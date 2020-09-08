Как польские наёмники воевали против СССР в Афганистане

Иллюстрация из серии репортажей Сикорского для британского журнала The Spectator



Лех Зондек был буквально одержим идеей борьбы "с русскими" ещё со школьной скамьи. Бежав из ПНР, упорный пан четыре года готовился к рывку "на Восток", постигая тонкости рукопашного боя и профессионально занимаясь альпинизмом. В Афганистане он появился в самый разгар войны - поляк-моджахед ходил в рейды душманов и сам участвовал в засадах. После ранения от советского спеназовца, Зондек переквалифицировался в журналисты и снабжал "Свободу" и "Голос Америки" такими жирными "утками", что многие его репортажи тормозили даже вышколенные пропагандисты-редакторы, в виду очевидного и бессмысленного вранья.



Анджей Скшиповяк, Фото Радослава Сикорского из книги "Пепел святых".



У бывшего морского пехотинца британского флота Анджея Скшиповяка, тоже якобы журналиста канала CBS, были свои фантомные счеты с "Советами". Он не скрывал, что помимо репортерства и инструкторства, активно участвует в боях с Советской Армией и "имеет на счету нескольких "красных". Во время одной из Панджшерских операций, после атаки "крокодилов", его хорошенько приложило головой о скалу. Воевать он больше не мог, зато пообещал Сикорскому книгу "о своей личной охоте на большевиков". Но не успел...



Любопытно, что все известные польские наёмники, с оружием поддержавшие "благородных афганских повстанцев" погибли от рук... самих афганцев. И не бойцов армии Демократической Республики, а моджахедов, для которых что шурави, что надоедливые западные "помощнички" виделись одинаково чуждыми. С Анджеем Скшиповяком расплатились пулей из Калаша "повстанцы" из конкурирующей группировки. Лех Зондек, преподававший афганским душманам рукопашный бой, погиб из-за ранения, нанесенного его учеником. Пафосный крест с надписями на месте его захоронения афганцы разобрали на дрова, а талибы позднее закатали всё бульдозерами. В некоторых польских кругах этих ребят до сих пор называют национальными героями.