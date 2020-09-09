Политические картинки в разнобой.
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дошло и осмелели сказать - разные вещи :)
та они особо не фоткаются, но они есть, это люди порошенко, и его компании с майдана (не те кому в спину "свои" же стреляли, а те кто давал такие приказы, а потом шел на сцену и плакал :) ), ну соросята зеленского и т.д. в целом, если подумать, их ну реально тысячи...ну 2-3, может чуть больше..если брать их вместе с их "окружением" типа семей, родственников (короче вместе с теми, кому "перепадает").... так что да, такие есть...даже формально - тысячи.....осталось задать вопрос МИЛЛИОНАМ....
Хотя, если в колонии не будет беспорядки нарушать, то по УДО может и значительно раньше выйти, если раскается конечно.
"ЯМЫ Тихонов"? Или все еще "ЯМЫ Фургал"? Ой, "ЯМЫ ЖукАв" же! Или "ЯМЫ Навальный"? Огласите весь список, пожалуйста! (С)
Полагаю, нам следует независимо от результатов выборов пышно отпраздновать окончание и послать правительственную телеграмму победившему: поздравляем тчк подробные инструкции получите позже тчк А так же наградить орденами и медалями десяток другой Бошировых. Главное сделать это с широким освещением во всех СМИ.
Сдается мне с последующего цирка можно будет долго смеяться.