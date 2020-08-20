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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2020 07:30
Метки: комментарии   политика   юмор   
4766
37
2
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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112  комментариев
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174k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Серега 2 дня назад
а где TainT?
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4k
Максим Демидов 3 дня назад
Ох, ребятки... Если и потеряем мы братский белорусский народ, то именно из-за подобной риторики.... Люди поднялись на защиту своей чести и достоинства. Вспомнили, что "человек это звучит гордо". Никаких стремлений "переметнуться" к Европе от нас не проявляют, а вы их помоями поливаете...
Если для вас НАРОД БРАТСКИЙ, хрена ж вы не народ поддерживаете, а картофельного фюрера в #опу нацеловываете!?...
На штатовский ГосДеп работаете!?.. Хотите нас с белорусами рассорить!?...
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14k
Lelik Максим Демидов 2 дня назад
Дадада, именно поэтому фашистский бчб-флажок, именно поэтому Тихоновская, которая никто р звать никак, но именно ее риторика антироссийская, ага-ага. Конечно. Мы же это всё 7 лет назад не видели.
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17k
Matrosskin Максим Демидов 2 дня назад
Вам напомнить, какая история о братьях является самой известной и читаемой ? Так что не нужно про "братство". РФ и РБ - разные государства. У каждого свои интересы. И есть совместные интересы. Для реализации которых они взаимодействуют. Называется - партнёрство. Вот на этом и должны строится отношения - договора, взаимные обязательства и подобное. Братство народов тут именно в качестве дополнения должно быть - сглаживать острые углы, уравновешивать перекосы. оно и по жизни так - когда братья имеют каждый своё хозяйство и ладят совместные проекты - всё идёт хорошо. Как только вместо совместности и партнёрства начинается на "чистом родстве" выезды - ничего хорошего не получается .
Поэтому не следует вообще в дела лезть другой страны. Но при этом высказать своё видение ситуации - а почему нет. Те же гейропейцы не стесняясь это делают
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3k
Вячеслав Максим Демидов 2 дня назад
Брат не обвиняет во всех своих бедах брата. Вы братья всякие что от нас хотите? Мы вам помогаем, переживаем за вас а в ответ слышим что мы во всех бедах ваших виноваты.Да зачем мне такой брат нужен? Не хочет брат равноправных отношений, хочет идти в услужения полякам и литовцам идите. Гены не исправишь, рожденный быть в услужение у хозяина не будет равным нам братом. Теперь минусуйте и до свидания бывшие братья.
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11k
Голован Щекн 3 дня назад
Поясните плз по поводу левого фото? не ужели демонстрация модельных шлюх в трусах должна дать понять белорусам что выступить под флагом под которым было уничтожено 25% населения белоруссии - это верно? почему ни кто, ни в одной стране где были перевороты всех цветов, не вышел с экономической программой развития на 10 лет вперед? ни с программой реконструкции мат.фонда? у всех только одна программа - долой власть! а дальше то что?
Поясните плз по поводу левого фото? не ужели демонстрация модельных шлюх в трусах должна дать понять белорусам что выступить под флагом под которым было уничтожено 25% населения белоруссии - это верно? почему ни кто, ни в одной стране где были перевороты всех цветов, не вышел с экономической программой развития на 10 лет вперед? ни с программой реконструкции мат.фонда? у всех только одна программа - долой власть! а дальше то что?
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27k
Кот Баюн 3 дня назад
меня просто поражает эпическая тупорылость кастрюль, ну ведь есть реальные примеры : Украина, Молдова, Грузия и т.д., ну не ужели они по прежнему верят, что ЕС они нужны и кто-то там из ЕС будет переживать за их благосостояние?! о какой Независимости идет речь, если они тупо ложатся под ЕС????!!!
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14k
ВолодИн Кот Баюн 2 дня назад
Они думают-" Мы другие " "Мы пойдём другим путём"
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17k
ЕвГений 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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10k
Alex Ato 3 дня назад
не, я вообще конечно рад, но какие под водой могут быть "экстремальные температурные нагрузки"?

