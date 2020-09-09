Писатель Анатолий Трушкин про новые российские элиты которые после 1991 возлюбили православие и воцерковились.
- Здравствуйте. Бог в помощь.
- Спасибо на добром слове. И вам дай Бог здоровья. Как живете-можете?
- Божьей милостью.
- Слава Богу.
- Воруем понемногу.
- А что понемногу?.. Мы вот помногу воруем. Бог милостив.
- Да мы видишь как. Мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем.
- А-а. Мы разбоем мало. Но, правда, недавно двое не без нашей помощи отдали Богу душу.
- Что ж, Бог дал, Бог взял.
- Да, видно, им так на роду написано. А все-таки старушку одну зазря угробили.
- Бога гневите. Что значит - зазря? Как это? Бог зря не допустит.
- Да, это так. Все от Бога. Нам на большую-то дорогу как выйти половчее?
- Сейчас все леском, леском, а где поляна как в крови, там налево.
- Найдем. Слава Богу, не маленькие.
- Найдете. Бог поможет. Осторожнее, не зацепите пулеметом за виселицу.
- Спаси Христос. Как можно?
- Ну, Бог в помощь.
- Вам того же. На Бога теперь вся надежда.
- Спасибо на добром слове. И вам дай Бог здоровья. Как живете-можете?
- Божьей милостью.
- Слава Богу.
- Воруем понемногу.
- А что понемногу?.. Мы вот помногу воруем. Бог милостив.
- Да мы видишь как. Мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем.
- А-а. Мы разбоем мало. Но, правда, недавно двое не без нашей помощи отдали Богу душу.
- Что ж, Бог дал, Бог взял.
- Да, видно, им так на роду написано. А все-таки старушку одну зазря угробили.
- Бога гневите. Что значит - зазря? Как это? Бог зря не допустит.
- Да, это так. Все от Бога. Нам на большую-то дорогу как выйти половчее?
- Сейчас все леском, леском, а где поляна как в крови, там налево.
- Найдем. Слава Богу, не маленькие.
- Найдете. Бог поможет. Осторожнее, не зацепите пулеметом за виселицу.
- Спаси Христос. Как можно?
- Ну, Бог в помощь.
- Вам того же. На Бога теперь вся надежда.
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PS. Одна "Библиотека" чего стоит. Уписаешься кипятком.
Ответ: замаливают грехи молодости. Если регулярно ходить в церковь, да еще и жертвовать на благотворительность местному батюшке, то Боженька простит. Все прихватизации, воровство, рейдерские захваты, взяткополучения, членство в КПСС - все спишет. И после смерти прямым ходом отправишься в рай.