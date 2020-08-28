Русская подлодка появилась у берегов США и устроила переполох

(Что они там едят, блин?)
Недалеко от берегов Аляски вне территориальных вод Соединенных Штатов, всплыла на поверхность подводная лодка ВМФ РФ. Об этом в аккаунте Twitter сообщило Северное командование вооруженных сил США.
Согласно данной информации, военное ведомство Соединенных Штатов внимательно следит за поведением русской подлодки, как и за всеми военно-морскими судами, попадающими в интересующую Пентагон зону Северной Америки и примыкающих к ней вод. Экипаж российской субмарины не выходил на связь и не передавал просьб о помощи, уточнили в «Твиттере» @USNorthernCmd.
Комментаторы данной записи в микроблоге Северного командования ВС США тут же поспешили обвинить Россию в давлении на границы, а американского президент Трампа в слабости и неспособности остановить это продвижение. Кто-то из пользователей соцсети высказал беспокойство о причинах всплытия. А кто-то даже поиронизировал, что, дескать, русскому капитану захотелось загореть, но это трудно сделать через перископ.
Согласно данной информации, военное ведомство Соединенных Штатов внимательно следит за поведением русской подлодки, как и за всеми военно-морскими судами, попадающими в интересующую Пентагон зону Северной Америки и примыкающих к ней вод. Экипаж российской субмарины не выходил на связь и не передавал просьб о помощи, уточнили в «Твиттере» @USNorthernCmd.
Комментаторы данной записи в микроблоге Северного командования ВС США тут же поспешили обвинить Россию в давлении на границы, а американского президент Трампа в слабости и неспособности остановить это продвижение. Кто-то из пользователей соцсети высказал беспокойство о причинах всплытия. А кто-то даже поиронизировал, что, дескать, русскому капитану захотелось загореть, но это трудно сделать через перископ.
Впрочем, дискуссия традиционно скатилась к обсуждению недостатков Трампа и нападению на Штаты со стороны России и Китая. Что же они там едят, что их накрывают такие глюки при всплытии всего одной подлодки, да еще и далеко за пределами территориальных вод США?
(Я очень надеюсь, что вы, ребята, смотрите за Россией и Китаем. И не теряйте бдительности, потому что вы не думаете, что они сделают немыслимое. Они нападут. Вы можете не соглашаться или называть меня сумасшедшим, это нормально. Но я говорю вам, что они готовятся к войне. Просто жду подходящего момента.)
Как оказалось, всплывший атомный подводный ракетный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей» участвует в военно-морских учениях «Океанский щит 2020», запланированных заранее. По сообщению Тихоокеанского флота РФ, экипаж «Омска», выполняя учебное задание, успешно поразил надводную мишень противокорабельной ракетой класса «Гранит».
Источник:
Ссылки по теме:
- На Аляске медведь позанимался йогой
- Рыбацкие войны на Аляске
- Трампа исключили с позором из питерских казаков
- Город, который 65 дней в году живет в полной темноте
- Землетрясение на Аляске: семья успела покинуть дом во время мощных толчков
1
Новости партнёров
Загрузка...
А ещё я про Глайвиц читал... Там поляки на немцев напали...
Что же они там едят, что их накрывают такие глюки при появлении одного корабля , да еще и далеко за пределами территориальных вод РФ ?
О, сразу переводим стрелки "а мы не виноватые, а нас за що?"
повторю вопрос. С какого перепоя корабли США не могут ходить в чёрном море, а российские в мексиканский залив? Пожалуйста, ссылку на статью конвенции ООН по морскому праву.
Тогда к чему весь этот трёп? Что ты тут пыжишься доказать?
В третьих, мне например истерики на фишках по поводу всяческих американских куков в Чёрном море не встречались,
Да по три поста в день