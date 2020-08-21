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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (39 фото + 2 видео)

Автор:
21 августа 2020 07:39
Метки: комментарии   политика   юмор   
3631
39
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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174k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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26k
Дмитрий День назад
Политические комментарии из инета
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1k
Вадим Аполонов Дмитрий День назад
Хорошо вам, шавкам, тявкаете, тявкаете, а как карму сольёте, за отсос снова админы возвращают. И ещё такое дерьмо типа тебя, смеет кого-то называть кремлеботами и ольгинцами. Наслаждайся, меня например, реально веселят твои однотипные высеры, прям как школьник, который думает, что всех умнее.
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26k
Дмитрий Вадим Аполонов День назад
Когда Путин угощает чаем
Когда Путин угощает чаем
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1k
Вадим Аполонов Дмитрий 20 часов назад
Это он вместо чаю конъячку хочет е.б.ан.уть, а неруси не понимают русского гостеприимства. Так что мимо, ч.м.ошничек.
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20k
Е-Лена 2 дня назад
Тут эта...
Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС.
Как отметил артист, адвокаты убеждали его, что «у нас самый справедливый суд».
«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. RT)», цитирует РИА Новости Ефремова.
Он добавил, что так же происходило в сторону адвоката Эльмана Пашаева.
«И эти улыбочки от Добровинского... И в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», сказал Ефремов.
===
The show must go on...
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12k
MedOFFo Е-Лена День назад
Политические комментарии из инета
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1k
Alex Е-Лена День назад
Даже комментировать слов нет. Ублюдок. Вёл бы себя по человечески, вымаливал прощение у родственников, нет, адвокатов сильнее ему. Байкал ему пора углублять. Фу, козлище
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20k
Е-Лена Alex 22 часа назад
Да. Он сам же о себе и сказал. В том - первом - "покаянном" ролике: "Конец. Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех".
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1k
Alex Е-Лена 20 часов назад
Я не про знаменитую фамилию. В нем от человека не осталось ничего. Дерьмодемон
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20k
Е-Лена Alex 19 часов назад
Да. Согласна!
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8k
Ginny 2 дня назад
Комментарий к фото
а не пойти ли это мадаеме в козе трещину
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3k
Eugen 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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21k
Андрей 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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3k
Сергей 2 дня назад
Спасибо за напоминание, уже бегу на склад.

Спасибо за напоминание, уже бегу на склад.
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928
Федор Медведев 2 дня назад
Как только реальный срок стал светить, так они сразу больные.
Как только реальный срок стал светить, так они сразу больные.
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28k
winergy2012 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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867
rezus_44 2 дня назад
Комментарий к фото
Мы монголо-татары официально заявляем ! Нам США тоже должна выплатить 12 трлн , хз за что , но так надо !
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2k
Ал, давай! rezus_44 2 дня назад
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Как "за что"? А испытания атомных бомб на японцах? А уничтожение аборигенов в США? Индейцы, по моему, относятся к монголоидной расе.
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6k
piton13 rezus_44 День назад
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Как за что? За то что высадили в 1918 году свои войска на Дальнем востоке.
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43k
Albert GER rezus_44 День назад
Комментарий к фото
Же суи монголотатарин
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3k
евгений 2 дня назад
Это сложный вариант. Достаточно омара подбросить.

