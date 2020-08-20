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Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением

Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением (2 фото)

Автор:
20 августа 2020 08:27
Метки: новальный   отрава   политика   
1640
2
Следовавший из Москвы в Томск самолет, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

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Метки: новальный   отрава   политика   
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99  комментариев
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36k
Александр 3 дня назад
Предлагаю заранее назвать какой-нибудь мост в честь Навального )
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329
20 cm 2 дня назад
и травят его и травят, а он как таракан - все не дохнет...
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329
20 cm 2 дня назад
тут или чудесное выздоровление вдалеке от режыма, или если не получит антидот - смерть от рук режыма)))
но,кажется мне - этот клоун еще крови попьет)))
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1k
Андрей 2 дня назад
Я думал тут будет навалом комментариев а-ля "Дотянулась до либера оппозиции кровавая рука гэбни"... Но не стоит приплетать "козьни отравителей" власти, так как Навальный является её филиалом в противоположном лагере иначе ни как не объяснить все выкрутасы им проделанные - обычных людей бы по закону посадили, а этот как непотопляемое г..(то с условным после задержания полицией на зону не отправляют, то заграницу летает и т.д.)
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7k
Свои Пять Копеек 2 дня назад
Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением
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1k
alex 2 дня назад
За что вы на человека так ополчились?
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4k
ilych_il tranzit 2 дня назад
более ста человек прилетели с опозданием + затраты на внеплановую посадку..... из-за одного ушлёпка, которого ошибочно считают человеком.. ладно бы был человеком, тогда все издержки оправданы были бы
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1k
Mikhail ilych_il tranzit 2 дня назад
пипец ты варвар)
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4k
ilych_il tranzit 2 дня назад
Собственным ядом отравился
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−1498
Нож 2 дня назад
Фишки, как и многие медиа в России, окупировали кремлёвские орки из силовых структур. Большинство контуженные, остольные просто бараны на окладе. Стране будет не сладко, с такими "обозревателями" политики. Люди ведь не все такие тупые.
Бараны икры уже нажрались, после санкций, сейчас жрут говно. И со страхом смотрят на Белорусь. Но по истории, в России революции бывают куда интереснее. И кстати, очень часто. Смерть не то что лидера опозиции, но как показала практика в США, смерть очередного преступника, может привести к печальным последсвиям для страны.
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20k
Кактус Нож 2 дня назад
Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением
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25k
Alan Garner 2 дня назад
Да х.у.й на него таких у.е.б.к.о.в ещё 2% за.е.беш.ься травить эту мразь. Но думаю это фейк и надеюсь на пиндосов. Хоть не на мосту, а в полёте)))))
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2k
Gavanskiy 2 дня назад
Коллаж
!!!
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1k
Lis 2 дня назад
Пусть счет не забудут за лечение выставить...
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−506
Dmitry Kurtov 2 дня назад
Ух ты, даже медики ещё не знают, чего там у него, но аффтар уже поставил абсолютно точный диагноз. Милейший, Вы свой талант в землю зарываете. В "Битве экстрасенсов" поучаствовать не хотите?
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117
Игорь Латушкин 2 дня назад
надеюсь,что это карма за ветерана!!!
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451
Mashinister Игорь Латушкин 2 дня назад
наслаждаешься поправками уже?
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117
Игорь Латушкин Mashinister 2 дня назад
да, они меня устраивают !
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5k
ALFIE Игорь Латушкин 2 дня назад
увы, но нет. это скорее обманка, чтобы уйти от этой кармы..ибо как сообщали: у сисяна 23го суд по делу ветерана как раз, а поскольку срок действия по Ив Роше и Кировлес не истек, то если добавится решение суда и по ветерану, а оно бы было 100%, то это уже никакая не условка будет, а реально пойдет на отсидку...а поскольку делить парашу вместе с синицей ему не хочется (ибо парашу топтать должны лохи, а не кто их разводит), вот он и учудил такую штуку. ща 3 дня проспится, донаты соберутся, хайп все дела, а там уже и срока и не будет, ибо одни решения выйдут из срока давности, а новое , ну типа ок - заплатит штраф донаты уже собраны ж.... вот такая разводиловка, имхо
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18k
Альберт 2 дня назад
"...из-за токсического отравления блогера..."
ТОКСИЧЕСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ!!!
даже интересно стало, а какие еще бывают отравления?
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8k
Bill Альберт 2 дня назад
Отравление алкоголем, змеиным ядом, испорченными продуктами питания, медикаментами, угарным газом.
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18k
Альберт Bill 2 дня назад
"Отравле ние расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина".

Термин "отравление" уже подразумевает воздействие токсина и определение "токсическое" явный перебор или плеоназм.

Звучит конечно солидно, но по сути - полная хрень:

главный приоритет
свободная вакансия
массовая эпидемия
полный аншлаг
другая альтернатива
общий наркоз
солнечная инсоляция
врождённый инстинкт и т. д.

Любит у нас народ терминами заумными щеголять, особенно журналюги.
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1k
Mikhail Альберт 2 дня назад
а общий наркоз чем плох? )
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18k
Альберт Mikhail 2 дня назад
Грамотный доктор НИКОГДА не скажет "общий наркоз", поскольку он знает. что наркоз - это отключение сознания и оно просто не может быть ни местным, а следовательно и не общим.
Грамотный доктор скажет :
"Операция была сделана под наркозом" или "под общим обезболиванием".
Местное обезболивание называется анестезия.
Поэтому: просто НАРКОЗ.
Если уж очень хочется: ОБЩЕЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ.
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1k
Mikhail Альберт 20 часов назад
попытался найти это слово в медицинских документах, оказывается и правда, врачи не употребляют это словосочетание )
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8k
MihailoSerbiya 2 дня назад
Uslishal durak chto batka ostanetsa u vlasti ...
Pukan zgorel u ego .Vot i vsyo.
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7k
Alexander 3 дня назад
Вот, засада!
Не дай бог, помрёт. В кого плеваться-то буду?
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117
Игорь Латушкин Alexander 2 дня назад
Соболь подойдет ?
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26k
Slonyash 3 дня назад
Туда ему и дорога.
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616
Юрец 3 дня назад
Не понимаю, c чего такой ажиотаж вокруг этого? Посты на фишках чуть ли не через один про Навального. Чем он так популярен? Нарочно такую рекламу себе не сделаешь (хорошую/плохую - не важно)
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616
Юрец 2 дня назад
А с чего заминусовали то, не объясните?
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3k
konon_1983 3 дня назад
Давно пора...
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17k
ЕвГений 3 дня назад
Навальный госпитализирован в реанимацию с отравлением
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