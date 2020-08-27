Как русские пришли на Северный Кавказ

Вот спрашивают меня и не раз собеседники в Сети: "А зачем это славяне в горы полезли?", подразумевая, что горским племенам Кавказа хорошо бы жилось, скажем, под турками - братьями по вере.
Мол, турки где-то там в Крыму лютовали, а на Кавказе все вместе целовались и чай пили.
Решил я провести небольшой ликбез, ибо сложно беседовать (не спорить, а даже просто беседовать) с людьми, кто свои исторические знания строит на слухах и домыслах, рассказываемых слабоумными старцами и продажными проповедниками (мир с ними обоими). А история эта действительно заслуживает внимания, ибо будь она записана остриями игл разума в уголках глаз, то могла бы послужить назиданием для страждущих.
В самом начале 90-х годов XV века крымский хан Менгли-Гирей пошёл войной на адыгов. Это был первый поход в серии последующих многочисленных походов турецких вассалов на Северный Кавказ с целью его покорения (хотя первую попытку предприняли сами турки для оказания давления на черкесов при помощи крымских ханов еще в 1484 году).
Решил я провести небольшой ликбез, ибо сложно беседовать (не спорить, а даже просто беседовать) с людьми, кто свои исторические знания строит на слухах и домыслах, рассказываемых слабоумными старцами и продажными проповедниками (мир с ними обоими). А история эта действительно заслуживает внимания, ибо будь она записана остриями игл разума в уголках глаз, то могла бы послужить назиданием для страждущих.
В самом начале 90-х годов XV века крымский хан Менгли-Гирей пошёл войной на адыгов. Это был первый поход в серии последующих многочисленных походов турецких вассалов на Северный Кавказ с целью его покорения (хотя первую попытку предприняли сами турки для оказания давления на черкесов при помощи крымских ханов еще в 1484 году).
Набег крымских татар
В течение всего следующего XVI века шли беспрерывные войны между Турцией и Ираном, в ходе которых Кавказ играл крайне большую роль, имея стратегическое значение для обеих воюющих сторон. Местные племена соперниками в расчёт не принимались в связи с их ничтожностью в глазах противоборствующих империй.
Для народов Северного Кавказа XVI век был наиболее сложным: они встретились с кровожадными и беспощадными противниками – крымскими татарами и турецкими янычарами.
Туркам удалось создать на черноморском побережье свои опорные пункты, а потом и крепости - Сухум, Суджук, Темрюк, которые стали центрами работорговли по вывозу рабов именно с Северного Кавказа (и плевать туркам было на их веру), которая являлась одним из главных источников государственного дохода Турции. Начиная с XVI века турки и крымский хан ежегодно вывозили с кавказского побережья более 12 тысяч рабов. Большая часть их была из адыгских (черкесских) племен. Надо сказать, что в те времена ЧЕРКЕСАМИ называли всех горцев, как, скажем, КИРГИЗАМИ - всех среднеазиатов. Различные мелкие племена горцев стояли на ступени раннефеодального развития и разделять их по кланам никто не собирался.
Для народов Северного Кавказа XVI век был наиболее сложным: они встретились с кровожадными и беспощадными противниками – крымскими татарами и турецкими янычарами.
Туркам удалось создать на черноморском побережье свои опорные пункты, а потом и крепости - Сухум, Суджук, Темрюк, которые стали центрами работорговли по вывозу рабов именно с Северного Кавказа (и плевать туркам было на их веру), которая являлась одним из главных источников государственного дохода Турции. Начиная с XVI века турки и крымский хан ежегодно вывозили с кавказского побережья более 12 тысяч рабов. Большая часть их была из адыгских (черкесских) племен. Надо сказать, что в те времена ЧЕРКЕСАМИ называли всех горцев, как, скажем, КИРГИЗАМИ - всех среднеазиатов. Различные мелкие племена горцев стояли на ступени раннефеодального развития и разделять их по кланам никто не собирался.
Турки вывозят рабов с Северного Кавказа
В 1502 году в Венеции вышла книга Джорджио Интериано, генуэзца, побывавшего во второй половине XV века в Черкесии - «Быт и страна зихов, именуемых черкесами...» В книге значилось: «... черкесы постоянно воюют с татарами, которые окружают их почти со всех сторон».
Частые походы крымских татар (суть - турок) на Черкесию, включая Кабарду, разорения, грабежи и захват людей в рабство вынудили кабардинских владетельных князей искать защиты у своего соседа – России.
Успехи России в борьбе с Казанским, Астраханским и Крымским ханствами приводят к тому, что ряд адыгских князей обращается к русскому царю с просьбой «принять их на службу». В 1552 году в Москву отправляется первое посольство черкесов. Главная цель посольства - просьба вступиться за них и «от крымского царя оборонить». Историк генерал В. А. Потто писал: «Слава покорителя Казани пронеслась далеко за пределы тогдашней Руси,– пятигорские черкесы первые послали в Москву свою депутацию, явившуюся к царю в том же 1552 г. Она просила от лица всей пятигорской земли принять ее в подданство и дать ей защиту и помощь против крымского хана. Крымцы встревожились».
Частые походы крымских татар (суть - турок) на Черкесию, включая Кабарду, разорения, грабежи и захват людей в рабство вынудили кабардинских владетельных князей искать защиты у своего соседа – России.
