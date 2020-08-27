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Как русские пришли на Северный Кавказ

Как русские пришли на Северный Кавказ (5 фото)

Автор:
27 августа 2020 13:16
Сообщество : Политика
Метки: адыги   истоия   история россии   крымское ханство   политика на Кавказе   северный кавказ   черкесы   
156
5
Вот спрашивают меня и не раз собеседники в Сети: "А зачем это славяне в горы полезли?", подразумевая, что горским племенам Кавказа хорошо бы жилось, скажем, под турками - братьями по вере.

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Метки: адыги   истоия   история россии   крымское ханство   политика на Кавказе   северный кавказ   черкесы   
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11  комментариев
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valmarsnvrsk Час назад
Всё написано верно, правдиво и доходчиво. Но автор рискует - понабегут сейчас малограмотные джигиты и попросту хамить начнут.
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kesha7a 21 минуту назад
Как ни странно, но на данную статью именно хохлы обиделись, судя по комментариям. Они что, защитники всех обиженных?
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10k
Yasen_Perec Полчаса назад
Опять Россия виновата? Ну так и жарьте свои чебуреки и долму на костре. Благо ваша басурманская религия, вам так велит.
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−608
Сергей Микула Час назад
С кем же Россия тогда воевала на Кавказе 47 лет с 1817 по 1864?
С марсианами небось?
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59k
Максим Сергей Микула 59 минут назад
НУ а вы возьмите учебник истории и почитайте с кем, а потом возьмите источники погуглите и посмотрите причину. Хотя судя по минусам хохолик последний учебник ты скурил.
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62k
Вит Вит Сергей Микула 36 минут назад
Первый пошёл.....вы это,отмечайтесь дизлайками,чтобы вас пересчитать можно было
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9k
Яромиръ Сергей Микула Полчаса назад
Как русские пришли на Северный Кавказ
Как русские пришли на Северный Кавказ
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9k
Яромиръ Максим Полчаса назад
....он не хохолик это беглый с сраиля
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