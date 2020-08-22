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Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли (5 фото)

Автор:
22 августа 2020 15:06
Метки: лихтенштейн   территории   чехия   
440
5
Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.

Источник:

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Метки: лихтенштейн   территории   чехия   
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17  комментариев
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12k
Юрий 14 часов назад
Началось... Сейчас Польша, Румыния, Венгрия у шумеров свое требовать начнут.
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5k
ALFIE 5 часов назад
будет уматно, если создадут прецедент...в таком случае, украине, придется очень несладко, имея в активе галицию и закарпатье... а то выходит, что петя в конституции про ес и нато прописал, и как теперь с такими "строчками" идти в ес, с некогда "отнятыми" землями у нынешних членов ес?:)))) короче весело :)
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157
Старичок 11 часов назад
А как все хорошо начиналось, но стоило Косово отделить и пошло-поехало.
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467
Alexei Fil 11 часов назад
Лихтенштейн оказался единственной страной не выдавшей русских военнопленных СССР, тем самым сохранив им жизнь.
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1k
Евгений 11 часов назад
Какая красивая фомулировка: "Конфискация без компенсации неприемлема". Надо наркоторговцам взять на вооружение. А то, понимаешь, одни убытки от этих борцунов с наркотиками.
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16k
turyst 12 часов назад
"Болельщики футбольной команды Лихтенштейна, выехали из страны на чемпионат Европы.
На трёх автобусах.
В стране остался сторож. " (С) Старый анекдот.
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174k
NAZARETH turyst 10 часов назад
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1k
Ям 13 часов назад
вечные шестерки и шавки.
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8k
Гуляка 14 часов назад
Где Лихтенштейн и где Чехия?
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3k
dampfer Гуляка 13 часов назад
В Европе
. Это не территориальные притязания соседей. Это требования вернуть "имущество рода Лихтенштейн".
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8k
Гуляка dampfer 12 часов назад
В заголовке "земли"
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3k
dampfer Гуляка 12 часов назад
Всё верно. Но требует эти земли не государство Лихтенштейн, а род Лихтенштейн, по совместительству правители и владельцы государства Лихтенштейн.
В общем забавная ситуация, но не для чехов
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17k
Батончик с маком 14 часов назад
надо бы припомнить как эта деревня фашиков после войны у себя скрывала
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85k
БрОдЯгА 14 часов назад
А мне это нравиться. Пусть хлебают полной ложкой. Пока был Варшавский договор боялись Москвы. Сидели и молчали. А сейчас Москва плохая пусть забирают.
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