CША повторяют судьбу СССР

Когда в 90 х американцы радовались развалу СССР - Умные люди качали головами и говорили "Это была большая глупость". Разрушился баланс в этом Мире. Это было начало конца Америки..
Я с детства увлекался историей и меня всегда интересовало как люди живут на планете. Почему в одной стране иначе чем в другой?..
Я простой человек из бывшей республики СССР - не сын Депутата и каждую копейку всегда зарабатывал сам.
Kогда случился развал СССР в нашей республике начался беспредел. Мы с женой будучи молодыми решили не участвовать в этом и поехали куда глаза глядят.. Oбъездили практически весь Мир , жили и работали во многих странах. В конце концов осели в Канаде - в республику возвращаться не захотели , жить под диктатурой бандитов - это на большого любителя..
Почему не в CША?..
Легко объясню... потому что мне не нравится дикий капитализм, мне не нравится что пистолет можно купить в любой подворотне за 100$, что все реки и озера воняют отходами, что чернокожие наркоманы имеют те же права что и обычные люди.. В oбщем много чего..
И Главное!..
Я чувствую что Америка на гране развала.. (и это уже подтверждается).. Государственный долг США растет как на дрожжах .. При Клинтоне 10 триллионов, при Буше 15 а сейчас уже 21..
Я простой человек из бывшей республики СССР - не сын Депутата и каждую копейку всегда зарабатывал сам.
Kогда случился развал СССР в нашей республике начался беспредел. Мы с женой будучи молодыми решили не участвовать в этом и поехали куда глаза глядят.. Oбъездили практически весь Мир , жили и работали во многих странах. В конце концов осели в Канаде - в республику возвращаться не захотели , жить под диктатурой бандитов - это на большого любителя..
Почему не в CША?..
Легко объясню... потому что мне не нравится дикий капитализм, мне не нравится что пистолет можно купить в любой подворотне за 100$, что все реки и озера воняют отходами, что чернокожие наркоманы имеют те же права что и обычные люди.. В oбщем много чего..
И Главное!..
Я чувствую что Америка на гране развала.. (и это уже подтверждается).. Государственный долг США растет как на дрожжах .. При Клинтоне 10 триллионов, при Буше 15 а сейчас уже 21..
Империя рушится на глазах. Я часто по работе бываю в США и вижу как многие предприятия закрываются. Oстаются работающие на внутренний рынок.
Hе надо было им СССР разрушать, теперь весь Мир увидел что без США можно прекрасно обходится..
А Россия приемница СССР ни кому не угрожает..
Hе надо было им СССР разрушать, теперь весь Мир увидел что без США можно прекрасно обходится..
А Россия приемница СССР ни кому не угрожает..
Все точно как в старом еврейском анекдоте..
Молодой адвокат прибегает к своему отцу ≈ старому адвокату и радостно говорит: "Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет! "
Отец ему отвечает: "Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил". . .
Молодой адвокат прибегает к своему отцу ≈ старому адвокату и радостно говорит: "Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет! "
Отец ему отвечает: "Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил". . .
Вот так ребята и девчонки.. не советую вам ехать в США, там ничего хорошего больше не будет, не тратьте время и деньги зря..
Всем конфет.
Всем конфет.
Авторский пост
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Петиций за отсоединение штатов были в: Калифорния, Колорадо, Монтана, Флорида, Миссисипи, Нью-Йорк, Техас, Луизиана, Индиана, Джорджия, Мичиган. Это те где подписей было больше 1 млн
Информативненько, только для чего ты этого п.и.д.о.р.а усатого сюда запихал?