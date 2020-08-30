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CША повторяют судьбу СССР

CША повторяют судьбу СССР (4 фото)

Автор:
30 августа 2020 16:00
Метки: время   жизнь   люди   
860
4
Когда в 90 х американцы радовались развалу СССР - Умные люди качали головами и говорили "Это была большая глупость". Разрушился баланс в этом Мире. Это было начало конца Америки..

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Метки: время   жизнь   люди   
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37  комментариев
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17k
BillyBonzz 6 часов назад
да успокойся ты автор, весь мир на них работает взамен на их зеленые бумажки, и если в штатах что либо и закрылось , то где нибудь на другом конце планеты в стране третьего мира открылось и успешно на них работает. А за тебя кто нибудь в мире работает? При таком госдолге, даже его половине, любое государство бы уже давно бы объявило дефолт, а за их 1 зеленую бумажку, по прежнему сегодня дают наших 72 деревянных и то неохотно, хотя у нас госдолга нет вообще, и мы даже по долгам Союза рассчитались.
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7k
HUBLOT 21 минуту назад
Автор, когда доллар рухнет? Всё никак не дождусь...
Автор, когда доллар рухнет? Всё никак не дождусь...
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−49
SIG Sauer 3 часа назад
А какой повод есть для развала США? Которому штату выгоден развал, где после этого там будет лучше чем сейчас? Автор, назови такой штат
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19k
предводитель дворянства! SIG Sauer 2 часа назад
Лучше там уже не будет,нигде.
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71k
Авокадо Автор поста SIG Sauer 22 минуты назад
Texas постоянно заявляет что хотят отделиться..
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3k
Сергей SIG Sauer 13 минут назад
Просто факт
Петиций за отсоединение штатов были в: Калифорния, Колорадо, Монтана, Флорида, Миссисипи, Нью-Йорк, Техас, Луизиана, Индиана, Джорджия, Мичиган. Это те где подписей было больше 1 млн
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482
GoInDown 3 часа назад
У всего есть начало и есть конец, не знаю как хорошо или плохо сейчас в США, но в истории рассвет и закат "праздновали" величайшие Империи, думаю США не исключение, главное чтобы, мы обычные люди при этом не страдали....
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43k
Ибака Грозный 4 часа назад
Если мощную державу нельзя завоевать, она погубит себя сама-изнутри! Дело времени, и мы такое уже знаем, даже видели......
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27k
Alex 4 часа назад
Автор, бюджет одной Калифорнии превышает бюджет России. А капитализация Apple превышает капитализацию Газпрома. Так что, кирдык настанет еще не скоро
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9k
Трив Alex 4 часа назад
При таком долге США, капитализация яблока в баксах будет равна нулю, если США потеряют доверие, а они его уже теряют, не выключая печатный станок ни днём, ни ночью. Знаете ли, сложно пожарить или сварить бумажку как еду.
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27k
Alex Авокадо 4 часа назад
Техас еще есть.
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482
GoInDown Alex 3 часа назад
Капитализация - это воздух, ее нельзя пощупать, это как отступные в 700лямов за Месси, ну так есть, чтобы никто не позарился...
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19k
предводитель дворянства! Alex 2 часа назад
А ниггеры там просто бесятся с жиру.Откуда лезут такие утырки как ты?
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71k
Авокадо Автор поста Alex 19 минут назад
Вот они как раз они первые и отделятся..
Вот они как раз они первые и отделятся..
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2k
Руслан 5 часов назад
Очень надеюсь на это!. И нет я не злой,просто память хорошая,особенно когда ощущаешь последствия на себе.
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267
SomminASD 5 часов назад
пака рассчитываются зелеными не куда США не денется
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2k
Aleksandr Surovyy SomminASD 5 часов назад
Да они (США) и без зелёных никуда не денутся, всего-то разделятся на Север и Юг, на негров и белых, на вакханалию и законность. Это произойдёт даже при нас, мы это будем наблюдать и сокрушаться также, как и при развале моей Родины - СССР. Маятник времени неизбежен, хотя есть человеки-гении, которые могут оттянуть трагическую точку исчезновения человечества, как ветви жизни...
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3k
Kuha-kuha Aleksandr Surovyy Час назад
Чак Палланик "Ссудный день" - забавно, но сами американцы уже задумываются над таким сценарием..
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8k
котегRUS 5 часов назад
А зачем вообще нужно чтобы кто то на планете разваливался ? Я бы наоборот пожелал пиндосам мира, процветания и мудрости. И чтобы они одумались и прекратили свою гнилую политику по всему миру. И России желаю процветания и Украине и Белорусии, всем странам и народам мира, добра, и добрых соседей! Мы, жители Земли, объединившись, смогли бы многого добиться и освоить другие миры если бы не погрязли на века в междоусобных войнах и ненависти друг к другу. Правильно автор сказал - Всем конфет
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4k
Ya Авокадо 5 часов назад
Мировое правительство-категорически нет. Звезданутополосатые займут там все места и будут решать сами, как в ООН, НАТО и др организациях.
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39k
zloykoyot котегRUS 5 часов назад
Твои бы слова да Богу в уши. Но, к сожалению, не получается так. Американе жили хорошо за счёт выкачивания ресурсов и денег из других стран. И загона в долговые ямы собственного населения. Никак иначе невозможно объяснить уровень потребления ресурсов в 40% от мирового. Вряд ли они согласятся ухудшать свои условия жизни добровольно. У них уже давно сформировалось видение жизни - есть избранная Америка и есть все остальные, на которых насрать. На кого-то насрать меньше, типа стран Европы, на кого-то больше, но нужно остерегаться, типа России или Китая. А на кого-то насрать совсем, типа населения континента под названием Африка, республик бывшего СССР или ручных нефтяных стран Ближнего Востока, которых они просто держат за яйца в стальной перчатке. Сколько умрёт в Африке негров - мало кого волнует, работали бы на рудниках. Собственно если вымрут, пустая земля ещё лучше. А все эти ОАЭ/Катары/Саудовские Аравии можно превратить обратно в пустыню за неделю, достаточно одного удара по опреснителям воды и источникам электроэнергии. Даже войска вводить не надо и города бомбить, сами опустеют. Так что держаться за свои блага они будут всем чем смогут.
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71k
Авокадо Автор поста Ya 4 часа назад
K сожалению вы правы..
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40k
Цыц тут у меня котегRUS Час назад
Поддерживаю тебя, но так не бывает. К сожалению...
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28k
Юр21 котегRUS 49 минут назад
Твои бы слова - да богу в уши!
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1k
Пока живу 5 часов назад
Доброго дня
Информативненько, только для чего ты этого п.и.д.о.р.а усатого сюда запихал?
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71k
Авокадо Автор поста Пока живу 5 часов назад
Зря вы так..
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6k
Churi VALO Пока живу 36 минут назад
Что, обосрался?
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8k
Сережа 5 часов назад
Были США - станут РаША - разъединенные штаты Америки.
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