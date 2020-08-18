БЕЛАЗ и МАЗ смело могут переезжать

Белорусские предприятия, столкнувшиеся с репрессиями, могли бы перенести свою деятельность в Латвию, заявил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс. Об этом сообщает информационное агентство LETA
Корпуса завода РАФ
Несмотря на то , что власти Латвии официально обьявили что не вмешиваются во внутреннюю политику Белоруссии , премьер министр Латвии отказался от совместного проведения ЧМ-2021 по хоккею с Белоруссией. Сейм Латвии постановил выделить 150 тыс. евро на поддержку протестующих и потребовал! провести повторные выборы. Также министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс указал на то , что Белорусские предприятия могут перенести свою деятельность в Латвию .
Возможно Латвия своей налоговой политикой и отношением к промышленным гигантам сможет помочь выжить белорусским заводам в условиях современности(сарк.). Но , в любом случае, внутри Латвии , Литвы и Польши ощущается деффицит рабочих рук для малоквалифицированной и работы за низкую зарплату, местные граждане предпочитают западные рынки. Так что кризис для одних - это возможность для других...
Несмотря на то , что власти Латвии официально обьявили что не вмешиваются во внутреннюю политику Белоруссии , премьер министр Латвии отказался от совместного проведения ЧМ-2021 по хоккею с Белоруссией. Сейм Латвии постановил выделить 150 тыс. евро на поддержку протестующих и потребовал! провести повторные выборы. Также министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс указал на то , что Белорусские предприятия могут перенести свою деятельность в Латвию .
Возможно Латвия своей налоговой политикой и отношением к промышленным гигантам сможет помочь выжить белорусским заводам в условиях современности(сарк.). Но , в любом случае, внутри Латвии , Литвы и Польши ощущается деффицит рабочих рук для малоквалифицированной и работы за низкую зарплату, местные граждане предпочитают западные рынки. Так что кризис для одних - это возможность для других...
Корпус завода ВЭФ
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На заводе ВЭФ 2 человека: директор и сторож.
https://www.google.com/maps/@56.9575108,24.0352138,3a,75y,127.46h,81.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sucpU3t5r4Gw8x29Knf9i2Q!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.com/maps/@56.9575108,24.0352138,3a,75y,127.46h,81.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sucpU3t5r4Gw8x29Knf9i2Q!2e0!7i13312!8i6656
Россию методично уьивают пуйлотвари.
пуйлоэрэф вовсе не Россия.
и пуйлогнид скоро на кол сажать будут.
а пригожинцев вешать.
что тех, что этих, "до седьмого колена"
Кому они нужны ,кроме России.
эм.. Россию пиндосам? и союзные республиуи пиндосам?
пиндосам карл?
а пуйло еще в 90е на этот вопрос себе ответило..
Как воровал в 90-е годы лично Путин (сканы документов) Подельниками у него были Чубайс,Тимченки, Роттенберги. Они вывозили из страны за рубеж нефть, цемент, металлы с разрушаемых предприятий, а деньги от продажи бесследно исчезали. По документам видно, что прикрывали их незабвенные Егор Гайдар, и Анатолий Собчак. Ленинградский депутат Марина Салье, которая начала расследовать это дело, была убита при загадочных обстоятельствах
Продолжаем оценивать итоги 15-летнего правления Путина.
Путинцы неистово визжат, что Путин - честнейший человек во Вселенной, никогда не воровал и другим не давал. Вообще-то его карьера в органах исполнительной власти еще во времена заката СССР началась с масштабной воровской аферы по беспошлинному экспорту нефтепродуктов в обмен на поставки продовольствия в г. Санкт-Петербург. Хищения осуществлялись через частные фирмы, в том числе фирму путинского дружка Гены Тимченко (ныне миллиардер, гражданин Финляндии) «Невский дом». Схема была простой:за границу поставляются нефтепродукты с Киришкого НПЗ, цемент, древесина и другие товары на $124 млн. и на ту же сумму компания Тимченко и ряд других фирм, в том числе полностью иностранных, должны были поставить продовольствие. Квота на беспошлинные бартерные операции была обширной, вот документ с личной подписью Вовы Путина, занимавшего тогда должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
В чем тут криминал? Он заключается в том, что согласно Постановлению Правительства РСФСР №7 от 15 ноября 1991 г. о моратории на выдачу новых квот и лицензий на экспорт нефти и продуктов ее переработки до 1 января 1992 г. А 31 декабря 1991 г. правительство приняло Постановление № 90 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 году», предоставившее исключительные права по выдаче лицензий только Комитету по внешнеэкономическим связям при МИД России, признав тем самым лицензии, выданные любыми иными органами власти незаконными.
