Как русские пришли на Северный Кавказ

Так как периодических походов русских войск было недостаточно для защиты кабардинцев, придерживавшихся русской ориентации и ведущих постоянную борьбу с протурецки и прокрымски настроенными феодалами (большей частью дагестанскими племенами), в 1567 году по их просьбе была построена первая русская крепость на Кавказе, недалеко от «перевоза» через Сунжу (близ впадения Сунжи в Терек).



В Крыму весьма обеспокоились сближением кабардинцев (во главе с Темрюком Идаровым) с Москвой и появлением в Кабарде русских войск. В отместку Крымский хан осенью 1567 года свою огромную армию во главе с тремя царевичами, двинул на российские «окраины», чтобы ввести русских в заблуждение о конечной цели похода, а затем повернул с Дона на «Черкасы». «Отлучая черкас от Москвы, всю землю черкасскую воевали и жгли и жёны и дети имали и животину и овцы пригнали».



С XVI до первой половины XVIII века основополагающим процессом в Кавказском регионе было ирано-турецкое соперничество, сопровождавшееся войнами и периодическими переделами сфер влияния. В этот период Российское государство в большей степени играло на этих противоречиях и не могло в силу ограниченных возможностей в военном и экономическом плане выступать как полноправный соперник этих держав, но оно постепенно укрепляло свое влияние в кавказском регионе, в том числе и с помощью военно-союзнических отношений со знатью кавказских народов.



Адыгские посольства 1552-го, 1555-го и 1557 годов в Москву положили начало официальному сближению с Россией и явились актами сознательного и самостоятельного выбора предков современных адыгейцев, кабардинцев и черкесов именно на вассальный союз с Россией, которые осознавали свои жизненные интересы и ориентировались в реальной обстановке. То есть, это был оптимальный исторический выбор в условиях угрозы порабощения со стороны более опасных, агрессивных соседей в лице Крымского ханства и стоявшей за ним Османской Турции.



Очень надеюсь, что при внимательном прочтении данного исторического материала глупые вопросы о приходе России на Кавказ отпадут. Тем более, что вся история конфликта Кавказа с турками далеко не исчерпывается теми далёкими годами...



При написании статьи были использованы материалы монографий Касболата Дзамихова, доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета.