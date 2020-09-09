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Политические картинки

Политические картинки (33 фото)

Автор:
09 сентября 2020 13:41
Метки: политика   прикол   юмор   
2894
33
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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342k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
дошло и осмелели сказать - разные вещи :)

дошло и осмелели сказать - разные вещи :)
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5k
ALFIE 12 часов назад
Комментарий к фото
та они особо не фоткаются, но они есть, это люди порошенко, и его компании с майдана (не те кому в спину "свои" же стреляли, а те кто давал такие приказы, а потом шел на сцену и плакал :) ), ну соросята зеленского и т.д. в целом, если подумать, их ну реально тысячи...ну 2-3, может чуть больше..если брать их вместе с их "окружением" типа семей, родственников (короче вместе с теми, кому "перепадает").... так что да, такие есть...даже формально - тысячи.....осталось задать вопрос МИЛЛИОНАМ....

та они особо не фоткаются, но они есть, это люди порошенко, и его компании с майдана (не те кому в спину "свои" же стреляли, а те кто давал такие приказы, а потом шел на сцену и плакал :) ), ну соросята зеленского и т.д. в целом, если подумать, их ну реально тысячи...ну 2-3, может чуть больше..если брать их вместе с их "окружением" типа семей, родственников (короче вместе с теми, кому "перепадает").... так что да, такие есть...даже формально - тысячи.....осталось задать вопрос МИЛЛИОНАМ....
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12k
Сталкер День назад
В какого, нахрен, подкидного? В "верю-не верю" они играют.
В какого, нахрен, подкидного? В "верю-не верю" они играют.
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2k
Грустный Вылупень Сталкер 23 часа назад
Они играют в "верь-верь", а Вы ту со своим "не верю"!)))
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1k
Ибрагим Грустный Вылупень 3 часа назад
Угу.Больше на игру в "Очко" похоже
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193k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
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1k
vasja NAZARETH 12 часов назад
Комментарий к фото
На польских фурах работают, товары в Европу возят кому повезло.
На польских фурах работают, товары в Европу возят кому повезло.
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193k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Политические картинки
Ссылка youtu.be
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193k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
А где Ахеджакова ? Кто - нибудь ее слышал ?
А где Ахеджакова ? Кто - нибудь ее слышал ?
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193k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Девочка Бана выросла , а хороших актрис сейчас тяжело найти...
Девочка Бана выросла , а хороших актрис сейчас тяжело найти...
Девочка Бана выросла , а хороших актрис сейчас тяжело найти...
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193k
NAZARETH День назад
Комментарий к фото
Ефремов заплатил 11 млн. за то , чтобы дали 8 лет? Мне кажется , без адвоката ему бы меньше впаяли.
Ефремов заплатил 11 млн. за то , чтобы дали 8 лет? Мне кажется , без адвоката ему бы меньше впаяли.
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48k
Андрей NAZARETH День назад
Комментарий к фото
ПМСМ, если бы он в самом начале пошёл на полное раскаяние, мол, "Простите, люди! Виноват, бес попутал!", то приговор был бы гораздо мягче, родственники погибшего простили бы его: мёртвого не воскресишь, а тут человек искренне кается. И судье никто бы не делал нервы.
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506
Краснодар Андрей День назад
Комментарий к фото
Причем Ефремов старый опытный актер, мог с легкостью исполнить роль раскаявшегося, и ему бы и поверили. Но нет, спесь оказалась выше. Пи"д"р"с короче, поделом ему.
Хотя, если в колонии не будет беспорядки нарушать, то по УДО может и значительно раньше выйти, если раскается конечно.
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825
pilot66 День назад
"ЯМЫ Тихонов"? Или все еще "ЯМЫ Фургал"? Ой, "ЯМЫ ЖукАв" же! Или "ЯМЫ Навальный"? Огласите весь список, пожалуйста! (С)

"ЯМЫ Тихонов"? Или все еще "ЯМЫ Фургал"? Ой, "ЯМЫ ЖукАв" же! Или "ЯМЫ Навальный"? Огласите весь список, пожалуйста! (С)
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825
pilot66 День назад
Полагаю, нам следует независимо от результатов выборов пышно отпраздновать окончание и послать правительственную телеграмму победившему: поздравляем тчк подробные инструкции получите позже тчк А так же наградить орденами и медалями десяток другой Бошировых. Главное сделать это с широким освещением во всех СМИ. Сдается мне с последующего цирка можно будет долго смеяться.

Полагаю, нам следует независимо от результатов выборов пышно отпраздновать окончание и послать правительственную телеграмму победившему: поздравляем тчк подробные инструкции получите позже тчк А так же наградить орденами и медалями десяток другой Бошировых. Главное сделать это с широким освещением во всех СМИ.
Сдается мне с последующего цирка можно будет долго смеяться.
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519
Павел Кузнецов pilot66 15 часов назад
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31k
Андрей Старосельский День назад
Дура. Ей сейчас надо говорить, что она беременна революцией, последние дни на сносях, вот вот, родит...
Дура. Ей сейчас надо говорить, что она беременна революцией, последние дни на сносях, вот вот, родит...
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Гур День назад
Политические картинки
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2k
Архимед День назад
членосос панин сейчас в испании,а не с ефремовым и сказал что сможет работать мойщиком машин, если к нему в Испании «протянется костлявая рука голода». так что карьера идет полным ходом
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342k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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