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По классификации самих европейцев такие заявления официальных лиц - это прямое вмешательство во внутренние дела ЧУЖОЙ страны.
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Сценарий для Белоруссии - ещё есть чего уничтожать
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Карачун всем РЭВОЛУЦЫОНЭРАМ...
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ВСЕ ЗА ГРИБАМИ!!! ШЕФ УЖЕ НА МЕСТЕ
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Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС.
Как отметил артист, адвокаты убеждали его, что «у нас самый справедливый суд».
«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. RT)», цитирует РИА Новости Ефремова.
Он добавил, что так же происходило в сторону адвоката Эльмана Пашаева.
«И эти улыбочки от Добровинского... И в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», сказал Ефремов.
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The show must go on...
Спасибо за напоминание, уже бегу на склад.
Для тех кто не в теме последней картинки - это Рокки из Чип и Дейла
если кто не в курсе, то амеры уже давно травят байку, что никто не вернулся :) типа животные смертники...зачем травят? ну сами подумайте :) сколько разных "движений за права" у них там есть..а думать и читать там не принято
Вот только Лайку жалко.
я думаю китаец сам офиегл от таких обычаев....и что самое очко, эти папусы, в это верят, отказаться - оскорбить их "офигенную традицию"....капппеееец
это кстати, не потому что они евреи, ну пусть на половину или типа того. не важно. прикол гражданства израиля в том, что это гарантия безопасности. во первых и главное - там срать хотели на выдачу интерполу и т.д. короче израиль не выдает своих граждан ни при каких условиях. вот и все :) ну а второе, так чисто - информационное, всегда можно поорать про "бедного еврея", опять вспомнить как их типа уничтожали и бла бл бла...
ну не на нары же садиться? а то суд скоро....
спорим, этой новости не будет ни в одном выпуске новостей на украине как по телеку, радио и т.д. так и во всяких телеграмм помойках? :)