Для тех кто не в теме последней картинки - это Рокки из Чип и Дейла

Это сложный вариант. Достаточно омара подбросить. Для тех кто не в теме последней картинки - это Рокки из Чип и Дейла
Это сложный вариант. Достаточно омара подбросить. Для тех кто не в теме последней картинки - это Рокки из Чип и Дейла
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7k
Maddy8 2 дня назад
Когда в Белоруссии начались волнения,многие наши певцуны и прочие отказались туда ехать выступать,поддерживая свержение батьки.Сейчас всё успокоится и что? Они поедут типа ничего не было?
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2k
Aleksandr Surovyy Maddy8 2 дня назад
"Проституток, извозчиков и клоунов не убивать ! Они служат любой власти."-(с) Троцкий
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463
Алекс Aleksandr Surovyy День назад
Всё правильно, но чуть точнее. "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" Александр Васильевич Колчак
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197k
Booharik 2 дня назад
Когда на снимках на глаза попадается флаг белорусских "протестунов", всегда приходит мысль, что этот флаг больше подходит украинским "майданаторам" - флаг белый с красной полосой - сало с мясной прожилочкой, и именно этот флаг символизирует нерушимую связь "протестунов" с "майдаунами".
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3k
ride 2 дня назад
Комментарий к фото
И ведь пошел китаец! Вот жеж он быдло! Я бы обошел по грязи, не унижая достоинства людей
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59k
Максим ride 2 дня назад
Комментарий к фото
Он дипломат. Пойдя в обход можно нанести смертельное оскорбление народу к которому ты приехал.. Поэтому ты ноунейм, а он политик.
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19k
предводитель дворянства! ride 2 дня назад
Комментарий к фото
Ты бы,мог только эту дорожку составлять.
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3k
ride 2 дня назад
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О чем говорят эти данные? О том, что в телеграмме сидят малолетки, которым еще рано голосовать, и о том, что бОльшая часть населения не пользуется телеграммом.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
если кто не в курсе, то амеры уже давно травят байку, что никто не вернулся :) типа животные смертники...зачем травят? ну сами подумайте :) сколько разных "движений за права" у них там есть..а думать и читать там не принято

если кто не в курсе, то амеры уже давно травят байку, что никто не вернулся :) типа животные смертники...зачем травят? ну сами подумайте :) сколько разных "движений за права" у них там есть..а думать и читать там не принято
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2k
Hellgone ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Ну что у них приравняли людей к собакам мы и так в курсе.А у нас подняли собак до людей.
Вот только Лайку жалко.
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137k
☭Cheкаво☭ ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Архивы бы хоть посмотрели свои пиндоские 60-х)
Архивы бы хоть посмотрели свои пиндоские 60-х)
Архивы бы хоть посмотрели свои пиндоские 60-х)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
я думаю китаец сам офиегл от таких обычаев....и что самое очко, эти папусы, в это верят, отказаться - оскорбить их "офигенную традицию"....капппеееец

я думаю китаец сам офиегл от таких обычаев....и что самое очко, эти папусы, в это верят, отказаться - оскорбить их "офигенную традицию"....капппеееец
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
это кстати, не потому что они евреи, ну пусть на половину или типа того. не важно. прикол гражданства израиля в том, что это гарантия безопасности. во первых и главное - там срать хотели на выдачу интерполу и т.д. короче израиль не выдает своих граждан ни при каких условиях. вот и все :) ну а второе, так чисто - информационное, всегда можно поорать про "бедного еврея", опять вспомнить как их типа уничтожали и бла бл бла...

это кстати, не потому что они евреи, ну пусть на половину или типа того. не важно. прикол гражданства израиля в том, что это гарантия безопасности. во первых и главное - там срать хотели на выдачу интерполу и т.д. короче израиль не выдает своих граждан ни при каких условиях. вот и все :) ну а второе, так чисто - информационное, всегда можно поорать про "бедного еврея", опять вспомнить как их типа уничтожали и бла бл бла...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну не на нары же садиться? а то суд скоро....

ну не на нары же садиться? а то суд скоро....
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
спорим, этой новости не будет ни в одном выпуске новостей на украине как по телеку, радио и т.д. так и во всяких телеграмм помойках? :)

спорим, этой новости не будет ни в одном выпуске новостей на украине как по телеку, радио и т.д. так и во всяких телеграмм помойках? :)
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245
Shekhar Kapur ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
На меня в инсте много людей подписано, особенно украинцы , разместила эту картинку сейчас у себя в ленте , как и про красавицу из Донбасса ). Многие прочитают .
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174k
NAZARETH Автор поста Shekhar Kapur 2 дня назад
Комментарий к фото
Интересно было бы посмотреть отзывы...
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