Однако конкретно Путину с Тимченко постановления правительства были не указ, у них была очень мощная крыша в лице… председателя правительства Егорки Гайдара. Вот просто феерический документ, что ни слово, то песня:
Этот документ действительно уникальный. Вы больше нигде не найдете распоряжения, адресованного одновременно двум федеральным министрам и… второстепенному чиновнику питерского муниципалитета. Вмешательство лично Гайдара было вызвано тем, что начальник санкт -петербургской таможни Степанов остановил погрузку древесины на теплоход, поскольку лицензия на ее экспорт была выдана Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, не уполномоченным на такие операции. То, что речь идет именно об организованной преступной группировке, подтверждается тем, что реакция Гайдара была мгновенной. 27 января мэр северной столицы Собчак, непосредственный шеф Путина по его просьбе обращается с письмом о содействии к председателю правительства, а уже следующим днем датировано приведенное выше поручение правительства.
Вдумайтесь: все физические и юридические лица в России были обязаны соблюдать закон, а лично Путину лично Гайдар разрешил закон нарушать, причем без всякой мотивировки с феерической формулировкой «под личную ответственность». Да кто такой был мелкий бюрократ Путин, чтоб глава правительства брал за его действия личную ответственность?
Ну, хорошо, может быть, действия Путина, Тимченко и Гайдара продиктованы заботой о бедных детишках питерских бюджетников, которые голодали в суровую зиму 91/92 гг.? Нет, мы имеем дело с организованной преступной группировкой, которая присвоила 150 тонн нефтепродуктов на государственном предприятии (Тимченко работал мелким менеджером в отделе сбыта Киришского НПЗ), беспошлинно вывезла продукцию за рубеж, но никаких продуктов взамен поставлено не было. Ни мяса, ни молока, ни детского питания, обещанного Тимченко, город так и не дождался. То есть товарно-материальные ценности на сумму в $124 млн. банально украли.
Защитники Путина пытались мне возражать в том духе, что украл наш будущий президент не $124 млн, а лишь разницу между отпускной ценой предприятия на продукцию и ценой его реализации, следовательно, воровство – это уже какбы и не воровство, а всего лишь бизнес. Нет, в то время в моде были налоговые зачеты, когда предприятия платили налоги не живыми деньгами, а своей продукцией, так что экспортируемые товары путинская ОПГ не оплачивала.
По другой информации часть продовольствия все же была поставлена, а украли лишь 92 миллиона баксов. Но, как лично мне рассказывал бывший близкий к Путину человек (в дальнейшем он эмигрировал), поставленное продовольствие (он называл ее гуманитарной помощью, предназначенной для распределения среди нуждающихся – стариков, многодетных и т.д.) было украдено и реализовано через коммерческие предприятия. Причем мой собеседник утверждал, что при этом Путин кинул неких питерских бандитов-коммерсантов, которые были с ним в доле, и потому вынужден был почти полтора года ночевать на даче в обнимку с ружьем, ожидая визита разяренных "партнеров". Но вскоре якобы все бандиты, имевшие на него зуб, пали жертвами эпохи первоначального накопления капитала.
Ничем подтвердить эту информацию я не могу, возможно, это просто байка, но если и байка, то очень правдоподобная. Да и эмигрировал тот товарищ, по его словам, «не совсем добровольно». Проще говоря, спасал свою шкуру, потому что «слишком много знал». А на мой вопрос, как ему удалось так быстро натурализоваться в Великобритании, он откровенно ответил, что «поделился информацией с кем надо, и получил зеленый свет».
Я тогда не стал вникать в подробности, они мне были малоинтересны, но 10 лет спустя один из фронтменов несистемной оппозиции (ныне его звезда безнадежно закатилась) хвастался мне, что когда Запад даст команду валить Путина, лично он получит от «серьезной организации» такой убойный компромат на нацлидера, что тот добровольно оставит трон, как только будет опубликовано лишь 10% содержимого «черной папки». По его словам западные спецслужбы «плотно поработали» со всеми нашими олигархами и чиновниками, которые рискнули вывести свои капиталы за рубеж. Надо полагать, «зеленый свет» они получали только сдав с потрохами своих подельников. В общем-то логично, на месте властей той же Великобритании я бы сделал ровно то же самое – задаром приобрел бы компромат на правителя РФ и взял бы за теплое вымя всех русских мафиози (сдавали ведь они не только Путина, но и друг друга). В отличие от РФ в Европе очень жесткие законы: капитал, приобретенный незаконным путем, просто конфискуется, поэтому вся наша илитка находится в подвешенном состоянии - в любой момент ее могут сделать нищей на совершенно законных основаниях.
