И эти люди учат нас жить? МГУ исправил список поступивших на бюджет

МГУ исправил список поступивших на бюджет факультета психологии после запроса Forbes. В первоначальной версии в нём была дочь главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова — Анастасия, набравшая на 100 баллов меньше других поступивших.
В пресс-службе вуза объяснили, что в список бюджетников она попала случайно и на самом деле зачислена по контрактной форме.
В пресс-службе вуза объяснили, что в список бюджетников она попала случайно и на самом деле зачислена по контрактной форме.
На этот счет есть анекдот:
Автосервис. Клиент проверяет смету за ремонт и спрашивает у мастера:
— А что это тут за пункт "Прокатило" — 10000 руб???
Мастер:
— Не прокатило? Вычеркиваем...
Автосервис. Клиент проверяет смету за ремонт и спрашивает у мастера:
— А что это тут за пункт "Прокатило" — 10000 руб???
Мастер:
— Не прокатило? Вычеркиваем...
Список после исправления Скриншот с сайта МГУ
Анастасия Шувалова попала в список зачисленных на бюджет по специальности «клиническая психология». В сумме за четыре экзамена — досрочное вступительное испытание МГУ по биологии и ЕГЭ по биологии, математике, русскому языку — она набрала 228 баллов, ещё 2 балла — за сочинение. Она была на 37-й строчке, при том что от других поступивших её отделяло больше 100 баллов.
Forbes обратился за комментарием в МГУ, и тогда Шувалова пропала из списка. В обновлённой версии осталось 36 человек.
Изначально Forbes не утверждал, что речь в публикации идёт именно о дочери Шувалова, и потому называл её «полной тёзкой» Анастасии Шуваловой. Однако позже ВЭБ подтвердил изданию, что дочь главы корпорации зачислена по контрактной форме на психфак МГУ. Компания предоставила копию договора, заключённого 21 августа, и отметила, что Анастасия Шувалова побеждала в олимпиаде МГУ «Ломоносов» по биологии.
Анастасия Шувалова попала в список зачисленных на бюджет по специальности «клиническая психология». В сумме за четыре экзамена — досрочное вступительное испытание МГУ по биологии и ЕГЭ по биологии, математике, русскому языку — она набрала 228 баллов, ещё 2 балла — за сочинение. Она была на 37-й строчке, при том что от других поступивших её отделяло больше 100 баллов.
Forbes обратился за комментарием в МГУ, и тогда Шувалова пропала из списка. В обновлённой версии осталось 36 человек.
Изначально Forbes не утверждал, что речь в публикации идёт именно о дочери Шувалова, и потому называл её «полной тёзкой» Анастасии Шуваловой. Однако позже ВЭБ подтвердил изданию, что дочь главы корпорации зачислена по контрактной форме на психфак МГУ. Компания предоставила копию договора, заключённого 21 августа, и отметила, что Анастасия Шувалова побеждала в олимпиаде МГУ «Ломоносов» по биологии.
Игорь Шувалов в налоговой декларации за 2019 год задекларировал прибыль в сумме 179,7 млн рублей. Таким образом, его доход вырос в 2,5 раза: годом ранее в декларации фигурировала сумма 71 млн рублей.
На самом деле ничего нового тут нет. В приемных комиссиях ВУЗов всегда творился адок в этом плане. Все и всегда знали, что кому надо - учиться будут. Но вот именно в этом случае мне кажется проявился положительный эффект от ЕГЭ. Его сложнее купить и с его результатами сложнее пролезть просто так выше других.
Разве не так?
Напомним, что ранее выяснилось, что с 2015 по 2019 год более сотни детей чиновников были пристроены в лучших вузах России на бюджет в обход конкурсного набора.
На самом деле ничего нового тут нет. В приемных комиссиях ВУЗов всегда творился адок в этом плане. Все и всегда знали, что кому надо - учиться будут. Но вот именно в этом случае мне кажется проявился положительный эффект от ЕГЭ. Его сложнее купить и с его результатами сложнее пролезть просто так выше других.
Разве не так?
Напомним, что ранее выяснилось, что с 2015 по 2019 год более сотни детей чиновников были пристроены в лучших вузах России на бюджет в обход конкурсного набора.
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Так и с этим постом, все было хорошо, пока автор не приплел сюда пользу от ЕГЭ. Сразу такое чувство появилось, словно был голоден, налил борщ, попробовал, а тот прокис.
Мыслимо было бы себе представить еще пять-шесть лет назад, что путинские соратники, всэ эти всевозможные записные и портяночные лицемерные патриоты и скрепники будут давать своим детям российское образование?
Конечно же нет. Их по умолчанию ждали Оксфорд, Болонья, Кембридж, Гарвард, Сорбонна и Брюссель. А приходится поступать на низко котирующиеся во всемирной университетской шкале российские вузы. Что делать "золотой" девочке с российским дипломом, который никому не нужен во всем мире? Папа не вечен, а без папы она никто, тем более с российским дипломом.
Замкнутое в самом себе российское высшее образование - тупиковое. И с точки зрения отсутствия таких полезных знакомств, и с точки зрения крайне низкого качества этого самого образования.
Путинские воры-патриоты понимают это лучше тебя, извини уж, а потому и стараются всеми правдами и неправдами пристроить любимых отпрысков в самые престижные и лучшие университеты мира с последующими из этого результатами. Потому что бизнес - это не коммерческие предложения и холодные звонки. Бизнес - это знакомства, это репутация, это просьбы познакомить с нужными людьми. И университетские друзья по факультету будут как нельзя лучшими помощниками.
А что касается богатых пап - то любое состояние можно проесть и спустить за считанные месяцы. И никому ты не будешь нужен, даже если у тебя фамилия Шувалов, Чемезов или Сечин.
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Похоже свидомизм головного мозга не лечится.
Вот и правда - что делать наследнице МИЛЛИАРДЕРА, если у нее нет иностранного диплома. Погрязнет в нищите (сарказм)
У Шувалова очень много заграничных активов.
Но вы настолько дебилы, что вам этого не понять.
Ну и по поводу ватника: