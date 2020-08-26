24.

Лидеры белорусских протестов начали менять свою риторику. Заговорили о том, что не собираются менять внешнюю политику страны, не собираются выходить из союзного государства и ОДКБ. Самоназванный лидер нации Светлана Тихановская, сидя в Литве, выступила по видеосвязи перед Европарламентом. В своём выступлении, помимо прочего, она заявила, что протесты в Белоруссии являются не антироссийскими и не пророссийскими.