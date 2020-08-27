И эти люди учат нас жить? МГУ исправил список поступивших на бюджет

Игорь Шувалов в налоговой декларации за 2019 год задекларировал прибыль в сумме 179,7 млн рублей. Таким образом, его доход вырос в 2,5 раза: годом ранее в декларации фигурировала сумма 71 млн рублей.



На самом деле ничего нового тут нет. В приемных комиссиях ВУЗов всегда творился адок в этом плане. Все и всегда знали, что кому надо - учиться будут. Но вот именно в этом случае мне кажется проявился положительный эффект от ЕГЭ. Его сложнее купить и с его результатами сложнее пролезть просто так выше других.



Разве не так?



Напомним, что ранее выяснилось, что с 2015 по 2019 год более сотни детей чиновников были пристроены в лучших вузах России на бюджет в обход конкурсного набора.