Теперь самый интересный вопрос: а почему в 1992 г. НИКТО не потребовал от фирм-поставщиков выполнить условия договоров – ни Гайдар, взявший «личную ответственность» за Путина, ни мэр Собчак, деятельно выбивавший экспортные квоты, ни сам Путин, как лицо персонально ответственное за реализацию сделки, ни правоохранительные органы? Единственная инстанция, которая попыталась «рыпнуться» на путинскую ОПГ – Ленинградский городской Совет народных депутатов, который создал в 1992 г. комиссию для расследования деятельности председателя Комитета по внешним связям питерской мэрии Владимира Путина под председательством Марины Салье. После того как комиссия представила результаты расследования, горсовет принял резолюцию, призывающую мэра отправить Путина в отставку и поручить прокуратуре расследовать подозрения в коррупции и хищении средств.
Разумеется, правоохранительные органы проигнорировали требования депутатов, поскольку ОПГ Путина имела самую высокую правительственную крышу. Но и против нерадивых поставщиков никаких санкций предпринято не было. Салье объяснила это следующим образом: «Все договора, заключенные Комитетом по внешнеэкономическим связям, с юридической точки зрения были ущербными: отсутствовали подписи и печати каждой из договаривающихся сторон как на самих договорах, так и на неотъемлемых от них приложениях, на некоторых отсутствовали даты их заключения, в двух договорах отсутствовали приложения, упомянутые в тексте, в договоре № 12/92 был исправлен номер договора (с 9 на 12), в приложении сохранился № 9 (забыли исправить), и т.д. Но самое-то главное – другое. В четырех договорах, заключенных КВС "в лице Путина В.В.", напротив его ф.и.о., напечатанном черным по белому, стоит подпись его заместителя А. Г. Аникина. Общая сумма, на которую были заключены эти договора, составила более 11.5 млн. долларов.
В.Путин – юрист по образованию. Он не мог не знать, что предъявление подобных договоров в суд действительно бессмысленно – суд в иске должен был отказать. Но не из-за того, что бесследно "растворялись" фирмы [как это объяснял в дальнейшем Путин – авт.], выбранные самим же Путиным, а из-за абсолютной юридической ущербности договоров, заключенных КВС "в лице" все того же В. Путина или А.Аникина».
Лажа с оформлением документов свидетельствует о наличии преступного умысла у участников путинской ОПГ. Кстати, Салье обратила внимание на такой удивительный факт: «Лицензии подписывал, главным образом, А.Аникин. В.Путин подписал лишь две – 20 декабря 1991 г. на вывоз фирмой "Невский дом" 150000 тонн нефтепродуктов на сумму более 32 млн.долларов, и 26 декабря 1991 г. на вывоз АОЗТ "Фивекор" 50000 м3 древесины на сумму около 3 млн.долларов. Поразительно, но обе эти лицензии выданы указанным фирмам еще до того, как Правительство выделило квоты (09.01.92 г.), и до подписания договоров с ними».
Как видим, лично засветился Вова только в деле со своим корешом Тимченко («Невский дом») и «Фиквером», из-за которого он схлестнулся с питерской таможней. Видать, это были непростые пацаны. То, что Вован не подписывал остальные лицензии (причем в них была напечатана ЕГО фамилия), означает лишь одно: он знал о том, что это голимый криминал и решил «слить» Аникина. Действительно, тот в результате громкого коррупционного скандала, вызванного расследованием комиссии Салье, покинул свой пост, а его место занял небезызвестный ныне Алексей Миллер. Кстати, начальником секретариата Путина работал тогда Игорек Сечин. Случайных людей в банду не берут. Кудрин, Медведев, и еще много других «рулевых» РФ вышло из той питерской шайки.
