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Политические картинки

Политические картинки (38 фото)

Автор:
26 августа 2020 10:54
Метки: политика   прикол   юмор   
3337
38
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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79  комментариев
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331k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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5k
PARTY_zan 39 минут назад
Что, даже Качиньского выкапывать не пришлось бы???
Что, даже Качиньского выкапывать не пришлось бы???
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25k
Alan Garner 13 часов назад
Анального не в Катар,а в Мали надо. Пусть Лёха воплотит все свои мечты.
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177
Дементий Мурзич 16 часов назад
вишь как, пока "гудки" были при власти, их не слышно было. Таперича, у "Гудков" отобрали у их подконтрольный ЧОПов объекты, срать то как стали... ИИИХХХ.Потерпевшие мобыть. Один "гудок" при КГБ был,сынАчка подттащил под это дело, вишь как... теперь от их ЧОПов в отказ идут,денюжка ЁК! Вот и вся история с оппозицией.
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28k
Юр21 17 часов назад
Клоуны! Поляки Качинского то закапывают, то выкапывают, а эти Лёху Крабоеда по миру таскают...
Клоуны! Поляки Качинского то закапывают, то выкапывают, а эти Лёху Крабоеда по миру таскают...
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1k
Токомо Юр21 14 часов назад
Да Сисяна по миру как ниггера в золотом гробу по штатам в США таскать будут.Чтоб люди прониклись.
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941
Федор Медведев 18 часов назад
Либераст к тому же этот мусор и бросит.
Либераст к тому же этот мусор и бросит.
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
Я пошел в 1-й класс в 1972г. У нас было 5 классов , но по 43-44 человека. А здесь .... ПИПЕЦ !!!!! Значит и зарплата у учителей хорошая. ...
==== Где всепропальщики ?=====
Я пошел в 1-й класс в 1972г. У нас было 5 классов , но по 43-44 человека. А здесь .... ПИПЕЦ !!!!! Значит и зарплата у учителей хорошая. ... ==== Где всепропальщики ?=====
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5k
Лаврентий NAZARETH 17 часов назад
Комментарий к фото
Второй, третий, попрошу заметить, это уже второй, третий...
Первых классов - 33!
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331k
rusfet Автор поста Лаврентий 17 часов назад
Комментарий к фото
Первый АБ, первый АВ, и так далее.
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5k
Лаврентий rusfet 17 часов назад
Комментарий к фото
Или первый-А1, первый-А2 и т.д.
;-)
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274
Данное родителями при рождении Лаврентий 15 часов назад
Комментарий к фото
r2d2
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1k
Gilmor NAZARETH Час назад
Комментарий к фото
Народ а это точно не фэйк? 33 первых класса, это же пипец просто. Мало того что у них учителей наверняка столько нет, так и ни одна школа на такое не рассчитана.
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
БЛ. сколько про хохлов читаю - ны все , уже удивить нечем. Так нет же , кто -нибудь да отчибучит...
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
Я так понял это певец - звезда типа того румына ?
Я так понял это певец - звезда типа того румына ?
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
-Чего они хотят ?
-Апельсинов.
-Хрен им в ж.о.п.у.
-Давали , все равно апельсинов просят...
-Чего они хотят ? -Апельсинов. -Хрен им в ж.о.п.у. -Давали , все равно апельсинов просят...
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
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28k
winergy2012 21 час назад
Политические картинки
Политические картинки
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179k
NAZARETH 21 час назад
Комментарий к фото
Кому они такие на хер нужны
Кому они такие на хер нужны
Кому они такие на хер нужны
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182k
Северное сияние NAZARETH 18 часов назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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4k
Владимир 22 часа назад
Комментарий к фото
В наколенниках. Сразу опыт виден!
Но если серьезно, то дети в школе быстрее измеряют все это вот, банально разделив длину набережной на длину пододеяльной игрушки этой дуры. Отправьте ее в школу.
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25k
Alan Garner 22 часа назад
В Польше Алалоша Уже в 7раз бы откапывали)))))
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14k
Поручик 22 часа назад
Из-за одного "анального клоуна" хомячки вспахали весь интернет...
ПыС. Это, если чё, одинаково относится как к "хейтерам", так и к "поклонникам": ЗАЕ.БАЛИ вы своим Олёшей! Без интернет-поддержки он - НИКТО. НОЛЬ. Грантосос.
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25k
Aleks 23 часа назад
В Польше сначала бы закопали
А вот через несколько лет...
В Польше сначала бы закопали А вот через несколько лет...
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12k
Сталкер 23 часа назад
Такое ощущение, что Е-бург превратился в отстойник фекальных масс.
Такое ощущение, что Е-бург превратился в отстойник фекальных масс.
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18k
Добрый Алабай Сталкер 21 час назад
Влияние ельцин-центра и пендосовского консульства.
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28k
Юр21 Сталкер 17 часов назад
А когда то там Гена Букин жил...
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
я смотрю ЕКБ ваще рвет и мечет...и гомосековская неделя и ельцин-бухалово-центра, и ройзман у них был и "это господь, господь, ооооо..."(с) тоже поползновения по храму\парку были.... ну ваще жесть. а нормально там жить не пробовали? ну так, для разнообразия

я смотрю ЕКБ ваще рвет и мечет...и гомосековская неделя и ельцин-бухалово-центра, и ройзман у них был и "это господь, господь, ооооо..."(с) тоже поползновения по храму\парку были.... ну ваще жесть. а нормально там жить не пробовали? ну так, для разнообразия
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
выборы в штатах уже через 3 месяца.... ничо личного, бизнес :)

выборы в штатах уже через 3 месяца.... ничо личного, бизнес :)
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
везите сразу к саудитам, они так умеют (с бочками и кислотой), что если по горячим следам не искать, то и не найти уже потом будет! :) отлично "испариться" можно...бггг

везите сразу к саудитам, они так умеют (с бочками и кислотой), что если по горячим следам не искать, то и не найти уже потом будет! :) отлично "испариться" можно...бггг
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