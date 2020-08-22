Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Речь идет об оспаривании суверенитета Чехии над более чем двумя тысячами квадратных километров территории, что более чем в десять раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.