Перечислять сотни эпизодов коррупционной деятельности Путина смысла не вижу, в Сети мегатонны материалов по деятельности путинской ОПГ. Описанный мною эпизод более подробно рассмотрен aillarionov. Про путинского дружка Тимченко вообще знает любой, кто хотя бы бегло интересовался вопросами коррупции в РФ. Этот «рашкопатриот», пострадавший за «крымнаш», постоянно проживающий в Швейцарии, фантастически разбогател после прихода Путина к власти, занявшись экспортом российской нефти по морю. Контролируемая им фирма Gunvor до 2003 г. занималась мелким экспортом нефти и нефтепродуктов через Эстонию, а потом вдруг ВСЕ российские нефтяные компании кроме ЛУКойла решили заключить с этой фирмочкой, открывшей офис в Женеве, договора об экспорте нефти. В 2004 г. оборот компании составил $5 млрд, а в 2012 г. Gunvor стал третьим по величине мировым нефтетрейдером с внушительным доходом в $93 млрд. Кто-то рискнет утверждать, что Путин тут не при чем, и все дело в предпринимательском таланте мелкого питерского мафиози Гены Тимченко? А вопросы, откуда у Вовы Путина коллекция элитных часов стоимостью под миллион долларов у кого-то еще есть?
Так вот, это только присказка. Факт в том, что Вова Путин – прожженный коррупционер, и все его питерские дружки – такие же коррупционеры. И если прожженные коррупционеры пришли к власти в 1999 г. (31 декабря под бой курантов стукнет ровно 15 лет эпохе путинизма), то коррупция стала не отклонением от нормы, не извращением, а СУТЬЮ нынешнего правящего режима. И это вовсе не мое частное мнение «русофоба, либераста, кровавого сталинюги, жидобандеровца и госдеповской шлюхи». Это вполне откровенно и официально констатирует министерство внутренних дел:
«В России в 2013 г. средний размер взятки увеличился почти в два раза и составил 145 тыс. руб., сообщил на коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, фактов взяточничества в прошлом году было выявлено на 18% больше, чем в 2012г., и в полтора раза больше было задокументировано взяток в крупном или особо крупном размере».
По данным того же МВД, средний размер взятки высоко поставленным чиновникам в 2012 г. был порядка 9 млн руб. А вот конкретные достижения коррупционера Колокольцева с коррупцией: «По статистике уголовных дел по взяткам, доведённых до суда, в Ивановской области средний размер взятки составлял 11 тыс. руб., в Тамбовской области - 8,2 тыс. руб. В бедных северокавказских республиках средняя ставка мзды уже выше - от 65 до 123 тыс. руб.» (источник).
Ну, что, смешно? Давайте почитаем материал на официальном сайте Генеральной прокуратуры и вам станет еще смешнее:
«Согласно данным статистики, в 2012 г. зарегистрировано 49 513 (в 2011 г. – 40 407, + 22,5 %) преступлений коррупционной направленности....
...За прошедший год общее число направленных в суд уголовных дел коррупционной направленности сократилось на 8,7 % и составило 9 811 (в 2011 г. – 10 691). Количество обвиняемых по направленным в суд делам уменьшилось на 10% (в 2012 г. – 10 927 , в 2011 г. – 12 011)»
Вы можете объяснить, как при росте количества коррупционных преступлений за год чуть ли не на четверть может на 10% уменьшится количество обвиняемых? Не удивительно, что при таком «гуманном» подходе к коррупционерам средний размер взятки удваивается за год. Всего же с 2008 г., когда в РФ был принят закон «О борьба с коррупцией», средний размер взятки вырос в 16 раз. Спасибо Путину за это – он так «борется» с коррупцией, что она крепнет день ото дня!
Как пишет «АиФ», общий объём коррупции в стране глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов оценивает в 300 млрд долл. в год! То есть по мнению высокопоставленного чиновника, разворовывается в РФ в полтора раза больше, чем казне приносит экспорт нефти! Путин уже больше 10 лет сетует, что страна под его мудрым руководством не в состоянии слезть с нефтяной иглы. Я же истинно вам глаголю: слезть с нефтяной иглы можно очень быстро – достаточно повесть на столбах Путина и всех его подельников-коррупционеров, после чего нефть можно вообще не экспортировать, но общество все равно станет богаче на $100 млрд.
20 статья Конвенции ООН о противодействии коррупции предписывает конфисковывать собственность чиновников, превышающую по стоимости их официальный доход. Единственная страна мира, которая ратифицировала эту Конвенцию за исключением 20-й статьи – это путинская Россия. Потому что коррупция – есть суть государства РФ, и уничтожить коррупцию, не уничтожив государство, невозможно. Но россиянскую биомассу вполне устраивает и главный галерный раб, и коррупция. Пока миска у быдла полная, в РФ господствует идеология, выраженная словами «Воруй, делись и ничего не боись». Причем быдло широкая общественность почему-то требует от главного россиянского коррупционера Путина, чтобы он не позволял слишком нагло воровать нижестоящим коррупционером. Ребята, да вы такие тупые и трусливые рабы, что достойны только одного – чтобы вас обворовали подчистую, чтоб вы дохли от голода!
