Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох

Недалеко от берегов Аляски вне территориальных вод Соединенных Штатов, всплыла на поверхность подводная лодка ВМФ РФ. Об этом в аккаунте Twitter сообщило Северное командование вооруженных сил США.

Согласно данной информации, военное ведомство Соединенных Штатов внимательно следит за поведением русской подлодки, как и за всеми военно-морскими судами, попадающими в интересующую Пентагон зону Северной Америки и примыкающих к ней вод. Экипаж российской субмарины не выходил на связь и не передавал просьб о помощи, уточнили в «Твиттере» @USNorthernCmd.

Комментаторы данной записи в микроблоге Северного командования ВС США тут же поспешили обвинить Россию в давлении на границы, а американского президент Трампа в слабости и неспособности остановить это продвижение. Кто-то из пользователей соцсети высказал беспокойство о причинах всплытия. А кто-то даже поиронизировал, что, дескать, русскому капитану захотелось загореть, но это трудно сделать через перископ.