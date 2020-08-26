Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
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Сотрудники ФСБ России на днях уничтожили троих террористов и задержали еще нескольких боевиков. Из ФСБ работают ради нашей безопасности!
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– Нет! Это в США как уже стало привычно "весело". Так жестко разгоняют протестующих в Омерике, но всё равно диктатор только Лукашенко, там же демократия ...
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Колумбийских повстанцев сразу вычёркиваем.
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Угадай страну по конкурсу
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А у хохлов то свято было,с Лехой, 3,14дором этим про цирк забыли.
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Чей-то вспомнилось.Народ, кто сегодня уже получил гуманитарку из Украины?
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Зеленский заявил что не желает белорусам того, что произошло с Украиной.
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Вообще -то была одна...
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А помните, как Путин отравил Верзилова? Первое фото - как он улетал в Германию, а второе - он же по прилёту. Немецкие волшебники умудрились поставить смертельно отравленного Верзилова на ноги за пару часов полёта!
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А все те же грабли.
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МОЖНО ЛИ ИМ ВЕРИТЬ ?
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Вчера все СМИ рассказывали про митинг учителей в Минске
Типичная информационная картина любого "цветного переворота" - это митинги врачей, рабочих, учителей и ученых, на которых присутствуют одни и те же рожи бездельников, тунеядцев, профессиональных протестунов.
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АМЕРИКАНСКИЙ КРАХ - РЕАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ПРОПАГАНДЫ
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ПРОТИВНО БЛ.......дь
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НЕМНОГО ЮМОРА
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А вот...неповторимый оригинал, а не, какой то плагиат - Мелании !
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Авторский пост
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
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- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
редкий случай, без бороды и не мужик,к тому же красотка.
только за одно это пора дональду импичмент объявлять.
вне зависимости в какой стране происходит протест.
тут как с выборами референдумами и тд,голосовать имеют право только граждане.
ну и конечно вызывать послов на ковёр.
если бы она стала президентом,то точно начала бы мировую войну.