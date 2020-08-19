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Разговоры о наболевшем. Наболевшего даже в предбанник не позвали
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Вряд ли сотрудников этих предприятий не интересует судьба своей родины в столь непростой час. Просто любой из них прекрасно понимает: стоит ему хотя бы заикнуться о забастовке, как иностранный менеджмент в тот же день найдёт ему замену. Протестуй сколько влезет — только уже на улице и не на польские / литовские / китайские деньги.
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ПОТЕРЯТЬ РОССИЮ. БЕЛОРУССИЯ ПЫТАЕТСЯ УПЛЫТЬ НА ЗАПАД, ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ЭТА ЭКСПЕДИЦИЯ?
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Смоленск прошли . скоро будут ..
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Я просто не могу не вставить...
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В Киеве разворачивается новый политический скандал - главу ОП Ермака обвиняют в срыве операции СБУ по «вагнеровцам»
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БЕЛОРУСЫ, ОЧНИТЕСЬ!
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эстафета, по избежанию суда, передается утиному фюреру
и эти картины мы видели...например в Донецке или Харькове... но у режиссеров майдана свои планы и мнения людей там никогда роли не играли...да и гейропа очко рвет, обьясняя что это на самом деле так, мол перевыборы минимум, короче - прогибайтесь..ничо нового
не развязал, но пытался. благо ответка, а потом ее оценки остудили...было же.
Проживёт долгую, счастливую сытную жизнь. Как у Христа за пазухой. Настрадался же малец.
Батька должен уйти,да?
Пы.Сы: Д,б! Знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова!
У нас очень умный президент. У него все ходы на перед прописаны.
Кстати и у нас уже выросло поколение без этого иммунитета - всякие блоххеры, навяльнятские хомяки и шататели режЫма. Если они у нас будут барагозить, то я лично и всё население переболевшее 90-ми будем лечить их пилюлЯми.