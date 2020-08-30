CША повторяют судьбу СССР

Я с детства увлекался историей и меня всегда интересовало как люди живут на планете. Почему в одной стране иначе чем в другой?..

Я простой человек из бывшей республики СССР - не сын Депутата и каждую копейку всегда зарабатывал сам.

Kогда случился развал СССР в нашей республике начался беспредел. Мы с женой будучи молодыми решили не участвовать в этом и поехали куда глаза глядят.. Oбъездили практически весь Мир , жили и работали во многих странах. В конце концов осели в Канаде - в республику возвращаться не захотели , жить под диктатурой бандитов - это на большого любителя..

Почему не в CША?..

Легко объясню... потому что мне не нравится дикий капитализм, мне не нравится что пистолет можно купить в любой подворотне за 100$, что все реки и озера воняют отходами, что чернокожие наркоманы имеют те же права что и обычные люди.. В oбщем много чего..

И Главное!..

Я чувствую что Америка на гране развала.. (и это уже подтверждается).. Государственный долг США растет как на дрожжах .. При Клинтоне 10 триллионов, при Буше 15 а сейчас уже 21..