t Pogost 5 часов назад
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет.
Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось С нами Бог . Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
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21
apached8t Pogost 5 часов назад
Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
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16k
Евгений apached8t Полчаса назад
"Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну."
Уже подрастают Коли из Уренгоя... Уже каются.
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6k
? ? ? 21 час назад
хм..17 "потомков" отметилось..
правда глазки колет?
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4k
Андрей Крылов 22 часа назад
Спасибо автору темы. О таком иногда надо напоминать. Где и когда, в каких обществах людей (и даже нелюдей) уважали предателей? Да. Таковыми иногда пользуются, как презервативами. Но уважение к таким нет ни у кого! Таковым одна награда - как тому Иуде Искариотскому, что не дереве вздёрнулся. И пусть о том помнят и нынешние кандидаты в "Иуды". К любому страшному врагу может быть применимо прощение. Только не к бывшим "своим".
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5k
Bhaal 23 часа назад
Помню дед рассказывал, что когда служил в Германии, у них в доме, кочегаром в котельной был бывший ССовец. Перед тем, как начать топить обходил квартиры, уведомлял, что будет топить. Его угощали, наливали стопарик. Уходил довольный.
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6k
Сергей Bhaal 14 часов назад
И к чему это написано?
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26k
a.fey 23 часа назад
Я тут уже писал... Мне отец рассказывал. В Белоруссии они несколько раз брали этих бандеровцев. Обходили город, брали бандеровцев и немцев, которые оставались прикрывать отход, или не успели уйти. Служили в зонеркоманд. Делали всю грязную работу. Сопротивления, в отличии от немцев не оказывали. Добровольцев их вешать обычно не находилось. Плакали, гадили в штаны, ползали в дерьме и моче, пытались подползти и поцеловать сапог. Были случаи, когда кто-то из них пытался уйти, переодевшись в гражданское, и их сами пленные немцы выдавали. Причем, не из страха. Говорили, что они не люди. За то, что они делали, их нужно повесить. И, чтоб русские не подумали, что немецкий солдат мог опуститься до такого.
Нормальный человек не может считать их своими героями.
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1k
Subterrina Автор поста a.fey 23 часа назад
Если Вы смотрели немецкий фильм «Наши матери, наши отцы» (противоречивый по мнению многих в РФ), то там есть одна сцена, которая даже в этом противоречивом фильме показывает отношение даже современных немцев к украинским полициям.

Стоят два немецких солдата, офицер и гестаповец. Выбегают евреи, их хватает украинская полиция. Гестаповец одобряет. Немецкий пехотный офицер с презрением гестаповцу:
«Какая честь для немецкого офицера связываться с этим украинским дерьмом»
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4k
disevenvis Subterrina 20 часов назад
Там даже не полиция вроде была, а добровольные помощники, Он же, офицер сначала спросил, что это за хмыри с повязками. Фильм кстати интересный.
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4k
disevenvis 20 часов назад
Офицер вроде потом этого гестаповца и убил в конце фильма.
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441
Константин Subterrina 11 часов назад
ты, наверное, знак вопроса поставить забыл в конце цитаты?
или я не правильно понимаю твой посыл.
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14k
crazyvantuz 23 часа назад
знакомец рассказывал, видел после войны где-то в деревне такую каску, из нее собака хавала. штатную дырку чопиком заткнули
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3k
Александр Зотов 23 часа назад
угу, автор забыл танковую дивизию СС "Викинг", французскую дивизию "при" СС "Шарлемань", которая в 1945 принимала непосредственное участие в обороне Берлина и сражалась до последнего жака.
Да и по рассказам деда, которому после Воронежского фронта довелось с латышскими сс-манами повоевать, они может и были "при", но все здоровые бугаи, хорошо экипированные и обученные и воевать с ними тяжело было.
Так что халдеи не халдеи, а крови нам попортили.
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1k
Subterrina Автор поста Александр Зотов 23 часа назад
Возможно, в каждом правиле есть исключения или ситуации, когда правила не работают вынужденно... особенно в 1945 году...

Коллабрационисты так же по воспоминаниям ветеранов, отстреливались до конца в 1945-м, как крысы, загнанные в угол. Ибо понимали что их ждёт в случае плена.
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7k
Sasa 24 часа назад
Удивляет решение многих, так называемых - хохлов и им подобным, примазаться к славе проигравшей стороны. Это все равно, что если надрали задницу, и ходить с высокоподнятой головой и показывать зад всем и говорить: эй, смотрите, какой я крутой, мне задницу надрали...
Не понимаю! Хотя, если плюшки (тугрики) дают за такую позицию, то все встает на свои места.
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21k
ВАТНИК 24 часа назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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21k
ВАТНИК 24 часа назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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20k
Dobry vojak Svejk День назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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2k
Sanar День назад
Ещё в военном училище один преподаватель по военной истории читал лекцию о роли кавказских народов в битве за Кавказ, я сам тоже много этой темой интересовался, читал книги написанные участниками событий и исследователями историками, были кто защищал свою землю самоотверженно, так тоже в составе горной дивизии СС эдельвейс были кавказцы и причём не только в качестве обслуги, а реально в усилении подразделений как бойцы, обладающие навыками выживания в высокогорье и знающих местность, беспощадных даже к своим кто воевал на стороне СССР и оказывал им помощь. Так чему удивляться, во всех странах которых вторая мировая коснулась на их территориях, были пособники фашизма.
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2k
Sanar Subterrina День назад
Возможно я уже многое подзабыл, вермахт, но там роль СС была, вроде вербовкой занимались, зачистками, надо почитать как время будет.
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Александр Зотов Subterrina 23 часа назад
да вермахт не намного лучше был, тоже творили всякое. Это сейчас прикидываются и сваливают всё на ССовцев
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lafonten Александр Зотов 22 часа назад
А немцы кричат, что в СС в основном австрийцы были...
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3k
Алексей lafonten 21 час назад
Еще через 50 лет будут утверждать, что бесчинства творили обиженные немецкие евреи :)
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22k
Григорий Алексей 7 часов назад
После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост.
(с) Пелевин
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2k
VL День назад
А минусят зигующие кастрюли? Не удивлён.
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prostoVetal22 VL День назад
В последнее время много либералов такой же хер.ней страдают.Хотя...разницы в говне нет.
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Subterrina Автор поста VL День назад
Можно исказить факты, можно переписать историю... но правила немецкого языка не перепишешь
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