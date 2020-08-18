БЕЛАЗ и МАЗ смело могут переезжать

Корпуса завода РАФ



Несмотря на то , что власти Латвии официально обьявили что не вмешиваются во внутреннюю политику Белоруссии , премьер министр Латвии отказался от совместного проведения ЧМ-2021 по хоккею с Белоруссией. Сейм Латвии постановил выделить 150 тыс. евро на поддержку протестующих и потребовал! провести повторные выборы. Также министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс указал на то , что Белорусские предприятия могут перенести свою деятельность в Латвию .

Возможно Латвия своей налоговой политикой и отношением к промышленным гигантам сможет помочь выжить белорусским заводам в условиях современности(сарк.). Но , в любом случае, внутри Латвии , Литвы и Польши ощущается деффицит рабочих рук для малоквалифицированной и работы за низкую зарплату, местные граждане предпочитают западные рынки. Так что кризис для одних - это возможность для других...