15.

Характерно, что заводские стачки в Белоруссии практически не затронули частные иностранные предприятия. Бастуют в основном работники государственных предприятий — МАЗа, БелАЗа, МТЗ, «Беларуськалия» и других. Фабрики польской компании «Кроноспан», литовские мебельные предприятия VMG Industry и «Мебелайн», белорусско-китайский автомобильный завод «Белджи» и десятки других частных иностранных предприятий работают в штатном режиме.



Вряд ли сотрудников этих предприятий не интересует судьба своей родины в столь непростой час. Просто любой из них прекрасно понимает: стоит ему хотя бы заикнуться о забастовке, как иностранный менеджмент в тот же день найдёт ему замену. Протестуй сколько влезет — только уже на улице и не на польские / литовские / китайские деньги.