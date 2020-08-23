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Политические картинки

Политические картинки (27 фото)

Автор:
23 августа 2020 13:08
Метки: политика   прикол   юмор   
3040
27
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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38  комментариев
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330k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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17k
ЕвГений 9 часов назад
Политические картинки
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137
ДМИТРИЙ Ф 16 часов назад
М-многоходовочка

М-многоходовочка
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3k
Gnobila 19 часов назад
Я правильно понимаю, что мальчик-мажор, чьё благополучие зиждется на 'правильном' взимании абонентской платы с россиян, недоволен сегодняшним положением вещей и помогает оппозиции, чтобы ускорить смену власти? Тогда пословица "пилить сук, на котором сидишь" определённо про него.
Я правильно понимаю, что мальчик-мажор, чьё благополучие зиждется на 'правильном' взимании абонентской платы с россиян, недоволен сегодняшним положением вещей и помогает оппозиции, чтобы ускорить смену власти? Тогда пословица "пилить сук, на котором сидишь" определённо про него.
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8k
alexis День назад
А я писал, что он водку в ларьке купил, а меня заминусили.

А я писал, что он водку в ларьке купил, а меня заминусили.
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1k
Andrey alexis 11 часов назад
Они минусят всех кто не согласен с намеренным и заказным отравлением
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2k
KL11 alexis 10 часов назад
чек есть?
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8k
alexis KL11 8 часов назад
Он после 22ух брал.
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1k
Yow День назад
а почему ОН в посте, а я в минусе???
а почему ОН в посте, а я в минусе???
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1k
Yow День назад
Ссылка youtu.be
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330k
rusfet Автор поста Yow День назад
Потому что либералы и всёпропальщики не спят.
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9k
Боковерхов День назад
Политические картинки
Политические картинки
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499
Татьянин день День назад
Политические картинки
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499
Татьянин день День назад
Дай бог здоровья Алексею , кто как не он , так умело будет окучивать хомячков .
Дай бог здоровья Алексею , кто как не он , так умело будет окучивать хомячков .
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25k
Ashabad День назад
Джангиров всегда прекрасен
Ссылка www.youtube.com
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499
Татьянин день День назад
Политические картинки
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499
Татьянин день День назад
....... с"рать брильянтами ???

Как всё же я мало прожил на этом свете , сколько нового и удивительного .
....... с"рать брильянтами ??? Как всё же я мало прожил на этом свете , сколько нового и удивительного .
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177k
NAZARETH День назад
Политические картинки
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137
ДМИТРИЙ Ф NAZARETH 16 часов назад
Мне кажется, США поняли, что Россию не вернуть в святые 90ые и всякими изощрёнными методами гробят экономику конкурента в лице ЕС
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177k
NAZARETH ДМИТРИЙ Ф 9 часов назад
Уже от безысходности
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177k
NAZARETH День назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH День назад
Политические картинки
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499
Татьянин день День назад
Политические картинки
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177k
NAZARETH День назад
Политические картинки
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25k
Ashabad День назад
Белорусский МИД послал в длительное пешее эротическое путешествие советы от президента Украины Зеленского. Пресс-секретарь МИД Беларуссии сказал, что "новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности." В переводе на русский это звучит так: "Идите в ж*пу со своими советами."

Белорусский МИД послал в длительное пешее эротическое путешествие советы от президента Украины Зеленского. Пресс-секретарь МИД Беларуссии сказал, что "новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности." В переводе на русский это звучит так: "Идите в ж*пу со своими советами."
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25k
Alan Garner День назад
Навальный, обожравшись дешового бухла и просроченного Якобс монарх улетел в Германию. Сделайте его президентом Мали. Те очень в Европу хотят, дайте Лёхе вздохнуть полной грудью.
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28k
winergy2012 День назад
Тут по моему почти месяц прошел.Но у прое.ба.лтов видимо поток времени другой.
Тут по моему почти месяц прошел.Но у прое.ба.лтов видимо поток времени другой.
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5k
Агент Безопасной Национальности День назад
Как интересно...обычные люди, решившие привлечь ЕСПЧ к разрешению своих вопросов, годами ждут решения.
А тут нА тебе - меньше, чем за сутки...
Как говорится, cui prodest?

Как интересно...обычные люди, решившие привлечь ЕСПЧ к разрешению своих вопросов, годами ждут решения. А тут нА тебе - меньше, чем за сутки... Как говорится, cui prodest?
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78k
Taras Kozalupko Агент Безопасной Национальности День назад
Пришёл уже ответ из Омска - карту этого пациента в регистратуру потеряли
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19k
Влад Агент Безопасной Национальности День назад
Согласно поправкам России пофиг кто что там "обязал".
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1k
Alex Влад 19 часов назад
Золотые слова. Тут все говноедв ныли против поправок. Да только изза этого еще бы 20 раз "за" проголосовал.
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