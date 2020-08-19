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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 08:07
Метки: комментарии   политика   юмор   
4036
42
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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50  комментариев
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2k
vussia urrus 4 дня назад
Ошибка Батьки не в том что он перед нами выёживался. Это политика, и дело его ... ошибка в том что он перед хохлами егозил. Если бы с 14го года он из кождого утюга вещал что на вне творится, до чего дэбилы реально свою страну довели, сейчас своих дебилов на порядок меньше бы имел. А он их старался не обижать - мол они свой выбор сделали и живут нормально, будем и с такими дружить. Додружил ... прививка и не сработала
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
эстафета, по избежанию суда, передается утиному фюреру

эстафета, по избежанию суда, передается утиному фюреру
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
и эти картины мы видели...например в Донецке или Харькове... но у режиссеров майдана свои планы и мнения людей там никогда роли не играли...да и гейропа очко рвет, обьясняя что это на самом деле так, мол перевыборы минимум, короче - прогибайтесь..ничо нового

и эти картины мы видели...например в Донецке или Харькове... но у режиссеров майдана свои планы и мнения людей там никогда роли не играли...да и гейропа очко рвет, обьясняя что это на самом деле так, мол перевыборы минимум, короче - прогибайтесь..ничо нового
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
не развязал, но пытался. благо ответка, а потом ее оценки остудили...было же.

не развязал, но пытался. благо ответка, а потом ее оценки остудили...было же.
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1k
vimmat 3 дня назад
Епитесь в жопу, я знаю, вам это нравится.
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1k
vimmat 3 дня назад
А, вы еще и маты цензурите, извините, товарищ майор ФСБ
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1k
vimmat 3 дня назад
[мат] [мат].... Тут чо, нормальных людей не осталось? Которые за свободу слова, и другие конституционые ништяки? [мат] вы Фишки деградировали
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38k
SAndre 3 дня назад
типа, Россия д.б. поставлять им ресурсы по тем же ценам? Наивно
типа, Россия д.б. поставлять им ресурсы по тем же ценам? Наивно
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7k
Дмитрий 3 дня назад
Комментарий к фото
С песней!!!
Ссылка www.youtube.com
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181k
Северное сияние 3 дня назад
Это самый милый и малопроблемный "африканский мигрант".Таких "мигрантов" любят во всём мире.
Это самый милый и малопроблемный "африканский мигрант".Таких "мигрантов" любят во всём мире.
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174k
NAZARETH Автор поста Северное сияние 3 дня назад
Я думаю , вид на жительство он уже получил. Осталось откормить
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181k
Северное сияние NAZARETH 3 дня назад
Братан, немцы котеек любят. И не удивлюсь, что у "мелкого пацанчика-нелегала" уже 100500 чашек с кормом разных вкусов

Проживёт долгую, счастливую сытную жизнь. Как у Христа за пазухой. Настрадался же малец.
Братан, немцы котеек любят. И не удивлюсь, что у "мелкого пацанчика-нелегала" уже 100500 чашек с кормом разных вкусов Проживёт долгую, счастливую сытную жизнь. Как у Христа за пазухой. Настрадался же малец.
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115k
DeOrio 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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79k
Confidential 4 дня назад
читалъ и плакалъ
читалъ и плакалъ
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181k
Северное сияние Confidential 3 дня назад
Рыдаю в голосину прям, режЫм зверствует

Батька должен уйти,да?

Пы.Сы: Д,б! Знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова!
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28k
Юр21 Confidential 3 дня назад
Какие то слабые у них там позвоночники... А почему тому, с артерией, позвонок не сломали? Несправедливо!
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265
zu4ara 4 дня назад
Комментарий к фото
Да хватит эту труху показывать ,вы ставите его на один уровень в новостях с Путиным Трампом Меркель Лукашенко....(тут поинтересней новости есть)
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265
zu4ara 4 дня назад
Комментарий к фото
Они знают ,что "молоток бьёт по тому гвоздю - который торчит". Просто не выё..вайся ,и не потеряешь работу при любом раскладе.
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265
zu4ara 4 дня назад
Комментарий к фото
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8k
Денис 4 дня назад
Думаю и так ясно кто виноват, если кошка бросила котят.
Думаю и так ясно кто виноват, если кошка бросила котят.
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2k
Ilya Volodin 4 дня назад
Протесты протестами, но скоро ведь и картошку копать.
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174k
NAZARETH Автор поста Ilya Volodin 3 дня назад
Вот всех майданутых возьмут и на поля....
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24
Monher 4 дня назад
Братья! Белорусы! Ну вы то хоть, не скатывайтесь в пучину хаоса. Нельзя быть слепым и не видеть, что вас умело подталкивают к краю пропасти, после обратной дороги не будет.
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20k
Е-Лена 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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174k
NAZARETH Автор поста Е-Лена 3 дня назад
На сегодня актуально. Только Путин решил пока не вмешиваться.
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20k
Е-Лена NAZARETH 3 дня назад
Думаю так - если Путин заявил фрау Меркель, что никто не имеет права вмешиваться в дела Белоруссии, то это уже - вмешался. А так - ещё посмотрим, что и как. А вообще - странное нынче время. Мы (очень многие из нас) хотим наблюдать, так сказать, в прямом эфире тонкую политическую игру, да ещё так, чтобы нам заранее все ходы раскрыли...
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174k
NAZARETH Автор поста Е-Лена 3 дня назад
А еще лучше в инете пост каждую неделю делать. (сарказм).
У нас очень умный президент. У него все ходы на перед прописаны.
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2k
Zamkadysh (точка)Net 4 дня назад
Слепая совковая вера в райскую жизнь "свободного и процветающего" запада таки сделает своё дело и в Белоруссии. Только переболев этой заразой у народа страны может возникнуть коллективный иммунитет к этой "дерьмократии". Когда в 90-е дербанили нашу страну, западным политтехнологам было не до бывших союзных республик. Им позволили боле-менее самостоятельно просирать то, что было создано высокоразвитой цивилизацией. Коллективного иммунитета к западным "ценностям" как у нас, там не выработалось. Поэтому у белорусов ещё всё впереди.
Кстати и у нас уже выросло поколение без этого иммунитета - всякие блоххеры, навяльнятские хомяки и шататели режЫма. Если они у нас будут барагозить, то я лично и всё население переболевшее 90-ми будем лечить их пилюлЯми.
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28k
Юр21 Zamkadysh (точка)Net 3 дня назад
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137k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Турцию уже лет 60 мурыжат, кормят обещаниями что она войдет в состав ЕС)
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NAZARETH

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