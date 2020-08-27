23.

То есть, в очередной раз они принялись за создание большого герба Украины. Тризуб, то маленький, аграрной сверхдержаве нужен и большой. Про это даже в ихней конституции записано. Таких попыток за историю новейшей незалежности было уже несколько - все почему-то провалились. Похоже, в этот раз добьют тему: Зе ведь чувачок конкретный - пацан сказал, пацан сделал. Это вам не какие-то Минские соглашения и прочая лабуда - дело действительно государственной важности. А варианты гербов - закачаешься: там и львы, и короны, и шабли, даже козаки-мушкетеры... Хороши все, но... но, как же будут из говна, сала и палок выкладывать этих львов с вензелями пересичные украинцы, ставя мировые рекорды, шоб из космоса было видно? Зеленский, ты о людях подумал?