Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением

Следовавший из Москвы в Томск самолет, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
Она уточнила, что Навального госпитализировали в бессознательном состоянии. В настоящее время он находится в реанимации.
Ярмыш предполагает, что блогера отравили. Она рассказала, что с утра он пил только чай.
В свою очередь в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 сообщили ТАСС, что Навальный госпитализирован в токсикореанимацию.
Ярмыш предполагает, что блогера отравили. Она рассказала, что с утра он пил только чай.
В свою очередь в омской больнице скорой медицинской помощи № 1 сообщили ТАСС, что Навальный госпитализирован в токсикореанимацию.
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но,кажется мне - этот клоун еще крови попьет)))
Бараны икры уже нажрались, после санкций, сейчас жрут говно. И со страхом смотрят на Белорусь. Но по истории, в России революции бывают куда интереснее. И кстати, очень часто. Смерть не то что лидера опозиции, но как показала практика в США, смерть очередного преступника, может привести к печальным последсвиям для страны.
ТОКСИЧЕСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ!!!
даже интересно стало, а какие еще бывают отравления?
Термин "отравление" уже подразумевает воздействие токсина и определение "токсическое" явный перебор или плеоназм.
Звучит конечно солидно, но по сути - полная хрень:
главный приоритет
свободная вакансия
массовая эпидемия
полный аншлаг
другая альтернатива
общий наркоз
солнечная инсоляция
врождённый инстинкт и т. д.
Любит у нас народ терминами заумными щеголять, особенно журналюги.
Грамотный доктор скажет :
"Операция была сделана под наркозом" или "под общим обезболиванием".
Местное обезболивание называется анестезия.
Поэтому: просто НАРКОЗ.
Если уж очень хочется: ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ.
Pukan zgorel u ego .Vot i vsyo.
Не дай бог, помрёт. В кого плеваться-то буду?