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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (41 фото + 9 видео)

Автор:
26 августа 2020 19:06
Метки: комментарии   политика   юмор   
3039
41
9
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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64  комментария
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179k
NAZARETH Автор поста 20 часов назад
Политические комментарии из инета
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Ashabad 2 часа назад
Политические комментарии из инета
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3k
евгений 6 часов назад
Лавров молодец. Явно знал о чем будет речь и на обед подавали щи с лесными грибочками. Тонкий [мат] от Лаврова
Лавров молодец. Явно знал о чем будет речь и на обед подавали щи с лесными грибочками. Тонкий <span style='color:gray'>[мат]</span> от Лаврова
Лавров молодец. Явно знал о чем будет речь и на обед подавали щи с лесными грибочками. Тонкий <span style='color:gray'>[мат]</span> от Лаврова
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137k
☭Cheкаво☭ 10 часов назад
"плач не полживцев", одни еврейские фэйсы, это же даже уже смешно, у них какой то заговор против России, я уверен, у них есть какой то свой клуб или секта где они вместе собираются, и придумывают как бы развалить Россию..подонки либеройдные.
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Александр 12 часов назад
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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3k
Алексей Куликов Александр 23 минуты назад
Ещё ранее, мне хочет говорить словами Дзержинского...
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Александр 12 часов назад
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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Александр 12 часов назад
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Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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3k
ride Александр 6 часов назад
Правильно делает. Надо требовать ясности. Если Европа скажет - "никогда вас не примем" - укры может пойдут другой дорогой. А пока они в подвешеном состоянии.
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331k
rusfet ride 5 часов назад
Никогда Европа не скажет,что они их не примут в ЕС. Они будут кормить их * завтраками*. А когда уже всем это надоест,- поставят невыполнимые условия для Украины.
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3k
ride rusfet Полчаса назад
Согласен. Но спрашивать - надо. Это как с начальником на работе - каждый месяц ходить за повышением. Когда повышение, что я должен сделать для повышения? И он такой - ну, ну, прояви еще чуток инициативности, кофе меньше пей.
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43k
Александр 12 часов назад
Политические комментарии из инета
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8k
ПчёЛа Александр Час назад
Ну и рожа, ботокс из щек постепенно перемещается в мозг. А раньше такая миленькая была...
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12k
Сталкер 14 часов назад
Типа, как быстро проветрить кабину и поменять памперс?

Типа, как быстро проветрить кабину и поменять памперс?
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12k
Сталкер 14 часов назад
У каклов даже так называемые "оппозиционные" и "пророссийские" каналы до сих пор НИ СЛОВА не сказали о том, что в России уже есть вакцина от "короны".
У каклов даже так называемые "оппозиционные" и "пророссийские" каналы до сих пор НИ СЛОВА не сказали о том, что в России уже есть вакцина от "короны".
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12k
Сталкер 14 часов назад
Загнать тварей в схрон и минимум пятОк ф-1 туда же потом...
Загнать тварей в схрон и минимум пятОк ф-1 туда же потом...
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2k
mobi dic 15 часов назад
ну а чё,красивая жена у главы западной демократии.
редкий случай, без бороды и не мужик,к тому же красотка.
только за одно это пора дональду импичмент объявлять.
ну а чё,красивая жена у главы западной демократии. редкий случай, без бороды и не мужик,к тому же красотка. только за одно это пора дональду импичмент объявлять.
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12k
Сталкер mobi dic 14 часов назад
Да ещё и славянка... Ужас!!!
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2k
mobi dic 15 часов назад
сажать и штрафовать нещадно и в разы иностранцев участвующих в протестах.
вне зависимости в какой стране происходит протест.
тут как с выборами референдумами и тд,голосовать имеют право только граждане.
ну и конечно вызывать послов на ковёр.
сажать и штрафовать нещадно и в разы иностранцев участвующих в протестах. вне зависимости в какой стране происходит протест. тут как с выборами референдумами и тд,голосовать имеют право только граждане. ну и конечно вызывать послов на ковёр.
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2k
mobi dic 15 часов назад
вот реально бабка на всю голову больная.
если бы она стала президентом,то точно начала бы мировую войну.
вот реально бабка на всю голову больная. если бы она стала президентом,то точно начала бы мировую войну.
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NAZARETH

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