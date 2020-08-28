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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (43 фото + 6 видео)

Автор:
28 августа 2020 18:47
Метки: комментарии   политика   юмор   
3765
43
6
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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182k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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10
Владимир Е День назад
монголы молодцы.. честь и хвала народу монголии..
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12k
Сталкер День назад
Русские свирепы и опасны! Какие вам ещё нужны доказательства?! )))))
Русские свирепы и опасны! Какие вам ещё нужны доказательства?! )))))
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25
Monher Сталкер 10 часов назад
Где можно купить?
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12k
Сталкер День назад
Пиндос что-то выковыривает?Или заталкивает? ))
Пиндос что-то выковыривает?Или заталкивает? ))
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10
Владимир Е Сталкер День назад
боюсь, что заталкивает...
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734
Александр Maтвийка Владимир Е День назад
Может,всё таки,достаёт.
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3k
magic32 День назад
Основу подразделения составляют бывшие бойца украинского Беркута
Основу подразделения составляют бывшие бойца украинского Беркута
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6k
Алексей День назад
Прикольно конечно почитать. Поехали комментировать:
1. Тихановская - необразованная, тупая домохозяйка. Пусть так. Но лукаш задолбал всех так, что этой домохозяйке про..бал в разы на выборах.
2. Если в Белоруссии будет замечено хоть отделение наших силовиков, Западная Украина, по сравнению с ней будет просто эталоном родительской любви к России. Белоруссия сейчас - самая близкая к России страна. Предательство близкого даст охренительную ненависть.
3. В Штатах, разумеется, писец. Вирус, BLM, и вообще там негров -линчуют- - стреляют. А валюта сыпется у нас... Наверное недостаточно стабильная стабильность...
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6k
Алексей Сталкер День назад
Возражений по существу, я так понимаю выдумать не выходит? Образование не позволяет или общие когнитивные способности?
Тогда да, единственный выход - переход на личности и оскорбления.
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12k
Сталкер Алексей День назад
Возражений по сути... По сути чего? Примитивных стандартных пуков? ))
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6k
Алексей Сталкер День назад
Ты от природы такой или за бабки?
Ну не может же быть, чтобы умный человек так себя вел?
Там утверждения, которые ты опровергнуть не можешь, поэтому начинаешь всякую хрень собирать.
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14k
Мойша Алексей 21 час назад
А откуда сведения, что Лука проиграл в разы, и вообще проиграл? Аргумент "все знают" можете засунуть...

Ой ли... При необходимости у всех будут белорусские документы. А в Минске я за месяц не услышал ни одного слова по белорусски.

А вы в курсе, что Китай намеренно снижает курс своей валюты?
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8k
Antique computer Алексей 12 часов назад
Биполярочка?
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2k
mobi dic День назад
потом они будут говорить,нас обманули и предали.
но это не так, это вы предали,себя,свою страну,а вам всего лишь не заплатили.
потом они будут говорить,нас обманули и предали. но это не так, это вы предали,себя,свою страну,а вам всего лишь не заплатили.
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7k
Maddy8 mobi dic День назад
еще интересно,те "военные",что свою форму выкинули-сожги,куда они сейчас пойдут?)
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2k
mobi dic День назад
конкуренция,честная.)
конкуренция,честная.)
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2k
mobi dic День назад
всем похер,одним нужен повод для погромов,другим повод свалить трампа.
всем похер,одним нужен повод для погромов,другим повод свалить трампа.
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2k
mobi dic День назад
один из параметров ,нобелевский лауреат,ну,ну.)
это один из них.
а эта вполне может получить премию,с них станется.
один из параметров ,нобелевский лауреат,ну,ну.) это один из них. а эта вполне может получить премию,с них станется.
один из параметров ,нобелевский лауреат,ну,ну.) это один из них. а эта вполне может получить премию,с них станется.
один из параметров ,нобелевский лауреат,ну,ну.) это один из них. а эта вполне может получить премию,с них станется.
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25k
Ashabad День назад
Украина всё больше и больше легализует свой статус колонии. Ролик длинный, но познавательный.

Ссылка www.youtube.com
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6k
Killgrave 2 дня назад
Прессовать амеров в Сирии это спорт.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
монголы шарят, чо :)

монголы шарят, чо :)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну а чо, до конца так до конца....она то в литве :) а трупы, да какая разница?! :) чем больше тем лучше, спросите у кровавого пастора, он обьяснит...

