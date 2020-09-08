Политические комментарии с сарказмом.
11.
14.
Коктейль Молотова, предназначенный для полицейских, не долетев до силовиков, поджёг пятки протестуну.
17.
Эксперты «Дождя» ставят диагноз Навальному.
22.
СТОЮ НА АСФАЛЬТЕ Я В ЛЫЖИ ОБУТЫЙ...
Читаю вот сообщение пресс-центра СБУ.
«Контрразведка Службы безопасности Украины вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика так называемого танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил важные сведения о вооруженной агрессии РФ в Украине.
«Контрразведка Службы безопасности Украины вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика так называемого танкового батальона террористической организации "ДНР", который предоставил важные сведения о вооруженной агрессии РФ в Украине.
23.
B-52H НАД УКРАИНОЙ. ДОЖИЛИ.А НЮХ ПОТЕРЯЛИ....!!! НАДО БЫ НЕМНОГО ПРИДАВИТЬ , КАК АНАЛЬНОГО, НЕ ДО СМЕРТИ....
Вчера произошло то о чём говорили все в 13-м и в 14-м, и последующих годах. Американцы решились на бескомпромиссную военную операцию с участием ВВС Великобритании. Был осуществлён пролёт над территорией Украины двух В-52. Они вошли на территорию Украины из Польши и проследовали в сторону Киева, после чего повернули на юг, в сторону Крымского полуострова.
26.
Разгон митинга,наслаждайтесь как полиция Германии разгоняет несанкционированный митинг!
27.
Американские военные требуют смены власти / U.S. Military demand regime change
28.
Главное верь,что все брехня!Моста Крымского нет! Самолетов нет!Ракеты нарисованные!Путин ненастоящий! И вакцина дерьмо
32.
Люди в масках открывают охоту на стада змагаров и отлавливают отбившихся от толпы баранов.
34.
ЗМАГАРЬЁ ТУПОЕ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮТ ПОД КАКИМ ФЛАГОМ ОНИ ШАРАХАЮТСЯ!!!
35.
Вот и оригинал на их портале, вернули страницу, решили больше не прятать голову в песок, а то и так всё понятно с ними:
36.
В Англии запустили первый ЛГБТ поезд , экипаж которого полностью состоит из лиц нетрадиционной ориентации.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Новости УКРОсми с комментами
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
Метки: комментарии политика юмор
351
Понравилось351
Новости партнёров
Загрузка...
Задрал ваш спам-фильтр, честное пионерское
А ведь с ним нужно согласиться: даже долбо ..дебилы-борцуны и те у нас косоглазо-ущербные - без слез не взглянешь. А уж рот откроют - "хоть святых выноси" .. Ну то за страна такая?
Малолетка п.и.з.д.а.н.у.т.а.я.
Давно пора и у нас в России ужесточать наказание за вандализм. Выплатит огромный штраф, годик улицы пометёт, урны повыгребает, из ВУЗа, ПТУ, техана в.ы.п.и.з.д.я.т...Вот тогда и будет порядок и хрен молодёжь рыпнется быковать на митингах.