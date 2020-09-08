23.

Вчера произошло то о чём говорили все в 13-м и в 14-м, и последующих годах. Американцы решились на бескомпромиссную военную операцию с участием ВВС Великобритании. Был осуществлён пролёт над территорией Украины двух В-52. Они вошли на территорию Украины из Польши и проследовали в сторону Киева, после чего повернули на юг, в сторону Крымского полуострова.