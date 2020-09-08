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Как польские наёмники воевали против СССР в Афганистане

Как польские наёмники воевали против СССР в Афганистане (3 фото)

Автор:
08 сентября 2020 17:46
Метки: афганистан   война   история   
674
3

Не секрет, что помимо моджахедов и прочих партизан, против Советского Союза в Демократической Республике Афганистан так или иначе воевали десятки стран. Пакистан, коллективный Запад, монархии Залива, Иран и даже социалистический Китай.

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Метки: афганистан   война   история   
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Польша, Британия и Турция - исторические враги России. Они всегда были врагами, и всегда будут врагами. Они не упустят никакой возможности нагадить или ударить Россию.
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20k
Ваня 2 дня назад
пшеки (политшавки) всегда были гнилью, знаю многих простых поляков - нормальные люди, но та пена которая наверху, та еще клоака...
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34k
Сан Саныч 2 дня назад
Как польские наёмники воевали против СССР в Афганистане
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15k
бат св 2 дня назад
Скорее всего, генералы НАТО в случае конфликта пустят вперед в качестве пушмяса весь евромусор: поляков,латышей,эстонцев,хохлов(куда же без них) румын. Если получат ответку по полной,то настоящие "белые господа" останутся чистенькие.
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6k
Billi_Bons 2 дня назад
Вот, псякрев, сдали пшеков.
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