Недавно я работал по своему направлению в Чувашии. Дали мне ознакомиться с анализом материалов по двум фокус-группам. В одной группе исследовалось отношение к действующему губернатору Игнатьеву, как говорится, с чистого листа. Большинство, более 90% выразили уверенность в том, что нынешний глава республики сохранит свой пост, 50% заявили о готовности проголосовать за главу региона, хотя многие участники опроса были осведомлены о громких коррупционных скандалах, потрясающих республиканскую власть. Ни один (!) из участников фокус-группы не смог назвать ни одного конкретного достижения Игнатьева за те четыре года, что он рулил республикой. Блеяли что-то в духе «жизнь улучшается, видны изменения к лучшему (какие, ептать?), четыре года слишком малый срок, чтоб глава себя проявил, пусть поработает еще». Совсем уж феерично выглядело всеобщее убеждение, что если что-то где-то плохо, так это виноват предыдущий губернатор Федоров (ныне федеральный министр сельского хозяйства), который «все продал и разворовал».
А вот другой группе перед опросом дали ознакомиться с небольшой брошюркой, в которой давался обзор нескольких коррупционных скандалов, связанных непосредственно с фигурой губернатора. Материал был подан в предельно мягкой форме, использованы не фактические данные о криминальных подвигах чувашского пахана, а всего лишь выдержки из публикаций в федеральных и местных СМИ. Самым впечатляющим «компроматом» была вот эта невинная шалость с губернаторской сауной (она же VIP-бордель), которую Игнатьев устроил за бюджетный счет прямо в доме правительства. И тут уже мнение у фокус-группы, состоящей из таких же быдлообывателей, как и первая, сложилось несколько иное. Почти половина опрошенных выразили уверенность, что «Путин должен немедленно отстранить от должности губернатора, потому что он дискредитирует власть и «Единую Россию». При этом почти 60% все равно остались при мнении, что Игнатьев сохранит за собой пост главы республики, хотя 80% сказали, что лично они голосовать за действующего главу не станут.
Ну, вы поняли, по быдляцкой логике следует, что коррупционер Путин должен наказать коррупционера Игнатьева, потому что нижестоящий коррупционер своими барскими замашками дискредитирует верховного коррупционера. Коррупция в РФ одержала абсолютную победу, любая борьба с ней внутри системы бессмысленна, уничтожать нужно всю вертикаль власти под корень.
P.S. Кстати, власти Чувашии отреагировал на скандал с баней совершенно феерично – устроили пресс-тур на этот ранее засекреченный объект и объявили, что сауна со шлюхами и тренажерный зал приносят большую пользу каждому избирателю, потому что качество работы чиновников и депутатов, если они хорошо расслабятся, значительно возрастет. Не, ребята, только хардкор, только кровавая баня спасут Россию от полного вырождения!
Белаз.И маз.В ЛАТВИЮ?
В ЛАТВИЮ,КАРЛ?????
Вот список:
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Уралвагонзавод (род. 1936 - убит в 2018)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)
Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – н.в. в коме после ранения)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)
Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – н.в. в коме после ранения)
Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – н.в. в коме после ранения)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 – убит 2006)
Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – н.в. в коме после ранения)
Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)
Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)
Уральский завод тяжелого машиностроения УЗТМ “Уралмаш” добивают …
и еще около 150 тысяч заводов и фабрик, разрушенных Путиным и его друзьями.
p.s. Ещё есть, кроме машиностроения - образование, наука, медицина и прочее. Там “достижения” такого же масштаба и характера. Если двадцать лет назад в России еще была своя промышленность, сельское хозяйство, продукты и. т. д., то сейчас ничего этого нет. Разрушено и продано было всё, что только можно, а построено не было НИЧЕГО! В результате чего Россия в наше время превратилась в одну из самых отсталых и бедных стран мира, которую сейчас обгоняет по развитию даже африканские страны типа Конго, Сьерра-Леоне и Нигерии.
Ущерб стране от правления питерской ОПГ "Озеро" - в разы больше, чем от гитлеровской оккупации. И уже сейчас страна начинает разваливается (Сибирь продана Китаю, готовятся к передаче японцам Курилы и Сахалин, Калининград все больше тянется в сторону Германии...). Задумайтесь об этом и попробуйте себе представить и осознать весь ужас и масштаб происходящего...