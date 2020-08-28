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Чеченский ОМОН наготове... Тирран коварен..
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Странные у них данные...
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О поддержке...
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Белорусам пришла железнодорожная "СМСка" из Киева
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«Мы им покажем, что такое санкции!» — Лукашенко пригрозил Польше и Литве
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МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за визита Путина в Крым,неугомонные блдь
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В Донбассе это же норма, а теперь а нас за що???
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Тут всякие Макррны с Меркелями трубку обрывают... Кухарка, блдь, вообще ипанулась?
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Ваши документы... Дыхните
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Гарнитура с активным шумоподавлением Priboy Tactical КБ «Прибой» на МВТФ «Армия-2020». Как вам?
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Примерно то же самое, что и призыв Мадонны 4 года назад выполнить оральные ласки в отношении тех, кто проголосует за Хиллари Клинтон.
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Авторский пост
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1. Тихановская - необразованная, тупая домохозяйка. Пусть так. Но лукаш задолбал всех так, что этой домохозяйке про..бал в разы на выборах.
2. Если в Белоруссии будет замечено хоть отделение наших силовиков, Западная Украина, по сравнению с ней будет просто эталоном родительской любви к России. Белоруссия сейчас - самая близкая к России страна. Предательство близкого даст охренительную ненависть.
3. В Штатах, разумеется, писец. Вирус, BLM, и вообще там негров -линчуют- - стреляют. А валюта сыпется у нас... Наверное недостаточно стабильная стабильность...
Тогда да, единственный выход - переход на личности и оскорбления.
Ну не может же быть, чтобы умный человек так себя вел?
Там утверждения, которые ты опровергнуть не можешь, поэтому начинаешь всякую хрень собирать.
Ой ли... При необходимости у всех будут белорусские документы. А в Минске я за месяц не услышал ни одного слова по белорусски.
А вы в курсе, что Китай намеренно снижает курс своей валюты?
но это не так, это вы предали,себя,свою страну,а вам всего лишь не заплатили.
это один из них.
а эта вполне может получить премию,с них станется.
монголы шарят, чо :)
ну а чо, до конца так до конца....она то в литве :) а трупы, да какая разница?! :) чем больше тем лучше, спросите у кровавого пастора, он обьяснит...
а 7 лет назад звучала именно эта фраза, ток уже про украинский народ....ну ваще, даже слова не меняют, только "цель"..ппц...и ПРОКАТЫВАЕТ!!! жесть то какая....методичка, в ней пустое поле, куда вписать название народа\нации\граждан (кому как) и привет..и ПРОКАТЫВАЕТ!!!!
все как по канону, эстафета наступания на грабли от украины...разве нет?:)
ну , премия Дарвина чо..и да, там надпись была на вагоне - вот вот... оно
честно говоря, я его в этом поддерживаю :)
Этот бух с участка этой подсобной организации может хоть Фашингтону Посту заявить, что ему есть, что мне сказать.
"Если я ему позвоню"
крик души...и кричат многие...
так еще в начале августа выложили видосы, все новостные агенства, по ютубу, где видно, что ему уже край, он упорот и реально привет..а менты с ним ну очень вежливо и долго болтались, пока он горячке не стал "исполнять"...
ну чо было, то и продвигают.... тупых хватает, но не каждый из них Кличко (как ни крути, а эти братья стали легендами боксами, лучше б в спорте и оставались, ей богу...)