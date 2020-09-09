- Здравствуйте. Бог в помощь.

- Спасибо на добром слове. И вам дай Бог здоровья. Как живете-можете?

- Божьей милостью.

- Слава Богу.

- Воруем понемногу.

- А что понемногу?.. Мы вот помногу воруем. Бог милостив.

- Да мы видишь как. Мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем.

- А-а. Мы разбоем мало. Но, правда, недавно двое не без нашей помощи отдали Богу душу.

- Что ж, Бог дал, Бог взял.

- Да, видно, им так на роду написано. А все-таки старушку одну зазря угробили.

- Бога гневите. Что значит - зазря? Как это? Бог зря не допустит.

- Да, это так. Все от Бога. Нам на большую-то дорогу как выйти половчее?

- Сейчас все леском, леском, а где поляна как в крови, там налево.

- Найдем. Слава Богу, не маленькие.

- Найдете. Бог поможет. Осторожнее, не зацепите пулеметом за виселицу.

- Спаси Христос. Как можно?

- Ну, Бог в помощь.

- Вам того же. На Бога теперь вся надежда.