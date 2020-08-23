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Источник:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
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М-многоходовочка
Как всё же я мало прожил на этом свете , сколько нового и удивительного .
А тут нА тебе - меньше, чем за сутки...
Как говорится, cui prodest?