не, я вообще конечно рад, но какие под водой могут быть "экстремальные температурные нагрузки"?
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10k
Alex Ato Alex 3 дня назад
а что осмысливать? воду не бурят - к эксплуатации под водой это не имеет отношения
а эксплуатация под водой осуществляется при температурах около 0 градусов вот и все осмысление
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15k
бат св Alex Ato 2 дня назад
может имеется ввиду что сама коронка при бурении нагревается до высоких температур? Всем же понятно что под водой ниже нуля по Цельсию не будет))
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3k
Алексей Куликов бат св 2 дня назад
Будет. Солёная вода замерзает (вымораживается) ниже - 1.
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15k
бат св Алексей Куликов 2 дня назад
я в курсе, даже рыбу возил в льдосоляной смеси))только для металла это не играет роли.
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3k
Алексей Куликов бат св 2 дня назад
Как бы занудство :)
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8k
Павел 3 дня назад
Пол года назад. В этой же рубрике Лукашенко был чёрт который сказал что ВОВ не "наша ваойна", именно тут все улюлюкали когда он начал покупать нефть у США. Тут же все кричали "хватит кормить Белоруссию".
Очень были веселы от его неприятия пандемии. Да и много чего еще.
А теперь тут все его ярые поклонники. Методичку сменили?
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27k
Кот Баюн Павел 20 часов назад
в остальном какие пруфы тебе нужны? я что-то не так озвучил?
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27k
Кот Баюн Павел 20 часов назад
ты говоришь о том, что есть? Пруфы пожалуйста, будем с тобой на твоем языке общаться, иначе просто балабол
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27k
Кот Баюн Павел 18 часов назад
Ссылка vk.com
вот в Европку хотят, кружевные трусселя и все дела, а до этого конечно не свободно жили... кто интересно эту дичь людям внушает? ох выгнять бы Грыгорыча и сразу как в ЕС заживут и Пенсии Европейские и зарплаты.... стадо дегенератов
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8k
Павел Кот Баюн 7 часов назад
Да это самое свежее видео, которое полностью отражает ситуацию. Полностью согласен с тобой. Они суки так напрыгали что листья поопадали. Суки, листья в августе им не прощу.
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8k
Павел Кот Баюн 6 часов назад
Всё. Сдаюсь. Ты меня переубедил. Лукашенко лучший. И его политика в отношении России, особенно в последние пол года, самая правильная. И по газу, и по нефти и по союзному государству в целом.
Я считаю, что Россия ДОЛЖНА и дальше спонсировать Лукашенко. И ни как иначе.
Ты самое разумное животное, только вот обзываешся, но для котов наверное это нормально.
Ссылка www.youtube.com
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3k
евгений 3 дня назад
Шпротным

Шпротным
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328k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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174k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
С возвращением , дружище. Ты надолго?
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328k
rusfet NAZARETH 2 дня назад
Не знаю, - может завтра пост сделаю.
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174k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Давай , буду ждать.
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rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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8k
Павел Кот Баюн 2 дня назад
ты хоть сам понял что написал? ДЕФИЦИТНЫМИ! И это в социально ориентированной стране. Ш-шизофрения
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27k
Кот Баюн Павел 2 дня назад
ты долбойоб, я все прекрасно понял, но есть категория товаров, которую нельзя купить в одной стране, н оможно в друголй (это не значит, что в РБ чего-то не хватает), волшебное слово ИМПОРТ, слыхал ?
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8k
Павел Кот Баюн 2 дня назад
Ну конечно. Чего тебе объяснять. Ты наверное сам за колбасой в корею гоняешь. \\\гений
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27k
Кот Баюн Павел День назад
с такой же логикой из Питера в Финку гоняют за покупками, это не значит, что свое дорогое, ты реально упоротый...
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2k
RenamedUser_007 Кот Баюн 6 часов назад
Это верно. Из Финки химию всякую бытовую везут, а финики в Питере и Выборге продукцию магазинов Zara сметают
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328k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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8k
Гуляка rusfet 3 дня назад
А кто заказчик убийцы Путина?
И что, его уже убили? О_о
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25k
Aleks Гуляка 2 дня назад
ничего не понимаешь! Уже кто то заказал убийцу Путина!
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328k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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2k
B7243 3 дня назад
Ларёк со шпротами,где она, собственно, и пасётся.
Ларёк со шпротами,где она, собственно, и пасётся.
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7k
Sasa 3 дня назад
Ну почему все оппозиционеры - уроды на лицо? Тихановская ну никак не красавица и туда же, в политику? Неужели комплекс неполноценности вынуждает идти в оппозицию? Чтоб хоть так привлечь к себе внимание?Почему нет привлекательных на лицо, может и народ потянется за ними хотя-бы из-за внешности?

