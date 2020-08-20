12.

Большая просьба к нашим побратимам-змагарам: не снижайте революционный темп! Промедление смерти подобно, а вы тут объявляете паузу в восстании по поводу трансфера Роналду, то есть власти от Лукашенко к Тихановской. Никаких пауз, только сплошной нон-стоп. И пожалуйста, начните уже прыгать. Поймите: без прыжков тернистую дорогу в ЕС не одолеть. Надо постоянно перепрыгивать через членство в НАТО. Иначе так и останетесь аспирантами, как мы.......

Впереди вас жду чудесные, волнующие перемены! До встречи на гей-параде!



Александр Зубченко . Украина.