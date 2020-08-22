Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.
Между двумя странами существуют разногласия по вопросу конфискации имущества рода Лихтенштейн, прежде всего в Моравии, на основании декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии. По оценке княжества, действия бывшей Чехословакии были необоснованными, поскольку декреты должны были распространяться на граждан Германии, а не Лихтенштейна.
резиденция Вальтице
Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.
замок Леднице
"Для нас незаконное применение чехословацких указов и последствия остаются нерешенным вопросом. Конфискация без компенсации неприемлема", - заявила изданию глава МИД Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.
Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек огласил предварительную позицию страны, отметив, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ, так как суд не рассматривает вопросы, возникшие до принятия Европейской конвенции по правам человека.
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Метки: лихтенштейн территории чехия
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