ну а чо, до конца так до конца....она то в литве :) а трупы, да какая разница?! :) чем больше тем лучше, спросите у кровавого пастора, он обьяснит...
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19k
Влад ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
И сюда добралась толерантность: раньше говорили "пойдет на х..", а теперь "до конца"
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а 7 лет назад звучала именно эта фраза, ток уже про украинский народ....ну ваще, даже слова не меняют, только "цель"..ппц...и ПРОКАТЫВАЕТ!!! жесть то какая....методичка, в ней пустое поле, куда вписать название народа\нации\граждан (кому как) и привет..и ПРОКАТЫВАЕТ!!!!

а 7 лет назад звучала именно эта фраза, ток уже про украинский народ....ну ваще, даже слова не меняют, только "цель"..ппц...и ПРОКАТЫВАЕТ!!! жесть то какая....методичка, в ней пустое поле, куда вписать название народа\нации\граждан (кому как) и привет..и ПРОКАТЫВАЕТ!!!!
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59k
Максим ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
А почему нет? 80% населения вообще не в курсе экономики, политики и другой высшей материи. Они живут чувствами, эмоциями и насрать таким в голову дело 5 минут. даже советские народ в конце 80-х в этом плане поимели.. А ещё раньше все это обкатали, рассказав какой Сталин и Берия негодяи .. И схавало же большинство.
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5k
ALFIE Максим День назад
Комментарий к фото
и я про это же...это ж просто ппц....
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
все как по канону, эстафета наступания на грабли от украины...разве нет?:) ну , премия Дарвина чо..и да, там надпись была на вагоне - вот вот... оно

все как по канону, эстафета наступания на грабли от украины...разве нет?:)
ну , премия Дарвина чо..и да, там надпись была на вагоне - вот вот... оно
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
честно говоря, я его в этом поддерживаю :)

честно говоря, я его в этом поддерживаю :)
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182k
NAZARETH Автор поста ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Пусть и наших баб прихватит. Вы знаете каких.
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5k
ALFIE NAZARETH День назад
Комментарий к фото
там не все бабы...типа васильевой с кадыком))))) но в целом да - пусть прихватит...и еще несколько с украины, типа тимохи, фарион и т.д. тоже те еще ведьмы
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 дня назад
Я уверен, что в нашем холдинге (18 производственных предприятий, все - тяжелое машиностроение) у буха на узком участке в одной из контор тоже есть, что сказать мне - главному бухгалтеру всей этой мишпухи (так случилось, что я - это он).
Этот бух с участка этой подсобной организации может хоть Фашингтону Посту заявить, что ему есть, что мне сказать.
"Если я ему позвоню"

Я уверен, что в нашем холдинге (18 производственных предприятий, все - тяжелое машиностроение) у буха на узком участке в одной из контор тоже есть, что сказать мне - главному бухгалтеру всей этой мишпухи (так случилось, что я - это он). Этот бух с участка этой подсобной организации может хоть Фашингтону Посту заявить, что ему есть, что мне сказать. "Если я ему позвоню"
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
крик души...и кричат многие...

крик души...и кричат многие...
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11k
робт ALFIE День назад
Комментарий к фото
но согласись
реально же до*лба*е*бы
особенно с такой кандидатурой в президенты
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3k
Sergey робт День назад
Комментарий к фото
Конечно, гораздо умнее всю жизнь прожить рабом и радоваться диктатуре.
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2k
mobi dic Sergey День назад
Комментарий к фото
в чём тебя ущемляет диктатор?)
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5k
ALFIE робт День назад
Комментарий к фото
да я как бы в Харькове живу...я то в курсе, чо их ждет, да и они видели, но нет, премия Дарвина, забрали украинские грабли и решили попрыгать на них лично...ну ну...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
так еще в начале августа выложили видосы, все новостные агенства, по ютубу, где видно, что ему уже край, он упорот и реально привет..а менты с ним ну очень вежливо и долго болтались, пока он горячке не стал "исполнять"...

так еще в начале августа выложили видосы, все новостные агенства, по ютубу, где видно, что ему уже край, он упорот и реально привет..а менты с ним ну очень вежливо и долго болтались, пока он горячке не стал "исполнять"...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну чо было, то и продвигают.... тупых хватает, но не каждый из них Кличко (как ни крути, а эти братья стали легендами боксами, лучше б в спорте и оставались, ей богу...)

ну чо было, то и продвигают.... тупых хватает, но не каждый из них Кличко (как ни крути, а эти братья стали легендами боксами, лучше б в спорте и оставались, ей богу...)
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