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Источник:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
- Выборы 2017: и смех и грех
- Единый день голосования в России: главные скандалы и неожиданные подробности
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
==== Где всепропальщики ?=====
Первых классов - 33!
;-)
-Апельсинов.
-Хрен им в ж.о.п.у.
-Давали , все равно апельсинов просят...
Но если серьезно, то дети в школе быстрее измеряют все это вот, банально разделив длину набережной на длину пододеяльной игрушки этой дуры. Отправьте ее в школу.
ПыС. Это, если чё, одинаково относится как к "хейтерам", так и к "поклонникам": ЗАЕ.БАЛИ вы своим Олёшей! Без интернет-поддержки он - НИКТО. НОЛЬ. Грантосос.
я смотрю ЕКБ ваще рвет и мечет...и гомосековская неделя и ельцин-бухалово-центра, и ройзман у них был и "это господь, господь, ооооо..."(с) тоже поползновения по храму\парку были.... ну ваще жесть. а нормально там жить не пробовали? ну так, для разнообразия
выборы в штатах уже через 3 месяца.... ничо личного, бизнес :)
везите сразу к саудитам, они так умеют (с бочками и кислотой), что если по горячим следам не искать, то и не найти уже потом будет! :) отлично "испариться" можно...бггг