Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую психику,
значит вы ошиблись адресом.
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«Народное восстание» в Питере за Фургала и против Лукашенко. «Сила» в правд
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Чутка поспешили . Уберите синий флаг,пока не время
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Лучше Батькина усы, чем дырявые трусы!
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ПОРА КРАСИТЬ
Впереди вас жду чудесные, волнующие перемены! До встречи на гей-параде!
Александр Зубченко . Украина.
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Я поправлю - ЕСЛИ ЗАБАСТУЮТ .
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"МЫ РАБОТАЕМ!
Спасибо за принятое решение. Нашими шахтерами можно гордиться!"
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Беларуси на заметку. Идущие на дружбу приветствуют вас.
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Главное, что Россия прекрасно видит своё будущее без Евгения Кафельникова.
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Авторский пост
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Если для вас НАРОД БРАТСКИЙ, хрена ж вы не народ поддерживаете, а картофельного фюрера в #опу нацеловываете!?...
На штатовский ГосДеп работаете!?.. Хотите нас с белорусами рассорить!?...
Поэтому не следует вообще в дела лезть другой страны. Но при этом высказать своё видение ситуации - а почему нет. Те же гейропейцы не стесняясь это делают
а эксплуатация под водой осуществляется при температурах около 0 градусов вот и все осмысление
Очень были веселы от его неприятия пандемии. Да и много чего еще.
А теперь тут все его ярые поклонники. Методичку сменили?
Я считаю, что Россия ДОЛЖНА и дальше спонсировать Лукашенко. И ни как иначе.
Ты самое разумное животное, только вот обзываешся, но для котов наверное это нормально.
И что, его уже убили? О_о
На Западе даже порнозвезды идут в политику, а у нас? Мелковато как-то!
Ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.
К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучив последние несколько лет жизни этой компании.
До 2014 года у компании были многомиллионные обороты, а прибыль шла вверх. Но после разлада с Россией у «Мотор Сич» начались проблемы.
Запорожские двигатели заказывали в основном для российских самолетов, а после "разладу" концернам Boeing и Airbus предложить украинские моторы не удалось.
Недавно американский медиа-портал BuzzFeed опубликовал информацию, что Вашингтон вот уже год блокирует ранее обещанные Киеву поставки продукции военного назначения общей стоимостью порядка 30 млн долларов.
Автор заметки «Ukraine Says The US Is Holding Up $30M Worth Of Guns And Ammo And It Wants Its Money Back» Кристофер Миллер предполагает, что таким образом администрация Дональда Трампа стремится заставить правительство Владимира Зеленского воспрепятствовать продаже контрольного пакета акций Запорожского моторостроительного завода китайским бизнес-структурам.
На самом деле, это означает, что американцы приговорили «Мотор Сич» к смерти.
В Советские годы на Украине производились сотни самолетов и тысячи двигателей к ним, в новой реальности страна окончательно растеряла все.
Основные авиазаводы находятся на грани краха.
Сегодня было собрание на 3РУ. На нем И.И. Головатый прямым текстом сказал что если к 0.00 19.08.20 не запустятся лавы, то ни премии ни аванса не будет. Мол просто не с чего их будет выплачивать..
И вот результат -
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"МЫ РАБОТАЕМ!
ВСЕ 7 РУДНИКОВ ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.
Спасибо за принятое решение. Нашими шахтерами можно гордиться!"
ну, ждем про мульты и картинки,а потом воплей, что этого нет и это мосфильм. свидетели моста не дадут соврать, все ж так! :)
шикарно