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Солидный Господь для солидных господ

Солидный Господь для солидных господ (2 фото)

Автор:
09 сентября 2020 10:31
Метки: Анатолий Трушкин   воцерковились   писатель   православие   элиты   
184
2
Писатель Анатолий Трушкин про новые российские элиты которые после 1991 возлюбили православие и воцерковились.

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Метки: Анатолий Трушкин   воцерковились   писатель   православие   элиты   
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19  комментариев
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Коровьев Фагот День назад
Очень нравится сатира Трушкина. Вечная память.
PS. Одна "Библиотека" чего стоит. Уписаешься кипятком.
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Frank Borman День назад
Вопрос: почему в России все политики/министры/высшие чиновники такие набожные?
Ответ: замаливают грехи молодости. Если регулярно ходить в церковь, да еще и жертвовать на благотворительность местному батюшке, то Боженька простит. Все прихватизации, воровство, рейдерские захваты, взяткополучения, членство в КПСС - все спишет. И после смерти прямым ходом отправишься в рай.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Frank Borman День назад
В гробу карманов нет.
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476
Shekhar Kapur День назад
Автор -
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1k
Агасфер День назад
Кемеров, ощущение что Гретта Тунберг тебе приходится дальней родственницей
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1k
Агасфер Иван Кемеров День назад
Вах Ванёк, ты понял что тебя оскорбляют? Нееее, это так, приласкать. Опустить это будет делом последним - будешь ты вымпелом аки бревно на плече Ильича
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Агасфер День назад
Слышь Малышь, ты заходишь за рамки. Слово опустить тебе (наверное) привычно, не надо его ко мне применять. Я могу огорчиться.
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Агасфер Иван Кемеров День назад
И что? Всё таки тебе выслать денюжку на билет? Приезжай дорогой, гостем будешь.... а может и просто будешь
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Агасфер День назад
Куда путь?
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Агасфер Иван Кемеров День назад
На пальцах указать? Али компас подарить?
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