Как польские наёмники воевали против СССР в Афганистане

Не секрет, что помимо моджахедов и прочих партизан, против Советского Союза в Демократической Республике Афганистан так или иначе воевали десятки стран. Пакистан, коллективный Запад, монархии Залива, Иран и даже социалистический Китай.
Они осуществляли помощь людьми, оружием и обширной информационной поддержкой. Среди профессиональных пропагандистов, опытных инструкторов и просто наёмников, в Афганистане оказалось немало поляков. Казалось бы, что может связывать этих яростных католиков с далёкой и чужой горной страной? Но при большом желании, связать можно всё что угодно.
Лех Валенса, один из председателей организации "Солидарности". будущий президент Польши.
Ещё в начале 80тых нелегальная польская "Солидарность" активно освещала ход Афганской войны, выражая бурную поддержку "афганским борцам за свободу". Преуспели в этом и польские эмигранты, близкие к правительству в Лондоне. Благодаря забористым и полным откровенной клюквы репортажам Радослава Сикорского и Яцека Винклера и появился образ советского спецназовца: двухметрового садиста и громилы, который и по сей день кассово эксплуатируют в Голливуде.
Характерный кадр из фильма Рембо-3
Сикорский позднее станет министром иностранных дел Польши и прославится фразой о том, как Польша оказывает бесплатные эротические услуги американцам.
Радослав ("Радо", "Радек") Сикорский, в ранге главы МИД Польши, в гостях у старых афганских приятелей.
Но в 80тых он был одним из основных репортеров, или как сейчас говорят, ньюсмейкейров, красочно описывавших "советские зверства в Афганистане". Эти статьи перепечатывались десятками изданий и серьезно влияли на общественное мнение Запада. Именно "Радек", с большой симпатией, рассказал о жизни своих земляков. Не укладывающихся в нормальной голове поляков-"моджахедов", Зондека и Скшиповяка.
Иллюстрация из серии репортажей Сикорского для британского журнала The Spectator
Лех Зондек был буквально одержим идеей борьбы "с русскими" ещё со школьной скамьи. Бежав из ПНР, упорный пан четыре года готовился к рывку "на Восток", постигая тонкости рукопашного боя и профессионально занимаясь альпинизмом. В Афганистане он появился в самый разгар войны - поляк-моджахед ходил в рейды душманов и сам участвовал в засадах. После ранения от советского спеназовца, Зондек переквалифицировался в журналисты и снабжал "Свободу" и "Голос Америки" такими жирными "утками", что многие его репортажи тормозили даже вышколенные пропагандисты-редакторы, в виду очевидного и бессмысленного вранья.
Анджей Скшиповяк, Фото Радослава Сикорского из книги "Пепел святых".
У бывшего морского пехотинца британского флота Анджея Скшиповяка, тоже якобы журналиста канала CBS, были свои фантомные счеты с "Советами". Он не скрывал, что помимо репортерства и инструкторства, активно участвует в боях с Советской Армией и "имеет на счету нескольких "красных". Во время одной из Панджшерских операций, после атаки "крокодилов", его хорошенько приложило головой о скалу. Воевать он больше не мог, зато пообещал Сикорскому книгу "о своей личной охоте на большевиков". Но не успел...
Любопытно, что все известные польские наёмники, с оружием поддержавшие "благородных афганских повстанцев" погибли от рук... самих афганцев. И не бойцов армии Демократической Республики, а моджахедов, для которых что шурави, что надоедливые западные "помощнички" виделись одинаково чуждыми. С Анджеем Скшиповяком расплатились пулей из Калаша "повстанцы" из конкурирующей группировки. Лех Зондек, преподававший афганским душманам рукопашный бой, погиб из-за ранения, нанесенного его учеником. Пафосный крест с надписями на месте его захоронения афганцы разобрали на дрова, а талибы позднее закатали всё бульдозерами. В некоторых польских кругах этих ребят до сих пор называют национальными героями.
А в марте 2002 года самолеты военно-транспортной авиации высадили на пыльную полосу кабульского военного аэродрома бойцов с двухцветными флажками на рукавах. Им предстояло воевать с теми, кого ещё недавно воспитывали и агитировали на борьбу польские наемники и активисты. В дорогу в далёкий Афганистан солдат провожали все те же пришедшие к власти лидеры "Солидарности" и "лондонские поляки", которые громче всех проклинали Союз за Афганскую "авантюру". Хотя в отличие от новых "боссов", СССР не втравливал поляков в свои локальные войны. Позиция польских политиков гибко и радикально изменилась, в связи с запросами нового "Большого брата" и в этом нет ничего удивительного.
П.С. В составе Советской армии в Афганистане погибло 22 этнических поляка и много бойцов, имевших частичное польское происхождение. Девять из них получили высокие государственные награды СССР.
Источник:
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