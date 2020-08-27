Весь инет забит Навальным. Постарался сделать пост без него.
Но если опубликованный материал негативно повлияет на вашу тонкую душевную психику,
то вы ошиблись адресом.
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Военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) арестовали по подозрению в госизмене.
Он был арестован в Барнауле, ему грозит до 20 лет колонии.
Ведь это прямая угроза нацбезопасности России!!!
Вот чего этой мрази не хватало?
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Ну наконец-то . А я все думаю , кого не хватает....
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Это какой-то позор
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Глядя на возню Европы и США вокруг Белоруссии, понятно, что выживет она только в составе России
"Западным партнерам" и США Белоруссия не нужна государством. Им требуется еще один источник гнили, вони и ненависти на границе с Россией. Что бы там не лепетали европейские чиновники и представители кукольного координационного совета оппозиции.
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А этот расскажет детали...
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Опять украинская власть принялась вылизывать свои яйца
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Сало , жинка и горилка.
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Белорусы, вы хоть понимаете, какие крысы вас выводят на баррикады?
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PUSSY RIOT НА ДРАНИКАХ
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О БЕДНОЙ ЮЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО: ПОЧЕМУ ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ВДРУГ РЕШИЛА ЗАБОЛЕТЬ?
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Белый дом в непростой ситуации - закончились кандидаты на санкции
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Жыве Беларусь!
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Лети, Михо, лети
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НЕМНОГО ЮМОРА.
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