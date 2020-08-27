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И эти люди учат нас жить? МГУ исправил список поступивших на бюджет

И эти люди учат нас жить? МГУ исправил список поступивших на бюджет (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 05:25
Метки: бюджет   исправил   мгу   список   
583
4
МГУ исправил список поступивших на бюджет факультета психологии после запроса Forbes. В первоначальной версии в нём была дочь главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова — Анастасия, набравшая на 100 баллов меньше других поступивших.
В пресс-службе вуза объяснили, что в список бюджетников она попала случайно и на самом деле зачислена по контрактной форме.

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Метки: бюджет   исправил   мгу   список   
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19  комментариев
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2k
Frank Borman 6 часов назад
"Сверхбогатые люди не потому сверхбогатые, что много работают или придумывают что то новое и прорывное. Нет, они сверхбогатые, потому что не платят налоги, отчисления, сборы, акцизы и т.д. И в этом им помогают их высококвалифицированные хорошо оплачиваемые консультанты и юристы." - из учебника "Налоговая политика в постиндустриальном либеральном обществе", издание Высшей Школы Гайдарономики имени Гайдара.
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5k
Denis Cudreacov 4 часа назад
Мне это напомнило анекдот "Мыкола ты лозунг у москалей бачив "бей жидов спасай Россию", да бачив, лозунг гарный, циль погана".
Так и с этим постом, все было хорошо, пока автор не приплел сюда пользу от ЕГЭ. Сразу такое чувство появилось, словно был голоден, налил борщ, попробовал, а тот прокис.
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1k
Валерий Викторович 4 часа назад
Нищебродка. И папа - нищеброд. Вон, даже у Овального дочь в Омериках учится.
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3k
Дмитрий Горчилин 5 часов назад
Здесь еще такой момент, ну хочет человек чтобы его ребенок учился на кого-то там, ну и ладно. Деньги на бочку- пусть учится. Здесь же норовят на бюджет проскочить, что за люди?
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32k
dima423 5 часов назад
да вы гоните...для шувалова эти пара тройка лямов за обучение в мгу, это как для большинства Россиян дневные карманные расходы...) и вообще чето на фейковысер похожа новость)
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3k
Dema 6 часов назад
И эти люди учат нас жить? МГУ исправил список поступивших на бюджет
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365
Константин 6 часов назад
ну это же классика
Ссылка coub.com
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
По какому-то ЕГЭ там, похоже - минимальные баллы (27). И странно, что нет очков "обочечников" - за "индивидуальные достижения", которые достаточно легко купить.
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12k
Александр 6 часов назад
Ну, ничего страшного, "поступит" в Академию МВД, будет "пресс-секретарём", к 30-ти годам получит "полковника"...
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−14
Обратная сторона Луны 7 часов назад
Ну денежек на коммерцию не хватает
не говоря уж про Лондон
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55
Hexo4uha 8 часов назад
-Вася, ну миллион долларов, нахрен тебе эта лампочка?
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21k
aolti 9 часов назад
На самом деле перед нами маленький эпизод большой трагедии.
Мыслимо было бы себе представить еще пять-шесть лет назад, что путинские соратники, всэ эти всевозможные записные и портяночные лицемерные патриоты и скрепники будут давать своим детям российское образование?
Конечно же нет. Их по умолчанию ждали Оксфорд, Болонья, Кембридж, Гарвард, Сорбонна и Брюссель. А приходится поступать на низко котирующиеся во всемирной университетской шкале российские вузы. Что делать "золотой" девочке с российским дипломом, который никому не нужен во всем мире? Папа не вечен, а без папы она никто, тем более с российским дипломом.
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21k
aolti Ligov 6 часов назад
Во всем мире университетское образование - это, прежде всего, личные знакомства, которые в последующем тебе создадут хорошую базу для собственного бизнеса, карьеры, научной или политической деятельности.
Замкнутое в самом себе российское высшее образование - тупиковое. И с точки зрения отсутствия таких полезных знакомств, и с точки зрения крайне низкого качества этого самого образования.
Путинские воры-патриоты понимают это лучше тебя, извини уж, а потому и стараются всеми правдами и неправдами пристроить любимых отпрысков в самые престижные и лучшие университеты мира с последующими из этого результатами. Потому что бизнес - это не коммерческие предложения и холодные звонки. Бизнес - это знакомства, это репутация, это просьбы познакомить с нужными людьми. И университетские друзья по факультету будут как нельзя лучшими помощниками.
А что касается богатых пап - то любое состояние можно проесть и спустить за считанные месяцы. И никому ты не будешь нужен, даже если у тебя фамилия Шувалов, Чемезов или Сечин.
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12k
Ligov aolti 6 часов назад
Есть такие состояния, которые при всем желании проесть невозможно. И ты это прекрасно понимаешь. Если, к тому же, установить над ними некий контроль заранее, в виде какого-нибудь фонда, который будет отстегивать подопечному, допустим, по ляму зелени в месяц. Так что никаких угроз благополучной жизни нет, с одной стороны. С другой, понимание того, что получи такие чада "вышку" лучше они уже жить не будут скорее всего, хуже точно нет...)
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6k
albedo aolti 6 часов назад
Что делать "золотой" девочке с российским дипломом, который никому не нужен во всем мире? Папа не вечен, а без папы она никто, тем более с российским дипломом.
===================
Похоже свидомизм головного мозга не лечится.
Вот и правда - что делать наследнице МИЛЛИАРДЕРА, если у нее нет иностранного диплома. Погрязнет в нищите (сарказм)
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21k
aolti albedo 6 часов назад
Тупой ватник, под пышным павлиньим хвостом всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Миллиардер в условиях путинизма - понятие не финансовое, а политическое. То есть "миллиардером" он может быть лишь здесь и сейчас. Раздеть, разуть подобного "миллиардера" в условиях действующего закона и суда, а не кгбешно-уголовных "понятий" не составит никакого труда. И уж тем более никто не будет лелеять или холить деток бывшего сослуживца галерного раба. Потому что "хороший парень" - это не профессия, за это денег не платят.
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6k
albedo aolti 5 часов назад
Ты идиот, свидомый.
У Шувалова очень много заграничных активов.
Но вы настолько дебилы, что вам этого не понять.
Ну и по поводу ватника:
Ты идиот, свидомый. У Шувалова очень много заграничных активов. Но вы настолько дебилы, что вам этого не понять. Ну и по поводу ватника:
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3k
Наталья 9 часов назад
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