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Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох

Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох (4 фото)

Автор:
28 августа 2020 12:33
Метки: ВМС РФ   аляска   сша   
1066
4
(Что они там едят, блин?)

Источник:

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Метки: ВМС РФ   аляска   сша   
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56  комментариев
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3k
евгений 11 часов назад
Вот так они и должны ссаться, когда наша лодка всплывает в любой точке земного шара. Даже у нас в порту
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1k
SamSim 2 часа назад
Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох
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28k
Юр21 3 часа назад
На США нам нападать некогда, мы сейчас на Украину с 2014 года всё напасть пытаемся, потом Белоруссия на очереди, прибалты разные опять же...
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6k
Killgrave Юр21 45 минут назад
Пусть ждут и тренируются на неграх.
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2k
MATPOC 4 часа назад
"Недалеко от берегов Аляски вне территориальных вод Соединенных Штатов," - ясен пень: от Камчатки до Аляски в Беринговом проливе около 90км!!! а остров Ратманова(наш) делит его пополам!!!! ВОТ и ВСЁ - хомячьё, прошёл в своих водах,но вблизи аляски
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634
Айтжан 6 часов назад
Наверное за "АЙС КРЫМОМ" пришли))
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−125
Максим Сергеевич 6 часов назад
заблудились Ихтамнеты
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941
Murych 7 часов назад
Аж гордость берёт за нашу страну
.
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18k
hebpat 9 часов назад
кто кто, а мы на СШП нападать не будем, нафик нам СШП сдалась, у нас и ресурсов и территорий хоть опой ешь
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292
Shekhar Kapur 9 часов назад
Американцы тупые, не знают историю, Россия никогда сама не нападала ни на кого .
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8k
Гуляка Shekhar Kapur 8 часов назад
Особенно на Финляндию в 39м...
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292
Shekhar Kapur Гуляка 8 часов назад
Финляндия напала, совершив артобстрел
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8k
Гуляка Shekhar Kapur 8 часов назад
Я тоже про это читал в учебниках истории.
А ещё я про Глайвиц читал... Там поляки на немцев напали...
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792
maloy Гуляка 3 часа назад
Понятно, что артобстрел был повод. Но тема там глубокая и не на одну страницу. По сути финляндия тогда была очень не дружелюбная к нам страной и плюсом их территория была очень близко к Ленинграду. Если бы небыло той войны, не факт, что мы выиграли бы ВОВ, выйграли бы конечно, но Ленинград пал бы почти со 100% вероятностью. Это была вынужденная мера, причём с подачи самой Финляндии. Как говорится, они были далеко не ангелы и не бедные овечки. Об этом легко сейчас можно почитать в интернете. Ресурсов пруд пруди
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273
Данное родителями при рождении Гуляка 46 минут назад
Я живу на тогдашней самой окраине Ленинграда (площадь Мужества) тут дачи были... да сад. А дача моя в глубине обороны финов. Это по дороге 50 км, а по прямой - артиллерийский выстрел. Пока жил в других городах - сомневался в правильности Зимней Войны. Пожил в СПб понял - все правильно делали. Иначе Ленинграда не было бы еще в 41.
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1k
Dr. Zoidberg 10 часов назад
Где-то я читал новость о том, что на Аляске нашли 100 бочек со спиртом, датируемые 1800-каким-то годом и принадлежащими Российской Империи. Полагаю что наши пришли забрать своё.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 11 часов назад
Вспомните истерики на фишках, когда в чёрном море обнаруживается какой-нибудь дональд кук?

Что же они там едят, что их накрывают такие глюки при появлении одного корабля , да еще и далеко за пределами территориальных вод РФ ?
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39k
zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ 7 часов назад
У тебя с географией как вообще? От побережья Венесуэлы до ближайшей точки США, Майами, целое Карибское море и 1800 км. А по поводу Кубы, то не мы это начали. Или ты предлагаешь американские выепоны оставить без ответки?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot 7 часов назад


О, сразу переводим стрелки "а мы не виноватые, а нас за що?"

повторю вопрос. С какого перепоя корабли США не могут ходить в чёрном море, а российские в мексиканский залив? Пожалуйста, ссылку на статью конвенции ООН по морскому праву.
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39k
zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
Для начала, мне ты этот вопрос задаёшь в первый раз. Далее. Во-первых, причём тут перевод стрелок? Про Венесуэлу ты неподумавши ляпнул, расстояние до территории штатов я тебе указал. Во вторых, придерживаясь конвенции Монтре американе вполне себе могут заходить. Разве я говорил что не могут? Другое дело что они пытаются карусель устраивать, чтобы обеспечить постоянное присутствие в регионе. И вот тут как раз возникает вопрос - чего они там забыли на постоянной основе? В третьих, мне например истерики на фишках по поводу всяческих американских куков в Чёрном море не встречались, не знаю где ты их видел. Про истерики американцев что их там щемят читать приходилось.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot 6 часов назад
Разве я говорил что не могут?

Тогда к чему весь этот трёп? Что ты тут пыжишься доказать?

В третьих, мне например истерики на фишках по поводу всяческих американских куков в Чёрном море не встречались,

Да по три поста в день
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zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ 6 часов назад
Пост что американский корабль зашёл в Чёрное море не означает истерику. Может просто ты желаешь это видеть в таком ключе?
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3k
Горожанин 11 часов назад
Самая страшная болезнь 21 века - либерализм мозга. Пострашней нацизма.
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9k
Яромиръ ☣️Месть печенегов☣️ 10 часов назад
...да тут не мозжечка
...да тут не мозжечка
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3k
Горожанин ☣️Месть печенегов☣️ 10 часов назад
Почему понятие "хороший человек" еще не ругательное? В чем отличие?
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☣️Месть печенегов☣️ Яромиръ 10 часов назад
Ты слева или справа?
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☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 10 часов назад
Ну к примеру Гитлер - образец патриота. Но вот хороший ли он человек?
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Горожанин ☣️Месть печенегов☣️ 9 часов назад
Ну, если у тебя Гитлер ассоциируется с образцом патриота... Все запущено... Я-то думал, что Гитлер о благополучии немецкого народе даже не думал, а думал о маниакальных идеях превосходства, в результате чего вверг свой народ и человечество в катастрофу. Вообще любая идея - это замещение разума. Есть идея, особливо правильная, и думать не нужно - следуй ей и будешь счастлив, и мозг не нужен.
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745
AGold 11 часов назад
Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох
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39k
zloykoyot 11 часов назад
Не о том американе беспокоятся. У них сейчас города горят, без войны и врагов. А что будет после выборов вообще одному Богу известно.
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792
maloy zloykoyot 3 часа назад
Это смотря кто победит. Если не ошибаюсь все протесты в штатах, которыми руководят демократы, т.е. оппозиция Трампа и с их руки все это происходит. В республиканский штатах все спокойно)
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zloykoyot maloy 3 часа назад
Обе партии заявили о непризнании победы противника, так что всё ещё писями на воде виляно.
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792
maloy zloykoyot 2 часа назад
Это понятно, я про протесты. Пока президент Трамп, они будут, станет кто то из демократов, на следующей же день их не станет, но тогда правда может запылать в штатах республиканцев)
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zloykoyot maloy 2 часа назад
Вот и я про то. Реднеков, коих большинство, рано или поздно заипёт эта шушера.
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