На Западе даже порнозвезды идут в политику, а у нас? Мелковато как-то!
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115k
DeOrio 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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14k
Lelik DeOrio 2 дня назад
Лол, точно!!!
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2k
Ал, давай! 3 дня назад
А тем временем у нашего независимого соседа:

Ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.
К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучив последние несколько лет жизни этой компании.
До 2014 года у компании были многомиллионные обороты, а прибыль шла вверх. Но после разлада с Россией у «Мотор Сич» начались проблемы.
Запорожские двигатели заказывали в основном для российских самолетов, а после "разладу" концернам Boeing и Airbus предложить украинские моторы не удалось.

Недавно американский медиа-портал BuzzFeed опубликовал информацию, что Вашингтон вот уже год блокирует ранее обещанные Киеву поставки продукции военного назначения общей стоимостью порядка 30 млн долларов.
Автор заметки «Ukraine Says The US Is Holding Up $30M Worth Of Guns And Ammo And It Wants Its Money Back» Кристофер Миллер предполагает, что таким образом администрация Дональда Трампа стремится заставить правительство Владимира Зеленского воспрепятствовать продаже контрольного пакета акций Запорожского моторостроительного завода китайским бизнес-структурам.

На самом деле, это означает, что американцы приговорили «Мотор Сич» к смерти.
В Советские годы на Украине производились сотни самолетов и тысячи двигателей к ним, в новой реальности страна окончательно растеряла все.
Основные авиазаводы находятся на грани краха.
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9k
Pochiniks 3 дня назад
Я что-то не врублюсь никак. Тихановская, вроде, просто жена какого-то блогера оппозиционера. Какой она нахрен лидер? Если её не "подпитывать" как лидера, за ней же даже бараны на выгон не пойдут. А тут появляются "последователи". Мутит кто-то что-то.
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174k
NAZARETH Автор поста Pochiniks 3 дня назад
И к гадалке не надо ходить. Ну кто у нас любит нести демократию?
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27k
Кот Баюн Pochiniks 3 дня назад
Зеленский тоже просто клоун, но видимо что-то в этом Мире пошло не так...
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9k
Pochiniks Кот Баюн 3 дня назад
И то верно.
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10k
Элитный тигр 3 дня назад
Странно, а я наверняка именно по первому каналу видел новость (хотя может трансляцию какого-нибудь белорусского или оппо-канала), что Беларуськалий наоборот все шахты не работают и шахтеры бастуют.
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174k
NAZARETH Автор поста Элитный тигр 3 дня назад
Евгений Месник
Сегодня было собрание на 3РУ. На нем И.И. Головатый прямым текстом сказал что если к 0.00 19.08.20 не запустятся лавы, то ни премии ни аванса не будет. Мол просто не с чего их будет выплачивать..
И вот результат -
===

"МЫ РАБОТАЕМ!
ВСЕ 7 РУДНИКОВ ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу.
Спасибо за принятое решение. Нашими шахтерами можно гордиться!"
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2k
Aleksandr Surovyy Элитный тигр 3 дня назад
Это был фейк от польской "NEXTA". Уже опровергнуто.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ну, ждем про мульты и картинки,а потом воплей, что этого нет и это мосфильм. свидетели моста не дадут соврать, все ж так! :)

ну, ждем про мульты и картинки,а потом воплей, что этого нет и это мосфильм. свидетели моста не дадут соврать, все ж так! :)
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398
grihon ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
А потом вопли пиндосов, что это слишком страшное оружие и нужно им отдать))
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3k
евгений ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Красота!
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2k
Ewgeny ALFIE 2 дня назад
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Грозная Птица Мщения... Этакий Горыныч 21 века. Красавец!!!
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
шикарно

шикарно
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NAZARETH

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