Успехи России в борьбе с Казанским, Астраханским и Крымским ханствами приводят к тому, что ряд адыгских князей обращается к русскому царю с просьбой «принять их на службу». В 1552 году в Москву отправляется первое посольство черкесов. Главная цель посольства - просьба вступиться за них и «от крымского царя оборонить». Историк генерал В. А. Потто писал: «Слава покорителя Казани пронеслась далеко за пределы тогдашней Руси,– пятигорские черкесы первые послали в Москву свою депутацию, явившуюся к царю в том же 1552 г. Она просила от лица всей пятигорской земли принять ее в подданство и дать ей защиту и помощь против крымского хана. Крымцы встревожились».
Посольство просило, чтобы "их государь пожаловал, вступился в них, а их с землями взял к себе в холопи, а от Крымского царя оборонил". Царь Иван IV послал на Кавказ своего представителя Андрея Щепотьева для ознакомления с обстановкой на месте, чтобы "правды их видети". В августе 1555 года Щепотьев вернулся в Москву, с ним прибыло новое большое посольство со свитой из 150 всадников и просило от всей земли черкесской-пятигорской, чтобы государь принял их в вечное подданство. На этот раз кабардино-черкесы просили помощи не только против крымского хана, но и против турецких крепостей на Таманском полуострове и против турецкого Азова. Андрей Щепотьев сообщил Царю, что он был у черкесов и "всю землю к правде привёл", что они "дали правду всею землею были им неотступными от Царя и Великого князя и служить им во веки, как им Государь велит".
Кабардинцам в борьбе с тарковским шамхалом, которого поддерживали и подстрекали Турция и Крым, оказала помощь в 1560 году русская рать во главе с астраханским воеводой И. С. Черемисиновым, которая предприняла поход на Тарки (Дагестан) «по неправдам шевкаловым». Шамхал бежал в горы.
Аул Тарки в Дагестане
Так как периодических походов русских войск было недостаточно для защиты кабардинцев, придерживавшихся русской ориентации и ведущих постоянную борьбу с протурецки и прокрымски настроенными феодалами (большей частью дагестанскими племенами), в 1567 году по их просьбе была построена первая русская крепость на Кавказе, недалеко от «перевоза» через Сунжу (близ впадения Сунжи в Терек).
В Крыму весьма обеспокоились сближением кабардинцев (во главе с Темрюком Идаровым) с Москвой и появлением в Кабарде русских войск. В отместку Крымский хан осенью 1567 года свою огромную армию во главе с тремя царевичами, двинул на российские «окраины», чтобы ввести русских в заблуждение о конечной цели похода, а затем повернул с Дона на «Черкасы». «Отлучая черкас от Москвы, всю землю черкасскую воевали и жгли и жёны и дети имали и животину и овцы пригнали».
С XVI до первой половины XVIII века основополагающим процессом в Кавказском регионе было ирано-турецкое соперничество, сопровождавшееся войнами и периодическими переделами сфер влияния. В этот период Российское государство в большей степени играло на этих противоречиях и не могло в силу ограниченных возможностей в военном и экономическом плане выступать как полноправный соперник этих держав, но оно постепенно укрепляло свое влияние в кавказском регионе, в том числе и с помощью военно-союзнических отношений со знатью кавказских народов.
Адыгские посольства 1552-го, 1555-го и 1557 годов в Москву положили начало официальному сближению с Россией и явились актами сознательного и самостоятельного выбора предков современных адыгейцев, кабардинцев и черкесов именно на вассальный союз с Россией, которые осознавали свои жизненные интересы и ориентировались в реальной обстановке. То есть, это был оптимальный исторический выбор в условиях угрозы порабощения со стороны более опасных, агрессивных соседей в лице Крымского ханства и стоявшей за ним Османской Турции.
Очень надеюсь, что при внимательном прочтении данного исторического материала глупые вопросы о приходе России на Кавказ отпадут. Тем более, что вся история конфликта Кавказа с турками далеко не исчерпывается теми далёкими годами...
При написании статьи были использованы материалы монографий Касболата Дзамихова, доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета.
В Крыму весьма обеспокоились сближением кабардинцев (во главе с Темрюком Идаровым) с Москвой и появлением в Кабарде русских войск. В отместку Крымский хан осенью 1567 года свою огромную армию во главе с тремя царевичами, двинул на российские «окраины», чтобы ввести русских в заблуждение о конечной цели похода, а затем повернул с Дона на «Черкасы». «Отлучая черкас от Москвы, всю землю черкасскую воевали и жгли и жёны и дети имали и животину и овцы пригнали».
С XVI до первой половины XVIII века основополагающим процессом в Кавказском регионе было ирано-турецкое соперничество, сопровождавшееся войнами и периодическими переделами сфер влияния. В этот период Российское государство в большей степени играло на этих противоречиях и не могло в силу ограниченных возможностей в военном и экономическом плане выступать как полноправный соперник этих держав, но оно постепенно укрепляло свое влияние в кавказском регионе, в том числе и с помощью военно-союзнических отношений со знатью кавказских народов.
Адыгские посольства 1552-го, 1555-го и 1557 годов в Москву положили начало официальному сближению с Россией и явились актами сознательного и самостоятельного выбора предков современных адыгейцев, кабардинцев и черкесов именно на вассальный союз с Россией, которые осознавали свои жизненные интересы и ориентировались в реальной обстановке. То есть, это был оптимальный исторический выбор в условиях угрозы порабощения со стороны более опасных, агрессивных соседей в лице Крымского ханства и стоявшей за ним Османской Турции.
Очень надеюсь, что при внимательном прочтении данного исторического материала глупые вопросы о приходе России на Кавказ отпадут. Тем более, что вся история конфликта Кавказа с турками далеко не исчерпывается теми далёкими годами...
При написании статьи были использованы материалы монографий Касболата Дзамихова, доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета.
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