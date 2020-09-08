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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 7 видео)

Автор:
08 сентября 2020 08:39
Метки: комментарии   политика   юмор   
4084
42
7
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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193k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
ďim_13 2 дня назад
@fiski.net
Задрал ваш спам-фильтр, честное пионерское
@fiski.net Задрал ваш спам-фильтр, честное пионерское
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 2 дня назад
очень радует что Белоруссия не пошла по пути усраины
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825
pilot66 2 дня назад
А ведь с ним нужно согласиться: даже долбо ..дебилы-борцуны и те у нас косоглазо-ущербные - без слез не взглянешь. А уж рот откроют - "хоть святых выноси" .. Ну то за страна такая?

А ведь с ним нужно согласиться: даже долбо ..дебилы-борцуны и те у нас косоглазо-ущербные - без слез не взглянешь. А уж рот откроют - "хоть святых выноси" .. Ну то за страна такая?
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193k
NAZARETH Автор поста pilot66 2 дня назад
Что-то он не торопится уезжать
Что-то он не торопится уезжать
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6k
Фрося Бурлакова NAZARETH 2 дня назад
Ждёт бесплатный самолёт из Германии.
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193k
NAZARETH Автор поста Фрося Бурлакова День назад
У нас так "НОВИЧКА" на всех не хватит.
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865
Сидр 2 дня назад
Вот лошары, тушить нужно так.
Ссылка www.youtube.com
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1k
blackdragon1975 Сидр 2 дня назад
Напомнило, даже ногами движения похожи. И это барбекю, вместо того, чтобы уложить клиента на асфальт и накрыть куртками/свитерами.
Ссылка www.youtube.com
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50
Monher 2 дня назад
Не знаю как другие, но я рад за свою страну! Не всё конечно хорошо, но есть к чему стремиться.
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2k
Ал, давай! 2 дня назад
Я рад за проекты и в Тутаеве, и в Ломинцевском, но я ХОЧУ, чтобы з/п у мастеров производств и в Ворсино, и в Мытищах были одинаковые. Почему в Калужской области мастер получает как ученик в Мытищах на одинаковых (почти) производствах?
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7k
Дмитрий Ал, давай! 2 дня назад
Все вопросы к собственникам предприятий. Это они решают кто и сколько получает. государство регулированием зарплат частных организаций не занимается.
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1k
Роман Бумеров Ал, давай! 2 дня назад
Это Вам обратно в СССР надо.
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24k
labuda.blog 2 дня назад
Донбасс за нами!
Ссылка youtu.be
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12k
Сталкер 2 дня назад
"Корабль уродов, где твой штурвал и снасть?"
"Корабль уродов, где твой штурвал и снасть?"
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2
гопник Сталкер 2 дня назад
Натуралу не поспать в пути.
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115k
DeOrio Сталкер 2 дня назад
Воистину "голубой вагон".
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1k
blackdragon1975 DeOrio 2 дня назад
Это не та "Голубая стрела", о которой писал Джанни Родари!
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12k
Сталкер 2 дня назад
Да не по каске бить нужно-то!
Да не по каске бить нужно-то!
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14k
Alex Сталкер 2 дня назад
"Языка" иногда брать полезно.
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12k
Сталкер 2 дня назад
Выскажу очередную конспирологическую версию: весь шухер с коронавирусом – заговор фармацевтов и правительств. А Россия играет свою игру... )
Выскажу очередную конспирологическую версию: весь шухер с коронавирусом – заговор фармацевтов и правительств. А Россия играет свою игру... )
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12k
Сталкер 2 дня назад
И, тем не неменее, эта вошь продолжает оставаться в России. Ибо за это хорошо платят его хозяева.
И, тем не неменее, эта вошь продолжает оставаться в России. Ибо за это хорошо платят его хозяева.
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12k
Сталкер 2 дня назад
И заметьте: чем лучше будет в Крыму в будущем, тем громче будут стенания кастрюль по поводу его потери. ))
И заметьте: чем лучше будет в Крыму в будущем, тем громче будут стенания кастрюль по поводу его потери. ))
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60k
Максим 2 дня назад
32. Что-то масок не особо и много.. Больше похоже что простые граждане люлей вломили. Школота получила по заслугам. Кто им мешает просто вот счас выехать в Польшу мыть туалеты и собирать клубнику.. нет, для этого надо страну угандошить, а потом уже поехать.
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10k
Анатолий Соколов Максим 2 дня назад
так собирателям клубники и мойщикам туалетов надо что бы оставшиеся в стране им завидовали ...
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50
Monher Максим 2 дня назад
Оставив стариков и детей на произвол судьбы.
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
НавальнятЫ местные, которые собрались делать БЕЛОРУССИЮ БУДУЩЕГО.

Ссылка vk.com
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183k
Северное сияние ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Снять с неё трусы, дать кусок хозяйственного мыла и этими же трусами заставить отмывать. Всё снимать на видео и транслировать в инэт. Плюсом конский штраф и общественных работ на годик.
Малолетка п.и.з.д.а.н.у.т.а.я.
Давно пора и у нас в России ужесточать наказание за вандализм. Выплатит огромный штраф, годик улицы пометёт, урны повыгребает, из ВУЗа, ПТУ, техана в.ы.п.и.з.д.я.т...Вот тогда и будет порядок и хрен молодёжь рыпнется быковать на митингах.
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50
Monher ☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Упоротая! Надо родителям выписать штраф, чтобы на полгода вперёд по мизеру получали и дурочку эту на принудительные работы по уборке последствий этих протестов
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169
Аня 2 дня назад
Поясните, что обозначает видос под номером 40 в данной подборке? И зачем это тут?
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193k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Парни , делал пост с большого бодуна. Прошу прощения , вставил видео не разобравшись.Еще раз ИЗВИНИТЕ...
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24k
labuda.blog NAZARETH 2 дня назад
Не ошибается тот кто ничего не делает!
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19k
Сергей Шишкин NAZARETH 2 дня назад
Медведя хоть похмелил?
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193k
NAZARETH Автор поста Сергей Шишкин 2 дня назад
уже похмеляемся
уже похмеляемся
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342k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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5k
ALFIE rusfet 2 дня назад
по возвращению в грузию, он только на бутылку сесть может....лет на 10, если не больше впарят...
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342k
rusfet 2 дня назад
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342k
rusfet 2 дня назад
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