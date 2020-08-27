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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 4 видео)

Автор:
27 августа 2020 18:27
Метки: комментарии   политика   юмор   
520
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Политические комментарии с сарказмом.
Весь инет забит Навальным. Постарался сделать пост без него.
Но если опубликованный материал негативно повлияет на вашу тонкую душевную психику,
то вы ошиблись адресом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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24  комментария
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40k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Тихановская, оказывается, еще гораздо более тупая, чем наша Люпка Писец.
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Predictor Полминуты назад
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Predictor 57 секунд назад
Политические комментарии из инета
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Predictor 3 минуты назад
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Predictor 4 минуты назад
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Predictor 8 минут назад
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Predictor 8 минут назад
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Татьянин день 9 минут назад
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Predictor 10 минут назад
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Татьянин день 15 минут назад
Политические комментарии из инета
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Татьянин день 17 минут назад
Политические комментарии из инета
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Татьянин день 17 минут назад
Политические комментарии из инета
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Татьянин день 18 минут назад
Политические комментарии из инета
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64k
Фома 37 минут назад
Комментарий к фото
Можно морской капустой все заставить
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64k
Фома 38 минут назад
Комментарий к фото
Если обрезать картинку справа, то будет лучше .
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64k
Фома 40 минут назад
Комментарий к фото
Это пуканы взорвались
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64k
Фома 42 минуты назад
Комментарий к фото
Как то так :
Как то так :
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43k
Albert GER 43 минуты назад
тацюемо
Ссылка www.youtube.com
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64k
Фома 44 минуты назад
Комментарий к фото
А почему именно такая сумма ? , напомнило
Ссылка youtu.be
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371
Константин 45 минут назад
про слона-наркомана только вчера посмотрел))
про слона-наркомана только вчера посмотрел))
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182k
Северное сияние 50 минут назад
Политические комментарии из инета
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